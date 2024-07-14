Ильина - Русское искусство XVIII века
Изучение отечественного искусства XVIII в. начинается не в недрах самого этого столетия. Правда, первую попытку изложить историю «художеств» в России XVIII в. предпринял в том же столетии библиотекарь Академии наук и фактический руководитель Художественного департамента при ней Якоб Штелин (1709—1785) в «Записках об изящных искусствах в России». При создании первого каталога императорских коллекций живописи он опирался на заметки, написанные еще в 1720—1730-е гг. работавшим в России швейцарским художником Г. Гзелем. В своих «Записках» Штелин собрал известия о живописи, скульптуре, архитектуре, графике, прикладном искусстве, мозаике, шпалерах, искусстве миниатюры, медальерном искусстве и их мастерах; рассказы об истории создания коллекций как царских, так и частных, в некоторых случаях с приведением описей; специальные заметки о картинах Эрмитажа и скульптурах Летнего сада.
Безусловно, это был огромный, поистине подвижнический труд, в котором прослежены «художества» в России на протяжении полувека (насколько было возможно собрать сведения о них одному человеку). Полностью этот труд вышел только в конце прошлого столетия (см.: Штелин Я. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России : в 2 т. / сост., пер. с нем., вступ, ст. и примеч. К. В. Малиновского. М., 1990). Хотя несколько ранее, в 1935 г., — довольно неожиданно для того времени, — был опубликован очерк Штелина о музыке и балете в России (см.: Штелин Я. Музыка и балет в России XVIII века / пер. с нем., вступ, ст. Б. И. Загурского. Л., 1935). Но главное заключается в том, что обширный фактический материал, собранный Штелином, отделяют от нас 200 с лишним лет и он, несомненно, требует многих уточнений, исправлений и дополнений, не говоря уже об общих оценках и концепциях. Труд Штелина в этом смысле нельзя рассматривать как историю русского искусства, что само по себе, впрочем, не умаляет его значения.
Что касается архитектуры, то в XVIII в. она находила обязательное отражение в описаниях достопримечательностей городов и местностей, сделанных, как правило, иностранными путешественниками. Так, достаточно подробное описание петровского Петербурга, как считают специалисты, принадлежащее перу немецкого путешественника Геркенса, появляется уже в 1709 г. («Точное известие о городе и крепости Санкт-Петербург»; опубл. — Лейпциг, 1713). За этим следуют описания шведа Л. Эренмальма, немца Ф. X. Вебера, шотландца П. Брюса и др. (полностью они опубликованы на русском языке в книге Ю. Н. Бесиятых «Петербург Петра I в иностранных описаниях» (Л., 1991) с комментариями автора).
Вели дневники дипломаты при русском дворе — датчанин Юст Юль, голштинец Ф. В. Бергхольц, а при Анне Иоанновне — англичане Ф. Дэшвуд, Э. Джастис, Д. Рондо, шведский ученый К. Р. Берк и датский пастор Педер фон Хавен (см.: Бесиятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. Л., 1997).
Первое специальное «Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его, с 1703, по 1751 год» на русском языке было составлено секретарем Академии наук А. И. Богдановым в середине века, а в 1779 г. издано И. Г. Георги. Следующее описание — «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей» (1816—1828) появилось уже в царствование Александра I. Его автором был П. П. Свиньин.
Ильина, Т. В. - Русское искусство XVIII века - Учебник для бакалавриата и магистратуры
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 611 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — Текст : непосредственный.
