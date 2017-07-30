Начало всего учения, преданного нам Божественной высочайшей Премудростью, Господом нашим Иисусом Христом, состоит в том, чтобы мы, верующие в Него, во всех делах и словах своих сообразовались с волей Божественной.

Спаситель учил нас этому в течение всей Своей земной жизни словами и делами, простыми речами и притчами, наконец, в Себе Самом оставил нам образ христианской жизни, да по силе своей последуем Ему.

Для изъяснения этого Господня учения вместе с богословами принимаем два основания:

1. Все преуспеяние наше в жизни христианской зависит от того, как собственную нашу волю мы будем покорять воле Божией. Чем искреннее наша покорность Божественной воле, тем преуспеяние христианской жизни сделается обильнейшим и многоплоднейшим.

2. Ничего, кроме одних грехов, в мире не происходит без воли Божией. Случай (фортуна), благоприятный или печальный, не есть что- нибудь существенное, но сонное мечтание язычников, выдумавших, по неразумию своему, некую богиню Фортуну, имеющую будто бы власть и силу распоряжаться чередованиями счастья или несчастья в жизни людей и целых народов.

Святитель Иоанн Тобольский - Илиотропион - Духовная сокровищница

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. — 656 с.

ISBN 978-5-7533-0846-7

Святитель Иоанн Тобольский - Илиотропион - Духовная сокровищница - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О познании воли Божией

ГЛАВА I О Божием попущении

ГЛАВА II Что, как и почему Божественная воля то или другое попускает

ГЛАВА III О том, как из непостижимых судов Божиих мы можем узнавать Его святую волю

ГЛАВА IV О том, как мы можем узнать во всех делах и явлениях волю Господню

ГЛАВА V О том, как проявлялась воля Божия в Господе нашем Иисусе Христе и в каких преимущественно поступках мы должны сообразоваться с нею

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Сообразование человеческой воли с Божественной ГЛАВА I О всецелом предании каждым своей жизни и своей воли в распоряжение воли Божественной

ГЛАВА II Какая человеческая воля преимущественно достойна соединения с Божией волей

ГЛАВА III О том, как воля человеческая должна сообразоваться с волей Божественной при различных жизненных обстоятельствах

ГЛАВА IV О том, какой смысл и значение слов: да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли и с каким расположением духа должно произносить эти слова

ГЛАВА V Признаки или свойства человеческой воли, согласной с Божественной волей ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ О полезных плодах человеческой воли, утвердившейся в последовании во всех делах своих воле Божией ГЛАВА I О том, какое успокоение душе приносит согласие нашей воли с Божественной волей

ГЛАВА II О том, возможно ли, чтобы кто-либо никогда не подвергался скорбям? Скорбей и неприятностей не избегает даже и тот, кто сообразует свою волю с Божественной волей

ГЛАВА III Сообразование человеком своей воли с Божией волей составляет благоприятную жертву Богу

ГЛАВА IV Совершенствование человека зиждется на сообразности желаний и действий с объявляемой ему волей Божией в законе или же через действительные предназначенные от Бога события

ГЛАВА V Сообразование человеческой воли с Божественной — величайшее добро в жизни

ГЛАВА VI Сообразность воли человеческой с Божественной волей есть небо вне неба, истинное блаженство жизни ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ О том, как уклоняться от препятствий, мешающих воле человеческой сообразоваться в своей деятельности с волей Божией ГЛАВА I О том, что более всего препятствует нам жить по воле Божией

ГЛАВА II О том, как пагубно неразумное наше своеволие, если оно не будет ограничено и укоренится в человеке

ГЛАВА III О том, каким способом наша воля может быть покорной воле Божией во всем, даже и в том, чего бы мы и не желали

ГЛАВА IV Поучительный пример для людей, уклоняющихся от повиновения Божиим распоряжениям

