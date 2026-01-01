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Радуюсь и веселюсь, видя ныне, что Церковь Божия красуется множеством своих чад и все вы стеклись с великой радостью. Когда смотрю на светлые лица ваши, то нахожу в них яснейшее доказательство вашего душевного веселья, как и премудрый сказал: сердцу веселящуся, лице цветет (Притч. XV, 13).

Поэтому — и я встал сегодня с большим рвением, имея в виду и участвовать с вами в этой духовной радости и вместе с тем желая быть для вас провозвестником наступления святой четыредесятницы, как врачевства душ наших.

Святитель Иоанн Златоуст - Священное Писание в толкованиях - В 10 томах

М.: «Ковчег», 2006

Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том I. Беседы на книгу Бытия М.: «Ковчег», 2006. — 912 с. ISBN 5-98317-082-1

Беседа первая. Радость Златоуста при виде многочисленности собравшихся в храм Божий перед наступлением святой Четыредесятницы. Цель церковных собраний и необходимость приготовления к посту. Великий вред невоздержания от дней первого человека и благотворные действия поста, испытанные ветхозаветными праведниками, и пример Спасителя. Действие поста на душу человека и обличение роскоши у пророка Амоса. Мимолетность мирских удовольствий и неизменность духовных

Всего в томе шестдесят семь бесед.

Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том II. Беседы на псалмы М.: «Ковчег», 2006. — 736 с. ISBN 5-98317-084-8

На псалом 3. Значение надписания: Псалом Давиду, внегда отбегаше от лица Авессалома, сына своего. — Почему Давид был гоним Авессаломом? — Что бывает источником греха, то служит и бичом наказания. — У большинства людей домашние бывают врагами по причине грехов; подтверждение этого примером Давида, Израильтян во времена Судей, Адама, Даниила и пророка из Иудеи. — Увещание — истреблять источник зол — грех. Гибель Авессалома и печаль Давида о погибающих ... Священное Писание в толкованиях святителя Поанна Златоуста. Том III. Толкование на книгу пророка Даниила. Толкование на книгу пророка Исаии М.: «Ковчег», 2006. - 640 с. ISBN 5-98317-066-4 ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ДАНИИЛА Глава I. Последовательное объяснение этой первой главы, в которой говорится о повелении вавилонского царя избрать несколько красивейших и даровитейших иудейских юношей к царскому двору. — Значение и цель красоты. — Мудрость Даниила. — Моисей и Даниил. — Иосиф и Даниил. — Чудо с благочестивыми отроками, воздерживавшимися от яств царского стола во избежание осквернения ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ИСАИИ Общая характеристика пророка Исаии сравнительно с Моисеем и апостолом Павлом Глава VIII. Рождение у пророка сына, как знамение скорого нашествия царя ассирийского, которое будет гибельно для царства израильского и весьма опасно для Иерусалима и царства иудейского; утешение и наставление пророка иудеям по сему поводу. Рассуждение святого Иоанна Златоуста относительно чревоволшебников и тщесловующих Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том IV. Книга 1. Толкование на Евангелие от Матфея М.: «Ковчег», 2006. — 624 с. ISBN 5-98317-087-2 Беседа I. Для чего дано Священное Писание. — Когда и как даны были Ветхий Закон и Новый Завет. — Почему Матфей назвал свой труд Евангелием. — Почему Евангелие было писано четверыми. — Незначительные разногласия в повествованиях евангелистов служат доказательством их истинности. — В главном и существенном Евангелия вполне согласны. — Различие целей написания четырех Евангелий. — Согласие евангелистов подтверждается сродством каждой части их писаний с целым, а равно и принятием их проповеди всею вселенной. — Истина евангельской проповеди доказывается превосходством ее над учением философов и ее удобоприемлемостью для людей всякого звания и возраста. — Ошибочное мнение о простоте и легкости изъяснения Евангелия Матфея. — Указание недоумений, представляющихся в самом начале Евангелия. — Увещание слушателям быть внимательными к изъяснению, с усердием посещать храм вместо зрелищ, изучать относящееся к жизни небесной и наблюдать в храме тишину и молчание Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том IV. Книга 2. Толкование на Евангелие от Матфея М.: «Ковчег», 2006. — 608 с. ISBN 5-98317-085-6 Беседа XLIII. Изъяснение XII, 38—45. Для чего фарисеи просили знамения. — Знамением силы Христовой служат бедствия, постигшие иудеев.—Действительность смерти Христовой. — Справедливость наказаний, понесенных иудеями после смерти Христа. — Освободившийся от зол, но не сделавшийся благоразумнее, подвергается более тяжкому наказанию. — Сильные страдания не облегчаются видом страданий других. — Польза напоминания о геенне. — Увещание к исправлению жизни. — Условия общественной и семейной жизни не служат препятствием для добродетели Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том V. Беседы на Евангелие от Иоанна М.: «Ковчег», 2006. — 832 с. ISBN 5-98317-088-0 Беседа I (вступительная). Похвала Евангелию от Иоанна. Его превосходство и польза. — Кто могут понимать его. — Возвышенность Иоанна. — Как нужно слушать Евангелие. — Необходимость известного расположения к слову Божию. — Не нужно бросать святыни псам. — Описание настроений, которые требуются для слушания Евангелия. — Нужно избегать театральных зрелищ и твердо стоять в единении с Богом и церковью. — Должно иметь внимательный слух Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том VI. Беседы на Деяния апостольские. Толкование на Послание к колоссянам М.: «Ковчег», 2006. — 800 с. ISBN 5-98317-089-9 Беседа I на Деяния апостольские 1, 1—3. Значение книги Деяний апостольских. — Почему о божестве Христа не говорится в Деяниях с ясностью. — Почему крещение во время Златоуста не совершалось в Пятидесятницу. — О тех, которые отлагают крещение. — Крещение не должно быть отлагаемо Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том VII. Беседы на Послание к римлянам. Толкование на Послание к евреям М.: «Ковчег», 2006. — 896 с. ISBN 5-98317-090-2 Предисловие. Бедствия, происходящие от незнания Писания. — Послания Павла по порядку времени. — Побуждения к написанию 9 Беседа I на Послание к римлянам I, 1—2. Освящение от любви. — Достоинство, приобретаемое за деньги, не есть достоинство в собственном смысле Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том VIII. Беседы на Первое послание к коринфянам. Толкование на Второе послание к коринфянам. Толкование на послание к галатам М.: «Ковчег», 2006. — 912 с. ISBN 5-98317-083-Х Беседа I. Смирение Павла. — Единение церкви. — Нужно искать благодати у Бога, а не у людей. — Значение смиренномудрия Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том IX. Беседы на Послание к ефесянам. Беседы на Послание к филиппийцам. Толкование на Первое послание к фессалоникийцам. Толкование на Второе послание к фессалоникийцам. Толкование на Первое послание к Тимофею. Толкование на Второе послание к Тимофею. Толкование на Послание к Титу М.: «Ковчег», 2006. — 912 с. ISBN 5-98317-091-0 Беседа I. Что требуется для святости. — Благость — источник благодати Беседа II. Почему проповедь называется благовествованием спасения. — Грех не есть дело необходимости. — Добродетель согласна с природой, а порок противоположен природе. — Клятвы не нужны. — Лихоимство бесполезно