ВВК 978-5-9916-3527-1
Ильина, Т. В. - Русское искусство XVIII века – Содержание
Предисловие
Принятые сокращения
Введение. Историография русского искусства XVIII века
- 1. Первые попытки описания произведений изобразительного искусства и архитектуры в XVIII веке
- 2. Первая половина XIX века: от словарей до публикаций в прессе
- 3. Вторая половина XIX века: роль мемуаристики и эпистолярии. Труды по истории
- 4. «Мирискусники» о XVIII веке
- 5. «История русского искусства» И. Э. Грабаря. Его последователи
- 6. Период с 1917 до середины 1920-х годов
- 7. Довоенное и послевоенное время
- 8. Период с 1960-х до первой половины 1990-х годов
- 9. Исследование русского искусства XVIII века на современном этапе и центры его изучения
- 10. Актуальные проблемы изучения искусства XVIII века в третьем тысячелетии
- Вопросы и задания для самоконтроля
Раздел I. ИСКУССТВО ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ
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Глава 1. Петровское время. Характеристика эпохи
- 1.1. Увеличение роли светской культуры в последней трети XVII века
- 1.2. Петр I как реформатор
- 1.3. Окружение Петра 1
- 1.4. «Свейская» война
- 1.5. Особенности и сложность нововведений в духовной жизни страны. Термин «петровское барокко»
- 1.6. Приобретение западноевропейских произведений искусства для русских собраний
- 1.7. Приглашение иностранных художников для работы в России
- 1.8. Пенсионерство при Петре I
- 1.9. Неосуществленные идеи создания Академии художеств
- Вопросы и задания для самоконтроля
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Глава 2. Архитектура петровского времени
- 2.1. Раннепетровское зодчество в конце XVII века
- 2.2. Зодчество первой четверти XVIII века вне столиц
- 2.3. Архитектура Москвы первой четверти XVIII века
- 2.4. Основание Петербурга и первые градостроительные проекты
- 2.5. Ж.-Б. Леблон и его работы в Петербурге
- 2.6. Д. Трезини — первый архитектор города Петербурга
- 2.7. А. Шлютер и создание резиденции в Летнем саду
- 2.8. Меншиковский дворец и загородные резиденции. Стрельна. Петергоф. Ораниенбаум. Творчество Н. Микетти
- 2.9. Частное жилое строительство
- 2.10. Особенности архитектуры петровского времени. Проблема стиля
- Вопросы и задания для салюконтроля
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Глава 3. Монументально-декоративная живопись петровского времени
- 3.1. Проблема сохранности и реставрации памятников монументально-декоративной живописи петровского времени
- 3.2. Триумфальные ворота: аллегорический язык их декора, смешение античных и христианских сюжетов
- 3.3. Московские и первые петербургские дворцовые интерьеры
- 3.4. Летний дворец Петра I в Летнем саду. Появление новых по назначению интерьеров. Тематика росписи и особенности композиции и техники
- 3.5. Меншиковский дворец. Особенности росписи плафона Орехового кабинета: три слоя живописи, вопросы авторства. Общая концепция декора дворца
- 3.6. Мопплезир Петергофа: живопись и декоративная резьба Ассамблейного зала. Античные мотивы. Декор галерей. Роспись Л. Каравака в Вольере. Дубовый кабинет Большого Петергофского дворца
- 3.7. Петропавловский собор — итог нового видения храмового убранства. Роль А. Матвеева
- Вопросы и задания для самоконтроля
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Глава 4. Станковая живопись петровского времени
- 4.1. Роль парсуны в становлении портрета как основного жанра живописи
- 4.2. Преображенская серия. Проблема авторства и датировок. Особенности изобразительного языка
- 4.3. Место «россики» в живописи петровского времени
- 4.4. И. Г. Таннауэр
- 4.5. Г. Гзель
- 4.6. Л. Каравак
- 4.7. Творчество первых петровских пенсионеров. Братья Иван и Роман Никитины, их жизненная и творческая судьба
- 4.8. Андрей Матвеев — глава живописной команды в 1730-е годы, мастер монументальной живописи и портретист
- 4.9. Миниатюра на эмали: техника, основные художники- миниатюристы петровского времени
- Вопросы и задания для самоконтроля
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Глава 5. Скульптура первой половины XVIII века
