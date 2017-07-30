Страх Божий есть начало добродетели.

Говорят, что он — порождение веры и посевается в сердце, когда ум устранен от мирских хлопот, чтобы кружащиеся от парения мысли свои собрать ему в размышлении о будущем восстановлении.

Для того чтобы положить основание добродетели, лучше всего человеку держать себя в устранении от дел житейских и пребывать в слове света стезей правых и святых, какие Духом указал и наименовал псалмопевец (см. Пс 22,3; 118,35).

Едва ли найдется, а может быть, и вовсе не найдется такой человек, который бы, хотя будет он и равноангельный по нравам, мог вынести честь; и это происходит, как скажет иной, от скорой склонности к изменению.

Начало пути жизни — поучаться всегда умом в словесах Божиих и проводить жизнь в нищете. Напоение себя одним содействует усовершению в другом. Если напояешь себя изучением словес Божиих, это помогает преуспеянию в нищете; а преуспеяние в нестяжательности доставляет тебе досуг преуспевать в изучении словес Божиих. Пособие же того и другого содействует к скорому возведению целого здания добродетелей.

Преподобный Исаак Сирин - Слова подвижнические - Духовная сокровищница

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. — 848 с.

ISBN 978-5-7533-0734-7

Преподобный Исаак Сирин - Слова подвижнические - Духовная сокровищница - Содержание

Сведения о преподобном Исааке Сирине и его писаниях

СЛОВА ПОДВИЖНИЧЕСКИЕ

Слово 1 Об отречении от мира и о житии монашеском

Слово 2 О благодарности Богу, с присовокуплением краткого изложения первоначальных учений

Слово 3 О том, что душа до познания Божией премудрости и Божиих тварей доходит без труда, если безмолвствует вдали от мира и житейских попечений; ибо тогда может познавать естество свое и те сокровища, какие имеет сокрытыми внутри себя

Слово 4 О душе, о страстях и о чистоте ума, в вопросах и ответах Перечисление движений помыслов

Слово 5 О чувствах, а вместе и об искушениях

Слово 6 О милосердии Владыки, по которому с высоты величия Своего снизошел к немощи человеческой, и об искушениях

Слово 7 О грехах произвольных, непроизвольных и совершаемых по какому-нибудь случаю

Совет преподобного Мартиниана

Слово 8 О хранении и блюдении себя от людей расслабленных и нерадивых; о том, что от сближения с ними воцаряется в человеке нерадение и расслабление и он исполняется всякой нечистой страсти, — и о хранении себя от близости с юными, чтобы ум не осквернился непотребными помыслами

Слово 9 О чине и уставе новоначальных и о том, что прилично им

Слово 10 Сказания святых мужей, их преподобные изречения и чудное житие

Слово 11 О ветхом старце

Слово 12 О другом старце

Слово 13 О вопросе одного брата

Слово 14 Об одном укоренном брате

Слово 15 О разных отличиях безмолвия, о власти ума и о том, сколько властен ум возбуждать собственные свои движения при разных видах молитвы, какой предел дан молитве самим естеством, до какого предела властен ты молиться молитвою, по преступлении какого предела молитва твоя — уже не молитва, хотя совершаемое тобою и называется молитвою

Слово 16 О чистой молитве

Слово 17 О душе, ищущей глубокого созерцания, чтобы погрузиться в оном от плотских помыслов, возбуждаемых памятованием вещей

Слово 18 О видении естества бесплотных, в вопросах и ответах

Слово 19 Образец умозрения о дне воскресном и о субботе и приточное их значение

Слово 20 Ежедневное напоминание о том, что всего нужнее и что весьма полезно пребывающему в келлии своей и решившемуся быть внимательным к одному только себе

Слово 21 О разных предметах. В вопросах и ответах... О посте и бдении О различии слез

Слово 22 О том, что тело, которое боится искушений, делается другом греха

Слово 23 Послание, писанное к одному брату, любителю безмолвия

Слово 24 Послание к некоему брату естественному и духовному, который, живя в мире и желая видеться с Исааком, убеждал и умолял в письмах своих прийти к нему

