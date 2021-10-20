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Ильин Иван - Религиозный смысл философии

Иван Александрович Ильин - Религиозный смысл философии
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy
Всякий, кто любит философию, — а я обращаюсь мысленно к тем, которые ее любят, — наверное, не раз спрашивал себя, откуда это проистекает, как это слагается, что в философии такое бесчисленное множество разноречий, несогласий, неразрешенных споров, взаимных отрицаний? Отчего это философия, существующая более двух с половиною тысячелетий и признающая себя за некое высшее, лучшее, безусловно достоверное знание, — живет доселе в притязании на столь великое и с неопределенностью в своем существе? Приступающие к ее изучению нередко выносят и осуществляют убеждение в том, что именно творчество в распоряжении личного произвола и усмотрения; что философствование есть дело субъективного вкуса, личной склонности, личного настроения; что всякий философствует сообразно своим влечениям и симпатиям, и что никто не в праве мешать другому в этом занятии: ведь, все равно, общеубедительной истины нет, или, что (якобы) то же самое, она не находима, или во всяком случае еще не найдена; но, если бы даже ее вдруг нашли, эту единую, общеобязательную истину, самоё истину, то можно быть вполне уверенным, что она не встретила бы общего и полного признания. И вот, слагается успокоительная уверенность в том, что на наш век хватит сектантского духа в философии, что не иссякнет так скоро поток распрей и субъективистических построений, и что в этой сумятице мнений, в этом водовороте разноречий можно будет с успехом проложить себе путь к «оригинальной» философской системе; ибо, как говорили еще софисты, истинно то, в чем ты сумеешь убедить других...
Всякая наука имеет свой особый предмет и судьба ее связана теснейшим образом со свойствами этого предмета.
Наука слагается тем легче и достигает содержательной и формальной зрелости тем быстрее, чем менее внутреннего напряжения и умения, чем меньше душевной и духовной зрелости надо для того, чтобы заметить и воспринять явление ее предмета. В этом отношении бесспорное преимущество имеют все те науки, предмет которых дан внешним образом, в чувственно-воспринимаемом виде «вещи» и «вещественности». Здесь, кажется, стоит только «взглянуть повнимательнее», прислушаться, измерить, сравнить одну вещь с другою — и вот уже первые начатки знания состоялись. Предмет, данный с самого начала в виде постоянно окружающей нас материальной или вещественной обстановки, доступен всякому, у кого есть достаточно досуга, интереса и желания для того, чтобы сосредоточиться на показаниях зрения, слуха и осязания, и далее на «бесхитростном» размышлении о воспринятом.

Иван Александрович Ильин - Религиозный смысл философии

(Philosophy)
М.: ООО «Издательство АСТ», 2003.—694, [10] с.
ISBN 5-17-019076-Х

Иван Александрович Ильин - Религиозный смысл философии - Содержание

РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ ФИЛОСОФИИ Три речи. 1914-1923
  • I. Философия как духовное делание
  • II. Философия и жизнь
  • III. О возрождении философского опыта
ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
  • Предисловие
  • Глава первая. О вере
  • Глава вторая. О любви
  • Глава третья. О свободе
  • Глава четвертая. О совести
  • Глава пятая. О семье
  • Глава шестая. О родине
  • Глава седьмая. О национализме
  • Глава восьмая. О правосознании
  • Глава девятая. О государстве
  • Глава десятая. О частной собственности
  • Послесловие
ПУТЬ К ОЧЕВИДНОСТИ
  • Предисловие. О новом человеке
  • Часть первая
  • Часть вторая
  • Часть третья
  • Послесловие. О духовном излучении
ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ. Книга тихих созерцаний
  • Предисловие. О чтении
  • Глава первая. Первые лучи
  • Глава вторая. Школа жизни
  • Глава третья. Дар молитвы
  • Глава четвертая. Посещение
  • Глава пятая. У врат
  • Послесловие. Поющее сердце
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Added 20.10.2021
Author brat christifid
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