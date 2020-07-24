Могу ли же после этого я, говоря по всей справедливости, вменить себе в заслугу, или считать за какой-нибудь подвиг то, что я поехал в Америку?

Равным образом, могу ли я присвоить собственно себе что-либо из того, что при мне или чрез меня сделалось доброго и полезного в тех местах, где я служил? Конечно, нет; по крайней мере — не должен. Бог видит, как тяжело мне читать или слышать, когда меня за что-либо хвалят и особенно, когда сделанное другими или, по крайней мере, не мною одним, приписывают мне одному. Признаюсь, я желал бы, если б это было только возможно, чтобы и нигде не упоминалось мое имя, кроме обыкновенных перечней и поминаньев или диптихов. Но как это желание мое неудобоисполнимо (как, например, при исчислении архиерейских кафедр, и самая краткая история Российской Церкви не может не упомянуть обо мне), то я искренно желал бы, чтобы в подобных случаях сказано было обо мне так же, как, например, в предисловии к Евангелию, переведенному на якутский язык, то есть что это сделано при таком-то преосвященном: лучше, проще и справедливее этого, по-моему, быть не может. «А как же, спросит меня автор статьи, по случаю которой я пишу это, — как же говорить или писать о ваших путешествиях?» Тут никак не приходится «при». Как? Очень просто! Возили или перевезли — ну, много — переехал оттуда — туда-то, и только: потому что, и в самом деле, все мои путевые подвиги состоят именно только в том, чтобы двинуться с места, то есть решиться сесть в повозку или на судно; а там — если бы и захотел воротиться, да уж нельзя; а кто ж не захочет решиться и в ком недостанет на то силы, когда того требует дело или долг?

Иннокентий, митрополит Московский - Творения

М.: «Ковчег», 2007. - 288 с.

ISBN 5-98317-105-4

Иннокентий, митрополит Московский - Творения - Содержание

Автобиографическая записка

I. Слово на день рождения Ее Императорского Высочества Благоверной Государыни Великой Княгини Александры Федоровны

II. Слово на день Благовещения Пресвятой Богородицы

III. Беседа на день Рождества Спасителя нашего Господа Иисуса Христа и избавления России от нашествия Галлов

IV. Слово на день Святителя Николая и тезоименитства Государя Императора Николая Павловича

V. Слово в неделю Сыропустную и день святителя Иннокентия

VI. Слово на Великий пяток

VII. Слово в неделю вторую святого Поста

VIII. Слово в неделю третию святого Поста

IX. Слово в неделю пятую святого Поста

X. Слово во Святой Великий пяток

XI. Поучения постникам или говельщикам Поучение первое

Поучение второе

Поучение третье

Поучение четвертое

XII. Речь архимандрита Иннокентия по наречении его в сан епископа Камчатского, Курильского и Алеутского

XIII. Речь, сказанная в городе Благовещенске графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому, после молебна по поводу присоединения Амурского края

XIV. Речь, сказанная Иннокентием при рукоположении архимандрита Петра в сан епископа Новоархангельского, что на острове Ситхе

XV. Речь, произнесенная митрополитом Иннокентием в Успенском соборе по вступлении его на Московскую кафедру

XVI. Речь, сказанная в Успенском соборе, по случаю приезда в Бозе почившего Государя Императора Александра Николаевича в Москву

XVII. Воззвание в Московской пастве по случаю Высочайше утвержденного нового устава Православного Миссионерского Общества

XVIII. Речь, произнесенная при открытии Православного Миссионерского Общества, в зале генерал-губернаторского дома

XIX. Приветствие, сказанное Московскому генерал-губернатору князю В. А. Долгорукову по случаю открытия Православного Миссионерского Общества

XX. Речь, произнесенная по открытии Православного Миссионерского Общества

XXI. Приветствие, сказанное в Российском Благородном Собрании, по окончании выборов должностных лиц Православного Миссионерского Общества

XXII. Благодарность Московской пастве

XXIII. Речь, произнесенная в Мироварной палате, при открытии годичного заседания Аравославного Миссионерского Общества

XXIV. Возглашение в заседании Православного Миссионерского Общества 23 мая 1871 года, по случаю избрания в почетные члены Общества

XXV. Речь, произнесенная во время трапезы по случаю открытия Островской богадельни

XXVI. Речь, произнесенная во втором годичном собрании Православного Миссионерского Общества

XXVII. Речь, произнесенная в четвертую годовщину Православного Миссионерского Общества

XXVIII. Речь, произнесенная в Большом Успенском соборе Московскому генерал-губернатору князю В. А. Долгорукову, накануне празднования его десятилетнего служения в Москве

XXIX. Речь, произнесенная в парадных комнатах Московского генерал-губернаторского дома князю В. А. Долгорукову в день празднования десятилетнего его служения в Москве

XXX. Речь, произнесенная при входе Государя Императора Александра Николаевича в Успенский собор

XXXI. Речь, произнесенная Государю Императору при входе его в Троицкий собор Сергиевой лавры

XXXII. Указание пути в Царствие небесное

ВСТУПЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Какие те блага, которые Иисус Христос даровал нам Своею смертию

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Как Иисус Христос жил на земле и что Он пострадал за нас

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Какой тот путь, который ведет в Царствие небесное?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Как нам помогает Иисус Христос идти по пути в Царствие небесное и как можно получить эту помощь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

