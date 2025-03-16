Прошу вас открыть Слово Божье на Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, в главах 5, 6 и 7. Это самое длинное из записанных поучений нашего Господа. Длинное, но не скучное! Почему? Потому что у Него был Свой узнаваемый метод проповеди. Наш Господь проповедовал, используя приемы устной речи, — именно об этом мы поговорим в первой главе. Говорить и писать — два разных дела. На письме мы выражаем свои мысли совсем иначе, чем устно. Есть, конечно, некоторое сходство, но ведь сходство есть и между футболом и регби, хотя на самом деле это совершенно разные игры. Проповедь говорят, а не пишут.

Это означает, что, если вы, проповедуя, используете приемы письменной речи, вы плохо проповедуете. Наш Господь проповедовал ясно, понятно, четко, и Его методу просто последовать. Те, кто не хочет проповедовать, используя те же самые приемы, не желают служить, как служил их Господь. Они ведут себя так, будто лучше, чем Он, знают, что нужно делать. Так какими же приемами устной речи пользовался наш Господь? Случалось ли когда-нибудь так, что вас потрясала мысль, прочитанная в книге, и вы понимали, что ваша жизнь уже никогда не будет прежней? Нечто подобное произошло со мной, когда я прочел 16-ю главу книги Освальда Сандерса «Несравненный Христос». Эта глава называлась «Учение Христа», в ней цитировалось высказывание Джеймса Макконки, который «указал, что безупречный метод наставления нашего Господа включал в себя три части». Что это за части? Утверждение — пример — применение.

Эти три слова полностью изменили мое понимание того, как нужно проповедовать. Сандерс, основываясь на Мф. 6:25-34, демонстрирует, что метод устной речи, которым пользовался наш Господь, похож на девичью косу, сплетенную из трех прядей. Когда мне было лет восемь или девять и я учился в школе, почти все девочки в нашем классе заплетали косички. У меня не было сестер, никто не рассказывал мне, как плести косы. На уроках я пристально изучал прически одноклассниц, пытаясь понять, как же они заплетают волосы. Девочка, сидевшая впереди меня, постоянно вертелась, что неимоверно усложняло мои исследования.

В конце концов я понял, что одна коса сплетается из трех прядей, но оказалось, что определить, какая прядь где находится, очень непросто. Чем дольше я на них смотрел, тем больше запутывался. Если кто-то из читателей не понимает, о чем идет речь, скорее всего, он никогда не сидел в классе за девочкой с косичками! Наш Господь утверждает, приводит примеры и применяет... Возьмите любое предложение из Мф. 6:25-34 и спросите себя, что это — утверждение, пример или применение. Присутствие косы очевидно, но где проходит какая прядь, определить сложно. Часто Он две пряди соединяет в одну, а иногда и все три. В Мф. 6:25 Сын Божий говорит: «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» Что делает здесь наш Господь? Утверждает? Да, Он учит нас не заботиться. Дает пример?

Стюарт Олиотт – Проповедуй как Иисус

Издатель А. Н. Вараксин

Минск – 2024 г. / 116 с.

ISBN 978-985-7328-51-2

Стюарт Олиотт – Проповедуй как Иисус – Содержание

Предисловие

I. Наш Господь не был скучным проповедником

1. Утверждение

Простые слова

Много коротких фраз

Вопросы, не требующие ответа

Повторения

Контрасты

Использование в большинстве случаев действительного залога

2. Пример

Дома

В церкви

Окружающие объекты

Повседневные события

Применение

Разные формы применения

Разные виды применения

Применение для разных слушателей

Завершая применением

II. Наш Господь — проповедник-евангелист

Укажите пальцем! (Мф. 11:20-24)

Укажите на конкретную группу людей

Укажите на конкретные грехи

Укажите на судный день

Склоните колени! (Мф. 11:25-27)

Бог есть Бог: Он правит!

Бог есть Бог: Он не объясняет

Бог есть Бог: Его нельзя объяснить

Протяните руки! (Мф. 11:28-30)

Протяните руки — пригласите!

Кого пригласить?

Что это за приглашение?

Протяните руки — пообещайте!

Протяните руки — объясните!

Он кроток и смирен сердцем

Иго Его благо и бремя легко

III. Наш Господь был не только проповедником