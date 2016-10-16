Протоиерей Иоанн Верховский - Труды - Единоверие

Собрание трудов основоположника единоверческого богословия о. Иоанна Верховского издается в России впервые. Первое и единственное его издание было осуществлено при жизни автора за границей, в вольных русских типографиях Лейпцига и Черновцов.

Единоверцами со времен утверждения Единоверия в 1800 г. как отдельного подразделения в рамках греко-российской синодальной церкви называли, во-первых, старообрядцев, признающих греко-российскую церковь православной и благодатной, приемлющих новообрядческое священство, под условием совершения священнодействий по дораскольным книгам; и, во-вторых, миссионеров, посылаемых для обращения раскольников в лоно синодальной церкви.

Вплоть до 1917 г. единоверие оформлялось в виде отдельных приходов и монастырей, подчиненных епархиальным архиереям, движение не имело ни административного, ни сакрального центра, и во всем, что не касалось синодального миссионерства, было само куда более проблемой, нежели способом ее разрешения.

Протоиерей Иоанн Верховский - Труды

Квадривиум, СПб., 2014. — 880 с.

ISBN 544690220-3 Протоиерей Иоанн Верховский - Труды - Cодержание От издателя

I. Введение Дело ямщика Сулягина 1.1. «Буква убивает, а дух животворит» I. 2. Об угрозе выслать в село Антилатинский трактат I. 3. Голос православного против папизма на западе и на востоке I. 4. За отца Иосифа Овербека II. Экклесиология II. 1. О Церкви Христовой по существу II. 2. Свод практических церковно-государственных истин для окончательного решения всех вопросов по расколу III. О церковной реформе III. 1. Путь к решению старообрядческого вопроса III. 2. Послание Собору 1884 года III. 3. Всеподданнейшая записка об уничтожении средостений между двумя Обрядствами в Российской Церкви, поданная лично Государю Императору Александру Николаевичу в Царском Селе 2 Мая 1859 года крестьянином Костромской губернии Мироном Фроловым III. 4. Всеподданнейшая записка единоверцев о старообрядческой самостоятельной иерархии (Август 1864 года) IV. Работы разных лет IV. 1.О неполучении наград в течение 16 лет IV. 2. Чем мы вам не хороши? IV. 3. Переписка с Г. Ф. Казанцевым IV. 4. Отклик на слово примирения IV. 5. Письма их Петербурга в Вольск IV. 6. Три слова для читателей «Христианского чтения» IV. 7. Объяснение IV. 7. По делам старообрядства IV. 9. К вопросу о старообрядцах IV. 10. На отзыв г. Субботина об адресе московских старообрядцев Верховскому IV. 11. Четырехсотлетний юбилей Успенского собора в Москве, или спор за посолоние между государем и митрополитом в 1478-1482 гг Приложение 1. Некоторые из законов Российской Империи, часто упоминающихся в сочинениях о. И. Верховского Приложение 2. Окружное послание Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви ко всем Православным христианам (1848 г.) Р. А. Майоров. Священник Иоанн Тимофеевич Верховский (1818-1891) Т. Г. Сидаш. Отец Иоанн Верховский как основоположник единоверческого богословия Пристяжение. Г. Г. Сидаш. От Евангелия к Единоверию

Протоиерей Иоанн Верховский - Труды - Предисловие Поскольку значительная часть наших читателей совершенно не знакома с проблематикой единоверческого движения в России, то изучение дела ямщика Сулягина как нельзя лучше подходит для того, чтобы войти в вопрос, познакомив читателя с синодальным стилем церковной политики. Антилатинский трактат — сочинение, говорящее о том, чего и как в вопросах церковных быть не должно, является второй частью вступления. Поскольку новообрядчество в целом определялось Верховским как уклонение епископата в латинство, то между двумя частями нашего введения существует неразрывная связь, как между злом в исторически чистом виде и его явлением в православном обществе. Второй предпосылкой реформационного проекта о. Иоанна является учение о должном, о церкви Христовой по существу, т. е. экклесиология как таковая. Бедственное положение синодальной новообрядческой церкви в России ни для кого к концу XIX столетия секретом не было, необходимость реформы остро сознавалась всеми, кроме, может быть, небольшого кружка ослепленных сиюминутной властью консерваторов, группировавшихся в конце века вокруг обер-прокурора Синода К. Победоносцева. План церковной реформы — он впервые излагался мыслителем в связи с делом о Тихвинском Образе Богородицы — составляет следующую часть нашего собрания работ Верховского.

