Впервые переведенная с древнегреческого языка «Иудейская война» знаменитого историка Иосифа Флавия - одно из значительнейших произведений мировой историографии

Иосиф Флавий - Иудейская война Новый перевод с древнегреческого под общей редакцией Аркадия Ковельмана Книги I-VI переведены М. Финкельберг (Израиль)

Книга VII переведена А. Вдовиченко (Россия)

Редактор Указателя имен и географических названий А. Рубинштейн Перевод осуществлялся при поддержке Центра изучения еврейской диаспоры, Еврейского университета в Иерусалиме Перевод был удостоен Премии Розы Эттингер в 1994 году Мосты культуры, Москва Gesharim, Jerusalem «Гешарим-Мосты культуры», 2011, 525 стр ISBN 978-5-93273-272-5

THE JEWISH WAR

by Flavius Josephus

Написание ивритских личных имен и географических названий устанавливалось при редактировании с помощью следующих пособий: 1. Йосеф бен-Маттитьяху. Толдот милхамат ха-Йехудим им ха-Ромаим. Гиватаим - Рамат-Ган, 1968. 2. Израиль. Географический справочник. Иерусалим - Санкт-Петербург, 1992. Первое из вышеназванных пособий использовалось также при составлении Указателя. Издание сопровождено большим справочным Указателем.

Иосиф Флавий - Иудейская война - перевод Гешарим-Мосты культуры - Введение

1. Война евреев против римлян была не только величайшей войной нашего времени, но и, пожалуй, самой великой из известных нам войн между городами или народами. Однако ее события искажаются как теми, кто, не быв их участником, записывает на манер софистов собранные ими недостоверные и разноречивые рассказы, так и очевидцами, которые из желания польстить римлянам или из ненависти к евреям извращают истину и подменяют точность исторического изложения то обвинительными, то хвалебными речами. Поэтому я предлагаю подданным Римской империи переложение на греческий язык книги, написанной мною ранее на своем родном языке для народов, живущих на Востоке. Я - Йосеф, сын Маттитьяху, по происхождению еврей из Иерусалима и принадлежу к сословию священников, сначала я сам воевал против римлян, а впоследствии был невольным свидетелем событий.

2. Это, как я сказал, величайшее потрясение нашего времени произошло, когда сам Рим пребывал в состоянии смуты. Еврейские мятежники воспользовались всеобщим смятением, чтобы поднять восстание; в людях и деньгах у них не было недостатка, и беспорядки достигли такой степени, что, в зависимости от положения дел на Востоке, одни были полны надежды на победу, а другие - страхом поражения. В самом деле, евреи, что по ту сторону Евфрата, все как один ждали случая присоединиться к восстанию, в то время как римлян беспокоили соседние им гал

лы, да и кельты тоже проявляли признаки волнения, ибо после смерти Нерона беспорядок царил повсюду. Многие склонялись к тому, чтобы воспользоваться обстоятельствами для захвата императорской власти, в то время как войска использовали переход власти из рук в руки в целях собственной наживы.

По этой причине я счел нелепостью видеть, как искажается истина относительно столь значительных событий, и не обращать на это внимания. Парфяне, вавилоняне, народы Южной Аравии, наши собратья, что по ту сторону Евфрата, и адиабеняне получили, благодаря моему усердию, точные сведения как о причинах этой войны, так и о навлеченных ею страданиях и ее бедственном конце. Неужели же греки и те римляне, которые не принимали в ней участия, должны остаться неосведомленными о действительных событиях и быть введенными в заблуждение лестью или обманом?

3. Ведь хотя те писатели, о которых идет речь, и притязают на то, что пишут историю, они не только неверно истолковывают события, но и, как я считаю, вообще не достигают своей цели: желая показать величие римлян, они пренебрежительно отзываются о евреях, постоянно высмеивая их действия. Однако я не понимаю, как могут выглядеть великими те, кто одержал победу над ничтожным противником? Неужели их не впечатляет ни длительность войны, ни величина римского войска, ни понесенные римлянами лишения, ни величие их военачальников? Ведь изнурительная осада Иерусалима не принесет им, я думаю, большой славы, если будут преуменьшены трудности, которые им пришлось преодолеть.

4. Я же не собираюсь принижать мужество римлян за счет преувеличения мужества своих соотечественников, но буду излагать события точно и беспристрастно. Однако речи, которые я включаю в повествование, отразят мои собственные переживания: так я смогу дать выход чувствам и оплакать бедствия родины. Она была погублена внутренними распрями, и римляне, предавшие огню священный Храм, сделали это не по своей воле, но подвигнутые правителями евреев; свидетелем тому сам император Тит, разрушитель Храма. На всем протяжении войны он жалел народ, оказавшийся во власти мятежников: вновь и вновь он откладывал взятие города и продолжал осаду в надежде, что зачинщики сдадутся сами. Если же кто-то вознамерится осудить меня за то, что я обвиняю зачинщиков смуты и их разбойничьи шайки и к тому же оплакиваю несчастную судьбу родины, пусть он, невзирая на правила исторических сочинений, проявит снисхождение к моей слабости. Ибо случилось так, что из всех государств, находящихся под властью Рима, именно наше сначала достигло вершин процветания, а затем пало в глубину ничтожества. Ведь в сравнении с злополучием евреев меркнут несчастья всех когда-либо живших народов, и виновником этого явился не кто иной, как они сами. Поэтому-то я и не в силах сдержать своих сетований. Но тот, кто склонен сурово осуждать меня за это, пусть различает между событиями - достоянием истории и скорбью самого автора.

