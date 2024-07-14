Ильина - Русское искусство XVIII века

Изучение отечественного искусства XVIII в. начинается не в недрах самого этого столетия. Правда, первую попытку изложить историю «художеств» в России XVIII в. предпринял в том же столетии библиотекарь Академии наук и фактический руководитель Художественного департамента при ней Якоб Штелин (1709—1785) в «Записках об изящных искусствах в России». При создании первого каталога императорских коллекций живописи он опирался на заметки, написанные еще в 1720—1730-е гг. работавшим в России швейцарским художником Г. Гзелем. В своих «Записках» Штелин собрал известия о живописи, скульптуре, архитектуре, графике, прикладном искусстве, мозаике, шпалерах, искусстве миниатюры, медальерном искусстве и их мастерах; рассказы об истории создания коллекций как царских, так и частных, в некоторых случаях с приведением описей; специальные заметки о картинах Эрмитажа и скульптурах Летнего сада.

Безусловно, это был огромный, поистине подвижнический труд, в котором прослежены «художества» в России на протяжении полувека (насколько было возможно собрать сведения о них одному человеку). Полностью этот труд вышел только в конце прошлого столетия (см.: Штелин Я. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России : в 2 т. / сост., пер. с нем., вступ, ст. и примеч. К. В. Малиновского. М., 1990). Хотя несколько ранее, в 1935 г., — довольно неожиданно для того времени, — был опубликован очерк Штелина о музыке и балете в России (см.: Штелин Я. Музыка и балет в России XVIII века / пер. с нем., вступ, ст. Б. И. Загурского. Л., 1935). Но главное заключается в том, что обширный фактический материал, собранный Штелином, отделяют от нас 200 с лишним лет и он, несомненно, требует многих уточнений, исправлений и дополнений, не говоря уже об общих оценках и концепциях. Труд Штелина в этом смысле нельзя рассматривать как историю русского искусства, что само по себе, впрочем, не умаляет его значения.

Что касается архитектуры, то в XVIII в. она находила обязательное отражение в описаниях достопримечательностей городов и местностей, сделанных, как правило, иностранными путешественниками. Так, достаточно подробное описание петровского Петербурга, как считают специалисты, принадлежащее перу немецкого путешественника Геркенса, появляется уже в 1709 г. («Точное известие о городе и крепости Санкт-Петербург»; опубл. — Лейпциг, 1713). За этим следуют описания шведа Л. Эренмальма, немца Ф. X. Вебера, шотландца П. Брюса и др. (полностью они опубликованы на русском языке в книге Ю. Н. Бесиятых «Петербург Петра I в иностранных описаниях» (Л., 1991) с комментариями автора).

Вели дневники дипломаты при русском дворе — датчанин Юст Юль, голштинец Ф. В. Бергхольц, а при Анне Иоанновне — англичане Ф. Дэшвуд, Э. Джастис, Д. Рондо, шведский ученый К. Р. Берк и датский пастор Педер фон Хавен (см.: Бесиятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. Л., 1997).

Первое специальное «Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его, с 1703, по 1751 год» на русском языке было составлено секретарем Академии наук А. И. Богдановым в середине века, а в 1779 г. издано И. Г. Георги. Следующее описание — «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей» (1816—1828) появилось уже в царствование Александра I. Его автором был П. П. Свиньин.

Ильина, Т. В. - Русское искусство XVIII века - Учебник для бакалавриата и магистратуры

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 611 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — Текст : непосредственный.

