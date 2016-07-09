Ислам - Энциклопедический словарь

Подготовленная советскими исламоведами книга «Ислам» — коллективное исследование общих и частных проблем истории и идеологии ислама, подводящее итоги научным изысканиям отечественных востоковедов и обобщающее наиболее существенные достижения мирового исламоведения. Авторы использовали, в частности, многотомную «Энциклопедию ислама» (изданную на английском, немецком и французском языках), в подготовке которой участвовали крупные востоковеды многих стран мира. Однако книга «Ислам» отнюдь не является ее переложением на русский язык. Принципиальные различия между этими изданиями состоят в задачах, поставленных перед ними, в аспектах исламоведения, которым они посвящены, в подходах к ряду ключевых проблем изучения ислама, наконец, в том, что «Ислам» опирается на самостоятельную проработку авторами широкого круга источников.

Книга содержит авторские разработки проблем происхождения ислама, лексики Корана и коранических сказаний, истории мусульманских общин, проблем «правой» веры и «заблуждения», развития мусульманского богословия и философии, мусульманских теорий и практики политической власти, социально-экономических отношений в средневековом мусульманском обществе, идеологии суфийских учений, теории и истории мусульманского права, современного понимания традиционных мусульманских концепций. Большое внимание уделено суфизму как форме бытования ислама не только в средние века, когда суфийские братства, гю существу, внедряли ислам в массы, особенно на периферии мусульманского мира (Средняя Азия, Индия, Западная и Центральная Африка), но и в новое и новейшее время.

В книге 578 статей составитель словника С. М. Прозоров), материалы которых дают представление об общем понятийном аппарате ислама, составляющем ядро всех его локальных этнокультурных вариантов; вместе с тем авторы не ставили задачи раскрыть многообразие и сиецифику местных форм мусульманского культа и обрядности. В алфавитном порядке даны ключевые исламские понятия, термины, персоналии, названия школ, толков, общин, раскрывающие теоретические и практические аспекты идеологии ислама. Термины, имена (краткая и полная формы), названия школ и общин при иервом упоминании даются в принятой научной транскрипции, з скобках приводятся их варианты и русские эквиваленты. Внутри статей употребляется сокращенная форма термина, имени или названия — по их начальным буквам. Происхождение слова оговаривается только в том случае, если оно неарабское. Цитаты из Корана (нумерация айатов, принятая в стандартиых египетских изданиях) даются в переводе И. Ю. Крачковского (изменения в переводе отмечены звездочкой). В конце статей в хронологическом порядке указаны основные источники и литература. Кнцга адресована широкому кругу специалистов — религиоведам, философам, востоковедам, историкам.

Члены редколлегии и авторский коллектив надеются, что книга окажется полезной также и тем, кто по долгу своей работы сталкивается с различными проявлениями исламской идеологии в нашей стране и за рубежом,— пропагандистам, журналистам, дипломатам. Книга поможет им лучше ориентироваться в содержании политической и идеологической борьбы в странах мусульманского Востока, корректно освещать историю и культурное наследие народов, в прошлом или настоящем связанных с исламом.

С. М. ПР ОЗОРОВ (отв. с.) — Ислам: Энциклопедический словарь

Ислам: Энциклопедический словарь.— М.: Наука.

Главная редакция восточной литературы, 1991. 315 с: ил.

ISBN 5-02-016941-2

С. М. ПРОЗОРОВ (отв. с.) — Ислам: Энциклопедический словарь — МАДЖЛИС

МАДЖЛИС (мн. ч. маджалис) — место сидения; сиденье, седалище, в предметном значении; место заседания, собрания; помещение для занятий (в мечети, мадраса и т. п.); аудитория; урок, лекция; запись урока, лекции; прием, аудиенция; приемный зал; заседание, собрание, встреча, компания. В Турции и Иране нового времени М. стал означать представительное учреждение (парламент, палата, совет); в таком же значении употребляется в ряде арабских и мусульманских стран и в настоящее время.

Слово М. лишено религиозной или сакральной специфики, его широкое употребление в текстах отражает черты быта, культуры и общественной жизни мусульман. М. ученого и преподавателя — проводимые им занятия, лекции, a также их записи и аудитория. М. правителя (халифа, султана, эмира) — его публичный выход, официальный прием или его интимное собрание для бесед и развлечений, куда допускались лишь особо приближенные и приглашенные лица (при дворе аббасидских халифов середины IX в. они назывались нудама' или джуласа' и унаса'—«сотрапезники», «собеседники»); подобные М. устраивали также многие представители знати. М. судьи — акт публичного судопроизводства с участием истца и ответчика, свидетелей, прочих присутствующих.

Такие M. становились порой упорядоченными и регулярными. У исма'илитов X—XII вв. (при Фатимидах в Египте) М. употреблялся, очевидно, как термин равнозначный, но противогіоставленный хутбе суннитов: дважды в неделю устраивались М., на которых верховный проповедник (да'и ад-ду'ат) наставлял собравшихся в вере по заранее подготовленному, иногда утвержденному халифом тексту. Отмечено особое употребление слова M. y шиитов в значении «траурные собрания», на которых поминали имама ал-Хусайна, трагически погибшего y Кербелы, выступали декламаторы, певцы и музыканты.

Лит-ра: Makdisi. Rise. 10—12; Ed.. W. Madelung, M. Rahman. Madjlis.—EI, NE. 5, 1031 — 1033.