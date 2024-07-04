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Ильина - История искусства Западной Европы

Ильина, Т. В. - История искусства Западной Европы - От Античности до наших дней
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Educational, Cultural Studies Art
В настоящее время знание фактов и закономерностей развития мировой культуры и искусства на всех этапах истории человечества необходимо не только специалистам и студентам, обучающимся «трем знатнейшим художествам» в западноевропейских и российской академиях, но и вообще всем людям, желающим быть образованными и культурными и шире и глубже смотреть на мир.
Предлагаемый учебник представляет собой учебный курс по истории изобразительного искусства и архитектуры от золотого века в истории европейского искусства, т.е. Античности, до дня сегодняшнего. Он предназначен прежде всего бакалаврам, но также и магистрам, и тем, кто обучается на вечернем или заочном отделениях высших учебных заведений.
Включенные в учебник темы, программы, изобразительный материал охватывают по возможности весь диапазон предлагаемого курса. В нем реализован периодизационный подход к анализу истории развития европейского искусства, методологические принципы которого заложены как западноевропейскими, так и отечественными учеными.
Создание учебника представляется автору наиболее ответственной задачей в ряду других форм научного труда, ибо в создании монографии мало или совсем не исследованного персонажа автор оказывается более свободным, он остается один на один с материалом — вещественным, источниковедческим, историческим, литературным, архивным. При написании же учебника перед ним стоит длинный ряд предшественников и огромное вещеведческое наследие, из которого необходимо выбрать самое главное, характерное, яркое, отбросив менее существенное и вычертив «магистральную линию», изложить собственную концепцию сложной и многогранной истории изобразительного искусства, подчас жертвуя собственными пристрастиями и увлечениями ради непредвзятости оценок и конструктивности изложения.
Значение систематических знаний в наши дни несомненного упадка уровня образования и образованности молодого поколения, резкого снижения интереса к чтению, прежде всего великой классической литературы, побуждает автора очень внимательно, продуманно создавать общую картину художественного мира как Западной Европы, так и нашего Отечества (задуманный второй том издания), отдельных этапов развития искусства разных стран, стилистики различных эпох, характеристики наиболее выдающихся мастеров.

Ильина, Т. В. - История искусства Западной Европы - От Античности до наших дней

Учебник для вузов. — 7־е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 401с.: [16] с. цв. вкл.— (Высшее образование). — Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-12142-1

Ильина, Т. В. - История искусства Западной Европы – Содержание

Предисловие
Глава 1. Искусство Античности
  • 1.1. Искусство Эгейского мира
  • 1.2. Искусство Греции
  • Гомеровская Греция
  • Греческая архаика
  • Греческая классика
  • Эллинистическое искусство
  • 1.3. Искусство Рима
  • Этрусское искусство
  • Искусство Римской республики
  • Искусство Римской империи
  • 1.4. Искусство Северного Причерноморья
  • Контрольные вопросы и задания
Глава 2. Искусство Средневековья
  • 2.1. Раннехристианское искусство
  • 2.2. Дороманское искусство
  • 2.3. Романское искусство
  • 2.4. Готическое искусство
  • 2.5. Искусство Византии
  • Контрольные вопросы и задания
Глава 3. Искусство Возрождения
  • 3.1. Итальянское Возрождение
  • Треченто
  • Кватроченто
  • Высокий Ренессанс в Средней Италии
  • Высокий Ренессанс в Венеции
  • 3.2. Северный Ренессанс
  • Нидерландское Возрождение
  • Немецкое Возрождение
  • Французский Ренессанс
  • 3.3. Маньеризм
  • Контрольные вопросы и задания
Глава 4. Искусство Западной Европы в XVII веке
  • 4.1. Итальянское искусство XVII века
  • 4.2. Испанское искусство XVII века
  • 4.3. Фламандское искусство XVII века
  • 4.4. Голландское искусство XVII века
  • 4.5. Французское искусство XVII века
  • Контрольные вопросы и задания
Глава 5. Искусство Западной Европы в XVIII веке
  • 5.1. Итальянское искусство XVIII века
  • 5.2. Французское искусство XVIII века
  • 5.3. Английское искусство XVIII века
  • Контрольные вопросы и задания
Глава 6. Искусство Западной Европы в XIX веке
  • 6.1. Французский классицизм последней четверти XVIII — первой трети XIX века
  • 6.2. Испанское искусство конца XVIII — первой половины XIX века. Франсиско Гойя
  • 6.3. Английское искусство конца XVIII — начала XIX века
  • 6.4. Немецкий романтизм XIX века
  • 6.5. Французский романтизм 1820—1830-х годов
  • 6.6. Реализм середины XIX века
  • 6.7. Импрессионизм
  • 6.8. Постимпрессионизм
  • 6.9. «Набиды»
  • 6.10. Искусство модерна
  • Контрольные вопросы и задания
Глава 7. Искусство XX — начала XIX века
  • 7.1. Основные проблемы архитектуры XX века
  • 7.2. Основные направления изобразительного искусства XX— начала XXI века
  • Контрольные вопросы и задания
Заключение
Литература
Новые издания по дисциплине «История искусства» и смежным дисциплинам
Views 358
Rating 5.0 / 5
Added 04.07.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

Большое спасибо!

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