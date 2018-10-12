Постижение любви - Иоанн Павел II

Вадовице, маленький городок под Краковом, знаменит сегодня только потому, что тут родился будущий Понтифик, учился, пережил много счастливых, но и глубоко драматичных моментов своей жизни. Он появился на свет 18 мая 1920 года, между пятью и шестью вечера, а спустя 58 лет 16 октября 1978 года в тот же час состоялось его избрание на Святой престол. Ни одного Папу мир не приветствовал столь бурно, как этого, польского, единственного Папу-славянина за всю историю Ватикана. Его путь начался отсюда, из Вадовице, с церковью Пресвятой Девы Марии, где его крестили и куда он приезжал в 1997 году, уже больным и немощным, короновать ее главную святыню — знаменитую икону Божью Матерь неустанной помощи, а рядом — гимназия им. Марцина Вадовицы...

Здесь берет начало своеобразное восхождение на гору Кармель Кароля Войтылы, — скажет он позже вслед за св. Иоанном Креста — сквозь боль и утраты, радость и открытия. Он всегда был убежден: у каждого есть своя дорога в жизни, важно это в себе распознать и двигаться навстречу собственному предназначению, часто неприметному, неярко выраженному, а бывает, что и непривлекательному. Запастись терпением, может, и на всю жизнь, не ожидая благодарности и не падая духом. Выводы эти для Иоанна Павла II стали его личным опытом — реальным и конкретным.

В девятилетием возрасте Кароль остался без матери, женщины во всех отношениях исключительной, маленьким помнил ее смутно. Ей посвящено едва ли не самое первое стихотворение, которое до его избрания лежало в рукописях рядом со многими «молчащими» страницами: Над Твоей могилой белой жизни белый цвет,... Оно родилось в десятилетнюю годовщину со дня ее кончины. Тогда Кароль — уже молодой человек — окончил гимназию, впереди ждала учеба в Краковском Ягеллонском университете, новая, светлая жизнь — так представлялось, — и образ матери сопутствовал ему, находит отражение в его поэзии, хранит в годы, обманувшие обещаниями. В 1950 году, в ознаменование католического догмата о вознесении Пресвятой Девы Марии на небо, публикуется его поэма «Матерь», которая обращает на себя внимание литературоведов зрелостью поэтического языка, мастерством и оригинальностью формы, сочетающей верлибр с традиционными рифмами и ритмом.

Каждое из стихотворений поэмы больше напоминает молитву с ее интимным, глубоко сокрытым характером, свободной погруженностью в себя и проникновенностью в тайну рождения нового человека благодаря совершенно неожиданному ракурсу — повествование ведется от лица ребенка, лежащего в утробе матери. Но есть еще одна особенность у этого поэтического воспоминания — в нем образ ушедшей матери легко, естественно сливается с Единым, Всеобъемлющим и Всеутешающим образом Богоматери. Никакой сакральности, образ почти обыден, что подчеркивает невесомость стилистики, ритмическая ясность размышлений о Любви: мысль о матери, соединившись с молитвенным обращением к Богоматери, уже никогда его не оставит, обращением к Ней заканчиваются энциклики, проповеди, выступления. Не отсюда ли почитание, которое Папа выказывал Деве Марии, сделав девизом понтификата слова «Весь Твой» (Totus tuus)?

Иоанн Павел II - Постижение любви

составл. Е. Б. Рашковского, предисл. Е. С. Твердисловой

М.: ООО «Центр книги Рудомино», 2011, 272 с.: илл.

ISBN 978-5-7380-0395-0

Иоанн Павел II - Постижение любви - Содержание

Елена Твердислова. И В ЗНАК ЛЮБВИ ЧЕТКИ В ПОДАРОК

ТЕОЛОГИЯ И МЕТАФИЗИКА

«МОЛИТВЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ИОАННА ПАВЛА II»

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЮБВИ

ОЧЕРК ТЕОРИИ УЧАСТИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

LABOREM EXERCENS (СОВЕРШАЯ ТРУД)

СПОСОБСТВОВАЛ ЛИ БОГ ТОМУ, ЧТО ПАЛ КОММУНИЗМ?

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ МИРОВ

ПОЧЕМУ РЕЛИГИЙ ТАК МНОГО?

