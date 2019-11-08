Игнатия - Монахиня - Церковные песнотворцы
Для XX столетия было характерно оживление интереса к литургическому преданию Православной Церкви, в частности к православной гимнографии со стороны как церковных, так и светских ученых. Даже на фоне их многочисленных исследований статьи монахини Игнатии, собранные в этой книге,— особое явление. Прежде чем говорить о них, предупредим читателя о том, чего он не найдет в этой книге.
Обращаясь к литературному произведению, в том числе к памятнику литургического творчества, подлинный ученый заведомо ограничен возможностями своего метода, логикой допустимой аргументации. Это обусловливает задачи его исследования, те вопросы, которые он пытается разрешить. Филолога интересует генезис литературного произведения: как, при каких условиях, из каких элементов оно возникло, — а также его эволюция: как и почему изменялся текст произведения, какие этапы оно прошло, прежде чем приобрело современный вид. И еще — кто был его автором и какое место занимает произведение внутри авторской биографии. Историк будет искать в литургическом произведении указание на факты церковной истории и поверять ими известное ему из летописей. Такова сфера их деятельности.
Выводы ученых об авторстве, о возникновении и развитии литературной формы в обилии представлены в трудах монахини Игнатии. Читатель, без сомнения, найдет в них интересные сведения по истории православного богослужения, познакомится с мнениями ученых-литургистов, чьи труды стали сейчас библиографической редкостью. Но выводы ученых — только начало ее работы, питательная среда ее замысла. Там, где профессиональные исследователи остановятся в сознании, что за этой гранью уже не работают их методы, монахиня Игнатия берется за перо. Имея форму научных статей, ее труды кардинально отличаются от них по сути, преследуют иные цели. Первая опубликованная статья монахини Игнатии, посвященная творчеству преподобного Космы Маиумс- кого, имеет подзаголовок «Духовные размышления». Эти слова наиболее точно раскрывают специфику ее работ.
Почему именно ее размышления над древними песнопениями ценны для нас? Прежде всего потому, что ее взгляд — это взгляд человека, укорененного в Предании. Прежде чем взяться за перо, монахиня Игнатия в течение 60 лет воспитывалась ежедневным чтением службы, вниманием к праздничному богослужению в храме. Она многократно ПРОЖИЛА весь церковный год, впитала в себя почти каждую строчку наших богослужебных книг. Церковные гимны перестали быть для нее сухими и слишком далекими, раскрылись во всей своей красоте и глубине. Их авторы стали ей близки и понятны, подлинно стали ее ДРУЗЬЯМИ. Поэтому большинство статей этого тома — творческие персоналии песнотворцев. Монахиню Игнатию интересует прежде всего духовный облик песнописца, неповторимые черты его души, нашедшей себя в пред стоянии Богу и выразившейся в слове. Общее для всех пес- нописцев — устремление к Единому Богу и поэтический дар. Душа и путь каждого неповторимы, и слово их выражает одно стремление бесконечно многообразно.
Антология монахини Игнатии поневоле выборочна. (Так, в нее не вошел разбор творчества замечательного византийского гимно- графа Иоанна, митрополита Евхаитского.) Но близость автора, нашего современника, с великими песнотворцами прошлого, проникновенность их отношений делают и для нас ближе и яснее неизменный и вечно новый голос Предания.
При всей «интимности» и лиричности этих размышлений они подчинены строгому рациональному плану, выстроены вокруг одного стержня — разбора богословских идей в произведениях православных гимнографов. В этой части своих трудов монахиня Игнатия следует за русскими исследователями-богословами, открывшими в XX веке новую страницу в изучении православной гимнографии, направившими внимание ученых от истории богослужебных форм к исследованию их богословского содержания. Как продолжатель их дела, изучивший под этим углом зрения нот вый материал, монахиня Игнатия — новатор отечественного литургического богословия.
Наконец, это размышления православного гимнографа, труды которого вошли в богослужебный обиход Русской Церкви. Замечательно, что статьи, вошедшие в эту книгу, писались одновременно со службами новопрославленным святым*. Статьи монахини Игнатии — это творческое вчитывание в образцы литургического слова человека, который и сам причастен к созданию литургического слова, который, напитавшись от гимнов древних песнотворцев, и сам принес обильный песенный плод и стал выразителем Предания.
