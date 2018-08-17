История античной философии - учебное пособие для академического бакалавриата

Четыре раздела учебника посвящены четырем этапам становления и развития философской мысли в древних Греции и Риме: это досократическая философия, Афинская школа, эллинизм и поздняя Античность. В первом разделе особое внимание уделяется вопросу происхождения философии и ее самоопределения в условиях мифопоэтического сознания архаической Эллады. Темой особой главы последнего раздела стало прослеживание влияний античной философии на философские и религиозные течения поздней Античности, которые выступили своеобразными конкурентами языческому культурному самосознанию: синкретический иудаизм, христианство, гностицизм и т.д.

Перечисленные выше задачи обусловили структуру учебника. Введение, предваряющее книгу, раскрывает природу истории философии как науки, особенности историко-философского знания и историко-философской методологии. Во введении также определяются важнейшие характерные черты античной мысли, институциональных форм ее существования, способов и границ ее влияния на общественное сознание древнего мира.

Учебник по истории античной философии имеет своей задачей ознакомление студентов с основными идеями, выработанными за более чем тысячелетнюю историю античной мысли. Курс, посвященный античности, открывает цикл историко-философских дисциплин. Этот курс имеет особое значение, так как он впервые знакомит учащихся со спецификой историко-философского знания, прививает им навыки историко-философского исследования, приучает к общефилософской терминологии, а также к специфическому историческому инструментарию.

Первым историком философии можно считать еще Аристотеля, который разделял всех предшествующих ему мыслителей на группы исходя из собственной концепции «четырех причин» всего сущего. Позже немало важных историко-философских идей мы находим в сочинениях представителей гуманизма эпохи Возрождения, а также у мыслителей Нового Времени, которые стремились прояснить свое место в ряду интеллектуальных традиций, берущих начало в эпоху Античности. Однако в строгом смысле становление истории философии как науки происходит только в рамках немецкой классической философии. В этой связи необходимо назвать известную работу Г. В. Ф. Гегеля «Лекции по истории философии», значительная часть которой посвящена именно философии античного мира.

Гегель соотнес историко-философский процесс с этапами становления человеческого духа, и в этом отразилось его понимание истории как внутренне логичного процесса, как необходимого и последовательного движения человеческого духа. Гегелевская идея закономерного и целесообразного развития философской мысли популярна и в настоящее время, хотя в последнее столетие, под воздействием неокантианской и особенно позитивистской критики, историки философии куда реже прибегают к рассуждениям о внутренней целесообразности истории европейской философии. Опыт изучения истории философии других культур и регионов (Индии, Китая, средневекового арабского мира) показывает нам другие, отличные от европейского, пути развития философской мысли, что ставит под сомнение применимость «логицизма» при описании этого процесса.

Во второй половине XIX столетия складывается более «позитивистский» тип описания историко-философского процесса: для изучения явлений прошлого начинает использоваться сравнительный метод, а также ощущается необходимость привлечения к анализу античной мысли опыта классической филологии. Именно в это время возникает требование избегать любой формы модернизации исторического материала и «подверстывания» его под современные взгляды и проблемы.