ВВК 978-5-9916-3527-1

Ильина, Т. В. - Русское искусство XVIII века – Содержание

Предисловие

Принятые сокращения

Введение. Историография русского искусства XVIII века

1. Первые попытки описания произведений изобразительного искусства и архитектуры в XVIII веке

2. Первая половина XIX века: от словарей до публикаций в прессе

3. Вторая половина XIX века: роль мемуаристики и эпистолярии. Труды по истории

4. «Мирискусники» о XVIII веке

5. «История русского искусства» И. Э. Грабаря. Его последователи

6. Период с 1917 до середины 1920-х годов

7. Довоенное и послевоенное время

8. Период с 1960-х до первой половины 1990-х годов

9. Исследование русского искусства XVIII века на современном этапе и центры его изучения

10. Актуальные проблемы изучения искусства XVIII века в третьем тысячелетии

Вопросы и задания для самоконтроля

Раздел I. ИСКУССТВО ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ

Глава 1. Петровское время. Характеристика эпохи 1.1. Увеличение роли светской культуры в последней трети XVII века 1.2. Петр I как реформатор 1.3. Окружение Петра 1 1.4. «Свейская» война 1.5. Особенности и сложность нововведений в духовной жизни страны. Термин «петровское барокко» 1.6. Приобретение западноевропейских произведений искусства для русских собраний 1.7. Приглашение иностранных художников для работы в России 1.8. Пенсионерство при Петре I 1.9. Неосуществленные идеи создания Академии художеств Вопросы и задания для самоконтроля

Глава 2. Архитектура петровского времени 2.1. Раннепетровское зодчество в конце XVII века 2.2. Зодчество первой четверти XVIII века вне столиц 2.3. Архитектура Москвы первой четверти XVIII века 2.4. Основание Петербурга и первые градостроительные проекты 2.5. Ж.-Б. Леблон и его работы в Петербурге 2.6. Д. Трезини — первый архитектор города Петербурга 2.7. А. Шлютер и создание резиденции в Летнем саду 2.8. Меншиковский дворец и загородные резиденции. Стрельна. Петергоф. Ораниенбаум. Творчество Н. Микетти 2.9. Частное жилое строительство 2.10. Особенности архитектуры петровского времени. Проблема стиля Вопросы и задания для салюконтроля

Глава 3. Монументально-декоративная живопись петровского времени 3.1. Проблема сохранности и реставрации памятников монументально-декоративной живописи петровского времени 3.2. Триумфальные ворота: аллегорический язык их декора, смешение античных и христианских сюжетов 3.3. Московские и первые петербургские дворцовые интерьеры 3.4. Летний дворец Петра I в Летнем саду. Появление новых по назначению интерьеров. Тематика росписи и особенности композиции и техники 3.5. Меншиковский дворец. Особенности росписи плафона Орехового кабинета: три слоя живописи, вопросы авторства. Общая концепция декора дворца 3.6. Мопплезир Петергофа: живопись и декоративная резьба Ассамблейного зала. Античные мотивы. Декор галерей. Роспись Л. Каравака в Вольере. Дубовый кабинет Большого Петергофского дворца 3.7. Петропавловский собор — итог нового видения храмового убранства. Роль А. Матвеева Вопросы и задания для самоконтроля

Глава 4. Станковая живопись петровского времени 4.1. Роль парсуны в становлении портрета как основного жанра живописи 4.2. Преображенская серия. Проблема авторства и датировок. Особенности изобразительного языка 4.3. Место «россики» в живописи петровского времени 4.4. И. Г. Таннауэр 4.5. Г. Гзель 4.6. Л. Каравак 4.7. Творчество первых петровских пенсионеров. Братья Иван и Роман Никитины, их жизненная и творческая судьба 4.8. Андрей Матвеев — глава живописной команды в 1730-е годы, мастер монументальной живописи и портретист 4.9. Миниатюра на эмали: техника, основные художники- миниатюристы петровского времени Вопросы и задания для самоконтроля

Глава 5. Скульптура первой половины XVIII века 5.1. Пути становления круглой скульптуры в русской пластике петровской эпохи 5.2. Закупки произведений скульптуры за границей. Венера Таврическая 5.3. Скульптура Летнего сада 5.4. Европейские образцы и мастера (А. Шлютер, Н. Пино, К. Оснер) 5.5. Б. К. Растрелли и становление жанров круглой скульптуры в России. Бюст, статуя, скульптурная группа, конный монумент 5.6. Пластика малых форм. Медали, монеты Вопросы и задания для самоконтроля

