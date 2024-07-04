Ильина - История искусства Западной Европы

В настоящее время знание фактов и закономерностей развития мировой культуры и искусства на всех этапах истории человечества необходимо не только специалистам и студентам, обучающимся «трем знатнейшим художествам» в западноевропейских и российской академиях, но и вообще всем людям, желающим быть образованными и культурными и шире и глубже смотреть на мир.

Предлагаемый учебник представляет собой учебный курс по истории изобразительного искусства и архитектуры от золотого века в истории европейского искусства, т.е. Античности, до дня сегодняшнего. Он предназначен прежде всего бакалаврам, но также и магистрам, и тем, кто обучается на вечернем или заочном отделениях высших учебных заведений.

Включенные в учебник темы, программы, изобразительный материал охватывают по возможности весь диапазон предлагаемого курса. В нем реализован периодизационный подход к анализу истории развития европейского искусства, методологические принципы которого заложены как западноевропейскими, так и отечественными учеными.

Создание учебника представляется автору наиболее ответственной задачей в ряду других форм научного труда, ибо в создании монографии мало или совсем не исследованного персонажа автор оказывается более свободным, он остается один на один с материалом — вещественным, источниковедческим, историческим, литературным, архивным. При написании же учебника перед ним стоит длинный ряд предшественников и огромное вещеведческое наследие, из которого необходимо выбрать самое главное, характерное, яркое, отбросив менее существенное и вычертив «магистральную линию», изложить собственную концепцию сложной и многогранной истории изобразительного искусства, подчас жертвуя собственными пристрастиями и увлечениями ради непредвзятости оценок и конструктивности изложения.

Значение систематических знаний в наши дни несомненного упадка уровня образования и образованности молодого поколения, резкого снижения интереса к чтению, прежде всего великой классической литературы, побуждает автора очень внимательно, продуманно создавать общую картину художественного мира как Западной Европы, так и нашего Отечества (задуманный второй том издания), отдельных этапов развития искусства разных стран, стилистики различных эпох, характеристики наиболее выдающихся мастеров.

Ильина, Т. В. - История искусства Западной Европы - От Античности до наших дней

Учебник для вузов. — 7־е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 401с.: [16] с. цв. вкл.— (Высшее образование). — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-12142-1

Ильина, Т. В. - История искусства Западной Европы – Содержание

Предисловие

Глава 1. Искусство Античности

1.1. Искусство Эгейского мира

1.2. Искусство Греции

Гомеровская Греция

Греческая архаика

Греческая классика

Эллинистическое искусство

1.3. Искусство Рима

Этрусское искусство

Искусство Римской республики

Искусство Римской империи

1.4. Искусство Северного Причерноморья

Контрольные вопросы и задания

Глава 2. Искусство Средневековья

2.1. Раннехристианское искусство

2.2. Дороманское искусство

2.3. Романское искусство

2.4. Готическое искусство

2.5. Искусство Византии

Контрольные вопросы и задания

Глава 3. Искусство Возрождения

3.1. Итальянское Возрождение

Треченто

Кватроченто

Высокий Ренессанс в Средней Италии

Высокий Ренессанс в Венеции

3.2. Северный Ренессанс

Нидерландское Возрождение

Немецкое Возрождение

Французский Ренессанс

3.3. Маньеризм

Контрольные вопросы и задания

Глава 4. Искусство Западной Европы в XVII веке

4.1. Итальянское искусство XVII века

4.2. Испанское искусство XVII века

4.3. Фламандское искусство XVII века

4.4. Голландское искусство XVII века

4.5. Французское искусство XVII века

Контрольные вопросы и задания

Глава 5. Искусство Западной Европы в XVIII веке

5.1. Итальянское искусство XVIII века

5.2. Французское искусство XVIII века

5.3. Английское искусство XVIII века

Контрольные вопросы и задания

Глава 6. Искусство Западной Европы в XIX веке

6.1. Французский классицизм последней четверти XVIII — первой трети XIX века

6.2. Испанское искусство конца XVIII — первой половины XIX века. Франсиско Гойя

6.3. Английское искусство конца XVIII — начала XIX века

6.4. Немецкий романтизм XIX века

6.5. Французский романтизм 1820—1830-х годов

6.6. Реализм середины XIX века

6.7. Импрессионизм

6.8. Постимпрессионизм

6.9. «Набиды»

6.10. Искусство модерна

Контрольные вопросы и задания

Глава 7. Искусство XX — начала XIX века

7.1. Основные проблемы архитектуры XX века

7.2. Основные направления изобразительного искусства XX— начала XXI века

Контрольные вопросы и задания

Заключение

Литература

Новые издания по дисциплине «История искусства» и смежным дисциплинам