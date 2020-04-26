О божественных тайнах и о духовной жизни - Исаак Сирин

Библиотека христианской мысли. Источники

Вошли Беседы из 2-го тома сочинений ве­ликого отца Церкви VII в., одного из основоположников восточно-христианской аскетической письменности, пользовавшегося широ­кой известностью в Сирии, в Византии, на средневековом Западе и на Руси.

Речь в книге идет о молитве и безмолвии, о созерцании и мистическом озарении, о любви Божией к человеку, о почитании Креста, о таинственных судьбах божественного Промысла и о по­следних временах. В настоящее, дополненное и исправленное, из­дание включены несколько впервые переведенных на русский язык Бесед преп. Исаака Сирина и обширный раздел о его эсхатологии.

Исаак Сирин, преподобный. О божественных тайнах и о духовной жизни. Новооткрытые тексты

Пер. с сирийского, прим., предисл. и послесл. епископа Илариона (Алфеева)

3-е изд., испр. и доп. — СПб.: Издатель­ство Олега Абышко, 2006. — 336 с.

(Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»).

ISBN 5-89740-142-Х

Исаак Сирин - О божественных тайнах и о духовной жизни - О преподобном Исааке Сирине и его сочинениях

Перед нами третье издание сочинений выдающегося сирийского монаха-аскета и богослова восточной христианской Церкви Исаака Сирина. Оно во многом замечательно. Впервые за всю историю су­ществования отечественной словесности мы имеем возможность по­знакомиться с творениями этого древнего автора, переведенными на русский язык с языка оригинала. Исаак Сирин, живший в VII в. н. э., говорил и писал на одном из редких языков христианского Востока — сирийском, относящемся к языкам семитской языковой группы.

Это наречие, в первые века нашей эры звучавшее и в отда­ленных уголках тогдашней обитаемой земли, уже к концу перво­го тысячелетия вышло из широкого бытового употребления; в нас­тоящее время оно используется только в качестве литургического языка и известно немногим ученым-специалистам, к числу которых принадлежит и автор переводов, составивших эту книгу, епископ Иларион (Алфеев).

Исаак Сирин был представителем Церкви Востока, иначе ее име­нуют Сиро-Персидской, а иногда, по недоразумению, и несториан-ской, несмотря на то, что никаких исторических оснований прис­ваивать ей имя еретика Нестория нет. Из разных источников нам известно, что Исаак, будучи посвящен во епископы города Нине­вии, отказался от своего столь почетного сана, удалился в трудно­доступные горы и жил там в уединении отшельником. Он приобрел большой авторитет во всем христианском мире как духовный писа­тель и наставник в иноческой жизни. Труды Исаака Сирина уже в древности были переведены на арабский, греческий, латинский и древнеславянские языки. Но в переводах оказались представленны­ми далеко не все творения этого замечательного писателя, которые, по свидетельству сирийского средневекового библиографа Авд Ишо бар Берихи, составили семь томов различных сочинений.

Русский читатель узнал о трудах Исаака Сирина прежде всего благодаря переводу его Слов на славянский язык, выполненному знаменитым старцем Паисием Величковским. Затем в XIX в. появи­лось два русских перевода сочинений Исаака Сирина, каждый из которых имеет как свои достоинства, так и недостатки. Но все преж­ние переводы не могли вполне удовлетворить русского читателя по той причине, что они делались по греческой версии трудов Исаака Сирина, по греческому переводу, выполненному еще в IX в. палес­тинскими монахами из лавры св. Саввы Освященного. Греческое переложение трудов Исаака Сирина характеризуется, во-первых, неполнотой (в нем только 86 Слов и 4 Послания), а, во-вторых, про­пусками и иногда искажением смысла сирийского оригинала.

Что касается последнего, то он долгое время оставался под спу­дом. Сочинения Исаака Сирина на сирийском языке существовали лишь в средневековых манускриптах, были доступны небольшому числу специалистов, до тех пор, пока в 1909 г. П. Беджан не издал один том его творений, в который вошло 107 Слов знаменитого под­вижника. П. Беджан намеревался опубликовать еще по крайней мере два тома сочинений Исаака Сирина, но так и не сумел завершить свое начинание.

Второй том трудов Исаака Сирина в сирийском оригинале уви­дел свет только в конце XX в., когда известному английскому сиро-логу профессору С. Броку посчастливилось обнаружить в Бодлеиан-ской библиотеке Оксфордского университета рукопись не известных ранее текстов, надписанных именем Исаака Сирина. С Брок под­верг тщательному исследованию как древность открытых текстов, так и их авторство в лице Исаака Сирина, и пришел к бесспорному выводу, что и по содержанию, и по особенностям стиля и языка со­чинения принадлежат перу этого сирийского писателя. В 1995 г. С. Брок частично издал тексты из найденной им рукописи, сопроводив публикацию вводной статьей и переводом сочинений Исаака Сирина на английский язык.

Епископу Илариону также удалось по­работать над этой рукописью, и его переводы, представленные в кни­ге, основываются как на издании С. Брока, так и на не опубликован­ных еще сирийских текстах. Таким образом, отечественный читатель получил уникальную возможность оперативно познакомиться с но­вым интересным-научным открытием и в числе первых узнать о том, что скрывается в текстах бодлеианского манускрипта.

Епископ Иларион кропотливо и тщательно работал над пере­ложением Слов Исаака Сирина на русский язык. Он предложил не­сколько вариантов перевода, остановившись в конце концов на том, который напечатан в этой книге. Выбранный им вариант очень удач­но сочетает научную; точность с доступным выражением сложных и зачастую трудно переводимых оборотов речи Исаака Сирина, кото­рые отличаются как своеобразными синтаксическими конструкци­ями, не имеющими аналогов в русском языке, так и образно-сим­волическим смыслом, игрой слов и их значений. Отдавая должное нелегкому и столь удачно воплощенному труду епископа Илариона, мы выражаем надежду, что почин, положенный им, найдет продол­жение, и читатели смогут в будущем прочесть по-русски весь кор­пус творений Исаака Сирина, оказавшего столь глубокое воздей­ствие на формирование христианского миросозерцания.