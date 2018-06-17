Иеремиас - Богословие Нового Завета
Появление этой книги в клубе Эсхатос - несомненно, важное событие. Известнейший труд видного немецкого библеиста Иоахима Иеримиаса известен давно, но в интернете не было точной копии - теперь мы рады предложить ее вам!
Научное изучение Нового Завета началось с появлением книгопечатания, когда издатели греческого текста Нового Завета столкнулись с проблемой: как быть с многочисленными разночтениями в дошедших до нас рукописях. На первых порах ученые ограничивались тем, что впоследствии стало называться текстологией: сопоставлением греческих рукописей, древних переводов, цитат раннехристианских авторов с целью устранить ошибки и искажения, неизбежные при многократном переписывании, и воссоздать наиболее древний текст.
Однако к концу XVIII - началу XIX в. религиозная свобода достигла такого уровня, что стало возможным ставить вопросы, выходящие за рамки текстологии и касающиеся эволюции самого содержания новозаветных текстов и их интерпретации по мере формирования и развития христианского вероучения. В какой степени зафиксированное в евангелиях предание восходит к самому Иисусу? Какова историческая достоверность евангельских сведений о Его жизни и проповеди?
Можно ли отделить провозвестие Иисуса от добавлений и изменений, внесенных первохристианской Церковью, и таким образом установить, как Он сам понимал свою миссию? И наконец, насколько провозвестие «исторического» Иисуса и Его представление о себе и своей миссии соответствуют сложившемуся в течение первых столетий нашей эры догматическому учению христианской Церкви?
Иоахим Иеремиас - Богословие Нового Завета - Часть первая - Провозвестие Иисуса
Пер. с нем., вступ. ст., словарь терм, и геогр. назв. А.Л.Чернявского
М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. —367 с.
ISBN 5-02-017969-8
Joachim Jeremias
Neutestamentliche Theologie
Erster Teil Die Verkundigung Jesu 2. Aufl.
Gutersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gutersloh, 1973
Перевод с немецкого, вступительная статья, словарь терминов и географических названий А.Л.Чернявского
Иоахим Иеремиас - Богословие Нового Завета - Содержание
А. Чернявский. Результаты научных исследований новозаветных текстов и их богословская интерпретация
Глава 1. К вопросу о достоверности передачи речений Иисуса
- § 1. Арамейская первооснова логий Иисуса в синоптических евангелиях
- § 2. Стилистические особенности речи Иисуса
- § 3. Признаки ipsissima vox
Глава 2. Миссия Иисуса
- § 4. Иисус и Креститель
- § 5. Призвание Иисуса
- § 6. Передача откровения
- § 7. Обращение к Богу 'Abba
- § 8. Согласие на миссию
Глава 3. Наступление эры спасения
- § 9. Возвращение угасшего Духа
- § 10. Преодоление власти сатаны
- § 11. Наступающее Царство Божие
- § 12. Радостная весть для нищих
Глава 4. Отсрочка
- § 13. Перед лицом катастрофы
- § 14. Возглашение горя
- § 15. Требование времени
Глава 5. Новый народ Божий
- § 16. Вера
- § 17. Собирание общины спасаемых
- § 18. Сыновство
- § 19. Ученики, живущие по законам Царства
- § 20. Миссия апостолов
- § 21. Завершение судьбы народа Божьего
Глава 6. Самосознание Иисуса
- § 22. Несущий спасение
- § 23. Сын Человеческий
- § 24. Страдания
Глава 7. Пасха
- § 25. Древнейшее предание и древнейшая интерпретация
Вместо заключения
Принятые сокращения
Обозначения древних переводов (версий) и рукописей
Перевод латинских слов и выражений
Словарь терминов и географических названий
Иоахим Иеремиас - Богословие Нового Завета - § 17. Собирание общины спасаемых
Те, кому открывается Евангелие, собираются вокруг Иисуса, так сказать, концентрическими кругами. Всюду, где он появляется, он оставляет приверженцев, которые вместе со своими семьями ожидают Царства и принимают Иисуса и его посланцев; они рассеяны по всей стране, прежде всего в Галилее, но также и в Иудее, например в Вифании, и в Десятиградии (Мк 5,19сл). Круг учеников сопровождает его в его странствиях; это такие люди, как Левий, сын Алфея (Мк 2,14), Иосиф, называемый Варсавой, и Матфий (Деян 1,23727), а также женщины (Лк 8,1-3; Мк 15,40сл), видимо вдовые, поскольку они распоряжаются своим имуществом. Их ядро составляют двенадцать посланцев Иисуса728. Так в этом мире возникает община тех, кто принадлежит к Царству Божьему. Но на самом ли деле хотел Иисус создать собственную общину? По поводу этого высказывались сомнения.