Глава 6. Графика петровского времени 6.1. Традиции резцовой графики на меди XVII века. Роль прикладной графики в петровское время: от учебников и глобусов до «книги Марсовой» 6.2. Московская школа: гравировальная мастерская при Оружейной палате. А. Шхонебек и П. Пикарт. Братья Зубовы 6.3. Алексей Зубов — глава петербургской школы графики. Многообразие жанров, отражение триумфальности и победительности петровского времени. А. Зубов и П. Пикарт в Петербурге 6.4. «Панорама Санкт-Петербурга» А. Зубова (1716) 6.5. А. Ростовцев и С. Коровин. Фейерверки 6.6. Изображение свадебных пиров в графике петровского времени 6.7. Народная картинка — лубок 6.8. Рисунки петровского времени Вопросы и задания для самоконтроля



Раздел II ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА

Глава 7. Середина XVIII века. Характеристика эпохи 7.1. Смутное время эпохи дворцовых переворотов 7.2. Десятилетнее правление Анны Иоанновны. Жизнь двора 7.3. Наука и искусство в аннинское время 7.4. Правление Елизаветы Петровны. Политика 7.5. Музыкальная и театральная культура в 1730—1750-е годы. Расцвет барокко в искусстве 7.6. Роль Академии наук. Основание Московского университета и Академии художеств. Фигура М. В. Ломоносова Вопросы и задания для самоконтроля

Глава 8. Архитектура середины XVIII века 8.1. Архитектура аннинского Петербурга. М. Г. Земцов 8.2. И. К. Коробов — архитектор Адмиралтейства 8.3. П. М. Еропкин и деятельность Комиссии о Санкт- Петербургском строении 8.4. Ф. Б. Растрелли — придворный архитектор Айны Иоанновны 8.5. Работы Ф. Б. Растрелли по заказу императрицы Елизаветы Петровны. Летний дворец. Аничков дворец 8.6. Воронцовский и Строгановский дворцы в Петербурге 8.7. Дворцово-парковые ансамбли. Петергоф, Царское Село 8.8. Каменный Зимний дворец Елизаветы Петровны 8.9. Комплекс Воскресенского Новодевичьего (Смольного) монастыря и Андреевский собор в Киеве по проекту Ф. Б. Растрелли. Особенности творческого метода зодчего 8.10. Круг Ф. Б. Растрелли. А. В. Квасов. С. И. Чевакипский и его Никольский Морской собор в Петербурге 8.11. Москва 1730—1760-х годов. Градостроительная и реставрационная деятельность И. Ф. Мичурина. Д. В. Ухтомский — ведущий московский архитектор 8.12. Кусково 8.13. Барокко в архитектуре русской провинции 8.14. Особенности русского барокко Вопросы и задания для самоконтроля

Глава 9. Монументально-декоративная живопись и скульптура середины XVIII века 9.1. Барочный интерьер аннинского времени 9.2. Живописная команда Канцелярии от строений. Заказ, организация, система образования 9.3. Роль Андрея Матвеева как главы Живописной команды. Его работа в храме Св. Симеона и Анны и над триумфальными воротами 9.4. Сенатский зал здания Двенадцати коллегий — уникальный памятник барочно-рокайльного интерьера 9.5. Московские барочные интерьеры аннинского времени 9.6. Канцелярия от строений в 1750-е годы. Роль И. Я. Вишнякова 9.7. Ф. Б. Растрелли — главная фигура в создании архитектурного облика Петербурга и загородных резиденций. Сложение барочно-рокайльного стиля в интерьере 9.8. Декоративное оформление Екатерининского дворца в Царском Селе 9.9. Новый жанр в живописном декоре — наддверные панно (десюдепорты) 9.10. Мозаики М. В. Ломоносова 9.11. Сращение декоративной скульптуры и архитектуры. Переход от барокко к рокайлю в декоративном убранстве Вопросы и задания для самоконтроля

