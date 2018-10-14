Книга «Верую в Церковь» представляет собой четвертый том катехетических поучений Святейшего Отца Иоанна Павла II, посвященных толкованию Символа веры Церкви. Первый том, озаглавленный «Верую в Бога Отца Творца», вышел в 1987 г., второй («Верую в Иисуса Христа Искупителя») - в 1989 г., третий («Верую в Духа Святого») - в 1992 г.

Словами Никео-Константинопольского Символа веры «Верую во единую, Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь» Святейший Отец начал большой цикл катехетических поучений о Церкви, составляющий содержание данного тома. Поучения были произнесены на итальянском языке во время общих аудиенций по средам в период с 10 июля 1991 г. по 30 августа 1995 г. и содержат изложение католического учения о Церкви в свете текстов Священного Писания, Отцов Церкви и документов II Ватиканского Собора. Читатель найдет в этом томе размышления Папы о природе и структуре Церкви, ее основных чертах, а также о спасительной миссии в истории человека и мира.

Катехетические поучения, содержащиеся в данном томе, публиковались в польском издании L'Osservatore Romano.

Иоанн Павел II - Bерую в Церковь Единую, Святую, Вселенскую и Апостольскую

Католический колледж им. св. Фомы Аквинского, Mосква, 2000, 760 стр.

ISBN 5-87468-077-2

Иоанн Павел II - Bерую в Церковь Единую, Святую, Вселенскую и Апостольскую - Содержание

ТОМ I

Введение

Сокращения названий документов II Ватиканского Собора

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЗАМЫСЕЛ БОЖИЙ О ЦЕРКВИ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ

1. „Верую (...) в Церковь"

2. Значение слова „Церковь"

3. Церкви - „да"

4. Церковь в предвечном замысле Отца

5. Царство Божье в Ветхом Завете

6. Царство Божье как Царство Христа

7. Иисус Христос-основатель Церкви

8. Значение Царства Божьего в евангельских притчах

9. Возрастание Царства Божьего в евангельских притчах

10. Дух Святой у истоков Церкви

11. Церковь и тайна Пресвятой Троицы

12. Народ Божий в Ветхом Завете

13. Церковь как народ Божий

14. Церковь как вселенский народ

15. Церковь - Тело Христа

16. Церковь как тайна и таинство

17. Образ Церкви - Невесты в Ветхом Завете

18. Церковь - Невеста в Евангелиях

19. Церковь - Невеста в учении св. апостола Павла

20. Историческое измерение и эсхатологическая перспектива брачного союза Церкви с Христом

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЦЕРКОВЬ - ОБЩИНА ВЕРЫ, ЛЮБВИ И САКРАМЕНТАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

21. Церковь - тайна общности, основанной на любви

22. У истоков церковной общности

23. Церковь как общность после Пятидесятницы

24. Церковь - тайна общности в святости

25. Церковь как священническая община

26. Крещение в Церкви – священнической и сакраментальной общине

27. Миропомазание в Церкви – священнической и сакраментальной общине

28. Евхаристия в Церкви – священнической и сакраментальной общине

29. Покаяние в Церкви – священнической и сакраментальной общине

30. Елеопомазание в Церкви – священнической и сакраментальной общине

31. Брак в Церкви – священнической и сакраментальной общине

32. Свидетельство веры в Церкви - пророческой общине

33. Свидетельство о жизни Христа в Церкви - пророческой общине

34. Свидетельство надежды в Церкви - пророческой общине

35. Свидетельство любви в Церкви – пророческой общине

36. Церковь как богатая харизмами община

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВИДИМАЯ СТРУКТУРА ЦЕРКВИ: ОТ АПОСТОЛОВ ДО ЕПИСКОПОВ

37. Церковь - иерархическая община, построенная на фундаменте двенадцати Апостолов

38. Епископы-преемники Апостолов

39. Епископат - таинство священства

40. Коллегия Епископов

41. Миссия, порученная каждому епископу

42. Епископы - „вестники веры" в проповеди Евангелия

43. Епископы - „домоправители благодати наивысшего священства"

44. Пастырское служение епископов

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. СЛУЖЕНИЕ ПРЕЕМНИКА СВЯТОГО ПЕТРА В ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЕ

