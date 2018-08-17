История античной философии - учебное пособие
Академические учебники
Учебник по истории античной философии имеет своей задачей ознакомление студентов с основными идеями, выработанными за более чем тысячелетнюю историю античной мысли. Курс, посвященный античности, открывает цикл историко-философских дисциплин. Этот курс имеет особое значение, так как он впервые знакомит учащихся со спецификой историко-философского знания, прививает им навыки историко-философского исследования, приучает к общефилософской терминологии, а также к специфическому историческому инструментарию.
Перечисленные выше задачи обусловили структуру учебника. Введение, предваряющее книгу, раскрывает природу истории философии как науки, особенности историко-философского знания и историко-философской методологии. Во введении также определяются важнейшие характерные черты античной мысли, институциональных форм ее существования, способов и границ ее влияния на общественное сознание древнего мира.
Четыре раздела учебника посвящены четырем этапам становления и развития философской мысли в древних Греции и Риме: это досократическая философия, Афинская школа, эллинизм и поздняя Античность. В первом разделе особое внимание уделяется вопросу происхождения философии и ее самоопределения в условиях мифопоэтического сознания архаической Эллады. Темой особой главы последнего раздела стало прослеживание влияний античной философии на философские и религиозные течения поздней Античности, которые выступили своеобразными конкурентами языческому культурному самосознанию: синкретический иудаизм, христианство, гностицизм и т.д.
История античной философии - учебное пособие для академического бакалавриата
под общ. ред. Р. В. Светлова
М. : Издательство Юрайт, 2016. - 288 с.
Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.
ISBN 978-5-9916-5967-3
История античной философии - учебное пособие для академического бакалавриата - Содержание
Авторский коллектив
Предисловие
Введение,
- История философии как наука
- Методология истории философии
- Исторические рамки античной философии
- Проблема источников по истории античной философии
- Предпосылки возникновения античной философии
- Особенности античной философии
- Античная философия в контексте культуры древних Греции и Рима
- Античная философия и древневосточная мысль (Китай, Индия): сходство и различия
- Античная философия в контексте современной мысли
Раздел I. ДОСОКРАТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
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Глава 1. Понятие досократической философии, ее место в истории античной философии
- 1.1.Понятие и хронологические рамки досократической философии
- 1.2. Источники по истории досократической философии
- 1.3. Особенности досократического типа философствования
- 1.4. Ключевые понятия досократической философии
- 1.5. Раннегреческие мыслители и традиция античного философствования
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Глава 2. Обзор основных философских позиций досократического периода
- 2.1. Предпосылки формирования раннегреческого философского дискурса: Гомер, Гесиод. «Толкователи» и «хулители» Гомера
- 2.2. Ранние формы античной фюсиологии. Милетская школа
- 2.3. Пифагореизм
- 2.4. Темный логос Гераклита Эфесского
- 2.5. Элейская философия
- 2.6. Младшие фюсиологи
- 2.7. Атомизм Левкиппа и Демокрита
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Глава 3. Античная софистика
- 3.1. Понятие софистики. Источники по Древней софистике
- 3.2. Софистика и греческая paideia
- 3.3. Софистика как тип философствования
- 3.4. Софистика и политика: оппозиция nomos/physis
- 3.5. Обзор основных софистических учений
- 3.6. Критики софистики
- 3.7. Место Древней софистики в истории европейской культуры
Раздел II. КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ («АФИНСКАЯ ШКОЛА»)
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Глава 4. Сократ и сократические школы
- 4.1. Источники по философии Сократа
- 4.2. Жизнь Сократа. Суд над Сократом
- 4.3. Диалектика Сократа
- 4.4. Сократическая философия как образ жизни
- 4.5. Сократические школы
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Глава 5. Платон и Академия
- 5.1. Жизнь Платона
- 5.2. Корпус сочинений Платона
- 5.3. Философия Платона
- 5.4. Академия Платона
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Глава 6. Аристотель и Ликей
- 6.1. Жизнь Аристотеля
- 6.2. Первая философия (метафизика)
- 6.3. Основные философские концепции Аристотеля
- 6.4. Ликей и перипатетическая школа. Перипатетики первых веков нашей эры
Раздел III. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
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Глава 7. Стоицизм
- 7.1. История стоицизма
- 7.2. Стоическая логика
- 7.3. Стоическая физика
- 7.4. Стоическая этика
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Глава 8. Эпикуреизм
- 8.1. История эпикуреизма. Эпикур
- 8.2. «Каноника» эпикурейцев
- 8.3. Эпикурейская физика
- 8.4. Эпикурейская теология
- 8.5. Эпикурейская этика
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Глава 9. Скептицизм
- 9.1. История скептицизма
- 9.2. «Академический» скептицизм Аркесилая и Карнеада
- 9.3. Учение об эпохэ
- 9.4. Скептические тропы Секста Эмпирика и Агриппы
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Глава 10. Средний платонизм
- 10.1. «Догматический поворот» в платонизме I в. до н.э
- 10.2. Платонизм и неопифагореизм
- 10.3. «Учебник платоновской философии»
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Глава 11. Философия в Риме
- 11.1.Цицерон и проект «перевода» греческой философии на латынь
- 11.2.Специфика римского эпикуреизма и стоицизма
Раздел IV. ФИЛОСОФИЯ В ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ
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Глава 12. Неоплатонизм
- 12.1. История и основные школы неоплатонизма. Неоплатонизм после эдикта 529 г.
- 12.2. Философия Плотина
- 12.3. Философия зрелого неоплатонизма
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Глава 13. Влияние античной философии на средневековую мысль
- 13.1.Античная философия и еврейская культура эпохи эллинизма
- 13.2. Античная мысль и теософия I-IV вв. нашей эры
- 13.3. Античная философия и формирование христианского богословия
- Темы для эссе
История античной философии - учебное пособие для академического бакалавриата - Предисловие
Первым историком философии можно считать еще Аристотеля, который разделял всех предшествующих ему мыслителей на группы исходя из собственной концепции «четырех причин» всего сущего. Позже немало важных историко-философских идей мы находим в сочинениях представителей гуманизма эпохи Возрождения, а также у мыслителей Нового Времени, которые стремились прояснить свое место в ряду интеллектуальных традиций, берущих начало в эпоху Античности. Однако в строгом смысле становление истории философии как науки происходит только в рамках немецкой классической философии. В этой связи необходимо назвать известную работу Г. В. Ф. Гегеля «Лекции по истории философии», значительная часть которой посвящена именно философии античного мира.
Гегель соотнес историко-философский процесс с этапами становления человеческого духа, и в этом отразилось его понимание истории как внутренне логичного процесса, как необходимого и последовательного движения человеческого духа. Гегелевская идея закономерного и целесообразного развития философской мысли популярна и в настоящее время, хотя в последнее столетие, под воздействием неокантианской и особенно позитивистской критики, историки философии куда реже прибегают к рассуждениям о внутренней целесообразности истории европейской философии. Опыт изучения истории философии других культур и регионов (Индии, Китая, средневекового арабского мира) показывает нам другие, отличные от европейского, пути развития философской мысли, что ставит под сомнение применимость «логицизма» при описании этого процесса.
Во второй половине XIX столетия складывается более «позитивистский» тип описания историко-философского процесса: для изучения явлений прошлого начинает использоваться сравнительный метод, а также ощущается необходимость привлечения к анализу античной мысли опыта классической филологии. Именно в это время возникает требование избегать любой формы модернизации исторического материала и «подверстывания» его под современные взгляды и проблемы.
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