Иконы Русского Севера - Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств - в 2 томах

Основной фонд икон Архангельского края находится в областном центре, в Архангельском областном музее изобразительных искусств (с 1994 года — Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»). Коллекция икон в Архангельске является наиболее репрезентативной для изучения искусства всего региона и по своему значению оставляет далеко позади те интересные, но единичные северные иконы, которые попали в ГТГ и ГРМ и способны лишь дополнить грандиозную панораму, создающуюся собранием Архангельского музея.

Важной задачей при изучении столь крупного художественного явления, как иконопись Архангельской области, является определение хронологических этапов ее развития, региональных особенностей в целом и по отдельным районам, культурных связей и традиций. Хронология «северных писем» имеет членения более крупные и обобщенные, чем живопись центральной России, в частности Москвы. Это объясняется статичностью северной культуры, задержкой стилистических особенностей раннего этапа и их переносом в следующий хронологический период. В искусстве Севера намечаются три крупных периода: первый — от истоков в XIV веке приблизительно до середины (или второй половины) XVI века; следующий — от второй половины — конца XVI века по XVII век; и, наконец, поздний — от конца XVII века приблизительно по середину — вторую половину XVIII века. Внутри этих больших периодов имеются свои членения.

Искусство Русского Севера на ранних этапах формировалось под влиянием того или иного крупного центра, от которого каждая северная область зависела в политическом, экономическом и церковном отношениях. живописи Архангельской области раннего периода важной проблемой является то, традиции какого крупного русского центра лежат в основе местной иконописи. Был ли это Новгород или Ростов? Как известно, по отношению к другому крупному северному региону — Карелии (точнее, Обонежью) существует однозначный ответ: Обонежье издавна входило в состав Новгородской земли, поэтому культура Новгорода занимала в этом крае господствующее положение. Известно также, что на территории теперешней Архангельской области издавна соперничали два больших центра. С одной стороны, это был Новгород, имевший здесь свои владения, а с другой — Ростов, осуществлявший свое покровительство по линии церкви (сюда простиралось влияние Ростовской епархии). Купить икону Письменные источники свидетельствуют, что на Двине была буквально чересполосица владений новгородцев и ростовцев. С XIV века заявляет о себе и Москва (вклад Сийского Евангелия в 1340 году от имени князя Ивана Калиты).

Иконы Русского Севера: Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств: в 2 томах - том 1

М.: Северный паломник, 2007. Т. 1. — 504 с.: ил.

ISBN 978-5-94431-216-7

Иконы Русского Севера: Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств: в 2 томах - том 1 - Содержание