Появление этой книги в клубе Эсхатос - несомненно, важное событие. Известнейший труд видного немецкого библеиста Иоахима Иеримиаса известен давно, но в интернете не было точной копии - теперь мы рады предложить ее вам!

Научное изучение Нового Завета началось с появлением книгопечатания, когда издатели греческого текста Нового Завета столкнулись с проблемой: как быть с многочисленными разночтениями в дошедших до нас рукописях. На первых порах ученые ограничивались тем, что впоследствии стало называться текстологией: сопоставлением греческих рукописей, древних переводов, цитат раннехристианских авторов с целью устранить ошибки и искажения, неизбежные при многократном переписывании, и воссоздать наиболее древний текст.

Однако к концу XVIII - началу XIX в. религиозная свобода достигла такого уровня, что стало возможным ставить вопросы, выходящие за рамки текстологии и касающиеся эволюции самого содержания новозаветных текстов и их интерпретации по мере формирования и развития христианского вероучения. В какой степени зафиксированное в евангелиях предание восходит к самому Иисусу? Какова историческая достоверность евангельских сведений о Его жизни и проповеди?

Можно ли отделить провозвестие Иисуса от добавлений и изменений, внесенных первохристианской Церковью, и таким образом установить, как Он сам понимал свою миссию? И наконец, насколько провозвестие «исторического» Иисуса и Его представление о себе и своей миссии соответствуют сложившемуся в течение первых столетий нашей эры догматическому учению христианской Церкви?

Иоахим Иеремиас - Богословие Нового Завета - Часть первая - Провозвестие Иисуса Пер. с нем., вступ. ст., словарь терм, и геогр. назв. А.Л.Чернявского М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. —367 с. ISBN 5-02-017969-8 Joachim Jeremias Neutestamentliche Theologie Erster Teil Die Verkundigung Jesu 2. Aufl. Gutersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gutersloh, 1973 Перевод с немецкого, вступительная статья, словарь терминов и географических названий А.Л.Чернявского Иоахим Иеремиас - Богословие Нового Завета - Содержание А. Чернявский. Результаты научных исследований новозаветных текстов и их богословская интерпретация Глава 1. К вопросу о достоверности передачи речений Иисуса § 1. Арамейская первооснова логий Иисуса в синоптических евангелиях

§ 2. Стилистические особенности речи Иисуса

§ 3. Признаки ipsissima vox Глава 2. Миссия Иисуса § 4. Иисус и Креститель

§ 5. Призвание Иисуса

§ 6. Передача откровения

§ 7. Обращение к Богу 'Abba

§ 8. Согласие на миссию Глава 3. Наступление эры спасения § 9. Возвращение угасшего Духа

§ 10. Преодоление власти сатаны

§ 11. Наступающее Царство Божие

§ 12. Радостная весть для нищих Глава 4. Отсрочка § 13. Перед лицом катастрофы

§ 14. Возглашение горя

§ 15. Требование времени Глава 5. Новый народ Божий § 16. Вера

§ 17. Собирание общины спасаемых

§ 18. Сыновство

§ 19. Ученики, живущие по законам Царства

§ 20. Миссия апостолов

§ 21. Завершение судьбы народа Божьего Глава 6. Самосознание Иисуса § 22. Несущий спасение

§ 23. Сын Человеческий

§ 24. Страдания Глава 7. Пасха § 25. Древнейшее предание и древнейшая интерпретация Вместо заключения Принятые сокращения Обозначения древних переводов (версий) и рукописей Перевод латинских слов и выражений Словарь терминов и географических названий Иоахим Иеремиас - Богословие Нового Завета - § 17. Собирание общины спасаемых

Те, кому открывается Евангелие, собираются вокруг Иисуса, так сказать, концентрическими кругами. Всюду, где он появляется, он оставляет приверженцев, которые вместе со своими семьями ожидают Царства и принимают Иисуса и его посланцев; они рассеяны по всей стране, прежде всего в Галилее, но также и в Иудее, например в Вифании, и в Десятиградии (Мк 5,19сл). Круг учеников сопровождает его в его странствиях; это такие люди, как Левий, сын Алфея (Мк 2,14), Иосиф, называемый Варсавой, и Матфий (Деян 1,23727), а также женщины (Лк 8,1-3; Мк 15,40сл), видимо вдовые, поскольку они распоряжаются своим имуществом. Их ядро составляют двенадцать посланцев Иисуса728. Так в этом мире возникает община тех, кто принадлежит к Царству Божьему. Но на самом ли деле хотел Иисус создать собственную общину? По поводу этого высказывались сомнения.

