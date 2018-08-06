Так как человек – живое существо, состоящее из души и тела, то для него необходимо соблюдать то и другое в добром состоянии; и так как из них обоих происходят прегрешения, то и чистота тела служит предохранительным средством, которым люди удерживаются от всего вредного и от всяких неправедных дел, и чистота души является средством для соблюдения неповрежденной веры в Бога, ничего не прибавляя и не отнимая от нее.

Ибо благочестие через осквернение и загрязнение тела становится мрачным и печальным, оно искажается и оскверняется и уже не остается неповрежденным, если ложь проникает в душу; напротив, благочестие сохраняется в красоте и в своей мере, если истина в духе и чистота в сердце (пребывают) непоколебимо. Ибо какая польза только знать истину на словах, а тело осквернять и совершать дела зла? Или, с другой стороны, какую вообще пользу может доставить чистота тела, если в душе нет истины? Ибо эти (т. е. истина и душа) и радуются вместе друг с другом, и соединяются, и являются помощниками в борьбе, чтобы поставить человека перед Богом. И поэтому Дух Святой говорит через Давида: Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых (Пс. 1: 1); это – настроение тех племен, которые не знают Бога.

Ибо эти безбожные есть те, которые не поклоняются истинному Богу. И поэтому Слово говорит Моисею: Я есмь Сущий (Исх. 3: 14). Следовательно, именно те, которые не поклоняются сущему Богу, и есть безбожные. «И не стоит на пути грешных», а грешники – это те, которые имеют познание о Боге, но заповедей Его не соблюдают, т. е. являютсобрании развратителей»; развратители же – это те, которые своим коварным и превратным учением развращают не только себя самих, но и других, так как седалище – символ для кафедры (учащего). Именно такие все еретики: они сидят на седалище развратителей и развращают принимающих яд их учения.

Священномученик Ириней Лионский - Доказательство апостольской проповеди

М.: Благовест, 2011. 64 с.

ISBN 978-5-9968-0093-3

Ириней Лионский - Доказательство апостольской проповеди

Мы должны неповрежденно соблюдать правило веры и исполнять заповеди Божии, веруя в Бога и боясь Его, ибо Он – Господь, и любя Его, ибо Он – Отец. Делание происходит от веры, ибо если вы не верите, – говорит Исаия, – то потому, что вы не удостоверены (Ис. 7: 9); а веру доставляет истина, ибо вера созидается на том, что истинно существует, дабы мы веровали в сущее, как оно есть; веруя в сущее, как оно всегда есть, мы твердо сохраняем свою уверенность в нем. А поскольку вера – постоянная хранительница нашего спасения, то необходимо достойно прилагать к ней много заботы, чтобы достигнуть истинного понимания сущего.

Именно вера производит в нас это, как передали нам пресвитеры, ученики апостолов. Прежде всего она учит нас помнить, что мы получили крещение во оставление грехов во имя Бога Отца, во имя Иисуса Христа, воплотившегося, умершего и воскресшего Сына Божия, и в Святого Духа Божия; и что это крещение есть печать вечной жизни и возрождения в Боге, чтобы мы были детьми не умерших людей, но вечного и неизменного Бога; чтобы вечное и неизменное стало Богом, и Он стоял высоко над каждым из происшедших существ, и все Ему было подчинено, и все подчиненные Ему стали для Него (собственными), чтобы Бог господствовал и был Владыкой не над чем-либо иным (чуждым), но над Своим, (напоминает), что все – Божие и что поэтому Бог – Вседержитель и все – от Бога.

Священномученик Ириней Лионский - Доказательство апостольской проповеди - Предисловие

Священномученик Иреней, епископ Лионский (ок. 130-202) - один из первых отцов Церкви, богослов. Около 160 года был послан священномучеником Поликарпом, епископом Смирнским, в Галлию для проповеди христианства. С 177 года – епископ Лионский.

Святитель изложил православное вероучение в одном из основных своих творений под названием: «Обличение и опровержение лжеименного знания», или сокращенно: «Пять книг против ересей». Будучи главным представителем борьбы против гностических лжеучений, Ириней сообщает в своем творении весьма важные, особенно при скудости современных ему памятников, материалы для изучения этих философско-религиозных систем. Он, опровергая ложные мнения еретиков, вместе с тем положил и первые камни для построения систематического здания христианского учения и выразил в полноте и внутреннем единстве основные начала Православия не только для своего века, но и для последующих времен. В его сочинении искали свидетельств истины отцы и учители Церкви. И сегодня они представляют большую ценность для ученых- исследователей и всех православных христиан в нашей Церкви.

К числу совершенно случайных находок принадлежит и новооткрытое творение святого Иринея Лионского, сохранившееся в армянском переводе и опубликованное в книге «Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur» (herausgeb. von Ad. Harnack und C. Schmidt), B. XXXI, Heft 1 (третьей серии B. I, 4 H. 1), озаглавленной: «Des heiliges Irenaus Schrift zum Erweise der apostolischen Verkundigung, in armeni schen Version entdeckt, herausgeben und ins Deutsche uber setzt von Lic. Dr. Karapet Ter-Mekkertschian und Lic. Dr. Erwand Ter-Minassiantz, mit einem Nachwort und Anmer kungen von Adolf Harnack. Leipzig, 1907».

