О божественных тайнах и о духовной жизни - Исаак Сирин

Исаак Сирин - О божественных тайнах
Библиотека христианской мысли. Источники
Вошли Беседы из 2-го тома сочинений великого отца Церкви VII в., одного из основоположников восточно-христианской аскетической письменности, пользовавшегося широкой известностью в Сирии, в Византии, на средневековом Западе и на Руси.
Речь в книге идет о молитве и безмолвии, о созерцании и мистическом озарении, о любви Божией к человеку, о почитании Креста, о таинственных судьбах божественного Промысла и о последних временах. В настоящее, дополненное и исправленное, издание включены несколько впервые переведенных на русский язык Бесед преп. Исаака Сирина и обширный раздел о его эсхатологии.
Исаак Сирин, преподобный. О божественных тайнах и о духовной жизни. Новооткрытые тексты
Пер. с сирийского, прим., предисл. и послесл. епископа Илариона (Алфеева)
3-е изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство Олега Абышко, 2006. — 336 с.
(Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»).
ISBN 5-89740-142-Х
Исаак Сирин - О божественных тайнах и о духовной жизни - О преподобном Исааке Сирине и его сочинениях
Перед нами третье издание сочинений выдающегося сирийского монаха-аскета и богослова восточной христианской Церкви Исаака Сирина. Оно во многом замечательно. Впервые за всю историю существования отечественной словесности мы имеем возможность познакомиться с творениями этого древнего автора, переведенными на русский язык с языка оригинала. Исаак Сирин, живший в VII в. н. э., говорил и писал на одном из редких языков христианского Востока — сирийском, относящемся к языкам семитской языковой группы.
Это наречие, в первые века нашей эры звучавшее и в отдаленных уголках тогдашней обитаемой земли, уже к концу первого тысячелетия вышло из широкого бытового употребления; в настоящее время оно используется только в качестве литургического языка и известно немногим ученым-специалистам, к числу которых принадлежит и автор переводов, составивших эту книгу, епископ Иларион (Алфеев).
Исаак Сирин был представителем Церкви Востока, иначе ее именуют Сиро-Персидской, а иногда, по недоразумению, и несториан-ской, несмотря на то, что никаких исторических оснований присваивать ей имя еретика Нестория нет. Из разных источников нам известно, что Исаак, будучи посвящен во епископы города Ниневии, отказался от своего столь почетного сана, удалился в труднодоступные горы и жил там в уединении отшельником. Он приобрел большой авторитет во всем христианском мире как духовный писатель и наставник в иноческой жизни. Труды Исаака Сирина уже в древности были переведены на арабский, греческий, латинский и древнеславянские языки. Но в переводах оказались представленными далеко не все творения этого замечательного писателя, которые, по свидетельству сирийского средневекового библиографа Авд Ишо бар Берихи, составили семь томов различных сочинений.
Русский читатель узнал о трудах Исаака Сирина прежде всего благодаря переводу его Слов на славянский язык, выполненному знаменитым старцем Паисием Величковским. Затем в XIX в. появилось два русских перевода сочинений Исаака Сирина, каждый из которых имеет как свои достоинства, так и недостатки. Но все прежние переводы не могли вполне удовлетворить русского читателя по той причине, что они делались по греческой версии трудов Исаака Сирина, по греческому переводу, выполненному еще в IX в. палестинскими монахами из лавры св. Саввы Освященного. Греческое переложение трудов Исаака Сирина характеризуется, во-первых, неполнотой (в нем только 86 Слов и 4 Послания), а, во-вторых, пропусками и иногда искажением смысла сирийского оригинала.
Что касается последнего, то он долгое время оставался под спудом. Сочинения Исаака Сирина на сирийском языке существовали лишь в средневековых манускриптах, были доступны небольшому числу специалистов, до тех пор, пока в 1909 г. П. Беджан не издал один том его творений, в который вошло 107 Слов знаменитого подвижника. П. Беджан намеревался опубликовать еще по крайней мере два тома сочинений Исаака Сирина, но так и не сумел завершить свое начинание.
Второй том трудов Исаака Сирина в сирийском оригинале увидел свет только в конце XX в., когда известному английскому сиро-логу профессору С. Броку посчастливилось обнаружить в Бодлеиан-ской библиотеке Оксфордского университета рукопись не известных ранее текстов, надписанных именем Исаака Сирина. С Брок подверг тщательному исследованию как древность открытых текстов, так и их авторство в лице Исаака Сирина, и пришел к бесспорному выводу, что и по содержанию, и по особенностям стиля и языка сочинения принадлежат перу этого сирийского писателя. В 1995 г. С. Брок частично издал тексты из найденной им рукописи, сопроводив публикацию вводной статьей и переводом сочинений Исаака Сирина на английский язык.
Епископу Илариону также удалось поработать над этой рукописью, и его переводы, представленные в книге, основываются как на издании С. Брока, так и на не опубликованных еще сирийских текстах. Таким образом, отечественный читатель получил уникальную возможность оперативно познакомиться с новым интересным-научным открытием и в числе первых узнать о том, что скрывается в текстах бодлеианского манускрипта.
Епископ Иларион кропотливо и тщательно работал над переложением Слов Исаака Сирина на русский язык. Он предложил несколько вариантов перевода, остановившись в конце концов на том, который напечатан в этой книге. Выбранный им вариант очень удачно сочетает научную; точность с доступным выражением сложных и зачастую трудно переводимых оборотов речи Исаака Сирина, которые отличаются как своеобразными синтаксическими конструкциями, не имеющими аналогов в русском языке, так и образно-символическим смыслом, игрой слов и их значений. Отдавая должное нелегкому и столь удачно воплощенному труду епископа Илариона, мы выражаем надежду, что почин, положенный им, найдет продолжение, и читатели смогут в будущем прочесть по-русски весь корпус творений Исаака Сирина, оказавшего столь глубокое воздействие на формирование христианского миросозерцания.
спасибо