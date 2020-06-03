История церковных братств в России

Предлагаемый вниманию читателей сборник документов по истории братского движения в России имеет своей целью поставить перед современной читающей аудиторией «вопрос о братствах, вопрос чисто русский и необыкновенно интересный» (Н. С. Лесков). В заметке 1862 года «О христианских братствах в России» Н. С. Лесков писал: «В симпатиях русского духовенства к братствам мы видим общее русское желание жить миром и миром стоять за себя и за брата: “друг о друге, а Бог обо всех”».

Будучи традиционной формой церковной жизни, призванной воплотить первохристианский идеал, братства имели возможность обрести благоприятную почву для своего развития в коммюнотарности русского народа. В условиях приходского устройства Русской православной церкви они зачастую оказывались почти единственной формой воплощения местной соборности и компенсаторным явлением, позволявшим церкви сохранять изначально присущие ей качества и служения: отношения взаимной ответственности и поддержки, опыт христианского свидетельства и просвещения, творческое развитие литургической традиции, способность защитить себя от посягательств иноземцев или безбожников, облеченных силой государственной власти.

По словам одного из ведущих современных специалистов по истории и практике братского движения проф.-свящ. Георгия Кочеткова, «в общинах и братствах есть попытка более гармоничного сочетания принципа любви к Богу и к ближнему; есть попытка всегда помнить об изначальном всеобщем царственном священстве народа Божьего; есть попытка возрождения “мирянских” служений и полноценного достоинства всех членов церкви, как мужчин, так и женщин». «Где есть братья (т. е. братчики. — Прим. сост.) — там и братство!» — говорил про-топр. Виталий Боровой.

В разных исторических условиях стремление к норме братского общения в церкви могло обретать разные формы, воплощаться в жизни отдельных приходов и монастырей. В настоящем сборнике предпринята попытка выделить исторические периоды, когда в Русской православной церкви с наибольшей интенсивностью возникали церковные объединения, осознававшие и называвшие себя именно «братствами». Такой подход позволяет увидеть, на какие исторические, социальные, внутрицерковные «вызовы» отвечали православные братства в разные исторические эпохи, а также какие эпохи и почему оказались наиболее продуктивными для их появления. История братского движения в России в полноте еще не изучена и не описана.

Монографии, диссертации, статьи и доклады по преимуществу посвящены конкретным православным братствам, осуществлявшим свою деятельность в разных частях Руси, России, СССР. Если публикация документов православных братств Юго-Западной Руси началась еще в 40-х гг. XIX в. благодаря трудам Киевской «временной комиссии для разбора древних актов», то источники по истории братств советского времени до сих пор не выявлены или крайне ограничены. По понятным причинам в условиях гонений на церковь верующие предпочитали не хранить документы, а собирание устной истории требует особых методик и исследовательских трудов.

История церковных братств в России

Составители – Ю. В. Балакшина, Н. Д. Игнатович

Издание 2-е, стереотипное

Издательство – «Свято-Филаретовский православно-христианский институт» – 232 с.

Москва – 2018 г.

ISBN 978-5-89100-204-3

История церковных братств в России – Содержание

Предисловие

Раздел 1. Церковные братства Юго-Западной Руси

Львовское Успенское братство

Историческая справка

Грамота Иоакима, патриарха Антиохийского, на основание церковного братства Львовского (1586)

Послание Иеремии, патриарха Константинопольского, к епископу Гедеону Балабану о невмешательстве в дела Львовского братства (1588)

Грамота Иеремии, патриарха Константинопольского, в подтверждение грамоты патриарха Иоакима (1588)

Грамота патриарха Иеремии, вновь утверждающая и излагающая правила

Львовского братства (1590)

Киевское Богоявленское братство

Историческая справка

Грамота Иерусалимского патриарха Феофана, утверждающая Киевское старейшее братство, с учреждением при нем Братства младшего (1620) Грамота Иерусалимского патриарха Феофана, учреждающая при Киевском Богоявленском братстве Патриаршую ставропигию (1620)

Луцкое Крестовоздвиженское братство

Историческая справка

Грамота патриарха Кирилла, содержащая в себе Устав Луцкого братства (1623)

Постановление об общежительстве в братстве Луцком (1624)

Раздел 2. Братства в России после отмены крепостного права

Проект устава для сельских братств (1862)

О правилах для утверждения православных церковных братств (1864)

Христорождественское братство свящ. Александра Гумилевского

Историческая справка

Устав приходского Рождественского братства в Санкт-Петербурге (1863)

Братские песни

Крестовоздвиженское православное трудовое братство Н. Н. Неплюева

Историческая справка

Н. Н. Неплюев. Трудовые братства: могут ли долее обходиться без них церковь и христианское государство и как их осуществить? (1893)

Устав православного Крестовоздвиженского трудового братства (1893)

Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Святейшего Правительствующего Синода, Преосвященному Антонию, епископу Черниговскому и Нежинскому (1894)

Братские обеты при поступлении в братство

Раздел 3. Церковные братства после революционных событий 1905-1907 гг.