Слово 25 О трех способах ведения, о разности их делания и понятий, о вере души, о таинственном богатстве, в ней сокровенном, и о том, сколько ведение мира сего разнствует в способах своих с простотою веры

Слово 26 О первой степени ведения

Слово 27 О второй степени ведения

Слово 28 О третьей степени ведения, которая есть степень совершенства Совокупное обозрение трех ведений

Слово 29 Об иных образах и понимании различия ведения

Слово 30 Об образе молитвы и о прочем, необходимо потребном для всегдашнего памятования и во многих отношениях полезном, если сохранит это читающий с рассуждением О хранении памятований О разных степенях любви О том, как должно тебе молиться без кружения мыслей Заметь, от чего рождается уныние и от чего — парение ума О том, что должно не прекословить лукавым помыслам, но повергать себя пред Богом О слезах О рукоделии и о сребролюбии

Слово 31 Об отшельничестве и о том, что должно нам не в боязнь приходить и устрашаться, но подкреплять сердце упованием на Бога и иметь дерзновение с несомненною верою, потому что стражем и хранителем имеем Бога О выгодах, доставляемых искушениями тем, которые терпят их с благодарностью и мужественно О том, что хранение языка не только заставляет ум воспрянуть к Богу, но и содействует воздержанию

Слово 32 О том, чем сохраняется тайное, внутреннее в душе трезвение и откуда приходят сонливость и холодность в ум, и угашают в душе святую горячность, и умерщвляют стремление к Богу, лишив душу горячности к духовному и небесному

Слово 33 О многих изменениях, последующих уму и испытуемых молитвою

Слово 34 О тех, которые живут наиболее близко к Богу и проводят дни свои в жизни ведения

Слово 35 О любви к миру

Слово 36 О том, что не должно желать или домогаться без нужды — иметь у себя в руках какие-либо явные знамения

Слово 37 О том, по какой причине Бог попускает искушения на любящих Его

Слово 38 О том, как по возбуждающимся в человеке помыслам узнавать, на какой степени стоит он

Слово 39 О том, почему люди душевные прозирают ведением в нечто духовное, соразмерно с телесною дебелостью, как ум может возноситься над оною; какая причина тому, что не освобождается от нее, когда и в какой мере можно уму пребывать без мечтания в час моления

Слово 40 О молитве, поклонах, слезах, чтении, молчании и псалмопении

Слово 41 О молчании

Слово 42 Послание к одному из возлюбленных Исааком, в котором предлагает он а) учение о тайнах безмолвия и о том, что многие, по незнанию сих тайн, нерадят о сем чудном делании, большая же часть держатся пребывания в келлиях, по преданию, ходящему у иноков, и б) краткий свод относящего к сказанию о безмолвии

Слово 43 О разных предметах и о том, какая нужда в каждом из них

Слово 44 О том, как рассудительному должно пребывать на безмолвии

Слово 45 О порядке тонкой рассудительности

Слово 46 Об истинном ведении, об искушениях и о необходимости точно знать, что не только люди невысокие, немощные и необучившиеся, но и сподобившиеся на продолжительное время бесстрастия, достигшие совершенства в образе мыслей, приблизившиеся отчасти к чистоте, сопряженной с омертвением (ставшие выше страстей, пока они в мире сем, по Божию попущению от сопряжения жизни их со страстною плотью, пребывают в борении и по причине плоти терпят беспокойство от страстей, потому что по милости бывает попущение на них за падение их в гордыню

Слово 47 Общее содержание этой главы и о молитве..

Слово 48 О различии добродетелей и о совершенстве всего поприща О смирении

Слово 49 О вере и о смиренномудрии

Слово 50 О пользе бегства от мира

Слово 51 О том, посредством чего можно человеку с изменением внешнего образа жизни приобрести изменение в сокровенных мыслях

Слово 52 О нощном бдении и о различных способах его делания

Слово 53 О том, какую честь имеет смиренномудрие и как высока степень его

Слово 54 О разных предметах, в вопросах и ответах...

