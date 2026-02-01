Евлампиев - Неискаженное христианство и его судьба в европейской истории
На протяжении многих веков европейская мысль находилась под существенным влиянием христианства. Только в XVIII веке появились мыслители, отрицающие значение религии для философии. Развитие этой тенденции привело через два столетия к ожидаемому результату: большинство современных философов не считает себя обязанным как-то учитывать религиозные настроения своей эпохи и не рассматривает как значимые религиозные слагаемые систем прошлого, причем этот процесс изображается как «прогресс», поскольку он интерпретируется как освобождение философии от «диктата» религии и достижение ею своей окончательной и «свободной» формы, отвечающей ее сущности.
Нельзя отрицать, что в этом убеждении содержится значительная доля правды. Церковное учение на протяжении столетий ограничивало свободу интеллектуальных поисков, требуя беспрекословного согласия с догматическим учением. Великие представители европейской философии никогда не считались с этими ограничениями и протестовали против желания поместить философскую мысль в искусственно установленные границы. Однако означает ли это, что философия вообще должна порвать с религией и видеть в ней только врага человеческой свободы? Обращаясь к авторитету великих мыслителей прошлого, мы найдем однозначный ответ на этот вопрос: философия, полностью порвавшая с религией, вообще недостойна своего имени и не отвечает своей главной цели. Сама ее суть заключается в том, чтобы доказывать человеку его абсолютность, раскрывать бесконечное измерение в его сущности. Но признание человека абсолютным существом, раскрытие бесконечного измерения в его бытии — это и есть основа религии, понятой в самом общем и самом естественном для философии смысле. Отвергая какую бы то ни было связь с религией, философия отрицает наличие указанного измерения в человеке и в мире, но это означает, что она понимает человека как конечное существо, подчиненное законам природы и поэтому вторичное по отношению к ней. Это приводит к тому, что человек утрачивает чувство своей сверхприродности, считает себя естественным «механизмом» («суперкомпьютером», в современной терминологии). Тем самым он теряет представление о высших целях своего бытия и о смысле своей жизни.
Именно это происходит в современном мире. Кризис цивилизации, предавшей забвению подлинные цели своего существования и развития, связан с кризисом человека, не признающего себя божественным существом. И это во многом связано с кризисом философии, которая перестала быть высшим и важнейшим знанием о сущности человека и стала необязательным дополнением к науке.
Всё более явный упадок европейской философии, начавшийся во второй половине XX века, связан именно с ее отречением от своей исконной сущности, вызванным отрицанием ее связи с религией, с христианством. Кажущееся противоречие между этой истиной и уже отмеченным фактом борьбы многих известных европейских мыслителей против попыток христианской церкви подчинить себе философскую мысль легко разрешается, если мы признаем неоднозначность самого христианства. Церковь на протяжении веков навязывала мнение о том, что только она является наследницей Иисуса Христа и распорядительницей его учения, что ее бесконечная борьба с различными уклонениями от догматического учения имела и имеет целью только одно — сохранить чистоту того Откровения, которое принес Иисус Христос. В этом убеждении заключается то радикальное искажение европейского мировоззрения, которое, сохраняясь на протяжении многих веков, привело к тому, что вся наша цивилизация оказалась глубоко ущербной в своих основаниях. Только в XX веке, когда было обнаружено большое количество древних текстов, показывающих, насколько сложными и многообразными были представления первых христиан, мы смогли осознать, что на самом деле является подлинным, а что поддельным и ложным в христианской традиции.
Евлампиев И. И. - Неискаженное христианство и его судьба в европейской истории
СПб.: Изд-во ЦСО, 2024. — 808 с.
ISBN 978-5-906623-66-9
Евлампиев И. И. - Неискаженное христианство и его судьба в европейской истории – Содержание
Введение
ЧАСТЬ 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО И ЕГО ИСТОЧНИКИ
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Глава 1. Евангелие от Фомы и канонические евангелия: рождение учения и его искажение
- 1.1. Маркион и проблема исходных текстов христианства
- 1.2. Процесс искажения христианского благовестия
- 1.3. Иисус Христос как Назорей
- 1.4. Иоанн Креститель Назорей и его вера
- 1.5. Подлинное учение Иисуса Христа
- 1.6. Человек как абсолютное существо
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Глава 2. Апокриф Иоанна: космология и историософия христианства
- 2.1. Откровение Иоанна против Апокрифа Иоанна
- 2.2. Образ божественного мира в Апокрифе Иоанна
- 2.3. «Грех» Софии и рождение несовершенного мира
- 2.4. Трагедия истории и вера в спасение
- 2.5. Проблема дохристианского гностицизма
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Глава 3. Евангелие от Филиппа и Евангелие Истины: истоки христианской философии
- 3.1. Гордость быть христианином
- 3.2. Мария Магдалина и Иуда против Петра и Павла
- 3.3. Истина и любовь против несовершенства и смерти
- 3.4. Рождение христианской философии
- 3.5. Евангелие Истины
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Глава 4. Начало исторического пути
- 4.1. Христианство и Римская империя: противоположность или дополнительность?