- 5.1. Пути становления круглой скульптуры в русской пластике петровской эпохи
- 5.2. Закупки произведений скульптуры за границей. Венера Таврическая
- 5.3. Скульптура Летнего сада
- 5.4. Европейские образцы и мастера (А. Шлютер, Н. Пино, К. Оснер)
- 5.5. Б. К. Растрелли и становление жанров круглой скульптуры в России. Бюст, статуя, скульптурная группа, конный монумент
- 5.6. Пластика малых форм. Медали, монеты
- Вопросы и задания для самоконтроля
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Глава 6. Графика петровского времени
- 6.1. Традиции резцовой графики на меди XVII века. Роль прикладной графики в петровское время: от учебников и глобусов до «книги Марсовой»
- 6.2. Московская школа: гравировальная мастерская при Оружейной палате. А. Шхонебек и П. Пикарт. Братья Зубовы
- 6.3. Алексей Зубов — глава петербургской школы графики. Многообразие жанров, отражение триумфальности и победительности петровского времени. А. Зубов и П. Пикарт в Петербурге
- 6.4. «Панорама Санкт-Петербурга» А. Зубова (1716)
- 6.5. А. Ростовцев и С. Коровин. Фейерверки
- 6.6. Изображение свадебных пиров в графике петровского времени
- 6.7. Народная картинка — лубок
- 6.8. Рисунки петровского времени
- Вопросы и задания для самоконтроля
Раздел II ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА
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Глава 7. Середина XVIII века. Характеристика эпохи
- 7.1. Смутное время эпохи дворцовых переворотов
- 7.2. Десятилетнее правление Анны Иоанновны. Жизнь двора
- 7.3. Наука и искусство в аннинское время
- 7.4. Правление Елизаветы Петровны. Политика
- 7.5. Музыкальная и театральная культура в 1730—1750-е годы. Расцвет барокко в искусстве
- 7.6. Роль Академии наук. Основание Московского университета и Академии художеств. Фигура М. В. Ломоносова
- Вопросы и задания для самоконтроля
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Глава 8. Архитектура середины XVIII века
- 8.1. Архитектура аннинского Петербурга. М. Г. Земцов
- 8.2. И. К. Коробов — архитектор Адмиралтейства
- 8.3. П. М. Еропкин и деятельность Комиссии о Санкт- Петербургском строении
- 8.4. Ф. Б. Растрелли — придворный архитектор Айны Иоанновны
- 8.5. Работы Ф. Б. Растрелли по заказу императрицы Елизаветы Петровны. Летний дворец. Аничков дворец
- 8.6. Воронцовский и Строгановский дворцы в Петербурге
- 8.7. Дворцово-парковые ансамбли. Петергоф, Царское Село
- 8.8. Каменный Зимний дворец Елизаветы Петровны
- 8.9. Комплекс Воскресенского Новодевичьего (Смольного) монастыря и Андреевский собор в Киеве по проекту Ф. Б. Растрелли. Особенности творческого метода зодчего
- 8.10. Круг Ф. Б. Растрелли. А. В. Квасов. С. И. Чевакипский и его Никольский Морской собор в Петербурге
- 8.11. Москва 1730—1760-х годов. Градостроительная и реставрационная деятельность И. Ф. Мичурина. Д. В. Ухтомский — ведущий московский архитектор
- 8.12. Кусково
- 8.13. Барокко в архитектуре русской провинции
- 8.14. Особенности русского барокко
- Вопросы и задания для самоконтроля
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Глава 9. Монументально-декоративная живопись и скульптура середины XVIII века
- 9.1. Барочный интерьер аннинского времени
- 9.2. Живописная команда Канцелярии от строений. Заказ, организация, система образования
- 9.3. Роль Андрея Матвеева как главы Живописной команды. Его работа в храме Св. Симеона и Анны и над триумфальными воротами
- 9.4. Сенатский зал здания Двенадцати коллегий — уникальный памятник барочно-рокайльного интерьера
- 9.5. Московские барочные интерьеры аннинского времени
- 9.6. Канцелярия от строений в 1750-е годы. Роль И. Я. Вишнякова
- 9.7. Ф. Б. Растрелли — главная фигура в создании архитектурного облика Петербурга и загородных резиденций. Сложение барочно-рокайльного стиля в интерьере
- 9.8. Декоративное оформление Екатерининского дворца в Царском Селе
- 9.9. Новый жанр в живописном декоре — наддверные панно (десюдепорты)
- 9.10. Мозаики М. В. Ломоносова
- 9.11. Сращение декоративной скульптуры и архитектуры. Переход от барокко к рокайлю в декоративном убранстве