Слово 55 Послание к преподобному Симеону Чудотворцу

Слово 56 О любви к Богу, об отречении от мира и об упокоении в Боге

Слово 57 Об удалении от мира и от всего смущающего ум

Слово 58 О том, что Бог на пользу душе попустил, чтобы она была доступна страстям, и о подвижнических деланиях

Слово 59 О чине монашеского жития, о сокращении и различии оного и о том, почему и каким образом добродетели рождаются одна от другой

Слово 6о О различных способах брани, какую диавол ведет с шествующими путем тесным, превысшим мира О втором способе диавольских браней О третьем способе вражеской брани с сильными и мужественными О четвертой противодейственной вражеской брани

Слово 61 О том, что полезно человеку для приближения его в сердце своем к Богу, какая истинная причина сокровенно приближает к нему помощь и какая опять причина приводит человека в смирение

Слово 62 О словесах Божественного Писания, побуждающих к покаянию, и о том, что изречены оные по немощи человеческой, чтобы люди не погибли, отпав от Бога Живаго, и что не должно понимать оные как повод к тому, чтобы грешить

Слово 63 О том, чем охраняется доброта иноческого жития и о чине славословия Божия ...

Слово 64 О перемене и превратности, какая бывает в шествующих установленным от Бога путем безмолвия

Слово 65 О безмолвствующих: когда начинают они понимать, до чего простерлись делами своими в беспредельном море, т.е. в безмолвном житии, и когда могут несколько надеяться, что труды их стали приносить плоды Слово 66 О том, что рабу Божию, обнищавшему в мирском и исшедшему взыскать Бога, из страха, что не достиг уразумения истины, не должно прекращать искания и охладевать в горячности, порождаемой любовью к Божественному и исследованием тайн Божиих; о том, как ум оскверняется страстными припоминаниями

Слово 67 О видах надежды на Бога, о том, кому должно надеяться на Бога и кто надеется безрассудно и неразумно

Слово 68 Об отречении от мира и о воздержании от вольного обращения с людьми

Слово 69 О том, что безмолвникам полезно не иметь забот и вредны входы и выходы ...

Слово 70 О путях, приближающих к Богу и открывающихся человеку из приятности дел ночного бдения, и о том, что делатели оного все дни жизни своей питаются медом

Слово 71 О силе и действенности греховных зол, чем они производятся и чем прекращаются

Слово 72 О хранении сердца и о тончайшем созерцании

Слово 73 О признаках и действиях любви к Богу

Слово 74 О видах добродетелей

Слово 75 О непрестанном посте, и о том, чтобы собрать себя воедино, и о последствиях сего, и о том, что посредством ведения различий обучился он (св. Исаак Сирин) правильному употреблению всего подобного

Слово 76 О молчании и безмолвии

Слово 77 О телесном движении

Слово 78 О видах разных искушений и о том, сколько сладости имеют искушения, бывающие и претерпеваемые за истину, и по каким степеням восходит человек благоразумный Искушения друзей Божиих, которые смиренномудры

Слово 79 О гордости Искушения врагов Божиих, которые горды...

Слово 8о Об изъяснении видов добродетели и о том, какова сила и какое различие каждого из них

Слово 81 Об очищении тела, души и ума

Слово 82 Содержащее в себе предметы полезные, исполненные духовной мудрости

Слово 83 О покаянии

Слово 84 О том, как велика бывает мера ведения и мера веры

Слово 85 Содержащее в себе исполненные пользы советы, какие с любовью изглаголал слушающим его со смирением

Слово 86 Об ангельском движении, возбуждаемом в нас по Божию Промыслу для преуспеяния души в духовном

Слово 87 О втором делании в человеке

Слово 88 Об изменении света и тьмы, какое бывает в душе во всякое время, и об уклонении ее к десным или шуим

Слово 89 О вреде безрассудной ревности, прикрывающейся личиною ревности Божественной, и о помощи, какая бывает от кротости и других нравственных качеств

Слово 90 О невольных лукавых помыслах, происходящих от предшествовавших им расслабления и нерадения

Слово 91 О терпении из любви к Богу и о том, как терпением приобретается помощь

Указатель мест Священного Писания, объясняемых или приводимых преподобным Исааком Сириным в его «Словах подвижнических» Алфавитный указатель предметов, содержащихся в «Словах подвижнических» преподобного Исаака Сирина

