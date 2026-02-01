Евлампиев - Неискаженное христианство и его судьба в европейской истории

На протяжении многих веков европейская мысль находилась под существенным влиянием христианства. Только в XVIII веке появились мыслители, отрицающие значение религии для философии. Развитие этой тенденции привело через два столетия к ожидаемому результату: большинство современных философов не считает себя обязанным как-то учитывать религиозные настроения своей эпохи и не рассматривает как значимые религиозные слагаемые систем прошлого, причем этот процесс изображается как «прогресс», поскольку он интерпретируется как освобождение философии от «диктата» религии и достижение ею своей окончательной и «свободной» формы, отвечающей ее сущности.

Нельзя отрицать, что в этом убеждении содержится значительная доля правды. Церковное учение на протяжении столетий ограничивало свободу интеллектуальных поисков, требуя беспрекословного согласия с догматическим учением. Великие представители европейской философии никогда не считались с этими ограничениями и протестовали против желания поместить философскую мысль в искусственно установленные границы. Однако означает ли это, что философия вообще должна порвать с религией и видеть в ней только врага человеческой свободы? Обращаясь к авторитету великих мыслителей прошлого, мы найдем однозначный ответ на этот вопрос: философия, полностью порвавшая с религией, вообще недостойна своего имени и не отвечает своей главной цели. Сама ее суть заключается в том, чтобы доказывать человеку его абсолютность, раскрывать бесконечное измерение в его сущности. Но признание человека абсолютным существом, раскрытие бесконечного измерения в его бытии — это и есть основа религии, понятой в самом общем и самом естественном для философии смысле. Отвергая какую бы то ни было связь с религией, философия отрицает наличие указанного измерения в человеке и в мире, но это означает, что она понимает человека как конечное существо, подчиненное законам природы и поэтому вторичное по отношению к ней. Это приводит к тому, что человек утрачивает чувство своей сверхприродности, считает себя естественным «механизмом» («суперкомпьютером», в современной терминологии). Тем самым он теряет представление о высших целях своего бытия и о смысле своей жизни.

Именно это происходит в современном мире. Кризис цивилизации, предавшей забвению подлинные цели своего существования и развития, связан с кризисом человека, не признающего себя божественным существом. И это во многом связано с кризисом философии, которая перестала быть высшим и важнейшим знанием о сущности человека и стала необязательным дополнением к науке.

Всё более явный упадок европейской философии, начавшийся во второй половине XX века, связан именно с ее отречением от своей исконной сущности, вызванным отрицанием ее связи с религией, с христианством. Кажущееся противоречие между этой истиной и уже отмеченным фактом борьбы многих известных европейских мыслителей против попыток христианской церкви подчинить себе философскую мысль легко разрешается, если мы признаем неоднозначность самого христианства. Церковь на протяжении веков навязывала мнение о том, что только она является наследницей Иисуса Христа и распорядительницей его учения, что ее бесконечная борьба с различными уклонениями от догматического учения имела и имеет целью только одно — сохранить чистоту того Откровения, которое принес Иисус Христос. В этом убеждении заключается то радикальное искажение европейского мировоззрения, которое, сохраняясь на протяжении многих веков, привело к тому, что вся наша цивилизация оказалась глубоко ущербной в своих основаниях. Только в XX веке, когда было обнаружено большое количество древних текстов, показывающих, насколько сложными и многообразными были представления первых христиан, мы смогли осознать, что на самом деле является подлинным, а что поддельным и ложным в христианской традиции.

Евлампиев И. И. - Неискаженное христианство и его судьба в европейской истории

СПб.: Изд-во ЦСО, 2024. — 808 с.

ISBN 978-5-906623-66-9

Евлампиев И. И. - Неискаженное христианство и его судьба в европейской истории – Содержание

Введение

ЧАСТЬ 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО И ЕГО ИСТОЧНИКИ

Глава 1. Евангелие от Фомы и канонические евангелия: рождение учения и его искажение 1.1. Маркион и проблема исходных текстов христианства 1.2. Процесс искажения христианского благовестия 1.3. Иисус Христос как Назорей 1.4. Иоанн Креститель Назорей и его вера 1.5. Подлинное учение Иисуса Христа 1.6. Человек как абсолютное существо

Глава 2. Апокриф Иоанна: космология и историософия христианства 2.1. Откровение Иоанна против Апокрифа Иоанна 2.2. Образ божественного мира в Апокрифе Иоанна 2.3. «Грех» Софии и рождение несовершенного мира 2.4. Трагедия истории и вера в спасение 2.5. Проблема дохристианского гностицизма

Глава 3. Евангелие от Филиппа и Евангелие Истины: истоки христианской философии 3.1. Гордость быть христианином 3.2. Мария Магдалина и Иуда против Петра и Павла 3.3. Истина и любовь против несовершенства и смерти 3.4. Рождение христианской философии 3.5. Евангелие Истины

Глава 4. Начало исторического пути 4.1. Христианство и Римская империя: противоположность или дополнительность? 4.2. Проблема иудейских влияний в христианстве 4.3. Гностические ереси в истории



ЧАСТЬ 2. ИСТИННОЕ ХРИСТИАНСТВО В ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Глава 5. Первое тысячелетие: становление традиции мистического пантеизма 5.1. Валентин и его последователи 5.2. Гностические системы и неоплатонизм 5.3. Учение Оригена: попытка синтеза гностической и ортодоксальной традиций 5.4. Абсолютность человеческой свободы 5.5. Апокатастасис как недостижимый идеал 5.6. Концепция воплощения Бога в человека. Мистический пантеизм Оригена 5.7. Борьба вокруг наследия Оригена. Учение Ария 5.8. Пелагий и Августин: решительное противостояние 5.9. Гностические умозрения Евагрия Понтийского 5.10. Сотворение Дионисия Ареопагита: победа гностической мысли 5.11. Мистический пантеизм Ареопагитик 5.12. Гностическая и неоплатоническая традиции в V—IX веках. Проблема истоков мировоззрения Иоанна Скота Эриугены 5.13. Гностическая философия Эриугены 5.14. Истинное христианство катаров и его роль в истории 5.15. Каббала — окончательная форма иудейского гностицизма

Глава 6. Мистическое христианство позднего Средневековья и эпохи Возрождения 6.1. Мистическое учение Мейстера Экхарта 6.2. Эпоха Возрождения: попытка восстановления истинного христианства 6.3. Мистический пантеизм Николая Кузанского

Глава 7. Новое время: философия в борьбе за христианство 7.1. Философская «контрреволюция» XVII—XVIII веков 7.2. И. Кант в борьбе против классического рационализма 7.3. Онтологическое доказательство бытия Бога в философии И. Канта 7.4. Религиозный смысл философии Канта 7.5. Онтологическое доказательство в философии Г. В. Ф. Гегеля 7.6. Христианство в позднем религиозно-философском учении И. Г. Фихте

Глава 8. Неклассическая философия в поисках религиозного обновления жизни 8.1. Истинное христианство Ф. Μ. Достоевского 8.2. «Посюсторонняя» религиозность Ф. Ницше 8.3. Вл. Соловьев об упадке традиционного христианского миросозерцания 8.4. Итоги поисков истинного христианства в религиозно- философском учении Л. Н. Толстого 8.5. Л. П. Карсавин о традиции мистического пантеизма



Заключение