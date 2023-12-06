Иосиф Августин - О нанесённых обидах, прощении и исповеди
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.
И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.
Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас.
Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
(Еф 4,29–32)
«Бог составил с нами контракт, и подписал договор, и дал надёжнейшее устное соглашение, ибо говорим: Как и мы прощаем должникам нашим.
Кто желает не понапрасну произносить слова: И прости нам грехи наши, — тот пускай говорит согласно истине: Как и мы прощаем должникам нашим.
Если же этого второго он либо не говорит, либо говорит фальшиво, то в таком случае он произносит это всё безрезультатно.
Мы обращаемся прежде всего к вам, приступающим ко святому крещению: простите всё от всего сердца.
Также и вы, верные, слушающие по данному поводу наше изложение сей Молитвы: простите от всего сердца всё, что вы имеете против кого бы то ни было».
(св. Августин)
Иосиф Августин SJ — О нанесённых обидах, прощении и исповеди
КАЙРОС, Киев, 2011, 207 стр.
Видавець: ФОП Романюк М.Г.
ISBN: 978-966-2302-13-4
Перевод с польского: Анны Стретович-Гарболинской
Титул оригинала: Jozef Augustyn SJ
O krzywdzie, przebaczeniu i o spowiedzi
На обложке использован фрагмент фрески из храма Гроба Господня (Иерусалим) (фото Иосифа Августина SJ).
Иосиф Августин SJ — О нанесённых обидах, прощении и исповеди - Содержание
Обида, прощение, примирение
Близкий мне человек очень обидел меня
Я категорична, а иногда даже бываю жестокой
Униженные дети
Я обижена собственной матерью
Что делать, если отец изменяет матери?
Может ли такая связь нас спасти?
Как жить с мужем-алкоголиком?
Если отец — алкоголик
Освобождение от гибельной зависимости
Я возбудила судебное дело об алиментах
Когда можно открыто говорить окружающим о некоторых вещах?
Нужно ли ожидать, чтобы обидчик попросил прощения?
Я почувствовала себя непонятой и отвергнутой
Прощение и примирение
Страдания и обиды — как с этим жить?
Как лечить повышенную обидчивость?
Делает ли нас прощение устойчивыми к восприятию новых обид и ранений?
Любите врагов ваших
Возможна ли любовь к врагам?
Прощение никогда не заканчивается
Примирение с умершим человеком
Два искушения в процессе прощения и примирения
Вокруг таинства покаяния и примирения
Очищать, а не уничтожать
Правильно сформированная совесть
Как часто нужно исповедоваться?
Как готовиться к исповеди?
Чувство вины и сокрушение о грехах
Я не помню обещаний, данных Богу
Не можете служить Богу и мамоне
Сила воли человека
Экспериментирование со злом
Истинное обращение
Человек не может быть избавлен вопреки его свободе
Черты хорошего исповедника
«Кого Я люблю, тех наказываю»
Мне предстоит сесть в исповедальню ...
Я чувствую себя опустошённым
Исповедь и духовное руководство
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