Преподобный Исаак Сирин - Слова подвижнические - Духовная сокровищница - Сведения о преподобном Исааке Сирине и его писаниях

Целую тысячу лет по смерти преподобного Исаака Сирина (память 28 января/10 февраля), именно — с начала VIII в. до начала XVIII в., в Европе ничего не знали о нем, кроме его имени и сочинений. Ученые строили догадки о личности его. Они принимали нашего автора за одно лицо с Исааком, пресвитером Антиохийским, известным полемистом и стихотворцем V в.; другие ученые считали его за одно лицо с Исааком, спасавшимся в Италии около города Сполеты, о котором говорит святитель Григорий Двоеслов в третьей книге своих «Диалогов». Греческие же и славянские рукописи с сочинениями преподобного Исаака сообщали, что он был «епископом Ниневийским и отшельником».

Так дело обстояло до 1719 года.

В1719 году в Риме вышел в свет первый том «Bibliothecae Orientalis Clementino-Vaticanae: De Scriptoribus Syris Orthodoxis» Jos.S. Assemani, Syri Maronitae. Здесь, на страницах 444-445, помещено составленное анонимным автором, переведенное с арабского языка жизнеописание преподобного Исаака. Это жизнеописание, не говоря точно ни о времени жизни и смерти преподобного, ни о месте его рождения и кончины, дает, однако, довольно много интересных сведений о его жизни.

По этому жизнеописанию, преподобный Исаак вместе со своим родным братом поступил в монастырь Мар-Матфея. Когда братья стали выдаваться из среды других своей ученостью и подвижничеством, брату Исаака было предоставлено начальствование над монастырем и управление монахами. А Исаак «по исполнении монашеского порядка», т.е. пройдя вполне искус общежития, удалился в отшельническую келлию, находившуюся неподалеку от монастыря, где всецело отдался безмолвию и уединению, отлучивши себя от человеческого общества. И хотя брат настаивал в частых письмах к нему, чтобы он вернулся в монастырь, однако преподобный оставался непоколебим в своем намерении. Когда же слава о его учености и святости жизни распространилась повсюду, он был возведен на епископский престол великого города Ниневии. Но, увидев грубые нравы жителей этого города и чувствуя себя не в силах исправить их и в то же время тоскуя по тишине и миру отшельнической келлии, он отказался от епископства и удалился «в святую скитскую пустыню», где и жил до самой смерти, достигнув высочайшего совершенства в богоугодной жизни. Жил этот святой в начале седьмой тысячи лет от сотворения мира.

Вот что узнала о святом Исааке Европа в 1719 г., и только это она и знала о нем до 1886 г., когда французский ученый - сириолог аббат Chabot открыл и опубликовал творения сирийского историка VIII века Иезудены, епископа Басры.

В сочинении Иезудены «De castitate» (De la Chastete), куда автор, по словам сирийского писателя Ebed-Iesu, «собрал истории всех святых и основателей (монастырей)», говорится между прочим и о святом «Мар-Исааке, епископе Ниневии, который отказался от епископства и написал книги о монашеской жизни».

Вот что Иезудена рассказывает об этом Исааке: «Он был поставлен в епископы Ниневии патриархом Георгом в монастыре Беф-Абэ. После управления своего в течение пяти месяцев Ниневийским диоцезом, в качестве преемника епископа Моисея, он отказался (от епископства) по причинам, Бог знает каким, и удалился жить на гору... Мату (Matout), которая окружает местность Беф-Гузайя (Beit-Houzaye), и жил в уединении вместе с отшельниками, находившимися там. Потом он ушел в монастырь Раббан-Шабур. Он весьма прилежно изучал священные книги, до такой степени, что потерял зрение вследствие пылкости в чтении и своего поста. Исаак был достаточно сведущ в знании Божественных тайн: он составил труды о духовной жизни монахов.

Исаак покинул свою временную жизнь в глубокой старости и сложил свое тело в монастыре Шабур. Он был из Беф-Катарайя (Beit-Kataraye)».