XXXIII. Предисловие к Евангелию от Матфея, переведенному на алеутский-лисьевский язык для уналашкинцев

XXXIV. Предисловие к Катехизису, переведенному на алеутско-лисьевский язык для алеутов

XXXV. Наставление священнику, назначаемому для обращения иноверных и руководствования обращенных в христианскую веру

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Главнейшие наставления, касающиеся духовных обязанностей веропроповедника

Приготовление к веропроповеданию

Порядок веропроповедания

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Особенные наставления относительно учения, богослужения и обхождения с инородцами

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Правила относительно дел церковных, сношения и отчетности, касающиеся всех вообще колониальных священников

Порядок дел церковных

О сношениях с местным начальством

XXXVI. Об общежитии монастырей

XXXVII. Еще об общежитии монастырей

XXXVIII. Мысли и замечания по разным вопросам из церковного быта

Об улучшении быта духовенства

О ремонте церковных домов

Заметки при чтении проекта о службе православного белого духовенства

О порядке избрания и испытания лиц назначаемых на епископскую кафедру

О порядке избрания и испытания лиц, на священнические места

О разделении епархий на округи

XXXIX. Мое мнение о разделе имущества покойного Владыки

XL. Записка о детском воспитании

Кто должен учить детей?

Кого или каких детей учить?

Чему и как учить?

Где и когда учить?

XLI. Еще одно касательно воспитания детей духовенства

XLII. Духовное завещание митрополита Иннокентия

Иннокентий, митрополит Московский - Творения - Указание пути в Царствие небесное

Люди не для того сотворены, чтобы жить только здесь, на земле, подобно животным, которые по смерти своей исчезают, но для того единственно, чтобы жить с Богом и в Боге, и жить не сто или тысячу лет, но жить вечно. А жить с Богом могут одни только христиане, то есть те, которые право веруют во Иисуса Христа.

Всякий человек, кто бы он ни был, желает и ищет себе благополучия и счастия. Желать себе добра и искать благополучия или блаженства есть врожденное чувство человека, и потому это не есть грех или порок. Но надобно знать, что здесь собственно, на земле, не находилось, не находится и никогда не найдется истинного и совершенного счастия и благополучия, ибо все наше благополучие и блаженство находится только в Боге: никто и никогда без Бога или вне Бога не найдет истинного счастия и совершенного благополучия.

В сем свете ничто, кроме Бога, не может наполнить нашего сердца или вполне удовлетворить наших желаний. Не потушить пожара хворостом и маслом, потому что одна только вода может потушить его. Точно так не насытить желаний сердца человеческого благами мира сего, потому что одна только благодать Божия может утолить жажду желаний наших.

Всякая желаемая нами вещь только до тех пор нам нравится, пока мы еще ею не владеем: когда получим ее, то она скоро наскучивает нам. Или нам кажется хорошо и заманчиво лишь только то, чего мы еще не имеем; а все, что мы имеем из вещей, хотя бы и самое лучшее, или нам недостаточно, или нас не занимает. Лучший пример этому есть царь Соломон, который, как известно, был столько богат, что вся домашняя утварь во дворцах его была из чистого золота; был столько премудр, что цари приходили послушать его, и был столько славен, что враги трепетали его. Он, будучи просвещен и могуществен более всех своих современников, мог удовлетворять всем своим желаниям и прихотям, так что почти не было вещи на свете, которой бы он не имел, или не мог получить. Но при всем том и он не мог насытить своего сердца, и желания сердца его томили и мучили его гораздо более, нежели обыкновенного человека: и он, наконец, испытав все на свете, сказал в своих писаниях: все на сем свете суета, и ничто не может насытить наших желаний.

Точно, ни одно земное благо не может насытить сердца нашего. Мы на земле странники, пришельцы и путешественники; дом и отечество наше там, на небесах, в Царствии небесном, и нет на свете таких вещей, которые бы могли совершенно удовлетворить желаниям нашим. Пусть человек завладеет целым миром и всем, что есть в мире, но и все это займет его, можно сказать, только на минуту, но отнюдь не насытит его сердца: ибо сердце человека может быть вполне удовлетворено и насыщено только любовию Божиею, и потому один только Бог может наполнить душу и сердце человека и утолить жажду желаний его.

Итак, братия, хотите ли вы жить с Богом там, в Царствии небесном, будьте христианами православными. Хотите ли вы себе благополучия и счастия — ищите его в Боге. И желаете ли, чтобы сердце ваше было вполне удовлетворено — обратите его к Богу, от Которого вы отдалились своими грехами.

Но знайте, что никто сам собою, без Иисуса Христа, не может возвратиться и приближиться к Богу, потому что грехи наши, как высокая стена, не допускают нас к Нему. И если бы Иисус Христос, по милосердию Своему, к нам не сошел на землю, и если бы Он не принял на Себя человеческой плоти и смертию Своею не разрушил стены, не допускающей нас к Богу, то все люди погибли бы невозвратно, и ни один человек не мог бы приближиться к Богу, и не мог бы жить с Ним. Потому что всякий человек есть грешник, во грехе родится из чрева матери своей, и в самом младенце, хотя он ничего житейского и не знает и не делает, грех уже есть как семя.

И потому Иисус Христос есть наш Искупитель, Спаситель, Избавитель и Благодетель. И теперь всякий человек, кто только захочет, может возвратиться к Богу и войти в Царствие небесное.