Глава 10. Станковая живопись в середине XVIII века 10.1. Изменение соотношения «представители “россики” — отечественные мастера». Творчество Л. Каравака в середине века 10.2. Г. X. Гроот 10.3. П. А. Ротари 10.4. Л. Токе 10.5. Портрет — главный жанр станкового искусства в России XVIII века. И. Я. Вишняков-портретист 10.6. Архаизмы и художественная выразительность живописи А. П. Антропова 10.7. Крепостные художники. И. П. Аргунов 10.8. Национальная концепция портретного жанра. Русский портрет XVIII века и рококо Вопросы и задания для самоконтроля

Глава 11. Графика середины XVIII века 11.1. Развитие станковой графики: эстамп, резцовая гравюра, офорт 11.2. Гравировальная Палата Академии наук 11.3. Коронационные альбомы времени Елизаветы Петровны 11.4. Ведуты Михаила Махаева и Алексея Зубова: общее и отличие 11.5. Лубок середины XVIII века Вопросы и задания для самоконтроля



Раздел III. ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

Глава 12. Вторая половина XVIII века. Характеристика эпохи 12.1. Понятие «Эпоха Просвещения» и русское просветительство. Личность Екатерины II и ее государственная политика 12.2. Академия художеств: структура, устав, программы 12.3. Особенности русского и западноевропейского классицизма 12.4. Сложение классицистического стиля, его периодизация. Русский сентиментализм 12.5. Первые русские теоретические трактаты по эстетике и теории классицизма, теоретические высказывания архитекторов, «журналы» — отчеты и дневники первых академических пенсионеров 12.6. Художественная жизнь: академические выставки, коллекционирование и библиофильство 12.7. Художественный мир русской усадьбы 12.8. Личность Павла I и его художественные предпочтения Вопросы и задания для самоконтроля

Глава 13. Архитектура второй половины XVIII века 13.1. Ранний классицизм. А. Ф. Кокорипов и Ж.-Б. Валлен Деламот 13.2. А. Ринальди и его работа в Ораниенбауме. Мраморный дворец 13.3. Творчество Ю. М. Фельтена 13.4. В. И. Баженов 13.5. Особенности московской архитектуры. М. Ф. Казаков и его школа. Московские усадьбы конца XVIII века Люблино и Останкино 13.6. И. Е. Старов. Троицкий собор Александро-Невского монастыря. Таврический дворец 13.7. Работы архитекторов Нееловых в парках Царского Села 13.8. Строгий классицизм. Ч. Камерон. Резиденции в Царском Селе (Холодные бани) и Павловске 13.9. Русское палладианство. Дж. Кваренги 13.10. Н. А. Львов 13.11. Петербургские архитекторы конца XVIII века: Е. Т. Соколов, Ф. И. Волков, Ф. И. Демерцов. А. Н. Воронихин и замысел Казанского собора 13.12. Архитектурный заказ Павла I. В. Бренна и Михайловский замок 13.13. Градостроительство при Екатерине II. Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. Ал. В. Квасов. П. Р. Никитин. Н. Легран Вопросы и задания для самоконтроля

Глава 14. Скульптура второй половины XVIII века 14.1. Классицизм — ведущее художественное направление в пластике второй половины XVIII века 14.2. Сочетание барочных и классицистических тенденций в пластике на заре зарождения классицизма и в его ранней стадии. Античность в русском восприятии 14.3. Ф. И. Шубин-портретист. Его монументальнодекоративные работы 14.4. Ф. Г. Гордеев. Переосмысление античных сюжетов в его творчестве. Мемориальная пластика 14.5. М. И. Козловский: разнообразие жанров. Сюжеты из римской истории. Мифологические образы. Тема героя. Монументальная скульптура 14.6. Станковые и монументальные работы Ф. Ф. Щедрина. Античные аллегории (Адмиралтейство) и темы Священного Писания (Казанский собор) 14.7. И. П. Прокофьев: переплетение барочных и классицистических тенденций на протяжении всего творчества 14.8. Надгробная скульптура И. П. Мартоса — образец высокого классицизма XVIII века 14.9. Место Э. М. Фальконе в русской скульптуре XVIII века. «Медный всадник»: история создания, особенности художественного решения Вопросы и задания для самоконтроля