- Вопросы и задания для самоконтроля
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Глава 10. Станковая живопись в середине XVIII века
- 10.1. Изменение соотношения «представители “россики” — отечественные мастера». Творчество Л. Каравака в середине века
- 10.2. Г. X. Гроот
- 10.3. П. А. Ротари
- 10.4. Л. Токе
- 10.5. Портрет — главный жанр станкового искусства в России XVIII века. И. Я. Вишняков-портретист
- 10.6. Архаизмы и художественная выразительность живописи А. П. Антропова
- 10.7. Крепостные художники. И. П. Аргунов
- 10.8. Национальная концепция портретного жанра. Русский портрет XVIII века и рококо
- Вопросы и задания для самоконтроля
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Глава 11. Графика середины XVIII века
- 11.1. Развитие станковой графики: эстамп, резцовая гравюра, офорт
- 11.2. Гравировальная Палата Академии наук
- 11.3. Коронационные альбомы времени Елизаветы Петровны
- 11.4. Ведуты Михаила Махаева и Алексея Зубова: общее и отличие
- 11.5. Лубок середины XVIII века
- Вопросы и задания для самоконтроля
Раздел III. ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА
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Глава 12. Вторая половина XVIII века. Характеристика эпохи
- 12.1. Понятие «Эпоха Просвещения» и русское просветительство. Личность Екатерины II и ее государственная политика
- 12.2. Академия художеств: структура, устав, программы
- 12.3. Особенности русского и западноевропейского классицизма
- 12.4. Сложение классицистического стиля, его периодизация. Русский сентиментализм
- 12.5. Первые русские теоретические трактаты по эстетике и теории классицизма, теоретические высказывания архитекторов, «журналы» — отчеты и дневники первых академических пенсионеров
- 12.6. Художественная жизнь: академические выставки, коллекционирование и библиофильство
- 12.7. Художественный мир русской усадьбы
- 12.8. Личность Павла I и его художественные предпочтения
- Вопросы и задания для самоконтроля
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Глава 13. Архитектура второй половины XVIII века
- 13.1. Ранний классицизм. А. Ф. Кокорипов и Ж.-Б. Валлен Деламот
- 13.2. А. Ринальди и его работа в Ораниенбауме. Мраморный дворец
- 13.3. Творчество Ю. М. Фельтена
- 13.4. В. И. Баженов
- 13.5. Особенности московской архитектуры. М. Ф. Казаков и его школа. Московские усадьбы конца XVIII века Люблино и Останкино
- 13.6. И. Е. Старов. Троицкий собор Александро-Невского монастыря. Таврический дворец
- 13.7. Работы архитекторов Нееловых в парках Царского Села
- 13.8. Строгий классицизм. Ч. Камерон. Резиденции в Царском Селе (Холодные бани) и Павловске
- 13.9. Русское палладианство. Дж. Кваренги
- 13.10. Н. А. Львов
- 13.11. Петербургские архитекторы конца XVIII века: Е. Т. Соколов, Ф. И. Волков, Ф. И. Демерцов. А. Н. Воронихин и замысел Казанского собора
- 13.12. Архитектурный заказ Павла I. В. Бренна и Михайловский замок
- 13.13. Градостроительство при Екатерине II. Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. Ал. В. Квасов. П. Р. Никитин. Н. Легран
- Вопросы и задания для самоконтроля
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Глава 14. Скульптура второй половины XVIII века
- 14.1. Классицизм — ведущее художественное направление в пластике второй половины XVIII века
- 14.2. Сочетание барочных и классицистических тенденций в пластике на заре зарождения классицизма и в его ранней стадии. Античность в русском восприятии
- 14.3. Ф. И. Шубин-портретист. Его монументальнодекоративные работы
- 14.4. Ф. Г. Гордеев. Переосмысление античных сюжетов в его творчестве. Мемориальная пластика
- 14.5. М. И. Козловский: разнообразие жанров. Сюжеты из римской истории. Мифологические образы. Тема героя. Монументальная скульптура
- 14.6. Станковые и монументальные работы Ф. Ф. Щедрина. Античные аллегории (Адмиралтейство) и темы Священного Писания (Казанский собор)
- 14.7. И. П. Прокофьев: переплетение барочных и классицистических тенденций на протяжении всего творчества