45. Отношение служения св. Петра к епископату

46. Миссия св. Петра - утверждать братьев

47. Пастырская миссия св. Петра

48. Власть св. Петра в первый период жизни Церкви

49. Решение св. Петра в деле принятия язычников в Церковь

50. Епископ Рима - преемник св. Петра

51. „Munus Petrinum" Епископа Рима как вселенского пастыря

52. Учительская миссия Преемника св. Петра

53. Покровительство Божье Учительскому Служению Преемника св. Петра (часть I)

54. Покровительство Божье учительскому служению Преемника св. Петра (часть II)

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКОВ И ДИАКОНОВ

55. Пресвитерат - служебное участие в священстве Христа

56. Евангелизаторская миссия священников

57. Миссия священников в сакраментальном служении освящения

58. Культ Евхаристии как главная миссия священников

59. Священник-пастырь общины

60. Священник - человек посвященный Богу

61. Священник - человек молитвы

62. Евхаристия в духовной жизни священника

63. Богослужение в честь Матери Божьей в жизни священника

64. Священник-человек любви

65. Посвященная жизнь и обет безбрачия священников

66. Священник и земные блага

67. Священник и мирская общественная жизнь

68. Единение священников

69. Взаимоотношения священников и их Епископов

70. Взаимоотношения священников и братьев во священстве

71. Взаимоотношения священников и верующих

72. Призвание к священству

73. Диаконы в служебном и иерархическом единении Церкви

74. Обязанности диакона в пастырском служении

75. 0 духовности диакона

ТОМ II

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. МИРЯНЕ В ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЕ

76. Осознание мирянами своего места в Церкви

77. Мирской характер как неотъемлемое свойство христиан-мирян

78. Миряне и тайна Христа

79. Призвание мирян к святости

80. Духовность мирян

81. Участие мирян во священстве Христа

82. Участие мирян в пророческом служении Христа

83. Участие мирян в царском служении Христа

84. Апостольство и служение мирян

85. Харизмы мирян

86. Сферы апостольства мирян: участие в миссии Церкви

87. Индивидуальное и групповое участие мирян в апостольстве

88. Миряне и земной порядок

89. Трудящиеся и Церковь

90. Достоинство и апостольство страдающих

91. Больные и отношение к ним Церкви

92. Достоинство и призвание женщины-христианки

93. Женщины в Евангелии

94. Широкое поле деятельности женщины в Церкви

95. Особое величие материнства

96. Материнство и всеобщее священство в Церкви

97. Апостольство супругов и родителей

98. Церковь и одинокие верующие

99. Дети и отношение к ним Церкви

100. Церковь молодых

101. Особая роль пожилых людей в Церкви

102. Возрастание роли христиан-мирян в перспективе нового времени

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. МОНАШЕСТВУЮЩИЕ И ПОСВЯЩЕННАЯ ЖИЗНЬ В ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЕ

103. Посвященная жизнь в Церкви

104. Современные формы посвященной жизни

105. Воля Христа как основа посвященной жизни

106. Истоки новых призваний к посвященной жизни

107. Духовные измерения посвященной жизни

108. Путь к совершенству

109. Посвященное целомудрие

110. Посвященное целомудрие в супружеском единстве Христа и Церкви

111. Евангельская бедность как важное условие посвященной жизни

112. Евангельское послушание в посвященной жизни

113. Совместная жизнь в свете Евангелия

114. Молитва в посвященной жизни

115. Посвященная жизнь как служение Церкви

116. Посвященная жизнь как знамение и свидетельство Царства Христова

117. Монахи-священники

118. Посвященная жизнь братьев-монахов

119. Посвященная жизнь женщин

120. Влияние Святого Духа на посвященную жизнь

121. Благодатная Дева Мария и посвященная жизнь

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. МИССИОНЕРСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЦЕРКВИ

122. Вселенская миссия Церкви

123. Странствующая в мире Церковь

124. Историческое развитие и эсхатологическая перспектива миссии Церкви

125. Миссия и миссии

126. Цель миссионерской деятельности

127. Миссионерская деятельность в наше время

128. Христос - путь спасения для всех

129. Миссия поместных Церквей в рамках Вселенской Церкви

130. Миссионерское предназначение Церкви в ее взаимосвязи с миром

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ. ЭКУМЕНИЗМ

131. Разнообразие в единстве: задачи экуменизма

132. Проблемы экуменизма

133. Пути экуменизма

134. Экуменическая деятельность

135. Экуменизм и взаимоотношения с Восточными Церквами

136. Экуменизм и разъединенные с нами Западные Церкви

137. Единство побеждает разделения

Иоанн Павел II - Bерую в Церковь Единую, Святую, Вселенскую и Апостольскую - Значение слова «Церковь»

