Исторический союз русских лож - Сборник статей и документов

Масонство в России появилось в середине XVIII века. В масонских легендах основателями масонства в России часто называют Петра I и его соратников Франца Лефорта и Патрика Гордона. Эта версия, однако, не имеет документального подтверждения. Первое достоверное известие о начале масонства в России относится к 1731 г., когда гроссмейстер Великой Лондонской ложи лорд Ловель назначил капитана Джона Филипса Провинциальным Великим Мастером для России. Широкое распространение масонства в России началось с основания нескольких лож генералом русской службы Джеймсом Кейтом в 1740-х гг. В документах Великой Ложи Англии указывается, что в 1740 г. он был назначен провинциальным Великим Мастером для России. Первоначально большинство членов русских лож были иностранцами — офицерами на русской службе и купцами, но вскоре стало расти и число масонов русских по рождению. В 1750-х гг. в Санкт- Петербурге работала ложа под руководством графа Р. И. Воронцова.

В 1772 г. Провинциальным Великим Мастером стал обер- гофмейстер И. П. Елагин, который реорганизовал существовавшие к тому времени в России ложи в единую систему. Кроме самого И. П. Елагина в возглавляемую им Великую Провинциальную ложу в Санкт-Петербурге входили такие известные в то время масоны, как граф Р. И. Воронцов (наместник-мастер), генерал-майор А. Л. Щербачёв, князь И. В. Несвицкий и другие. Под управлением елагинской Великой ложи в первой половине 70-х гт. XVIII века работало 14 лож:

«Муз» (мастер И. П. Елагин), «Урании» (мастер В. И. Лукин), «Беллоны» (И. В. Несвицкий), «Астреи» (Я. Ф. Ду- бянский), «Марса» (Яссы, мастер П. И. Мелиссино), «Минервы» (барон Гартенберг), а также «Скромности» (Санкт- Петербург), «Клио» (Москва), «Талии» (Москва — Полоцк), «Равенства» (Москва — Санкт-Петербург), «Екатерины» и «Трёх подпор» (Архангельск), «Эрато» (Санкт-Петербург) и ложа под управлением Р. И. Воронцова во Владимире. Общее число членов елагинских лож едва ли достигало 400 человек.

Альтернативной елагинской масонской системе стала так называемая Шведская, или Циннендорфская, система, основанная приехавшим в Россию в 1771 г. бывшим гофмейстером Брауншвейгского двора П.-Б. Рейхелем. В 1772-1776 гг. Рейхель основал ещё несколько лож: «Аполлона» (Санкт- Петербург), «Гарпократа» (Санкт-Петербург), «Аполлона» (Рига), «Изиды» (Ревель), «Горусы» (Санкт-Петербург), «Ла- тоны» (Санкт-Петербург), «Немезиды» (Санкт-Петербург) и «Озириса» (Санкт-Петербург — Москва). В 1776 г. после переговоров елагинские и рейхелевские ложи объединились в единую систему 16 июля 1782 г. собрался Вильгельмсбадский конвент, под председательством герцога Фердинанда Брауншвейгского. На съезде присутствовали представители масонов Франции, верхней и нижней Германии, Австрии и Италии; Россия также имела представительство. На Конвенте Россия, «во внимание к её обширному пространству и к большому числу лож, ревностно в ней работавших», была признана за восьмую провинцию ордена.

Исторический союз русских лож - Сборник статей и документов

Редактор - составитель С.Ю. Иванов. - СПб.: АИР. 2011.- 520 с.: ил.

ISBN 978-59902797-1-1

Исторический союз русских лож – Содержание

Предисловие

Вступление

Дорогой неизвестный друг! Обращение В.М. ОВЛР

Из конституции Объединенной Великой Ложи России

Дорогие друзья, любезные братья! Обращение В.М. Великой Ложи Франции

Русское масонство

История масонства в России

Масонство и русская национальная идея

Зарубежное русское масонство

Первые шаги русского масонства в изгнании (1917-1924)

История русского масонства во Франции в XX веке

Принципы французского традиционного регулярного масонства

Ложа «Северные братья»

Первая четверть века существования зарубежного масонства

Под сенью Астреи

Бренд и Свет Астреи

Егор Егорович Эллизен: добрый доктор, филантроп, ученый

Об Уложении «Астреи»

Астрея в Париже

Воспоминания

Речи на 40-летие Д.Л.Астрея

Речи на 50-летие Д.Л.Астрея

Масонское братство Бухенвальда

Музыка некролога

В память Бр. Константина Гвоздановича

В память Бр. Владимира Вяземского

В память Бр. Петра Бобринского

В память Бр. Василия Вырубова

В память Бр. Владимира Айтова

В память Бр. Николая Чайковского

В память Бр. Сергея Маковского

В память Бр. Александра Келлера

В память Бр. Михаила Осоргина

Масонский доклад Газданова

В память Бр. Марка Алданова

Памяти основателей и первых мастеров Д.Л.Астрея № 3

Уважаемый читатель! Обращение Д.М. Д.Л. Астрея №3

Избранные статьи

Рассмотрение причин побудительных и побуждающих ко вступлению в свободное камещичество

Нравоучительный катехизис истинных франкмасонов

Из афоризмов масона графа М.Ю.Виельгорского о масонстве

Из воспоминаний графа Ф. !!.Толстого

Правда о масонстве

Будущий человек и будущее человечество

Древний и Принятый Шотландский Устав - наследник традиции

Франция - Россия, триста лет масонского братства

Масонская коллекция Государственного музея истории религии

Масонский Санкт-Петербург

Масонскими маршрутами Санкт-Петербурга

Тайные знаки Северной Пальмиры

Кавказская тайна вольных каменщиков

Вольный каменщик за стенами храма

Речь к новопосвященным

Зодческие работы

Рассуждение о диком камне, на ученическом ковре предположенном

Речь в ложе «Умирающий Сфинкс»

Святой масон

Письмо князя М. П. Баратаева в Великую Ложу Астрея

Исповедь мастера

Символическое миропонимание

Православие и масонство

О масонском методе

Займите места, любезные братья!

Что такое посвящение?

Психология масонского ритуала

О некоторых вопросах масонства в современной России

Образ Астреи в русском масонстве

Витрувий и королевское искусство

«Ложа Любви»

лет мистическому Петербургу

Масонский портрет

Бог масонов

Масоны - волшебники

Помандрес Владимира Шали

Небо в алмазах

Магия искусства. Интервью с мастером

Афоризм в арсенале масона

Зеркало в ритуале посвящения

Вибрация

Забыть Герострата (Астромова)?

Политическое масонство в России начала XX века

Свобода, равенство и братство в истории человечества

Волшебная флейта

Интервью с жидомасоном

Почтовые марки с масонской тематикой

Юнгианская психология и масонская инициация

Масонское творчество

Поэзия

Василий Майков

Михаил Херасков

Граф Сен-Жермен

Александр Пушкин

Максимилиан Волошин

Николай Гумилев

Дмитрий Мережковский

Валерий Брюсов

Алесандр Блок

Вячеслав Иванов

Георгий Адамович

Сергей Маковский

Э.А

Shabatis

Проза

Наши в Париже

Храм царя Соломона

Поиски Рейхеля

...и мне удастся

В поисках смыслов

Заключение

Ключ к тайнам книги

Благодарности

Приложения

Словарь масонских терминов и сокращений

Париж. Ложа Астрея

Содержание