Иосиф Августин - О нанесённых обидах, прощении и исповеди

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.

И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.

Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас.

Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

(Еф 4,29–32)