Игнатия - Монахиня - Церковные песнотворцы
М.: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005.— 464 с.
ISBN 5-7789-0168-2
Игнатия - Монахиня - Церковные песнотворцы - Содержание
- Предисловие
- От автора
Раздел I.
- Преподобный Косма Маиумский и его каноны (Духовные размышления)
- Преподобный Иоанн Дамаскин в его церковно-гимнографическом творчестве
- Место Великого канона преподобного Андрея Критского и других его произведений в песнотворческом достоянии Церкви
- Святитель Герман, патриарх Константинопольский, как церковный гимнограф
- Церковно-песнотворческие труды инокини Кассии
- Жизнь и творения преподобного Феофана Начертанного
- Песнотворчество преподобного Феодора Студита в Триоди Постной
- Литургическое наследие преподобного Иосифа Песнописца
Раздел II.
- Труды русских песнотворцев в Киевский период
- Опыт литургического богословия в трудах русских песнотворцев
Игнатия - Монахиня - Церковные песнотворцы - От автора
Внимание входящего в православный храм на вечернее богослужение будет остановлено словами стихир этого дня. Всегда новое содержание службы не может не привлечь мысли вошедшего и молящегося о тех нуждах и скорбях, в которых и ищется Господня помощь. Стихиры на Господи, воззвах, а затем и стихиры на стиховне производят успокаивающее, даже умиляющее действие на душу человека. Дальнейшее течение православной службы, утреня с чтением канонов содержит душу молящегося в том же внимании, и часто внутрь могут запасть слова читаемых строк; в них пришедший обретает ощутимое духовное утешение.
Получивший живой отклик на свои скорби и вопрошания опять придет в храм Божий, — ведь в богослужении он обрел неотъемлемую, твердую помощь. Таково значение всего круга православного богослужения. И в его составе — живые строки, раскрывающие события дня, слова церковных песнописцев.
Авторитетный исследователь отцов Церкви архиепископ Черниговский Филарет (Гумилевский) посвятил специальный труд песнопевцам и песнопению Греческой Церкви. В нем он обстоятельно разбирает вопрос о церковном песнопении. Начиная с исследования богослужения во времена святых Апостолов, архиепископ Филарет останавливается на особенностях богослужения и песнопения в это время и подробно исследует данный вопрос далее, по ходу всей истории Православной Церкви. Много заслуживающих внимания суждений о качестве и содержании песнопений в трудах великих песнопевцев найдем мы в глубоком исследовании преосвященного Филарета.
Замечательно, что Преосвященный относит к числу песнопевцев Пречистую Деву Марию и святого праведного Симеона Бого- приимца. Поучителен и впечатляющ сделанный преосвященным Филаретом разбор тех древних пророчеств, которые употреблены в песни Богоматери, а также указание на то, сколь рано и повсеместно появляется песнь Богоматери Величит душа Моя Господа в богослужении апостольского времени. То же следует сказать о песни праведного Симеона Ныне отпущаеши. Это песнопение вошло в апостольские постановления и стало с древних времен исполняться в вечернем христианском богослужении.
И ныне непреходящую силу и влияние на душу человека, его скорби и духовные радости имеют слова творений святых песно- писцев. Они уловили и раскрыли для человека то, в чем заключаются его бытие и его стремление к Богу. На всей службе церковной покоится их завет правды и радости, которые, будучи сообщены человеку, составляют сущность его жизни.
В этой книге автор касается лишь некоторых песнопевцев, чьи произведения наиболее часто встречаются в наших богослужебных книгах. Вникнуть в речения песнотворцев, которые мы слышим в будничные дни седмиц, в дни праздников в честь святых, а также особенно в дни двунадесятых торжеств, — великое достояние, утешение в скорби и обретение твердого радования о Христе Иисусе.
К посильному разбору творений песнотворцев Греческой Церкви в данном издании присоединен и посильный разбор песнотвор- чества русского. Даже неполный обзор песнотворческих трудов русских гимнографов может представлять известный интерес, поскольку этот вопрос недостаточно освещен в духовной литературе.
Руководство духовных отцов, рекомендующих в качестве основного духовного правила каждодневное чтение православной службы, устрояет мир духовный, соделывает живоносным каждый день седмицы и церковного торжества и устрояет душу к правильному пониманию всего сокровища святоотеческих мыслей в ходе решения основных вопросов духовной жизни.
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