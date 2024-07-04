Ильина - История искусства Западной Европы
В настоящее время знание фактов и закономерностей развития мировой культуры и искусства на всех этапах истории человечества необходимо не только специалистам и студентам, обучающимся «трем знатнейшим художествам» в западноевропейских и российской академиях, но и вообще всем людям, желающим быть образованными и культурными и шире и глубже смотреть на мир.
Предлагаемый учебник представляет собой учебный курс по истории изобразительного искусства и архитектуры от золотого века в истории европейского искусства, т.е. Античности, до дня сегодняшнего. Он предназначен прежде всего бакалаврам, но также и магистрам, и тем, кто обучается на вечернем или заочном отделениях высших учебных заведений.
Включенные в учебник темы, программы, изобразительный материал охватывают по возможности весь диапазон предлагаемого курса. В нем реализован периодизационный подход к анализу истории развития европейского искусства, методологические принципы которого заложены как западноевропейскими, так и отечественными учеными.
Создание учебника представляется автору наиболее ответственной задачей в ряду других форм научного труда, ибо в создании монографии мало или совсем не исследованного персонажа автор оказывается более свободным, он остается один на один с материалом — вещественным, источниковедческим, историческим, литературным, архивным. При написании же учебника перед ним стоит длинный ряд предшественников и огромное вещеведческое наследие, из которого необходимо выбрать самое главное, характерное, яркое, отбросив менее существенное и вычертив «магистральную линию», изложить собственную концепцию сложной и многогранной истории изобразительного искусства, подчас жертвуя собственными пристрастиями и увлечениями ради непредвзятости оценок и конструктивности изложения.
Значение систематических знаний в наши дни несомненного упадка уровня образования и образованности молодого поколения, резкого снижения интереса к чтению, прежде всего великой классической литературы, побуждает автора очень внимательно, продуманно создавать общую картину художественного мира как Западной Европы, так и нашего Отечества (задуманный второй том издания), отдельных этапов развития искусства разных стран, стилистики различных эпох, характеристики наиболее выдающихся мастеров.
Ильина, Т. В. - История искусства Западной Европы - От Античности до наших дней
Учебник для вузов. — 7־е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 401с.: [16] с. цв. вкл.— (Высшее образование). — Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-12142-1
Ильина, Т. В. - История искусства Западной Европы – Содержание
Предисловие
Глава 1. Искусство Античности
- 1.1. Искусство Эгейского мира
- 1.2. Искусство Греции
- Гомеровская Греция
- Греческая архаика
- Греческая классика
- Эллинистическое искусство
- 1.3. Искусство Рима
- Этрусское искусство
- Искусство Римской республики
- Искусство Римской империи
- 1.4. Искусство Северного Причерноморья
- Контрольные вопросы и задания
Глава 2. Искусство Средневековья
- 2.1. Раннехристианское искусство
- 2.2. Дороманское искусство
- 2.3. Романское искусство
- 2.4. Готическое искусство
- 2.5. Искусство Византии
- Контрольные вопросы и задания
Глава 3. Искусство Возрождения
- 3.1. Итальянское Возрождение
- Треченто
- Кватроченто
- Высокий Ренессанс в Средней Италии
- Высокий Ренессанс в Венеции
- 3.2. Северный Ренессанс
- Нидерландское Возрождение
- Немецкое Возрождение
- Французский Ренессанс
- 3.3. Маньеризм
- Контрольные вопросы и задания
Глава 4. Искусство Западной Европы в XVII веке
- 4.1. Итальянское искусство XVII века
- 4.2. Испанское искусство XVII века
- 4.3. Фламандское искусство XVII века
- 4.4. Голландское искусство XVII века
- 4.5. Французское искусство XVII века
- Контрольные вопросы и задания
Глава 5. Искусство Западной Европы в XVIII веке
- 5.1. Итальянское искусство XVIII века
- 5.2. Французское искусство XVIII века
- 5.3. Английское искусство XVIII века
- Контрольные вопросы и задания
Глава 6. Искусство Западной Европы в XIX веке
- 6.1. Французский классицизм последней четверти XVIII — первой трети XIX века
- 6.2. Испанское искусство конца XVIII — первой половины XIX века. Франсиско Гойя
- 6.3. Английское искусство конца XVIII — начала XIX века
- 6.4. Немецкий романтизм XIX века
- 6.5. Французский романтизм 1820—1830-х годов
- 6.6. Реализм середины XIX века
- 6.7. Импрессионизм
- 6.8. Постимпрессионизм
- 6.9. «Набиды»
- 6.10. Искусство модерна
- Контрольные вопросы и задания
Глава 7. Искусство XX — начала XIX века
- 7.1. Основные проблемы архитектуры XX века
- 7.2. Основные направления изобразительного искусства XX— начала XXI века
- Контрольные вопросы и задания
Заключение
Литература
Новые издания по дисциплине «История искусства» и смежным дисциплинам
Большое спасибо!