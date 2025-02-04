Иллуз, Ева - Фабрика счастливых граждан - Как индустрия счастья контролирует нашу жизнь

Голливудский фильм «В погоне за счастьем», блокбастер 2006 года выпуска, собрал в прокате 307 077 300 долларов. Фильм основан на реальной истории Кристофера Гарднера, афроамериканца из низшей прослойки среднего класса, который проделал путь от жизни за чертой бедности до успешного бизнесмена, биржевого брокера и лектора-мотиватора. Действие картины происходит в первой половине 1980-х годов и открывается выступлением Рональда Рейгана по телевидению с плохими экономическими новостями. Крайне неудачный момент для Гарднера и его жены Линды, которые и без того борются за то, чтобы вырвать себя и пятилетнего сына из нищеты. Семья Гарднера в отчаянном положении: им едва хватает средств на аренду жилья, оплату счетов и детского сада. Настойчивый и талантливый, Гарднер — пробивной малый, и, несмотря ни на что, не теряет оптимизма.

Оказавшись однажды перед зданием одной из самых престижных брокерских фирм страны, Гарднер всматривается в лица покидающих офисы маклеров. «Какой же у них чертовски счастливый вид, — думает он. — Почему я не могу быть одним из них?» Эта мысль вдохновляет его стать биржевым брокером в этой компании, и ему, благодаря обаянию и социальным навыкам, удается попасть в высококонкурентную, но неоплачиваемую программу стажировки. Правда, жена Гарднера, Линда, не разделила его восторга. Когда он рассказывает ей о намерении стать брокером, она с сарказмом интересуется: «Почему не астронавтом?» В фильме она изображена полной противоположностью Гарднера. Слабохарактерная пессимистка, вечно ноет и, как только понимает, что хуже уже быть не может, бросает семью. Без дохода жены Гарднер остается без средств к существованию. Их с сыном выгоняют из квартиры, а затем и из мотеля, и в итоге им приходится перебраться в приют для бездомных.

Тем не менее Гарднер не позволяет обстоятельствам сломить себя: он сохраняет внешнюю видимость успеха перед гендиректорами программы и конкурентами из Лиги плюща. Он должен трудиться не покладая рук, совмещать две работы и усердно готовиться к выпускному экзамену на стажировке, и при этом ему удается хорошо заботиться о сыне. Гарднер не сдается. «Никогда не позволяй кому-либо говорить тебе, что у тебя что-то не получится. Если у тебя есть мечта, то ты должен ее защищать. Если ты чего-то хочешь, добивайся этого. И точка», — наставляет он сына на баскетбольной площадке. Гарднер заканчивает стажировку и наконец-то получает работу мечты. «Это и есть счастье», — заявляет он в конце фильма.

Международный успех фильма во многом объясняется тем, что он наглядно показывает, насколько наша повседневная жизнь пропитана идеалом счастья и погоней за ним. Счастье, оно повсюду: в телевизоре и в радиоприемниках, в книгах и в журналах, в спортзале, в советах по питанию и диетах, в больницах, на работе, на войне, в школах, в университетах, в технологиях, в Интернете, в спорте, дома, в политике и, конечно, на полках магазинов. Наше культурное воображение захвачено счастьем, наши жизни перманентно, до самого краешка заполнены им: не проходит и дня, чтобы не услышать или не прочитать о нем. Запрос в Интернете по слову «счастье» выдает сотни тысяч результатов. Например, если в конце прошлого столетия на Amazon можно было найти не более трехсот книг со словом «счастье» в названии, то сегодня этот список насчитывает более двух тысяч; то же самое можно сказать и о еженедельном количестве твитов, постов в соцсетях, которые пользователи выкладывают каждый день. Счастье легло в основу общепринятого видения себя и мира, стало настолько привычным понятием, что воспринимается как должное. Сегодня оно кажется и звучит настолько естественным, что подвергать сомнению идею счастья если не возмутительно, то как минимум странно.

Иллуз, Ева - Фабрика счастливых граждан - Как индустрия счастья контролирует нашу жизнь

Перевод с английского А. В. Рахманько. — Москва: Издательство АСТ, 2023. — 352 с. — (Слово современной философии).

ISBN 978-5-17-153457-8

Иллуз, Ева - Фабрика счастливых граждан – Содержание

Предисловие. Краткое введение в критику счастьекратии

Введение

Не все то золото, что блестит: опасения и сомнения

Краткий обзор содержания

Глава 1. Эксперты вашего благополучия

Позитивные мечты Селигмана

Дорогой монумент

Предвиденный союз

Сделаем психологию снова великой

Экспертам виднее

Измеряемое, самоочевидное благо

Аффективный термометр

Техно-счастьекратия

Глава 2. Возрождение индивидуализма

Счастье и неолиберализм

Позитивная психология и индивидуализм

Формула счастья

Теория сорока процентов

Отступление во внутреннюю цитадель

Корпорация «Майндфулнес»

Счастье: индивидуализм возвращается с местью

Обучение счастью

Рост числа счастливых студентов

Глубоко укоренившаяся идеология

Глава 3. Позитив на работе

За кулисами счастливых организаций

Инверсия «Пирамиды потребностей», или Счастье как залог успеха

Психологический капитал счастья

Позитивное организационное поведение

Безграничная гибкость

Независимость, очередной парадокс

Conditio sine qua non

Глава 4. Счастливые «я» в продаже сейчас и всегда

Управляйте своими эмоциями!.

Превратите счастье в привычку

«Приложение» для вашего счастья

Оставайтесь собой!

Аутентичность как черта характера

Коммодификация аутентичности: люди как бренды

Аутентичность 2.0

И процветай!

Новая порода «счастьехондриков»: self-made личности в бесконечном процессе работы над собой

Станьте лучшей из возможных версией себя

Глава 5. Счастье — новая норма

Пересмотр среднестатистического человека

Ложное разделение

Сохраняйте жизнестойкость и не волнуйтесь

Бесполезные страдания

Заключение

Библиография