5. Вместе с тем я сам мог бы подвергнуть справедливому осуждению тех греческих писателей, которые, являясь современниками событий, затмевающих войны старинного времени, и сами избегают описывать современность, и порицают тех, кто решается на это предприятие. Они, хоть и сильны в многоречии, сделали ошибочный выбор. Они описывают дела ассирийцев и мидийцев, полагая, что их предшественники не выполнили этого надлежащим образом. И все-таки они уступают писателям древности как в силе выражения, так и в понимании событий. Ведь те трудились над описанием дел, современниками которых были: их причастность событиям придавала жизненность повествованию, а если бы они стали извращать истину, то были бы уличены очевидцами.

Поистине нет ничего более достойного одобрения, нежели оставить после себя будущим поколениям нестареющий отчет о событиях своего времени, и истинный писатель не тот, кто только изменяет порядок и расположение частей в сочинении другого, но тот, кто имеет сказать нечто новое и воздвигает свое собственное здание истории. Мне самому это стоило большого труда и многих расходов, ибо я все же чужестранец, но зато теперь я могу предложить грекам и римлянам нестареющий отчет об их победах. Ведь когда их собственные авторы, хотя и имеющие передо мной то преимущество, что они не встречают затруднений в выражении своих мыслей и располагают неограниченным запасом слов, обращаются к истории, которая требует говорить истину на основании тщательно собранных сведений, они выказывают совершенную беспомощность и препоручают незначительным писателям, незнакомым с событиями, задачу записи деяний великих людей. Итак, пусть историческая истина, которой пренебрегли греки, будет почтена по достоинству в моем сочинении.

Иосиф Флавий - Иудейская война - перевод Гешарим-Мосты культуры - Иерусалимский Храм

Антиох (I) вынес из него священные сосуды и отменил храмовые службы в течение трех с половиной лет, I, 1, 1; Йехуда Маккавей очистил и освятил жертвенник, там же, 4; Антигон (I) пришел в Храм молиться за здоровье больного брата, там же, 3, 2; Гир-кан (II) и Аристобул (II) заключили там мир, там же, 6, 1; Помпей нашел его сильно укрепленным, там же, 7, 1; туда бежали приверженцы Аристобула, там же, 2; Помпей осадил Храм, там же, 3; и захватил его, там же, 4; когены (священники) не покинули Храм и были убиты во время службы, там же, 5; Помпей осквернил Святая Святых, там же, 6; не коснулся священных предметов, не тронул храмовую казну и распорядился очистить Храм и возобновить службу, там же; Красе разграбил храмовую казну, там же, 8, 3; сражения парфян и людей Антигона с людьми Ирода вблизи Храма, там же, 13, 3; множество евреев бежало туда во время осады Ирода и Сосия, там же, 18, 1; Ирод не позволил римлянам осквернить храмовые святыни, там же, 3; Сосий возложил там золотой венец, там же; Ирод перестроил Храм с пышностью и великолепием, там же, 21, 1; водрузил золотого орла над воротами Храма, и два мудреца послали своих учеников сорвать его, там же, 33, 2-3; Архелай пошел в Храм получить благословение народа, там же, 2, 1; бунт в храмовом дворе и резня, учиненная воинами Архелая, там же, 3; битва с римлянами в храмовом дворе, там же, 3, 1-2; пожар в галереях и разграбление храмовой казны Сабином, там же, 3; Пилат взял деньги из казны, там же, 9, 4; император Гай распорядился установить свое изображение в зале, там же, 10, 1; резня во дворе Храма во время наместничества Кумана, там же, 12, 1;

Флор послал за деньгами из храмовой казны, там же, 14, 6; он безуспешно попытался захватить Храм, там же, 15, 5; восставшие сожгли галереи, соединяющие Храм с Антонией, там же, 6; Неаполитан оказал почести Храму, там же, 16, 2; Эльазар, сын Хананьи, отказался приносить жертву в честь императора, там же, 17, 2; по поводу жертв, принесенных чужестранцами, и их подарки Храму, там же, 3-4; повстанцы захватили Храм, там же, 5; Цестий Галл напал на Храм, там же, 19, 5; и отступил назад, там же, 7; народ собрался там на совет по поводу восстания и выбрал предводителей, там же, 20, 3; служил крепостью зелотам, IV, 3, 7; Ханан, сын Ханана, призвал иерусалимцев освободить Храм от власти зелотов, там же, 10; внешний двор Храма перешел в руки иерусалимцев, и зелоты бежали от них внутрь Храма, там же, 12; зелоты привели туда пришедших в Иерусалим идумеев, там же, 4, 7; страшная битва и резня на внешнем дворе, там же, 5, 1; люди Йоханана, сына Леви, были вытеснены туда идумеями, там же, 9, 11; Шимон, сын Гиоры, воевал с ними, там же, 12; сражения Йоханана, сына Леви, с зелотами во дворе Храма и т.д., V, 1, 2-5; Йоханан победил зелотов и захватил Храм, там же, 3, 1; городская стена примыкала к Храму с двух сторон, там же, 4, 2; план Храма, там же, глава 5; Йоханан осквернил его, там же, 13, 6; первая битва армии Тита за Храм, VI, 1, 7-8; сражения за внешний двор, там же, главы 2-3; сражения внутри Храма, там же, 4, 1; Тит устроил совет по вопросу судьбы Храма, там же, 3; захват внутреннего двора, там же, 4; римский воин бросил огонь в окно Храма, там же, 5 и далее; Тит попытался спасти Храм, но не смог, там же, 6 и далее; вошел в Храм, там же, 7; пожар в Храме, там же; размышления автора о разрушении Храма, там же, 8; описание Храма в огне, там же, 5, 1; окончательное разрушение Храма, там же, 2; знамения, предвозвестившие разрушение Храма, там же, 3; с развалин Храма римляне провозгласили Тита победителем и императором, там же, 6, 1; римляне собрали там пленных и устроили над ними суд, там же, 9, 2.