1. Терминология

Сомнения возникают в связи со следующим странным фактом: слово εκκλησία [община, церковь] встречается в евангелиях всего в двух местах. Оба они находятся у Матфея и к тому же имеют разный смысл: в Мф 16,18 имеется в виду Церковь в целом, в 18,17 (дважды) - отдельная община. Учитывая, насколько большое значение имело слово εκκλησία - в обоих смыслах - для первохристианской Церкви, напрашивается вывод, что в обоих указанных местах Евангелия от Матфея мы имеем дело с церковным словоупотреблением. Иными словами, скудость и сомнительность примеров использования этого слова исключают, согласно широко распространенному мнению, возможность того, что Иисус хотел создать εκκλησία. Кроме того, результаты более ранних исследований показывали, что Иисус ожидал конца этого мира в близком, более того, в ближайшем времени. Уже по одной этой причине он не мог помышлять об учреждении Церкви.

Итак, можно не сомневаться: если бы под εκκλησία понималась организация наподобие той, которая сформировалась в последующие времена, то приписывание Иисусу намерения основать εκκλησία было бы явным анахронизмом. Но такое понимание слова εκκλησία неверно. Правильно понять его помогает следующее наблюдение: образ строительства Церкви (Мф 16,18) имеется также в кумранской литературе, а именно в 4Q pPs 37 III 16 (к Пс 37 (36), 23б-24а): «(Бог) поставил его (Учителя праведности), libnot lo'adat... чтобы он ему общину... построил». Так как это место - «единственная точная параллель к словам о строительстве Церкви Мф 16,18»729, то для более точного определения понятия εκκλησία в Мф 16,18 следовало бы взять в качестве отправной точки слово 'eda. Еврейское 'eda в своем основном значении употребляется в кумранских текстах in bonam partem по отношению к ангелам как отряду Божьему, но чаще всего - по отношению к ессейской общине как сообществу тех, кто принадлежит к спасаемому народу (в отличие от не готовой покаяться massa perditionis).

Соответственно понятие έκκλησία надлежит передавать не словом «Церковь», а словосочетанием «народ Божий». Ведь именно о новом народе Божьем, который он собирает, постоянно говорит Иисус, используя при этом множество образов (еще одно подтверждение тому, что при изложении провозвестия Иисуса нельзя ограничиваться специальной терминологией). Он говорит о новом народе Божьем как о стаде (Лк 12,32; Мк 14,27 пар. Мф 26,31сл; Ин 10,1-29, ср. Мф 10,16 пар. Лк 10,3, а также Ин 16,32), которое пастырь спасает от рассеяния и собирает (Мф 12,30 пар. Лк 11,23; Мф 15,24; Ин 10,1-5.16.27-30; ср. Иез 34,1-31; Иер 23,1-8)730, как о множестве гостей на свадьбе (Мк 2,19 пар.), как о посеянных Богом растениях (Мф 13,24; 15,13, где им противопоставляются растения иного происхождения)731, как о захваченных неводом рыбах (Мф 13,47 ср. Мк 1,17). Семья нового народа Божьего - это дом Божий (Мф 16,18 ср. Агг 2,6-9) или град Божий, основанный на горе Сион (Мф 5,14 ср. Ис 2,2-4 пар. Мих 4,1-3; Ис 25,6-8; 60); свет от него должен быть виден издалека, отчего его обитатели называются сынами света (Лк 16,8; Ин 12,36). Они - члены нового союза (Мк 14,24 пар.; 1 Кор 11,25), относительно которых исполняется пророчество о том, что Бог будет их учителем (Мф 23,8; Иер 31,33сл)732.

Отсутствие в речениях Иисуса играющего столь важную роль в Кумране образа воинства Божьего (1Q M), безусловно, не случайно733. Из всех образов, используемых для характеристики нового народа Божьего, ему ближе всего сравнение общины спасаемых с эсхатологической familia Dei734. Она заменяет земную семью, от которой сам Иисус и сопровождающие его ученики должны были отказаться (Мк 10,29сл пар.). В эсхатологической семье Бог является Отцом (Мф 23,9), Иисус - хозяином дома, близкие ему - домочадцами (Мф 10,25735); пожилые женщины, слушающие его слово, - это его матери, мужчины и ученики - его братья (Мк 3,34 пар.). И в то же время все они - малые, дети, даже νήπιοι [младенцы] в семье (Мф 11,25), к которым Иисус, хотя они и взрослые по возрасту, обращается как к детям736.

Familia Dei проявляет себя прежде всего в общности трапезы, которая предвосхищает трапезу спасаемых в конце времен737. В другом месте Иисус расширяет границы семьи Божьей, не ограничивая ее кругом своих приверженцев: всех терпящих нужду, преследуемых и одиноких он называет своими братьями и тем самым включает в familia Dei (Мф 25,40, где указательное местоимение τούτων [этих] - характерный для семитских языков плеоназм и, следовательно, не может трактоваться как сужение понятия άδελφοί [братья] до круга учеников738). Нет никакого сомнения: используя самые разные образы, Иисус вновь и вновь говорит о собирании народа Божьего, которое он осуществляет.

2015-03-19