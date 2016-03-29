Ігнатоўскі - Кароткі нарыс гісторыі Беларусі
Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі (19.4.1881 — 4.2.1931) не дажыў да 50 год.
Ен загінуў у выніку распачатай сталінскім кіраўніцтвам партыі бальшавікоў і партыйным кіраўніцтвам на Беларусі барацьбы супраць беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі.
Барацьба гэта вялася супраць так званых «нацдэмаў» (нацыянал-дэмакратаў), да якіх залічаліся і беспартыйныя, і камуністы, адданыя нацыянальнай справе, справе беларускага нацыянальнага адраджэння.
Творы Ус. М. Ігнатоўскага былі забаронены для агульнага карыстання і знаходзіліся ў аддзелах спецсхова дзяржаўных бібліятэк або былі знішчаны.
Сярод ягоных твораў найбольш важнае значэнне маюць «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі» (1-е выд., 1919 г.; 2-е і 3-е выд., 1921 г.; 4-е выд., 1926 г.), «Гісторыя Беларусі ў XIX і ў пачатку XX сталецьця» (2-е выд., 1926 г.; 3-е выд., 1928 г.) і «1863 год на Беларусі» (1930 г.).
Менавіта ў гэтых творах найбольш яскрава вызначаны і раскрыты асноўныя гістарычныя погляды Ус. Ігнатоўскага.
Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі - Кароткі нарыс гісторыі Беларусі
Уступ. арт. А. П. Грыцкевіча; Камент. і заўвагі Э. Н. Гнеўкі.— 5-е выд.— Мн.: Беларусь, 1991.— 190 с.
ISBN 5-338-00772-Х
Друкуецца па выданню: Ігнатоўскі У. М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусь— Менск, 1926.— 176 с.
Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі - Кароткі нарыс гісторыі Беларус - Змест
Прадмова да 5-га выдання
Ад редактара
Прадмова да 4-га выдання
Прадмова да Зга выданьня
Уводзіны ў гісторыю Беларусі
Пэрыоды гісторыі Беларусі
Першы пэрыод
- Старажытныя насельнікі Беларусі
- Дзяржаўна-політычны лад
- Змаганьне Полаччыны з Кіеўшчынай
- Усяслаў Полацкі
- Полаччына пасьля Ўсяслава
- Хрысьціянства і асьвета
- Гандаль і соцыяльны склад грамадзянства
Другі пэрыод
- Літвіны
- Аб'яднаньне Літвы
- Будаваньне Літоўска-Беларускай дзяржавы ў ХІІ-м ст
- Асноўныя моманты жыцьця новага гаспадарства
- Адносіны гаспадарства да нямецкіх ордэнаў
- Вунія Літоўска-Беларускага гаспадарства з Польшчай 1386-га году
- Адносіны Літоўска-Беларускай дзяржавы да гаспадарства Маскоўскага
- Культурная праца
- Соцыяльны склад грамадзянства
- Політычны уклад гаспадарства і царква
Трэці пэрыод
- Люблінская вунія 1569 г
- Берасьцейская царкоўная вунія 1596 г
- Політыка — соцыяльны лад Рэчы Паспалітай
- Стан Беларусі пасьля вуніі з Польшчай
- Брацтвы на Беларусі
- Казацтва на Беларусі
- Агульны політычны абгляд
- Канец Рэчы Паспалітай
Чацьверты і пяты пэрыоды
- Беларусь у складзе Расійскай імпэрыі
- Беларусь пасьля зьвяржэньня царызму
Крыніцы і падручнікі
Кнігасьпіс
Каментарыі і заўвагі
Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі - Кароткі нарыс гісторыі Беларус - Прадмова да 5-га выдання
Пасля заканчэння універсітэта Ігнатоўскі паехаў у Вільню і там працаваў настаўнікам у прыватнай гімназіі Вінаградавай. Калі ж у Мінску быў адчынены настаўніцкі інстытут, ён быў прызначаны туды ў 1915 г. выкладчыкам гісторыі, а пасля і старшынёй педагагічнага савета. Апрача выкладання гісторыі ў інстытуце Ігнатоўскі аддаваў шмат часу навукова-даследчай працы ў галіне гісторыі Беларусі, якая тады яшчэ нараджалася.
Навуковую працу ён пачаў яшчэ ў ссылцы. У 1915—1920 гадах Усевалад Ігнатоўскі быў выкладчыкам, а потым прафесарам Мінскага настаўніцкага (з 1919 г.— педагагічнага) інстытута. У 1915 г. падчас набліжэння германскай арміі да Мінска Ус. М. Ігнатоўскі разам з інстытутам эвакуіраваўся ў Яраслаўль.
У 1915 г. ён удзельнічае ва ўтварэнні аўтаномнай эсэраўскай арганізацыі левага накірунку «Наш край», якая займала рэвалюцыйна-дэмакратычныя пазіцыі. Сам Ус. М. Ігнатоўскі ўжо набудзіўся да рэвалюцыйнага беларускага нацыянальнага руху. Падчас выкладання ў Мінскім настаўніцкім інстытуце ён распрацаваў курс лекцый, які стаўся асновай ягоных кніг па гісторыі Беларусь.
No comments yet. Be the first!