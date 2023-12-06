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Иосиф Августин - О нанесённых обидах, прощении и исповеди

Иосиф Августин SJ - О нанесённых обидах, прощении и исповеди
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Homiletics, Psychology Psychotherapy

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.

И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.

Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас.

Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

(Еф 4,29–32)

«Бог составил с нами контракт, и подписал договор, и дал надёжнейшее устное соглашение, ибо говорим: Как и мы прощаем должникам нашим.

Кто желает не понапрасну произносить слова: И прости нам грехи наши, — тот пускай говорит согласно истине: Как и мы прощаем должникам нашим.

Если же этого второго он либо не говорит, либо говорит фальшиво, то в таком случае он произносит это всё безрезультатно.

Мы обращаемся прежде всего к вам, приступающим ко святому крещению: простите всё от всего сердца.

Также и вы, верные, слушающие по данному поводу наше изложение сей Молитвы: простите от всего сердца всё, что вы имеете против кого бы то ни было».

(св. Августин)

Иосиф Августин SJ — О нанесённых обидах, прощении и исповеди

КАЙРОС, Киев, 2011, 207 стр.

Видавець: ФОП Романюк М.Г.

ISBN: 978-966-2302-13-4

Перевод с польского: Анны Стретович-Гарболинской

Титул оригинала: Jozef Augustyn SJ

O krzywdzie, przebaczeniu i o spowiedzi

На обложке использован фрагмент фрески из храма Гроба Господня (Иерусалим) (фото Иосифа Августина SJ).

Иосиф Августин SJ — О нанесённых обидах, прощении и исповеди - Содержание

Обида, прощение, примирение

  1. Близкий мне человек очень обидел меня

  2. Я категорична, а иногда даже бываю жестокой

  3. Униженные дети

  4. Я обижена собственной матерью

  5. Что делать, если отец изменяет матери?

  6. Может ли такая связь нас спасти?

  7. Как жить с мужем-алкоголиком?

  8. Если отец — алкоголик

  9. Освобождение от гибельной зависимости

  10. Я возбудила судебное дело об алиментах

  11. Когда можно открыто говорить окружающим о некоторых вещах?

  12. Нужно ли ожидать, чтобы обидчик попросил прощения?

  13. Я почувствовала себя непонятой и отвергнутой

  14. Прощение и примирение

  15. Страдания и обиды — как с этим жить?

  16. Как лечить повышенную обидчивость?

  17. Делает ли нас прощение устойчивыми к восприятию новых обид и ранений?

  18. Любите врагов ваших

  19. Возможна ли любовь к врагам?

  20. Прощение никогда не заканчивается

  21. Примирение с умершим человеком

  22. Два искушения в процессе прощения и примирения

Вокруг таинства покаяния и примирения

  1. Очищать, а не уничтожать

  2. Правильно сформированная совесть

  3. Как часто нужно исповедоваться?

  4. Как готовиться к исповеди?

  5. Чувство вины и сокрушение о грехах

  6. Я не помню обещаний, данных Богу

  7. Не можете служить Богу и мамоне

  8. Сила воли человека

  9. Экспериментирование со злом

  10. Истинное обращение

  11. Человек не может быть избавлен вопреки его свободе

  12. Черты хорошего исповедника

  13. «Кого Я люблю, тех наказываю»

  14. Мне предстоит сесть в исповедальню ...

  15. Я чувствую себя опустошённым

  16. Исповедь и духовное руководство

Views 648
Rating 4.2 / 5
Added 06.12.2023
Author asaddun
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4.2/5 (8)

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