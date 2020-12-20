Ирвин предпринял образцовую попытку воскресить наследие античных стоиков и научить современных людей жить благой (в стоическом понимании) жизнью. Не то чтобы такая жизнь была нам полностью неведома. Еще Ницше называл философские школы Античности «опытными лабораториями, в которых было основательно проверено и до конца продумано немало рецептов искусства жить». С тех пор эти рецепты были испробованы много кем, в том числе в России.

Стоические ценности разделял Лев Николаевич Толстой, пропагандировавший их у себя в Ясной Поляне. Его младшая дочь вспоминала, как однажды к ней обратилась одна из местных крестьянок: «А вот книжечка есть такая, мне граф дал. Марк Аврелий называется. Мне как сделается скучно, или Никита запьет, или хлеба нету, или еще там что, я сейчас достаю эту книжечку, посажу ребят: “Петька, читай”. И так хорошо на душе делается, что все забудешь. Вы достаньте себе эту книжечку».

Уильям Ирвин - Радость жизни. Философия стоицизма для XXI века

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2021.

ISBN 978-5-00146-193-7

Уильям Ирвин - Радость жизни. Философия стоицизма для XXI века - Содержание

Предисловие научного редактора

Введение. Жизненный план

Часть I. Рождение стоицизма

Глава 1. Философия обретает интерес к жизни

Глава 2. Первые стоики

Глава 3. Римский стоицизм

Часть II. Психологические техники стоиков

Глава 4. Негативная визуализация. Как подготовиться к наихудшему?

Глава 5. Дихотомия контроля. Как стать неуязвимым?

Глава 6. Фатализм. Отпустить прошлое… и настоящее

Глава 7. Самоотречение. О темной стороне удовольствий

Глава 8. Медитация. Самонаблюдение в стоицизме

Часть III. Советы стоиков

Глава 9. Долг. О любви к человечеству

Глава 10. Социальные связи. Об отношениях с окружающими

Глава 11. Оскорбления. Как не дать себя в обиду

Глава 12. Горе. Разум против слез

Глава 13. Гнев. Главный враг радости

Глава 14. Личные ценности. О тщеславии

Глава 15. Личные ценности. О роскоши

Глава 16. Изгнание. Как пережить вынужденный переезд

Глава 17. Старость. О ссылке в дом престарелых

Глава 18. Смерть. О хорошем завершении хорошей жизни

Глава 19. Как стать стоиком? Начните сейчас же и не бойтесь насмешек

Часть IV. Стоицизм в современной жизни

Глава 20. Закат стоицизма

Глава 21. Открывая стоицизм заново

Глава 22. Стоическая практика

Программа чтения стоика

Благодарности

Библиография

Уильям Ирвин - Радость жизни. Философия стоицизма для XXI века - Самоотречение. О темной стороне удовольствий

Практиковать негативную визуализацию — значит представлять неприятности, которые могут произойти. Сенека рекомендует модифицировать эту технику: не просто представлять неприятности, но порой жить так, как если бы они уже произошли. Вместо того чтобы воображать, каково было бы лишиться своих вещей, нужно «практиковать бедность»: довольствоваться «скудной и дешевой пищей, грубым и суровым платьем».

Как пишет Сенека, бедность практиковал даже Эпикур, философский противник стоиков166. Однако их цели, по-видимому, разнились. Сенека хотел оценить свои вещи по достоинству, Эпикур же — понять, без каких вещей, казавшихся ему необходимыми, на самом деле можно обойтись. Он понял: часто мы трудимся в поте лица ради определенных вещей лишь постольку, поскольку убедили себя, что в ином случае будем несчастны. Проблема в том, что без некоторых мы могли бы спокойно обойтись, но не узнаем, без каких именно, пока не попробуем пожить без них.

Музоний продвинул эту технику на следующий уровень: нужно не только жить, как если бы мы попали в сложную ситуацию, но и вызывать ее самостоятельно. В частности, заставлять себя испытывать дискомфорт, которого можно было бы легко избежать. Скажем, одеваться в прохладную погоду недостаточно тепло или выходить на улицу без обуви. Можно периодически доводить себя до жажды и голода, хотя вода и еда под рукой, а также спать на чем-то жестком, хотя есть мягкая постель.

Многие современные читатели, услышав это, решат, что в стоицизме есть что-то от мазохизма. Однако следует понимать: чем-чем, а самобичеванием стоики не занимались. Собственно, неудобства, которые они себе создавали, были незначительны. К тому же они делали так вовсе не ради того, чтобы наказать себя, а, напротив, чтобы сильнее насладиться жизнью. Наконец, неправильно говорить, что стоики причиняли себе дискомфорт. Это создает образ человека, находящегося в конфликте с самим собой и вынужденного делать то, чего не хочет. Стоики, напротив, приветствовали некоторую степень дискомфорта в своей жизни. Таким образом, то, к чему они призывают, было бы правильнее называть программой добровольного, а не умышленно причиненного дискомфорта.

Однако даже такое прояснение может оставить читателей в недоумении: «Зачем приветствовать даже незначительный дискомфорт, если можно наслаждаться полным комфортом?» В ответ на этот вопрос Музоний назвал бы три преимущества добровольного дискомфорта.