- 14.8. Надгробная скульптура И. П. Мартоса — образец высокого классицизма XVIII века
- 14.9. Место Э. М. Фальконе в русской скульптуре XVIII века. «Медный всадник»: история создания, особенности художественного решения
- Вопросы и задания для самоконтроля
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Глава 15. Графика в России второй половины XVIII века. Гравюра и рисунок
- 15.1. Гравировальный класс Академии художеств. Г. Ф. Шмидт, Е. П. Чемесов
- 15.2. И. А. Берсенев — мастер резцовой гравюры. И. А. Селиванов: техника меццо-тинто
- 15.3. Г. И. Скородумов, его роль в отечественной графике
- 15.4. Книжная иллюстрация
- 15.5. Графическое наследие И. Ф. Тупылева
- 15.6. Гравировально-ландшафтный класс Академии художеств под руководством С. Ф. Щедрина. Иностранные граверы в России второй половины XVIII века
- 15.7. Лубок — народная картинка
- 15.8. Графическое наследие русских живописцев, скульпторов и архитекторов
- Вопросы и задания для самоконтроля
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Глава 16. Живопись второй половины XVIII века
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16.1. Живопись «большого исторического рода»
- 16.1.1. Проект М. В. Ломоносова (1764)
- 16.1.2. А. П. Лосенко — первый русский профессор Академии художеств
- 16.1.3. П. И. Соколов, И. А. Акимов
- 16.1.4. Г. И. Угрюмов — реформатор русской исторической живописи в 1790-е годы
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16.2. Портрет в русской живописи второй половины XVIII века
- 16.2.1. Классификация портретного жанра
- 16.2.2. Ф. С. Рокотов — художник-портретист: петербургский период творчества. Рокотов и рококо
- 16.2.3. Ф. С. Рокотов — глава московской школы портретизма. Расцвет творчества
- 16.2.4. Изменение приемов письма Ф. С. Рокотова от 1760-х к 1780-м годам
- 16.2.5. Д. Г. Левицкий — художник, запечатлевший в красках «весь Екатеринин век». Парадный и камерный портрет в 1770-е годы. Академия художеств и Д. Г. Левицкий
- 16.2.6. Костюмированный портрет Д. Г. Левицкого
- 16.2.7. Аллегорические изображения в программе классицизма (1780-е годы)
- 16.2.8. Детские портреты Д. Г. Левицкого конца 1780-х — начала 1790-х годов
- 16.2.9. В. Л. Боровиковский — портретист и иконописец
- 16.2.10. Русский сентиментализм
- 16.2.11. В. Л. Боровиковский — «историограф эпохи». Парадные портреты конца 1790-х годов
- 16.2.12. Ампирные портреты В. Л. Боровиковского начала XIX века
- 16.2.13. Поздние работы В. Л. Боровиковского: портреты и иконы
- 16.2.14. «Малые мастера»: С. С. Щукин, П. С. Дрождин, Л. С. Миропольский, Е. Д. Камеженков, К.-Л.-И. Хрнстинек
- 16.2.15. Провинциальный портрет: отличительные черты. Г. С. Островский
- 16.2.16. «Россика». А. Рослин, Ж.-Л. Вуаль, В. Эриксен, С. Торелли, И. Б. Ламии Старший, М.-Э.-Л. Виже-Лебрен
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16.3. Бытовой жанр
- 16.3.1. И. И. Фирсов, И. П. Якимов, И. М. Танков — предтечи жанра. Работы Михаила Шибанова па крестьянскую тему
- 16.3.2. И. А. Ерменев
- 16.4. Класс «Звериный с птицами и дворовыми скотами» (анималистический) и «Цветов, плодов и насекомых» (натюрморт)
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16.5. Пейзажный жанр
- 16.5.1. С. Ф. Щедрин: от живописного панно к пейзажу как самостоятельному жанру
- 16.5.2. Батальный жанр. М. М. Иванов: акварельные и графические пейзажи. Соединение батального и пейзажного жанров
- 16.5.3. Ф. Я. Алексеев — родоначальник жанра пейзажа. Б. Патерсен
- 16.5.4. Классицистический итальянизированный пейзаж Ф. М. Матвеева
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16.6. Театрально-декорационная и монументально-декоративная живопись второй половины XVIII века
- 16.6.1. Пьетро ди Готтардо Гонзага
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16.7. Миниатюра второй половины XVIII века
- 16.7.1. Г. И. Скородумов, А. X. Ритт
- 16.7.2. Миниатюра на эмали
- 16.8. Своеобразие развития русской живописи XVIII века
- Вопросы и задания для самоконтроля
- 16.1. Живопись «большого исторического рода»
Заключение
Именной указатель
Большое спасибо!