1. В сегодняшнем катехетическом поучении, представляющим собой очередной этап введения в экклезиологию, мы намерены кратко рассмотреть значение слова «Церковь», которое встречается в Евангелии и непосредственно в высказываниях Иисуса. Итак, воспользуемся классичес ким методом исследования вещей: первый его этап заключается в анализе слов, которыми мы эти вещи называем. Поскольку мы говорим о таком великом и древнем учреждении, как Церковь, важно, чтобы мы знали, как его назвал Основатель: ведь уже само название выражает Его мысль, Его замысел, Его творческую концепцию. Итак, из Евангелия от Матфея мы узнаем, что, когда Иисус в ответ на исповедание св. Петра объявил об основании «своей Церкви» («на сем камне Я создам Церковь Мою» Мф 16, 18), Он воспользовался термином, семантическую ценность которого мы можем установить, поскольку знаем его обиходное значение того времени, а также находим его во многих местах Ветхого Завета. Здесь следует заметить, что в греческом тексте Евангелия от Матфея в этом месте употребляется выражение «mou ten ekklesian». Слово «ekklesia» было введено авторами Септуагинты, греческого перевода Библии II в. до Р. Х. как эквивалент древнееврейского «qahal» и арамейского «qahala», которое, возможно, употребил Иисус, отвечая Симону Петру. Именно этот факт служит исходной точкой нашего языкового анализа послания Иисуса.

2. Как древнееврейский термин «qahal», так и греческий «ekklesia» означают «созыв», «собрание». Ekklesia этимологически связано с греческим глаголом kalein, означающим «призывать». В семитском языке это слово означало обычно «собрание», а в Ветхом Завете оно применялось для обозначения «сообщества» избранного народа, особенно в период странствования по пустыне (ср. Втор 4, 10; Деян 7, 38). Это слово употреблялось также во времена Иисуса. Важно вспомнить прежде всего о том, что согласно одного из текстов кумранской секты, касающемуся ведения войны сынами мрака, надпись qehal' El «собрание Божье» вместе с другими того же рода надписями помещалась на военных знаменах (ср. 1 QM 5, 10). Иисус также употребляет этот термин, говоря о «своем» мессианском сообществе - новом собрании, призванном для заключения завета в Его крови, завета, провозглашен ного во время Тайной Вечери (ср. Мф 26, 28).

3. Как в семитской, так и в греческой культуре характер собрания зависел от того, кто и с какой целью его созывал. Ибо в Израиле, как и в античных греческих городах-государствах (poleis), наряду с религиозными и литургическими собраниями существовали собрания чисто светского характера (политические, военные, профессиональные). В Ветхом Завете также упоминаются собрания различного типа. Когда говорится об израильском обществе, подчеркивается религиозный и даже теократический характер избранного и созванного народа, его принадлеж ность единому Богу. Поэтому весь народ Израиля называется qehal Jahweh, так как он - «удел Ягве из всех народов» (ср. Исх 19, 5). Эта принадлежность Богу и отношения с Ним единственны в своем роде: их основанием является Завет, заключенный с Богом, а также принятие заповедей, объявленных посредниками между Богом и народом в момент его призвания, который Священное Писание называет «днем собрания» (jom haqqahal ср. Втор 9, 10; 10, 4). Сознание этой принадлежности присутствует во всей истории Израиля и сохраняется несмотря на повторяющиеся измены, кризисы и поражения. Здесь мы встречаемся с заключенной в истории богословской истиной, на которую могут ссылаться пророки в моменты, когда ослабевает надежда. Именно так обращается к народу от имени Бога Второ-Исаия в последний период изгнания: «Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой» (Ис 43, 1). Так он предрекает, что Бог, верный Ветхому Завету, вскоре освободит свой народ.

4. Этот завет с Богом как следствие избранности придает религиозный характер всему израильскому народу, а также трансцендентную направленность его истории, хотя в его земной судьбе успехи чередуются с трагедиями. Отсюда становится понятным, почему на языке Библии Израиль называется «сообществом Божиим» (qehal Elohim, ср. Неем 13, 1; а чаще qehal Jahweh, ср. Втор 23, 2-4. 9). Это выражение всегда живого сознания принадлежности Израиля Богу вследствие избрания, совершенного Им самим: «Будете Моим уделом из всех народов (...), будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх 19, 5-6). К этому языковому анализу можно добавить, что в эпоху Ветхого Завета собственное имя Бога окружалось столь великим почитанием, что выражение qehal Jahweh произносилось qehal Adonai, что означает «собрание Господне». Поэтому и в Септуагинте греческий эквивалент этого определения звучит ekklesia Kyriоu, а мы скажем: «Церковь Господа».

