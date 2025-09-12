Идель Моше - Евреи Сатурна

Существует множество определений иудаизма, сменявших друг друга на протяжении веков: от избранного народа до народа, блюдущего Божьи заповеди (так называемый галахоцентричный иудаизм), или народа книги (исламская концепция иудаизма). Евреи воспринимались как носители в мире единобожия (или, согласно другим представлениям, этического монотеизма), как сыны Бога, и т.д. Каждое из этих описаний по-своему расставляет акценты. В Средние века, когда еврейские элиты ближе познакомились с новыми формами знания, возникли и другие варианты самоопределения, хотя они не так сильно повлияли на евреев в целом и на восприятие их другими. Теперь считалось, что евреи склонны к философии и веруют в трансцендентного Бога, чья природа во многих случаях понималась как разум (например, согласно Маймониду и его последователям), или исповедуют божественное имя (в каббале Авраама Абулафии). Этот непрерывный поиск идентичности является частью глубинных перемен, происходивших в еврейской мысли и обществе на протяжении столетий, а эти перемены, в свою очередь, были иногда связаны со взаимодействием с различными культурными и религиозными традициями. Более того, поскольку евреи были меньшинством, этот поиск имел особо острое значение. Пытаясь быть созвучными культурным стандартам большинства или, в некоторых случаях, универсальным ценностям, еврейские элиты порой перенимали новые формы мысли, обеспечивавшиеся «модой» на тот или иной образ миропорядка в местах проживания евреев в каждую конкретную эпоху. Считалось, что эти порядки зависят от высших систем, имеющих решающее влияние на события «внизу». Эти системы могли быть либо философскими, либо основанными на онтологии астрологических или космических интеллектов (предполагающими важнейшее влияние небесных тел и их соединений), либо теософскими (предполагающими существование божественных сил, сфирот, или конфигураций, парцуфим, влияющих на развитие событий на земле). В этих трех случаях резонно говорить о различных формах переструктурирования библейско-раввинистических форм иудаизма, которые не имели дело с упорядоченными вселенными, но допускали решающее вмешательство божественной воли. Однако теософско-каббалистическая система, возникшая позднее двух других, не только вытеснила прежние конфигурации, но в некоторых случаях также создала новую, формирующую то, что каббалисты считали низшей конфигурацией. В результате образовались довольно сложные иерархии, которые также включают некоторые лингво-онтологические уровни.

В нижеследующих главах я рассмотрю два недостаточно изученных типа самовосприятия, зафиксированных в еврейских текстах. Оба типа связаны со свойствами, приписываемыми планете Сатурн. Данное явление я предлагаю обозначать словом «сатурнизм». Хотя основополагающие идеи этих новых типов еврейской идентичности явно почерпнуты из астрологических текстов, они распространились за скромные пределы еврейской астрологической литературы и появились в книгах, комментирующих Тору, в суперкомментариях (т.е. комментариях к другим комментариям), в каббалистических трактатах и даже в некоторых произведениях философской литературы, в различных пропорциях совмещающих астрологию, философию и каббалу.

Еврейские авторы, чьи труды будут разобраны ниже, выдвигают на первый план элементы, отвергнутые различными формами иудаизма в античности и раннем Средневековье — включая мотивы, выставляющие евреев и некоторые аспекты их религии в довольно негативном свете, невзирая на очевидную приверженность этих авторов иудаизму. Сатурнизация иудаизма порождала новые взгляды, которые, в свою очередь, не только стимулировали ряд свежих концептуальных сдвигов, но также имели исторические последствия.

Моше Идель — Евреи Сатурна. О шабаше ведьм и о саббатианстве

Пер. с англ. Μ. Сигал

М.-Иерусалим: «Библиотека Μ. Гринберга» / «Книжники», 2025. — 272 с.

ISBN 978-965-93109-68

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