Американский драматург Артур Миллер, почти столь же известный своей пьесой «Смерть коммивояжера», как и недолгим браком с Мэрилин Монро, однажды заметил: «В каждой успешной драме есть то, что заставляет человека сказать: “Постойте, это же я!”» Произведение становится зеркалом, в котором мы узнаем и начинаем лучше понимать самих себя.

Многие притчи, рассказанные Господом Иисусом, производят именно такой эффект. Понимать их - значит видеть самих себя. Однако это не просто зеркала. Они почти всегда являются окнами, через которые открывается вид на характер и мысли Самого Бога. Притчи не только показывают нас, они также помогают нам узнать своего Создателя. Они не только обнаруживают наши болезни, но и указывают на небесное лекарство. Самопознание без божественного решения проблем принесет одно лишь разочарование. Притчи Господа, напротив, ободряют, потому что в них мы видим себя самих и нашего Бога.

Не все притчи Иисуса были предназначены стать зеркалом для тех, кто их слышал. Иногда Господь использовал притчи, чтобы скрыть истину от людей, которые отвергли Его. В этом проявилось Божье осуждение, что особенно верно в отношении притч из главы 13 Евангелия от Матфея. Иисус ясно говорит об этом в стихах 10-13. Но притчи, которые мы рассмотрим в этой книге, не такого рода. Они были призваны не скрыть истину, а напротив, высветить ее.

В начале нашего исследования нужно сделать три общих замечания. Во-первых, притчи - это не самостоятельные истории. Почти всегда они рассказывались, чтобы ответить на какой-то вопрос или объяснить какую-то ситуацию. Поэтому важно изучить контекст, в который их поместили библейские авторы. В последнее время некоторые исследователи пытаются изолировать притчи, найти их «первоначальное значение» за пределами библейского текста или в жизни ранней церкви. Но такие попытки искажают цель Святого Духа. Притчи можно понять только в контексте Священного Писания. Во-вторых, притчи Христа - это именно притчи, а не аллегории. Хотя некоторые детали в них могут иметь символическое значение, чаще всего притча просто призвана передать какую-то важную мысль. Поэтому нам важно постараться усвоить эту мысль, а не блуждать в дебрях домыслов и пытаться придать смысл второстепенным деталям. В-третьих, читая притчи, нам нужно постараться забыть, что мы живем в XXI веке. Рассказы Иисуса вытекали из повседневной жизни в Израиле I века. Чтобы их понять, нам нужно ощутить запах иудейских деревень, почувствовать под ногами пыль галилейских дорог. Если мы постараемся войти в тот мир, то притчи оживут, полные бодрящей свежести.

Иногда говорят, что привычка порождает пренебрежение. Возможно, это не так в случае притч. Однако согласимся: мы привыкли к притчам и уже не воспринимаем их с тем живым интересом, который они вызывали вначале. Мы думаем, что знаем эти рассказы, поэтому не слушаем их по-настоящему. Давайте же снова сядем у ног Господа и вслушаемся в Его чудесные слова словно в первый раз.

Гари Инриг — Притчи: что хотел сказать Иисус?

перевод с англ. Александра Капустина. — Минск : Хлеб Наш Насущный, 2025. — 160 с.

ISBN 978-985-7135-55-4.

Гари Инриг - Притчи: что хотел сказать Иисус? — Содержание