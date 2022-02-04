Тауфик Ибрагим - Коранический гуманизм

Настоящая книга представляет собой первую часть исследования, посвященного раскрытию гуманистических аспектов коранического послания, которые, значительно опередив свое время, не были вполне адекватно освоены со стороны большинства традиционных/средневековых богословов.

Как благовестит Коран, пророк Мухаммад был воздвигнут посланником «в милость всем людям» (21:107). Кораническое послание учит о человечестве как о единой семье, провозглашает национально-этническое многообразие и религиозно-конфессиональный плюрализм Божьим предначертанием, заповедует свободу совести и вероисповедания. В нем нет места для «священной войны» во имя распространения веры. Предельно сужая круг уголовно наказуемых грехов, мусульманское Священное Писание фактически отменяет смертную казнь.

Однако многие из этих установок были существенно затемнены средневековыми толкованиями и наслоениями, а в ряде случаев произошел возврат к суровым нормам уголовного права, от которых сам Коран отказался. Раскрывая подлинную, толерантно-гуманистическую интенцию коранического учения, предлагаемые вниманию читателя очерки призванные содействовать не только восстановлению исторической правды, но и развенчанию широко распространенных в обществе (и отчасти среди самих мусульман) стереотипов о жестокости/нетерпимости ислама, а также идеологическому разоружению выступающих от его имени ригористов, фанатиков и обскурантов.

Вместе с тем, как заметит читатель, на протяжении всей истории ислама были также мыслители, которые отстаивали высокие толерантно-гуманистические идеалы коранического/пророческого ислама. В Новое время именно российские мусульмане острее всех осознавали величие и актуальность этих идеалов. М. Бигиев в начале XX в. выступил ярким поборником концепции «всеохватности Божьей милости», которая была поддержана некоторыми мусульманскими учеными, в том числе муфтием Р. Фахретдиновым, подчеркивавшим судьбоносное значение этой концепции для будущего как российского, так и вообще мирового ислама. Но в силу известных причин работы в этом направлении были прерваны, не успев утвердиться в общественном сознании и не получив дальнейшего развития. Изложенные в настоящей работе идеи преимущественно идут в русле означенной концепции. И я надеюсь, что нынешнее поколение мусульман России еще больше, чем столетие назад, понимает всю необходимость освоения коранического гуманизма, следования ему и донесения до других.

Первоначальные версии представленных здесь очерков появлялись в журналах «Восток» (Oriens; 2006-2007) и «Минарет» (2006), а затем вошли в сборник моих статей «На пути к коранической толерантности» (Нижний Новгород, 2007) и в первые два выпуска серии «Коранические чтения» (Москва-Нижний Новгород, 2008). При подготовке нового издания были учтены, по мере возможности, замечания коллег и читателей, за что я приношу им мою глубокую признательность. Буду благодарен и за предложения и замечания по настоящей версии, пусть и самые критические.

Фрагменты из Корана, Сунны и других источников на арабском языке приводятся в моем собственном переводе (если не оговорено иное). Коран цитируется по номеру суры- главы и, через двоеточие, номеру айллш-стиха. Так цитируются и тйфсмры-комментарии к Корану.

Собственно же пророческая традиция, Сунна, состоящая из хадисов-преданий об изречениях и деяниях самого пророка Мухаммада, представлена прежде всего шестью наиболее авторитетными сводами, своего рода «каноническими»: два «Сахиха», составленных аль-Бухари и Муслимом, а также четыре «Сунана» Абу-Дауда, Ибн-Маджи, ан-Насаи и ат-Тирмизи. Если хадис фигурирует в обоих «Сахихах», которые считаются наиболее надежными сводами, то при ссылке на каноническую Сунну указываются лишь эти два источника. Как хадисы, так и шархы-комментарии к ним цитируются по их номеру в цитируемых изданиях.

1. РЕЛИГИОЗНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО БОГОМ

С учением о единстве Бога, общим для всех трех авраамиче- ских религий (иудаизма, христианства и ислама), сопряжена концепция о единстве человечества. Подобно Библии, Коран провозглашает метафизическое единство/ равенство людей как творений единого Бога, призванных служить Ему. Как и Библия, Коран проповедует этническое единство человечества, ибо все люди составляют одну семью, будучи сыновьями общих прародителей — Адама и Евы. Но именно в Священном Писании мусульман универсалистское понимание монотеизма четко дополняется двумя новыми измерениями — ревелятивистским (или профетологическим) и сотериологическим.

Божье водительство (прежде всего выражающееся в воздвижении пророков и даровании им откровения, обеспечивающего возможность духовного совершенства и вечного спасения) больше не замыкается одним, богоизбранным народом, как это имело место в иудаизме. Спасительная благодать также перестает быть привязанной к определенному (достаточно позднему) моменту истории — к приходу небесного Избавителя, своим самопожертвованием снявшего грех прародителей, как учит христианство. Согласно Корану, для человечества — с самого начала его существования — были открыты врата духовного совершенства и всем народам были даны пророки. Более того, все люди осенены Божьей любовью/милостью, а значит, удостоены вечного спасения, обитания в Раю. Впервые в истории монотеистической традиции Коран решительно заявляет о многообразии в верованиях людей как вполне соответствующем воле Всевышнего и Его предначертанию.

Тауфик Ибрагим - Коранический гуманизм

Москва: ИД «Медина», 2015. — 576 с.

ISBN 978-5-9756-0109-4

Тауфик Ибрагим - Коранический гуманизм - Содержание

Предисловие

1. Религиозное разнообразие предопределено Богом

1.1. Единое человечество, много религий

1.2. Нет монополии на истину

1.3. Свобода вероисповедания

1.4. «Веди с ними диалог наиблагообразнейший!»

Приложение: Аллах или Бог?

2. «Воистину милость Моя — всеохватывающая»

2.1. Об аргументах поборников вечного наказания

2.2. Традициональные указания на конечность Ада

2.3. Доказательства от субстанциальности блага

2.4. Доказательства от премудрости и справедливости

Приложение: Три богословских текста

3. Говорится ли в Коране об искажении Библии?

3.1. О доводах полемистов

3.2. Кораническое подтверждение истинности Библии

3.3. Дополнительные свидетельства

4. Лишь оборонительная война законна

4.1. «Бог не любит агрессоров»

4.2. Айаты «о мече» и «о джизйе»

4.3. О других айатах и хадисах

4.4. Мир как Божий императив

Приложение: Из трактата Ибн-Таймиййи

5. За перемену религии карает только Бог

5.1. В Коране нет карательных мер

5.2. Пророк не наказывал за само отступничество

5.3. Пророк не учил о казни для ренегатов

5.4. Каковым было движение ридда

6. Коран не санкционировал раджм

6.1. За прелюбодеяние — джальд

6.2. «Кроме открытого прегрешения»

6.3. Мнимый айат

6.4. Спорные хадисы

Арабские имена

Перечень источников