Самое известное сочинение «первого энциклопедиста средневековья» Исидора, епископа Севильского (ок. 570-636 гг.), представляет собой всеохватывающую систему человеческого знания, ставшую связующим звеном между духовным миром античности и последующими эпохами.

Предлагаемый читателю перевод первых трех из двадцати книг охватывает область науки, которую в средневековых университетах было принято именовать «семью свободными искусствами», и является древним учебником по грамматике латинского языка, риторике, логике, арифметике, геометрии, теории музыки и астрономии.

Исидор Севильский - Этимологии или Начала - В 20 книгах - Книги 1-3 - Семь свободных искусств

Пер. с латин., статья, примеч. и указатели Л. А. Харитонова

СПб.: Евразия, 2006. — 352 с: ил.

ISBN 5-8071-0171-5

Исидор Севильский - Этимологии или Начала - В 20 книгах - Книги 1-3 - Семь свободных искусств - Глава I. О науке и искусстве

Наука (disciplina) имя получила от научения (discendo), потому она также может называться и знанием (scientia). Ведь «знать» (scire) произошло от «учиться» (discere), ибо никтоиз нас [ничего] не знает, если не учится. А иначе она названа наукою, ибо всему учит (discitur plena).

(2) Искусство (ars) же называется так потому, что состоит из наставлений и правил искусного мастерства (ars). Другие же говорят, что греки вывели это слово άπο της αρετής, то есть «от добродетели», которую они называли знанием.

(3) Платон и Аристотель считали, что между искусством и наукою существует различие, и говорили, что искусство — в тех [вещах], которые могут быть теми или иными, тогда как наука имеет дело с теми [вещами], которые не могут быть иными. Ведь когда нечто разбирается в [необходимо] истинных суждениях, то это будет наука, когда же нечто трактуется как правдоподобное и сомнительное, то это получит имя искусства.

Глава II. О семи свободных искусствах

Наук свободных искусств (artes liberates) семь. Первая — грамматика, то есть опытность в речи (loquendi peritia).

Вторая — риторика, которая из-за красоты и величия красноречия считается совершенно необходимою в делах гражданских.

Третья — диалектика, называемая логикою, которая посредством тончайших рассуждений отделяет истинное от ложного.

(2) Четвертая — арифметика, которая содержит причины и различия чисел.

Пятая — музыка, которая состоит из стихов и песен.

(3) Шестая — геометрия (geometrica), которая охватывает измерение и <размеры> земли.

Седьмая — астрономия, которая содержит законы звезд.

Глава III. О всеобщих [греческих] буквах

Основанием искусства грамматики являются всеобщие буквы (litterae communes), которыми занимаются и книжники, и счетоводы. Наука об этих [буквах] — это как бы детство грамматического искусства: и поэтому Варрон назвал ее буквистикою (litteratio). Буквы же суть образы (indices) вещей, знаки слов, и их сила такова, что у нас недостаток дикции называется немотою, <ведь слова проникают через глаза [при чтении], а не через уши.

(2) Употребление букв было изобретено для запоминания вещей, а именно, чтобы они не уходили в забвение, их связывают словами. Ведь при всем таком разнообразии вещей никто не смог бы ни выучить слышимое, ни сохранить в памяти.

(3) Буквы же называются как бы законодателями [речи], ибо они отвечают за правильность речи или за то, что выводится в речи.

(4) Кажется, что латинские и греческие буквы произошли от еврейских. У них ведь первая [буква] называется «алеф», [от которой] потом по сходству названия греки вывели альфу, и отсюда у латинян А.

Ведь переводчик (translator) создал букву другого языка по схожести звука, чтобы мы могли знать, что еврейский язык евреев всем языкам и буквам — мать. Однако евреи пользуются 22 буквами (elementa litterarum), как в книгах Ветхого завета, а греки — 24, а латиняне, помещаясь между ними, имеют 23 буквы.

(5) Еврейские буквы получили свое начало от Закона через Моисея, а сирийские и халдейские — через Авраама. Ибо последние, хотя и согласуются с еврейскими по числу и произношению, но различаются одним начертанием.