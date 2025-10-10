Семена созерцания - Томас Мертон

Вторая книга почти целиком вобрала в себя первую. Мертон слегка подправил старые главы, дополнил их и написал три новые: две о созерцании (что это такое и чем оно не может быть) и одну заключительную («Вселенский танец» многие считают одним из лучших его эссе). И ещё одно: во второй книге Мертон обращался ко всем христианам, а не только к католикам.

Книга, которую вы держите в руках, примечательна тем, что только её одну Томас Мертон писал в два приёма. «Семена созерцания» были опубликованы в 1949 году, а «Новые семена созерцания» — в 1962 г. Первоначальный вариант был хорош и популярен. Его охотно переиздавали и переводили на разные языки. Однако сам Мертон был им недоволен. Он считал, что текст получился холодным, и опасался, что его примут за «руководство для начинающего созерцателя». Руководств он, конечно, не писал — хотел лишь поделиться тем опытом, который обрёл на нескончаемом пути к тайне Бога.

«Семена созерцания» — одна из его лучших книг о духовной жизни. Как писал он сам, «если по­добные книги и достигают цели, то человек над этим не властен. Попробуйте читать её, возводя ум к Богу, потому что она написана в Его присутствии. Если вам это удастся, она увлечёт вас и вы, быть может, получите пользу — уже не стараниями автора, а по Милости Божией. Если же — нет, то вы по крайней мере узнаете что-нибудь для себя новое».

Джим Форест. Предисловие к русскому изданию

Предисловие автора

Ко второму изданию

От автора

Что такое созерцание? А это — не созерцание Семена созерцания Всё сущее свято Вещи в их самобытности Молись о том, чтобы найти себя Единение и разъединённость Уединение — не отъединённость Мы - один человек Тело с сокрушёнными костями Учитесь одиночеству Чистое сердце Нравственное богословие лукавого Честность Сентенции Корень войны — страх Ад — это ненависть Вера От веры к мудрости Традиция и революция Тайна христа Жизнь во христе Жена, облечённая в солнце Кто не со мною, тот против меня Смирение против уныния Свобода в послушании Что такое свобода? Отрешённость Умная молитва Помехи Дар ведения Ночь чувств Путь через пустыню Ложное пламя Отречение Внутренняя нищета Делясь плодами созерцания Чистая любовь Вселенский танец

Приложения

Стихи Томаса Мертона

Каноник а. М. Олчин. Поклонение Богу всего сотворённого. Томас Мертон и Восточные Отцы

Каноник а. М. Олчин. «Наша жизнь — могущественная пятидесятница».

Томас Мертон и русское православие

Основные сочинения Томаса Мертона

Томас Мертон - Семена созерцания - Делясь плодами созерцания

В созерцании мы не видим Бога, а знаем Его любовью, ибо Он — чистая Любовь, и когда мы любим Его ради Него Самого, мы опытно познаём, Кто Он и каков Он.

Истинный мистический опыт и всецелое отречение от всего внешнего Богу — это две стороны одной медали. Когда наши разум и воля свободны и не привязаны ни к одному из творений, их тут же наполняет Божественная любовь, — не потому, что таков порядок вещей, а потому, что Бог хочет дарить нам Свою любовь. «Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф. 19:29).

Мы познаём Бога в ту меру, в какой обнажены, пусты и свободны от привязанности к творениям. Избавившись от всех прочих желаний, мы сполна вкусим нетленной радости. Бог дарует нам Свою радость не для нас одних. Если мы хотим обладать Им только для себя, то окончательно теряем Его. От Бога — лишь та радость, которая изливается из наших душ, помогая другим ликовать в Нём. (Только не думайте, что вы непременно должны видеть, как ваша радость переходит в чью-то душу. По домостроительству благодати Божией, мы часто делимся Божиим даром с теми, кого узнаем, только взойдя на небеса.)