ORIENTALE LUMEN (СВЕТ С ВОСТОКА)

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

ТАИНСТВО ПАСХАЛЬНОЕ

МАТЕРЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Чеслав Милош. ОДА НА ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ИОАННА ПАВЛА II. ИОАНН ПАВЕЛ II (КАРОЛЬ ВОЙТЫЛА): ХРОНИКА ЖИЗНИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА

Иоанн Павел II - Постижение любви - «Молитвенные размышления Иоанна Павла II» - Радуйся, Мария

Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою. Благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей, аминь.

Евангелист Лука говорит о Марии, что Она в ответ на слова архангела Гавриила, обращенные к Ней во время Благовещения, «смутилась... и размышляла, что бы это было за приветствие» (ср. Лк 1,29). Это размышление Девы Марии служит прообразом молитвы розария. Розарий — это молитва тех, кто любит «Ангельское приветствие». Те, кто читают розарий, мыслью и сердцем разделяют размышление Девы Марии: читая, размышляют, «что значит это приветствие». Прежде всего они повторяют слова, с которыми сам Бог через Своего вестника обратился к Марии: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» (Лк 1,28). Это содержание находится в тесной связи с тайной Искупления. Слова Ангельского приветствия в эту тайну вводят и в то же время с помощью этой тайны объясняются.

В Книге Бытия Бог впервые возвещает тайну Искупления. Он впервые дает узнать ее действие в будущей истории человека и мира. А искусителю, который скрывается под обликом змия, Творец говорит так: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт 3,15). Слова, которые Дева Мария слышит во время Благовещения, свидетельствуют о том, что пришел час исполнения обещания, заключенного в Книге Бытия. От «протоевангелия» мы переходим к Евангелию. Тайна Искупления начинает исполняться. Вестник Предвечного Бога приветствует «Жену», которой является Дева Мария из Назарета. Он приветствует Ее, имея в виду «Семя», которое Она должна принять от самого Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя...» (Лк 1,35) «и вот зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус» (Лк 1, 31). Слова поистине переломные. Ангельское приветствие означает начало величайших «деяний Божиих» в истории человека и мира. В этом приветствии ясно открывается перспектива Искупления.

Неудивительно, что Дева Мария, услышав слова этого приветствия, «смутилась». Близость Живого Бога всегда вызывает священный трепет. Неудивительно также, что Она стала размышлять, что бы могло означать это приветствие. Слова архангела Гавриила поставили Ее перед непостижимой Божественной тайной. Более того, они включили Ее в сферу действия этой тайны. А эта тайна не может быть «принята к сведению». Она требует размышления, всякий раз нового и все более глубокого. Она может наполнить не только жизнь, но и вечность. Помолимся: «Благословенна Ты между женами. Благословенна Ты, уверовавшая!» Всемогущий совершил ради Тебя чудеса! Чудо Твоего Богоматеринства! Чудо Твоего Непорочного Зачатия! Чудо Твоего «fiat» — «да будет Мне по слову Твоему»! Ты глубочайшим образом соединилась с делом нашего Искупления, с крестом нашего Спасителя; Твое сердце было пронзено рядом с Его сердцем.

И теперь во славе Твоего Сына Ты не перестаешь заступаться за нас, бедных грешников. Ты бодрствуешь, оберегая Церковь, Матерью которой Ты являешься. Ты опекаешь каждого из Твоих детей. Ты испрашиваешь у Бога для нас множество милостей; их символизируют лучи света, исходящие из Твоих простертых рук. Единственное условие заключается в том, что мы должны просить Тебя об этих милостях, чтобы мы приходили к Тебе с упованием, смелостью, простодушием ребенка. И тогда Ты без промедления приведешь нас к Твоему Божественному Сыну. Мы отдаем Тебе наши силы и выражаем свою готовность служить делу спасения. Просим Тебя, чтобы благодаря Святому Духу укреплялась и углублялась вера во всем христианском народе и чтобы единство преобладало над тенденциями к разобщению, чтобы возродилась надежда в тех, кто поддался разочарованию!

Мы молимся Тебе о народе Божием, о Церкви, о ее пастырях, о людях, посвященных Богу, за отцов и матерей семей, за детей и молодежь, за пожилых людей. Мы молимся Тебе за тех, кому выпало особенное физическое или нравственное страдание, кто испытывает искушение в своей вере, кто мучится сомнениями в атмосфере неверия, а также за тех, кого преследуют за их веру. Мы вверяем Твоей опеке апостолов из числа мирян, служение священников, свидетельство монахов. Просим Тебя, чтобы призвание к священству и монашеству всегда служило славе Божией и обновлению жизни в Церкви.