Глава 15. Графика в России второй половины XVIII века. Гравюра и рисунок 15.1. Гравировальный класс Академии художеств. Г. Ф. Шмидт, Е. П. Чемесов 15.2. И. А. Берсенев — мастер резцовой гравюры. И. А. Селиванов: техника меццо-тинто 15.3. Г. И. Скородумов, его роль в отечественной графике 15.4. Книжная иллюстрация 15.5. Графическое наследие И. Ф. Тупылева 15.6. Гравировально-ландшафтный класс Академии художеств под руководством С. Ф. Щедрина. Иностранные граверы в России второй половины XVIII века 15.7. Лубок — народная картинка 15.8. Графическое наследие русских живописцев, скульпторов и архитекторов Вопросы и задания для самоконтроля

Глава 16. Живопись второй половины XVIII века 16.1. Живопись «большого исторического рода» 16.1.1. Проект М. В. Ломоносова (1764) 16.1.2. А. П. Лосенко — первый русский профессор Академии художеств 16.1.3. П. И. Соколов, И. А. Акимов 16.1.4. Г. И. Угрюмов — реформатор русской исторической живописи в 1790-е годы 16.2. Портрет в русской живописи второй половины XVIII века 16.2.1. Классификация портретного жанра 16.2.2. Ф. С. Рокотов — художник-портретист: петербургский период творчества. Рокотов и рококо 16.2.3. Ф. С. Рокотов — глава московской школы портретизма. Расцвет творчества 16.2.4. Изменение приемов письма Ф. С. Рокотова от 1760-х к 1780-м годам 16.2.5. Д. Г. Левицкий — художник, запечатлевший в красках «весь Екатеринин век». Парадный и камерный портрет в 1770-е годы. Академия художеств и Д. Г. Левицкий 16.2.6. Костюмированный портрет Д. Г. Левицкого 16.2.7. Аллегорические изображения в программе классицизма (1780-е годы) 16.2.8. Детские портреты Д. Г. Левицкого конца 1780-х — начала 1790-х годов 16.2.9. В. Л. Боровиковский — портретист и иконописец 16.2.10. Русский сентиментализм 16.2.11. В. Л. Боровиковский — «историограф эпохи». Парадные портреты конца 1790-х годов 16.2.12. Ампирные портреты В. Л. Боровиковского начала XIX века 16.2.13. Поздние работы В. Л. Боровиковского: портреты и иконы 16.2.14. «Малые мастера»: С. С. Щукин, П. С. Дрождин, Л. С. Миропольский, Е. Д. Камеженков, К.-Л.-И. Хрнстинек 16.2.15. Провинциальный портрет: отличительные черты. Г. С. Островский 16.2.16. «Россика». А. Рослин, Ж.-Л. Вуаль, В. Эриксен, С. Торелли, И. Б. Ламии Старший, М.-Э.-Л. Виже-Лебрен 16.3. Бытовой жанр 16.3.1. И. И. Фирсов, И. П. Якимов, И. М. Танков — предтечи жанра. Работы Михаила Шибанова па крестьянскую тему 16.3.2. И. А. Ерменев 16.4. Класс «Звериный с птицами и дворовыми скотами» (анималистический) и «Цветов, плодов и насекомых» (натюрморт) 16.5. Пейзажный жанр 16.5.1. С. Ф. Щедрин: от живописного панно к пейзажу как самостоятельному жанру 16.5.2. Батальный жанр. М. М. Иванов: акварельные и графические пейзажи. Соединение батального и пейзажного жанров 16.5.3. Ф. Я. Алексеев — родоначальник жанра пейзажа. Б. Патерсен 16.5.4. Классицистический итальянизированный пейзаж Ф. М. Матвеева 16.6. Театрально-декорационная и монументально-декоративная живопись второй половины XVIII века 16.6.1. Пьетро ди Готтардо Гонзага 16.7. Миниатюра второй половины XVIII века 16.7.1. Г. И. Скородумов, А. X. Ритт 16.7.2. Миниатюра на эмали 16.8. Своеобразие развития русской живописи XVIII века Вопросы и задания для самоконтроля



Заключение

Именной указатель