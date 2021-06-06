Водном из сохранившихся фрагментов «Речей к немецким воинам» (1806) Иоганн Готлиб Фихте определил задачу философа следующим образом: открыто и ясно высказывать «все истины, которые перед судом врага заслуживают смерти» [1: LXXVIn]. Прочитав эти слова еще в ранней молодости, я почувствовал в них глубину, ощущение которой сохраняю до сих пор.

Между тем, уже тогда на первый план для меня вышли истины, которые я сумел усвоить и значение которых сумел понять благодаря классикам русской философии, от Ап. А. Григорьева и Н. Н. Страхова до П. А. Бакунина и В. И. Несмелова [2]. Работая над сборником посвященных им очерков и статей, я нередко вспоминал приведенные выше слова выдающегося немецкого мыслителя, видя в этих словах своего рода эпиграф к моей книге. Но здесь возникла, как мне показалось, некоторая неувязка, однако вовсе не потому, что я использовал слова немецкого гения в самом начале книге о национально-русской философии. Как бы нас ни пытались убедить в обратном, нет связи прочнее, чем связь между русской и немецкой культурами, если смотреть на них не с сиюминутной точки зрения [3]. Дело совсем в другом.

А именно, какое-то неясное чувство побудило меня, ввиду недоступности немецкого оригинала, обратиться к одному из самых известных историков философии Нового времени Куно Фишеру (1824-1907). И я испытал определенное замешательство, прочитав у него, что Фихте стремился — в тех же «Речах к немецким воинам» — высказать, «не скрывая своего имени, — истины, за которые по приговору неприятеля положена смерть» [4: 200].

Эти слова тоже нельзя не признать выразительными, но суть дела здесь достаточно прозрачна: Фихте хотел вдохновить «немецких воинов» на самую решительную борьбу с французами. За такое во время любой войны трудно ждать от врага пощады. Казалось бы, метафизический пафос первой цитаты уступил место пафосу героическому, но без особой философской глубины.

Напрашивалось отложить цитаты из Фихте в сторону и поискать что-то более подходящее у русских мыслителей. Но подумав, я понял, что, отворачиваясь от глубины слов об истинах, которые заслуживают в глазах врагов смерти, я недооцениваю классиков русской философии. Именно русской, в свете которой смерть истины и смерть философа — по сути одна и та же смерть. Заметьте — под философом я имею в виду не пресловутого «профессионала», а мыслящего человека, для которого философия — не способ зарабатывать деньги.

Николай Петрович Ильин - Моя борьба за русскую философию. Избранные очерки и статьи. Том 1. Русская классическая философия и ее противники

СПб.: Алетейя, 2020. - 718 с.

ISBN 978-5-00165-085-0

Николай Петрович Ильин - Моя борьба за русскую философию. Избранные очерки и статьи. Том 1. Русская классическая философия и ее противники - Содержание

Почему эта книга так названа? Предисловие как краткое введение

Раздел первый. Общая характеристика русской классической философии

Что такое — русская философия? (предварительный ответ)

Живое и мертвое в русской философии

Время самосознания. О задачах журнала «Философская культура»

Русский философ как историко-философская категория. К 150-летию Л. М. Лопатина (1855-1920)

«Счастливая вина». Лейбниц и «аутсайдеры» русской философии

Самосознание и мировоззрение. О связи философии и естественных наук

Что такое метафизика? Связь метафизики с идеями личности и национальности

Раздел второй. Загадка о человеке. На стыке философии и богословия

Нераздельно и неслиянно. Связь философии и богословия в свете ««загадки о человеке»

Место встречи: душа. Понятия личности и народности в контексте «загадки о человеке»

Раздел третий. Классики русской философии — творческие портреты

Понять Россию. К столетию смерти Н. Н. Страхова (1828-1896)

Последняя тайна природы. О книге ««Мир как целое» и ее авторе

Н. Н. Страхов как метафизик

Н. Н. Страхов — русский философ XXI века

Соратники. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов в борьбе за христианский гуманизм

Но истина дороже (по поводу одного из писем Н. Н. Страхова к Л. Н. Толстому)

Личность и народность в метафизике И. В. Киреевского (к проблеме «новых начал» русской философии)

«Недостающее звено». Ключевая роль Ап. А. Григорьева в становлении русской классической философии

Дух как союзник души. Очерк «конкретного спиритуализма» Л. М. Лопатина как философской программы

Эстетика художественного настроения в работах П. Е. Астафьева

«Томов премногих тяжелей...» (предисловие к публикации одной из статей А. А. Козлова)

От отца к сыну. О русской философской традиции. Размышления в связи с книгой С. А. Аскольдова о А. А. Козлове

Преодоленье безвременья (о заметках Н. Н. Страхова и С. А. Аскольдова по «философии времени»)

Подлинное столетие. Некоторые черты философии П. А. Бакунина

На пути к «Науке о человеке». Святоотеческий источник христианской философии В. И. Несмелова

Раздел четвертый. Против ложных кумиров

«Отравленная льдина». Очерк жизни и мысли П. Я. Чаадаева

Первый урок — не впрок? Критика Б. Н. Чичериным религиозно-философской системы В. С. Соловьева

Русская философия и «бедные Демьяны». О «критике» русской философии у Галковского-Одинокова

Солженицын: ложь «под трели Соловьева»

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