Протоиерей Иоанн Верховский - Труды - ИСПОВЕДЬ

Всякому, кто имеет духовного отца, или какое-то обыкновение, связанное с исповедью, менять ничего не нужно. Исповедь внутри общины — лишь для тех, кто приходит в нее, не имея такой постоянной практики, и нуждается в ее установлении. С человека, приходящего в общину, не зная канонического права по Кормчей, не взыскивается ничто из совершенного им раньше, но ему излагается предание свв. отцов. Если он, изучив и поняв все, чтосчитается в нашей традиции преступлениями и каковы наказания, сохраняет желание жить жизнью христианской, то принимается в общину без всяких расспросов о прошлом. К исповеди внутри общины не допускается никто, нанесший вред другому лицу и уже не возместивший его, уже не примирившийся с ним (если это еще хоть как-то возможно) или не выполнивший епитимьи, наложенной на него где бы то ни было. Всякий член общины может попросить у любого другого об исповеди, и тот волен — смотря по своему состоянию — согласиться или отказать ему в этом. Исповедь принимается поморским чином согласно Потребнику. Исповедь подразумевает, в первую очередь, осознание содеянного и присуждение определенного наказания. Это не требует никакого второго лица. Довольно таблицы преступлений/наказаний, принятой в общине. Назначать наказание — не дело Исповедующего, но Исповедающегося, ибо наказание — неотъемлемая часть самого преступления, а потому и не должно налагаться никем извне, но самим преступником — без этого нет покаяния. Патологические лица, не понимающие того, что делают, или считающие, что могут, совершив преступления, избежать наказания (поскольку это, дескать, две разных вещи), к исповеди допускаться не должны — как неспособные пока к ней. Их место в катехизическом училище, а не в церкви. Всякий Исповедующий, поскольку каждый христианин обладает царственным достоинством, имеет право на милость; но отпускать грехи, поскольку он лишь человек, он может лишь заместительно: полагая себя вместо прощаемого. Потому никто не может ни прибавить, ни убавить ничего от того, что говорят каноны, если сам не возьмет на себя часть наказания или его целиком. Скажем, некто повинен быть отлученным от Евхаристии на год, он может быть прощен, и приступить к Евхаристии сейчас же, если прощающий подвергнет себя отлучению на год. Грехи есть вольные, это — грехи-преступления, а есть невольные — те, что сопутствуют неврозам. Решающей в случае первых является социальная мотивация, в случае вторых — дело куда сложнее. Эти вот хронические грехи правильнее всего классифицировать

Протоиерей Иоанн Верховский

Вышедший из семьи всероссийски известного миссионера, о. Иоанн обладал твердостью исповедника, ясностью мысли и ярким публицистическим талантом. Эти качества не могли не привести его к конфликту с епископатом «победоносцевского» формата и всесильным обер-прокурором лично. Избегая ареста, о. Иоанн вынужден был скрываться и эмигрировать в Австрию: вместе с Онисимом Швецовым (будущим еп. Арсением Уральским) он нелегально перешел староверческими тропами границу.

Присутствуя при рождении и содействуя появлению на свет нового старообрядческого богословия, о. Иоанн не присоединился к переживавшей тогда эпоху творческого становления белокриницкой иерархии. Находясь в крайней оппозиции к окололатинскому стилю управления и лежащей в его основании экклесиологии синодальной церкви, о. Иоанн впервые сформулировал план единоверческой реформы российской церкви, кардинально переосмыслив значение единоверия — как эккле-сиологической инициативы времен царствования императора Павла, что и стало первым явлением собственно единоверческой мысли. Систему взглядов о. Иоанна правильно помещать в истории русского богословия между А. С. Хомяковым и арх. Уфимским Андреем (Ухтомским).