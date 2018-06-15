Среди сонма отцов Древней Церкви особое место принадлежит святому Ипполиту, епископу Римскому. Это был человек талантливый и прекрасно образованный (многие исследователи считают, что образование он получил на греческом Востоке и потому писал на греческом языке). Его перу принадлежит множество сочинений разнообразной тематики экзегетические, гомилетические, догматические, полемические, хронографические. Большинство из них не сохранилось до наших дней, а многие из тех, что сохранились, к сожалению, остаются недоступными для русского читателя.

Ипполит Римский - На благословение Иакова

Изд. Михайло-Архангельской церкви село Михайловское.Московская область. 2009. – LXXXIV, 224 с.: ил.

ISBN 978-5-85493-137-3

Ипполит Римский - На благословение Иакова – Оглавение

Предисловие

РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ

§ 1. История открытия греческого манускрипта

§2. Рукописи, содержащие сочинение Ипполита «На благословение Иакова»

ОПЫТ АНАЛИЗА ГРЕЧЕСКОГО ТЕКСТА

§ 1. Структура сочинения «На благословения Иакова»

§2. Проблема авторства

§3. Глоссы и интерполяции

ЭКЗЕГЕЗА СВЯТОГО ИППОЛИТА

§1. Значение Ипполита Римского в истории библейской экзегезы

§2. Святой Ипполит и Священное Писание

§3. Методы толкования, используемые Ипполитом в комментарии «На благословения Иакова»

Условные обозначения и сокращения, встречающиеся в тексте и критическом аппарате

КОММЕНТАРИЙ НА БЛАГОСЛОВЕНИЯ ИАКОВА

Ипполита Епископа Римского Комментарий на благословения Иакова

Благословения Исаака

Благословения Иакова

Примечания

Указатель имен и географических названий

Указатель библейских цитат и аллюзий

Литература

Приложение

Ипполит Римский - На благословение Иакова – РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ §1. История открытия греческого манускрипта

В 1888 году известный филолог-яфетист Н. Марр, работая в библиотеке Общества распространения грамотности среди грузин в Тифлисе, наткнулся на ряд непронумерованных рукописей. По просьбе библиотекаря он пронумеровал их и составил краткое описание на грузинском языке. Позже, в 1901 году, в Санкт-Петербурге он опубликовал русский перевод «Толкования на Песнь песней» св. Ипполита Римского. Как выяснилось, он сделал перевод с грузинской рукописи, происходящей из монастыря Шатберд и датируемой второй половиной X века. (Это была одна из тех рукописей, которые он описывал в 1888 году). В своем предисловии, представляющим собой основательный филологический анализ к грузинской версии «Толкования на Песнь песней», Н. Марр поместил описание некоторых других экзегетических сочинений, содержащихся в этой рукописи и принадлежащих св. Ипполиту [1] : «Толкование благословений Моисея, обращенных к двенадцати коленам», «Слово о благословениях Иакова, благословившего двенадцать патриархов» и «Толкование о Давиде и Голиафе».

Адольф Гарнак, величайший немецкий протестантский богослов, узнав об этих сочинениях, обратился к пастору Beermann’y, находящемуся тогда в Тифлисе, с просьбой перевести эти сочинения на немецкий язык. Тот, в свою очередь, попросил священника Василия Карбелова (Priester Herr Vasilij Karbelov) сделать их перевод на русский язык. После этого они были переведены с русского на немецкий Nathanael’ом Bonwetsch’oM, который и издал их в «Texte und Untersuchungen» в 1904 году [2] , снабдив довольно серьезным богословским исследованием и комментарием. Так, западный мир познакомился с доселе не известными экзегетическими сочинениями св. Ипполита Римского. При этом у многих исследователей вызвали интерес два сочинения: «Ипполита на Благословения Иакова, которыми он благословил двенадцать патриархов» и «Ипполита комментарий Благословений Моисея двенадцати коленам», которые сохранились в армянской рукописи, принадлежащей ордену Мхитаристов на острове Святого Лазаря в Венеции [3]