1. Терминология
Сомнения возникают в связи со следующим странным фактом: слово εκκλησία [община, церковь] встречается в евангелиях всего в двух местах. Оба они находятся у Матфея и к тому же имеют разный смысл: в Мф 16,18 имеется в виду Церковь в целом, в 18,17 (дважды) - отдельная община. Учитывая, насколько большое значение имело слово εκκλησία - в обоих смыслах - для первохристианской Церкви, напрашивается вывод, что в обоих указанных местах Евангелия от Матфея мы имеем дело с церковным словоупотреблением. Иными словами, скудость и сомнительность примеров использования этого слова исключают, согласно широко распространенному мнению, возможность того, что Иисус хотел создать εκκλησία. Кроме того, результаты более ранних исследований показывали, что Иисус ожидал конца этого мира в близком, более того, в ближайшем времени. Уже по одной этой причине он не мог помышлять об учреждении Церкви.
Итак, можно не сомневаться: если бы под εκκλησία понималась организация наподобие той, которая сформировалась в последующие времена, то приписывание Иисусу намерения основать εκκλησία было бы явным анахронизмом. Но такое понимание слова εκκλησία неверно. Правильно понять его помогает следующее наблюдение: образ строительства Церкви (Мф 16,18) имеется также в кумранской литературе, а именно в 4Q pPs 37 III 16 (к Пс 37 (36), 23б-24а): «(Бог) поставил его (Учителя праведности), libnot lo'adat... чтобы он ему общину... построил». Так как это место - «единственная точная параллель к словам о строительстве Церкви Мф 16,18»729, то для более точного определения понятия εκκλησία в Мф 16,18 следовало бы взять в качестве отправной точки слово 'eda. Еврейское 'eda в своем основном значении употребляется в кумранских текстах in bonam partem по отношению к ангелам как отряду Божьему, но чаще всего - по отношению к ессейской общине как сообществу тех, кто принадлежит к спасаемому народу (в отличие от не готовой покаяться massa perditionis).
Соответственно понятие έκκλησία надлежит передавать не словом «Церковь», а словосочетанием «народ Божий». Ведь именно о новом народе Божьем, который он собирает, постоянно говорит Иисус, используя при этом множество образов (еще одно подтверждение тому, что при изложении провозвестия Иисуса нельзя ограничиваться специальной терминологией). Он говорит о новом народе Божьем как о стаде (Лк 12,32; Мк 14,27 пар. Мф 26,31сл; Ин 10,1-29, ср. Мф 10,16 пар. Лк 10,3, а также Ин 16,32), которое пастырь спасает от рассеяния и собирает (Мф 12,30 пар. Лк 11,23; Мф 15,24; Ин 10,1-5.16.27-30; ср. Иез 34,1-31; Иер 23,1-8)730, как о множестве гостей на свадьбе (Мк 2,19 пар.), как о посеянных Богом растениях (Мф 13,24; 15,13, где им противопоставляются растения иного происхождения)731, как о захваченных неводом рыбах (Мф 13,47 ср. Мк 1,17). Семья нового народа Божьего - это дом Божий (Мф 16,18 ср. Агг 2,6-9) или град Божий, основанный на горе Сион (Мф 5,14 ср. Ис 2,2-4 пар. Мих 4,1-3; Ис 25,6-8; 60); свет от него должен быть виден издалека, отчего его обитатели называются сынами света (Лк 16,8; Ин 12,36). Они - члены нового союза (Мк 14,24 пар.; 1 Кор 11,25), относительно которых исполняется пророчество о том, что Бог будет их учителем (Мф 23,8; Иер 31,33сл)732.
Отсутствие в речениях Иисуса играющего столь важную роль в Кумране образа воинства Божьего (1Q M), безусловно, не случайно733. Из всех образов, используемых для характеристики нового народа Божьего, ему ближе всего сравнение общины спасаемых с эсхатологической familia Dei734. Она заменяет земную семью, от которой сам Иисус и сопровождающие его ученики должны были отказаться (Мк 10,29сл пар.). В эсхатологической семье Бог является Отцом (Мф 23,9), Иисус - хозяином дома, близкие ему - домочадцами (Мф 10,25735); пожилые женщины, слушающие его слово, - это его матери, мужчины и ученики - его братья (Мк 3,34 пар.). И в то же время все они - малые, дети, даже νήπιοι [младенцы] в семье (Мф 11,25), к которым Иисус, хотя они и взрослые по возрасту, обращается как к детям736.
Familia Dei проявляет себя прежде всего в общности трапезы, которая предвосхищает трапезу спасаемых в конце времен737. В другом месте Иисус расширяет границы семьи Божьей, не ограничивая ее кругом своих приверженцев: всех терпящих нужду, преследуемых и одиноких он называет своими братьями и тем самым включает в familia Dei (Мф 25,40, где указательное местоимение τούτων [этих] - характерный для семитских языков плеоназм и, следовательно, не может трактоваться как сужение понятия άδελφοί [братья] до круга учеников738). Нет никакого сомнения: используя самые разные образы, Иисус вновь и вновь говорит о собирании народа Божьего, которое он осуществляет.
2015-03-19
Иеремиас - лучший из библеистов-новозаветников, это даже Хенгель признавал. А эту блестящую монографию я когда-то в СПб. купил в магазине всего-то за 69 руб.! Она со мной и в эмиграцию приехала...
Спасибо за книгу!
Спасибо!
можно перезалить книгу для Украины на другой файлообменник. Спасибо!)
Спасибо большое за книгу!
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Спасибо!