ГЛАВА V О том, что наиболее утверждает в нас непокорность Богу

ГЛАВА VI О том, что нам должно быть готовым к самоотвержению и к покорности своей воли Богу как в тяжких и невыносимых испытаниях, так и во время часа смертного ЧАСТЬ ПЯТАЯ О пособиях воле человеческой сообразоваться в своей деятельности с Божественной волей ГЛАВА I О том, что сообразование человеческой воли с Божественной не может состояться без совершенного упования нашего на Бога

ГЛАВА II В чем заключается упование на Господа

ГЛАВА III О том, каким способом мы можем утверждать в себе крепкое упование на Бога при обстоятельствах, противных нашей воле

ГЛАВА IV О том, какое упование на Бога имели все святые

ГЛАВА V О том, сколь многими благодатными дарами вознаграждает Бог уповающих на Него

ГЛАВА VI Упование на Бога ослабевает и изнемогает без познания о Провидении Божием

ГЛАВА VII О том, как велико Провидение Божие о наших потребностях в жизни

ГЛАВА VIII Провидение Божие о праведниках

ГЛАВА IX О Провидении Божием, относящемся к друзьям и врагам

ГЛАВА X Каково сомнение или маловерие у многих людей

ГЛАВА XI О том, что от познания Божественного Провидения происходит величайшее упование на Бога, от истинного же упования рождается в нас согласие с Богом и Его Божественной волей

ГЛАВА XII Заключение, содержащее в себе наименование описанных в этой книге предметов с кратким обозначением их сути Примечания

Святитель Иоанн Тобольский - Илиотропион - Духовная сокровищница - Предисловие

В 1714 году в Чернигове была издана книга с длинным заглавием «Илиотропион, то есть Подсолнечник, представляющий сообразование человеческой воли с Божественной, переложенный с латинского на славяно-русский язык трудами высокопреосвященнейшего архиепископа Черниговского Иоанна Максимовича, впоследствии митрополита Тобольского и всея Сибири, изданный по его же благословению в типографии Св. Троицкой Ильинской Черниговской обители, напечатанный року 1714. Пять книг». Эта книга сразу привлекла к себе интерес как читателей, так и издателей; за короткое время она выдержала несколько переизданий. В XIX в профессором Иваном Андреевичем Максимовичем был выполнен перевод книги со славяно-русского диалекта на русский язык.

Святитель Иоанн Тобольский в качестве оригинального латинского текста пользовался текстом произведения немецкого писателя и проповедника монаха Иеремии Дрекселя (1581-1638), еще в 1627 году в Мюнхене издавшего сочинение «Heliotropium, seu conformatio humanae voluntatis cum divina» (Илиотропион, или Сообразование человеческой воли с Божественной) в пяти книгах. В 1630 году «Илиотропион» Дрекселя был переведен на польский язык, а в 1688 году в Москве издан перевод с польского на русский, выполненный иеродиаконом Феофаном. Святитель Иоанн (Максимович) использовал для своего перевода оригинальный латинский текст, несколько переработав его и адаптировав для православного, и в частности русского, читателя.

Можно назвать множество примеров перевода на русский язык западной нравоучительной и духовной литературы, но случай с «Илиотропионом» исключителен тем, что это произведение в своем русском переложении настолько органично вошло в круг популярного православного назидательного чтения, что уже неразрывно связывается с именем своего переводчика. Нечто подобное можно сказать лишь об известной книге «Невидимая брань», за которой прочно закрепилась атрибуция преподобному Никодиму Святогорцу (+1808). Русский перевод этого труда был осуществлен святителем Феофаном Затворником с издания преподобного Никодима, который сам перевел на греческий язык книгу Лоренцо Скуполи, несколько переработав ее и дополнив ссылками на греческих отцов.

Рассматривая книгу «Илиотропион», невозможно обойти вниманием безусловно незаурядную личность ее русского переводчика. Святитель Иоанн (Максимович) — известный иерарх в непростое для Русской Церкви петровское время, переводчик, писатель и поэт.