В предисловии архимандрит Карапет сообщает следующие сведения об открытии памятника. В декабре 1904 года он перелистывал рукописи, хранящиеся в библиотеке в Церкви Богоматери в Эривани, и был поражен открытием в одной из них обширных книг под именем святого Иринея. Первая из этих книг, которой было дано и оглавление, носило название: «Иринея доказательство апостольской проповеди». Поэтому он вначале думал, что вся рукопись содержит армянский перевод упомянутого Евсевием произведения, посланного им брату Маркиану. Однако после тщательного рассмотрения рукописи архимандрит Карапет убедился, что в ней на первом месте находятся две последние книги известного, направленного против еретиков, произведения святого Иринея, которое закончено правильной подписью: «Обличение и опровержение лжеименного знания». И только затем, после повторенной надписи «Доказательство апостольской проповеди», следует произведение того же автора, которое до настоящего времени считали утраченным. Рукопись была написана по распоряжению хорошо известного в армянской литературе архиепископа Иоанна, деятельность которого приходится на вторую половину XIII в.

Нельзя с уверенностью сказать, когда произведения священномученика Иринея были переведены на армянский язык. Архимандрит Карапет признает вероятным происхождение этого перевода в период от середины VII в. до начала VIII в. Но, во всяком случае, переписчик данной рукописи пользовался готовым списком перевода. Еще труднее решить вопрос о том, что переписчик найденной рукописи пользовался готовым списком перевода. Вопрос еще более трудный: с какого языка был сделан армянский перевод? Архимандрит Карапет оставляет этот вопрос открытым. По его мнению, некоторые данные склоняют к признанию сирийского оригинала, но другие основания, не менее важные, могут быть приведены и в пользу перевода непосредственно с греческого языка. Издатели новооткрытого произведения сами произвели его перевод на немецкий язык, стараясь, по их словам, по возможности более точно и дословно передать смысл оригинала.

В самом произведении имя автора не указано, но принадлежность его святому Иринею Лионскому не подлежит никакому сомнению. Точное совпадение названия произведения, адресата и автора является неопровержимым доказательством того, что найденное произведение тождественно со свидетельством Евсевия. Кроме этого, весьма важно, что в самом произведении автор ссылается на прежде написанное им «Обличение и опровержение лжеименного знания». Святой Ириней в своем произведении стремился кратко изложить проповедь Истины, христианского учения, Маркиану, чтобы и он, в свою очередь, сообщил ее тем, кто стремится узнать истинное учение. В основу изложения христианского учения положен «канон веры», как он сообщен при Крещении, а в доказательство его достоверности приводятся обычные во II веке по Р.Х. аргументы и тексты из Священного Писания, взятые преимущественно из ветхозаветных пророчеств, содержание которых раскрывается и комментируется относительно новозаветных событий при аллегорическом и мистическом изъяснении фактов ветхозаветной истории. Так, в новооткрытом произведении святой Ириней выступает не как полемист и ученый, но как пастырь и миссионер, излагающий в общедоступной форме православный взгляд на историю спасения человечества.

Автор не излагает события новозаветной истории, наверное, потому, что считал ее факты общеизвестными; от ветхозаветных пророков он прямо переходит к указанию на плоды искупления, совершенного Христом, утверждая, что только через пришествие Сына Божия люди могли сделаться причастниками нетления. Он только отмечает смысл и значение главных событий земной жизни Господа. Сын Божий стал Сыном Авраама и Давида; Слово Божие стало плотью, чтобы победить смерть и оживотворить человека. Он и наше рождение освятил, и смерть победил. Вместе с тем, Он показал воскресение, став первородным из мертвых, и в Себе воскресил падшего человека, возведя его на небо одесную Отца. Между всеми фактами искупления Господа на земле самая тесная и неразрывная связь: если Он не родился, то Он и не умер; если не умер, то и не воскрес из мертвых; если не воскрес из мертвых, то и не победил смерть и не уничтожил ее владычество; а если Он не победил смерть, то как можем восстать к жизни мы, подпавшие смерти от начала?

К принятию Слова жизни приготовлял Предтеча, Иоанн Креститель, возвещая о Нем, что Он есть Христос, на Котором почивает Дух Божий. Его ученики и свидетели всех Его добрых дел, учения, страданий, смерти, воскресения и вознесения – апостолы, которые, после получения Святого Духа, были посланы Им в мир и призвали язычников, очистив их души и тела крещением водой и Духом Святым. Они исполнили предсказанное пророками призвание язычников. Эту часть своего произведения святой Ириней заканчивает призывом к пребыванию в истине, святости, праведности и терпении: апостолы учили соблюдать тело и душу в чистоте для воскресения.

Что все это должно было произойти, об этом Дух Божий наперед возвестил пророков, чтобы крепка была вера в тех, которые служат Богу истиной: «Если пророки предсказали о Сыне Божием, что Он явится на земле, и сказали также, где на земле, как и в каком образе Он явится, и Господь принял на Себя все эти пророчества, то наша вера в Него твердо обоснована и истинно предание проповеди, т. е. свидетельство апостолов, которые были посланы Господом во всем мире проповедовать Сына Божия...» А всех заблуждающихся нужно остерегаться и воздерживаться от их нравов, если мы действительно желаем быть угодными Богу и получить от Него в награду спасение.

«Доказательство апостольской проповеди» является в некотором роде катехизисом, назидательной книгой. В ней кратко и ясно изложены существенные элементы веры, которые должен знать каждый христианин настолько твердо и отчетливо, чтобы быть в состоянии защитить свою веру от еретиков и изложить здравое и безукоризненное слово еще не познавшим веру. И еще нам всегда важно помнить слова святителя Иринея Лионского: «Не должно у других искать истины, которую легко заимствовать от Церкви; ибо в нее, как бы в богатую сокровищницу, апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, так что каждый желающий может принимать от нее питие жизни. Она есть дверь жизни».

Сагарда Н., Плюснин А