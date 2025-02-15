Источники ислама

Эта удивительная книга была написана миссионером Клэар- Тисдалл, Джульфа, Персия. Он поднимает тему, которая никогда раньше не обсуждалась как следует ни мусульманами, ни христианами - а именно: происхождение Корана, а также источники, с которых Коран и Предание были позаимствованы. Согласно учению Мухаммеда, Коран имеет божественное происхождение, и как утверждает Предание, Гавриил передал его на землю слово в слово чрез Пророка (Мухаммеда). Оригинал "записан на Скрижали, хранимой на Небесах", "ниспослан на землю в ночь могущества" Всемогущим. Таким образом, Коран исходит от Самого Бога, небесный и священный, неизменный вовеки. Однако, если рассмотреть поподробнее, эта грандиозная книга ведёт к человеческим источникам, присутствующим в ежедневной жизни Пророка, и тогда ислам спускается на землю. Именно это и доказывает автор с превосходной силой и эрудицией.

Вначале рассматриваются источники, позаимствованные у арабов (глава 2). Тень божественного единения всё ещё имеет место среди них. Существовало множество божеств и идолов, различных для каждого племени; так у корейшитов были Лат и Озза. Они служили посредниками; но над ними всеми возвышалась древняя память о едином великом Боге, Аллахе ("Ал" - доказательство верховного единения). Любопытно, что данное слово встречается в именах семьи Пророка: его отца и дядю называли Абдаллах и Обейдаллах. Таким образом, местный источник послужил основанием для строительства. К тому же множество национальных привычек и обычаев, таких как Хадж, Ка'аба и т.д., имея земное происхождение, сохранились всё же в новой вере. Пророк, конечно, стремился низвергнуть всякое явное идолопоклонство; и ему удалось, за исключением целования Чёрного камня - слишком уж популярный обычай, чтобы с ним не считаться. Количество стихов Корана также служит любопытным примером чисто местного происхождения, так как позаимствовано из "Моаллаката" - плагиат, откровения которого мусульманину довольно трудно связать с небесным происхождением.

Глава 3 объясняет влияние иудаизма. Вначале нам сообщают, что пятиразовая молитва была позаимствована у сабинян. Евреи были многочисленны и могущественны по всей Аравии; и после тщетных попыток обратить их в веру Мухаммед начал борьбу против них и прогнал из страны. И одновременно с этим взял многие из своих учений с их книг, Талмуда, их толкований и т.д. Первой Киблой был Иерусалим, а чудесные позаимствованные истории невозможно читать без изумления. Есть история о Каине и Авеле, а также их родителях (когда они плакали, ворон показал им, как хоронить мёртвых); об Аврааме, которого Нимрод бросил в огонь, но тот остался невредимым; о Царице Савской, не покрывшей ног, когда шла перед Соломоном по стеклянному полу, который она приняла за воду; о схождении свыше Харута и Марута и других духов для искушения людей; о Самаэле, ангеле смерти, проговорившего из Золотого Тельца; и другие вымышленные истории - так много, что все не упомянешь. Странно то, что при всей посвящёности и преданности, с которыми в Коране говорится об иудейских и христианских Писаниях, только одна фраза приводится оттуда дословно: "Кроткие наследуют землю". Что касается Скрижалей Завета, положенных Моисеем в Ковчег, мусульмане, подражая нелепым понятиям иудеев, согласно которым все их священные книги с Талмудом должны были находиться в Ковчеге, поместили на "Хранимую Скрижаль" и свой Коран! Огромная изумрудная гора возникла из слова "Саи" при толковании Талмудом слова "Thohu", Бытие 1:2; её можно обойти за 2000 лет, а взойти на неё - за 500 лет. Таковы дикие причуды мусульманских обычаев и источники их происхождения.

Источники ислама

Б.в.д. - 92 стр.

Источники ислама - Содержание

Предисловие Источники ислама

Вступление

Глава 1 Источники согласно мусульманским священникам

Глава 2 Арабские традиции, сохранившиеся в исламе

Глава 3 Сабиняне

Темы, взятые у иудейских толкователей

1. Каин и Авель

2. Авраам

3. Царица Савская

4. Харут и Марут

5. Гора Синай

6. Иные примеры

7. Обряды; Хранимая Скрижаль; гора Каф

Глава 4 Истории, позаимствованные у еретических христианских сект

1. Семеро, крепко спящих

2. Марйам и Дева Мария

3. Детство Иисуса

4. Трапеза с неба

5. Параклит.

6. Весы

7. Восхождение Авраама на небеса

Глава 5 Зороастрийские темы