5. Следует также отметить, что авторы греческого текста Нового Завета опирались на перевод Септуагинты, - этот факт позволяет нам понять, почему они называют Народ Божий (новый Израиль) ekklesia и как понимают связь между Церковью и Богом. Св. Павел чаще всего говорит о: «Церкви Божьей» (ср. 1 Кор 1, 2; 10, 32; 15, 9; 2 Кор 1, 1; Гал 1, 13) или о «Церквах Божиих» (ср. 1 Кор 11, 16; 1 Фес 2, 14; 2 Фес 1, 4), тем самым подчеркивая непрерывность Ветхого и Нового Заветов, притом до такой степени, что даже «Церковь Христову» называет «Израилем Божиим» (ср. Гал 6, 16). Однако вскоре у св. Павла происходит переход к новой формулировке действительности Церкви, основанной Христом. Мы это видим, когда Павел говорит о Церкви «в Боге Отце и Господе Иисусе Христе» (1 Фес 1, 1) или о «Церкви Божьей в Иисусе Христе» (ср. 1 Фес 2, 14). В Послании к Римлянам Павел прямо говорит о «Церквах Христа» (ср. Рим 16, 16) во множественном числе, имея в виду поместные христианские Церкви, возникшие в Палестине, Малой Азии и Греции.

6. Такое постепенное развитие языка доказывает, что в первых христианских обществах неторопливо появляется новшество, которое содержат в себе слова Христа: «На сем камне я создам Церковь Мою» (Мф 16, 18). К этой Церкви относятся теперь в новом значении и с новой глубиной слова пророчества Исаии: «Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой» (Ис 43, 1). «Созыв Божий» - дело Иисуса Христа, воплощенного Сына Божия; Он основывает и созидает «свою» Церковь как «созыв всех людей в новом Завете». Для этой Церкви Он выбирает видимый фундамент, которому дает поручение управлять ею. Итак, эта Церковь принадлежит Ему и останется Его навеки. Таково убеждение первых христианских общин, такова их вера в Церковь Христа.

7. Как мы видим, уже сам анализ терминов и понятий в текстах Нового Завета позволяет нам сделать некоторые выводы о том, что есть Церковь. Мы можем сейчас кратко их изложить в следующем утверждении: Церковь - это новое сообщество людей, установленное Христом как «созыв» всех, кто был призван стать частью Нового Израиля и жить жизнью Божьей по благодати и требованиям Завета, установленного крестной жертвой. Созыв - это призыв, направленный ко всем и каждому, расчитанный на веру и соучастие в достижении цели новой общины, указанной Призывающим: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод» (Ин 15, 16). Отсюда происходит свойственный Церкви динамизм, имеющий перед собой необъятное поле деятельности, ибо он является призывом принадлежать Тому, кто хочет «все заново объединить во Христе» (Еф 1, 10).

8. Цель созыва - привести верующих к общению с Богом (ср. 1 Ин 1, 3). Первое средство, позволяющее достичь эту цель, - внимать словам Божиим: Церковь его принимает, провозглашает и переживает в свете, нисходящем свыше как дар Святого Духа в соответствии с обещанием, данным Христом Апостолам: «Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин 14, 26). Церковь призвана нести слово Христа и дар Духа всем: всему народу, который станет «новым Израилем», начиная с детей, о которых Иисус сказал: «Не препятствуйте им приходить ко Мне» (Мф 19, 14). Но призваны все, дети и взрослые, а среди взрослых - люди всех сословий. Как говорит св. Павел: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал 3, 28).

9. Наконец, целью созыва является эсхатологическое предназначение, так как новый народ всецело направлен к небесной общине. Это знали и чувствовали первые христиане: «Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр 13, 14). «Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Флп 3, 20). Анализ названия, данного Христом своей Церкви, привел нас к внеземной и сверхъестественной вершине - к тайне нового сообщества Народа Божия, которое благодаря связи святых общения включает не только верных, идущих по земле за Христом дорогой Евангелия, но и тех, кто проходит свое очищение в чистилище, а также святых на небесах. Ко всем этим темам мы обратимся в дальнейших катехетических поучениях.

(20.7.1991)