- 4.2. Проблема иудейских влияний в христианстве
- 4.3. Гностические ереси в истории
ЧАСТЬ 2. ИСТИННОЕ ХРИСТИАНСТВО В ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
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Глава 5. Первое тысячелетие: становление традиции мистического пантеизма
- 5.1. Валентин и его последователи
- 5.2. Гностические системы и неоплатонизм
- 5.3. Учение Оригена: попытка синтеза гностической и ортодоксальной традиций
- 5.4. Абсолютность человеческой свободы
- 5.5. Апокатастасис как недостижимый идеал
- 5.6. Концепция воплощения Бога в человека. Мистический пантеизм Оригена
- 5.7. Борьба вокруг наследия Оригена. Учение Ария
- 5.8. Пелагий и Августин: решительное противостояние
- 5.9. Гностические умозрения Евагрия Понтийского
- 5.10. Сотворение Дионисия Ареопагита: победа гностической мысли
- 5.11. Мистический пантеизм Ареопагитик
- 5.12. Гностическая и неоплатоническая традиции в V—IX веках. Проблема истоков мировоззрения Иоанна Скота Эриугены
- 5.13. Гностическая философия Эриугены
- 5.14. Истинное христианство катаров и его роль в истории
- 5.15. Каббала — окончательная форма иудейского гностицизма
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Глава 6. Мистическое христианство позднего Средневековья и эпохи Возрождения
- 6.1. Мистическое учение Мейстера Экхарта
- 6.2. Эпоха Возрождения: попытка восстановления истинного христианства
- 6.3. Мистический пантеизм Николая Кузанского
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Глава 7. Новое время: философия в борьбе за христианство
- 7.1. Философская «контрреволюция» XVII—XVIII веков
- 7.2. И. Кант в борьбе против классического рационализма
- 7.3. Онтологическое доказательство бытия Бога в философии И. Канта
- 7.4. Религиозный смысл философии Канта
- 7.5. Онтологическое доказательство в философии Г. В. Ф. Гегеля
- 7.6. Христианство в позднем религиозно-философском учении И. Г. Фихте
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Глава 8. Неклассическая философия в поисках религиозного обновления жизни
- 8.1. Истинное христианство Ф. Μ. Достоевского
- 8.2. «Посюсторонняя» религиозность Ф. Ницше
- 8.3. Вл. Соловьев об упадке традиционного христианского миросозерцания
- 8.4. Итоги поисков истинного христианства в религиозно- философском учении Л. Н. Толстого
- 8.5. Л. П. Карсавин о традиции мистического пантеизма
Заключение
"Это воистину революционный взгляд на историю подлинного христианства", Попробуем разобраться в чем именно Игорь Иванович устроил революцию, да ещё какую! Читая его монографию, я посматривал на календарь - правда ли что сейчас 21 век, а не 19 или 15! Что нам предлагает автор - отказаться от общепринятой, относительно ранней, датировки Евангелий! Почему - автор честно признаться, что он не библеист, но ранняя датировка по его мнению полная фигня! Вот так и делают революции - не вникая в аргументы ведущих специалистов по НЗ объявить полной фигней их выводы. Зачем это нужно автору? Объясняю - ему нужно показать приоритет Евангелия Маркиона (середина 2 века) в которым " Христос полностью отверг иудаизм, отверг «закон и пророков», и создал совершенно новое учение, ничего общего не имеющее с иудаизмом", Повторяю, автору нужен Иисус полностью отрицающий иудаизм, как религию низшего порядка, а без Маркиона это ни как не прокатит! Каковы основания, после трудов Эда Сандерса, Хенгеля и ....список- все современные специалисты, для возврата к столь архаической точке зрения имевший самые печальные последствия? Ответ весьма занятен. Оказывается есть некий Маттиас Клингхардт, немецкий библеист, который упорно протаскивает этот вариант. Критика этих реконструкции можно найти на сайте "Православная Энциклопедия", где собраны статьи ведущих библеистов и к каждой приложена обширнейшая библиография. А что же с каноническими Евангелиями - оказывается, по мнению автора ( ещё раз он не спец по НЗ), Автор пишет "Нарочитое включение Иисуса в иудейскую традицию в «новых» евангелиях, «обретенных» церковью после выступления Маркиона, было нужно именно для того, чтобы вытравить память о подлинном Христе, который был отрицателем «закона и пророков» и критиком иудаизма и всех его обрядов". И далее "совмещения христианского мировоззрения с иудаизмом, что составило суть ортодоксальной традиции, стало основой учения римской церкви со II века". Автор заключает свои рассуждения "Синоптические евангелия в наименьшей степени отражают подлинное учение Христа, поскольку они и создавались во II веке для того, чтобы оправдать уже свершившееся изменение ключевых принципов этого учения". В чем состоит подлинное учение Иисуса? В имманентном пантеизме, который дают нам некую вечную жизнь "Смерть остается, но перестает быть абсолютной границей жизни, она второстепенна по отношению к жизни, представляет в ней только относительную границу между разными формами вечной жизни". Попробуем разодраться в что же это за Жизнь - это платоническая сущность человека, которая вечна по определению. Итого в революционном учении автора Воскресение не предусмотрено. Желающим углубится в этот "революционный" труд пожелаем не забывать, что пантеизм это одно, христианство это другое!
"Это воистину революционный взгляд на историю подлинного христианства в новейшей российской филосовской мысли, по своей значимости сравнимый разве что с выводами теологов Тюбингенской школы, развитых учеными из "Института исследования и искоренения иудейского влияния на немецкую церковную жизнь" в Айзенахе."
Комментарий отсюда https://esxatos.com/evlampiev-neiskazhennoe-hristianstvo-i-ego-pervoistochniki-monografiya