В 1910 году доктор N. Bei’s на публичном заседании Византийского общества сообщил о своем исследовании в монастыре Преображения Господня в Метеорах. Среди рукописей, которые он отыскал в монастыре, был кодекс № 108 [4] . Вот что по этому поводу пишет Constantin Diobouniotis: «Diese Handschrift war mir besonders interessant, weil darin eine Schrift mit der Lfberschrift “Εἰρηνέου ἐπισκόπου Λογδόνων εἰς τὰς εὐλογήσεις τοῦ Ἰακώβ” enthalten war. Ich dachte zuerst, dafi es sich um eine unbekannte Schrift von Ειρηναίος handele. Meine Untersuchungen aber legten mir die Vermutung nahe, diese Schrift konnte identisch mit der von Bonwetsch “liber die Segnungen Jakobs ”veroffentlichten sein, um so mehr, als die ersten Worte der griechischen Schrift “Τοὺς περὶ τοῦ Ἰακὼβ ποιούμενος λόγους” ganz ahnlich den Anfangsworten “Um uber die Segnungen Jakobs die Worte selbst zu erklaren” der von Bonwetsch veroffentlichten Schrift klangen; doch konnte ich es eben nur vermuten, weil ich nur diese sechs Worter aus der Schrift “Εἰς τὰς εὐλογήσεις τοῦ Ἰακώβ" hatte und der Name Ειρηναίου wie auch die Teilung in 26 Capitel, wahrend die von Bonwetsch veroffentlichte Schrift 28 Capitel enthielt, mir immerhin Zweifel an der Identitat erweckten. Daher mufite ich wenigstens einige von den ersten Versen der griechischen Schrift vor Augen haben; dies war jedoch nicht leicht, weil keener von den Monchen in Meteor a alte Handschriften lesen konnte. Endlich gelang es mir, die ersten zehn Verse zu erhalten. Diese, obschon nicht ganz richtig abgeschrieben, uberzeugten mich von der Idintitat der georgisch erhaltenen Schrift Bonwetschs und der in der Meteorahandschrift. Jeder kann sich meine Freude denken» [5]

(Эта рукопись была мне особо интересна, так как в ней содержалось сочинение озаглавленное: «Иринея епископа Лионского на благословения Иакова». Я вначале подумал, что речь идет о неизвестном сочинении Иринея. Однако дальнейшие исследования привели меня к предположению, что это сочинение может быть отождествлено с опубликованным переводом Bonwetsch’a «На благословения Иакова», тем более когда первые слова греческого текста «Рассуждая о благословениях Иакова» оказались всецело созвучными со вступлением перевода, изданного Bonwetsch’oм: «Чтобы истолковать Благословения Иакова». Но я мог лишь догадываться, потому в моем распоряжении были только эти шесть слов из теста «На благословения Иакова», а имя Иринея, равно как и разделение на 26 глав, в то время как текст, изданный Bonwetsch’oм, содержал 28 глав, все же вызывало у меня сомнения относительно идентичности. Поэтому мне необходимо было иметь перед глазами несколько первых строк греческого текста; это было нелегко, поскольку никто из монахов в Метеорах не смог прочесть старую рукопись. Наконец, мне это удалось: первые десять строк были получены. Они, хотя и не были переписаны полностью, убедили меня в идентичности сохранившегося грузинского текста Bonwetsch’a и текста рукописи монастыря Метеоры. Каждый может представить себе мою радость).

Спустя год С. Diobouniotis и N. Bei’s совместно издали греческий текст сочинения Ипполита Римского «На благословения Иакова» в «Texte und Untersuchungen» [6] . В этом издании также принимали участие N. Bonwetsch и его коллега Р. Wendland. Таким образом, благодаря работе этих ученых, взору западной науки предстал греческий оригинал, которому впоследствии будет посвящено множество статей и монографий.