Братство ревнителей церковного обновления

Историческая справка

Устав Братства ревнителей церковного обновления в г. Санкт-Петербурге (1906)

Братство Святого Креста

Историческая справка

Свящ. Иоанн Егоров. Что такое Братство Святого Креста? (1910)

Братство Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа

Историческая справка

Устав Братства Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа (1909)

Ф. Д. Самарин. О задачах Братства Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа и о способах разрешения этих задач (1909)

Пастырско-просветительное братство при Московской духовной академии

Историческая справка

Проект устава Пастырско-просветительного братства при Московской духовной академии (1907)

Пастырско-просветительное братство при Московской духовной академии (1907)

Раздел 4. Братства после революции 1917 года

Из посланий патриарха Тихона (Беллавина) и определений Священного Собора

Православной Российской Церкви (1917-1918)

Александро-Невское братство

Историческая справка

Краткая памятка братчику (1921)

Письма епископа Ладожского Иннокентия (Тихонова) (1922-1923)

Союз православных братств

Историческая справка

Примерный устав братства (1920)

Братство-Союз ревнителей и проповедников православия

Историческая справка

Устав Московского Братства-Союза ревнителей и проповедников православия (1918)

Формуляр обязательства вступающих в Братство-Союз (1918)

Обращение к православным христианам с призывом объединяться в церковные братства

Раздел 5. Братства в Советском союзе

Братство епископа Макария (Опоцкого)

Историческая справка

Письмо епископа Макария (Опоцкого) патриарху Московскому и всея Руси

Тихону (Беллавину) (1924)

Молитвы, написанные епископом Макарием (Опоцким)

Беседа паломников Покровского малого православного братствас Е. И. Пикиной, членом братства епископа Макария (Опоцкого) (2012)

Братство вятских христиан Б. В. Талантова

Историческая справка

Устав Братства вятских христиан (1960)

Сретенско-Преображенское братство

Историческая справка

Н. Герасимов. Вхождение в Церковь и исповедание Церкви в церкви (1979)

Раздел 6. Братства в русской эмиграции

Православное братство во имя св. Софии - Премудрости Божией

Историческая справка

Проект устава Православного братства во имя св. Софии - Премудрости Божией (1924)

Из речи прот. Сергия Булгакова на совещании членов Братства во имя св. Софии (1924)

Православное братство имени преподобного Серафима, Саровского Чудотворца

Историческая справка

Письмо членов Белградского братства в редакцию журнала «Вестник русского студенческого движения в Западной Европе» (1925)

Библиография

История церковных братств в России – Братство Святого Креста

Историческая справка. Возникло в 1901 году при церкви св. Марии Магдалины при училище Лекарских помощниц в Санкт-Петербурге. Согласно уставу, имело две основные цели: «1. Поддержание благоустройства храма и содержание церковного хора; 2. Содействие распространению религиозно-нравственного просвещения в среде больных, находящихся на излечении в Рождественском Барачном лазарете, больничной прислуги, а также прихожан училищной церкви путем учреждения библиотек и устройства соответствующих чтений»2. На 1 декабря 1902 года в братстве состоял 321 человек, духовно окормляли братство священники Иоанн Слободский и Павел Левашев. В братстве получили распространение религиозно-нравственные чтения с взаимным обменом мыслями по поводу вопросов, затронутых чтением.

До сентября 1903 года в состав распорядительного комитета братства входил В. А. Тернавцев, активный участник религиозно-философских собраний. В 1903 году братскими собраниями руководили священники Роман Медведь и Петр Кремлевский, будущие члены группы «32-х петербургских священников». В январе 1904 года председателем братства стал священник Суворовской церкви Георгий Шавельский, будущий протопресвитер военного и морского духовенства. В 1908 году Братство возглавил свящ. Иоанн Егоров, один из активных деятелей движения церковного обновления. В 1909 и 1910 годах он издал ряд брошюр под общим названием «братские письма»: «О молитве», «О воспитании детей», «О благодатной радости», «Что такое Братство Святого Креста», в которых уделил большое внимание не социальной деятельности, а внутренним основаниям жизни братства, принципам созидания местной соборности.

свящ. Иоанн Егоров что такое братство Святого Креста? (1910) Многим и давно уже хочется как можно определеннее знать, что такое Братство Св. Креста, какие у него задачи и какие пути к достижению цели. Имею простой ответ. Братство — это церковь Христова; задачи его и пути — задачи и пути церкви Христовой. Этот простой ответ стал теперь для нас сложным, потому что забылось, извратилось, потускнело в нашем сознании светлое, чистое, сладостное для сердца понятие церкви. Уясните себе, что такое церковь Христова и ясно станет вам, чем должно быть Братство Св. Креста. «Созижду церковь мою и врата адовы не одолеют ю» (Мф 16:18). Величавые и сладостные слова Христовы!.. Ад в невыразимо разнообразных формах греха держит, как в цепях, душу человеческую.

Зло, неправда, горе, бедствия, страдания, болезнь, нищета, голод, уныние... — все разные по форме, но одни и те же по существу, нестерпимо острые уколы адского жала — греха. К каким средствам ни прибегало человечество, чтобы хоть немного притупить остроту этого адского жала: от философских религий китайских мудрецов до римских законов, от египетских мумий и пирамид до греческого искусства Фидия и Праксителя! Все напрасно: как бы сеясь, ад все глубже впускал свое жало греха, пропитывал своим смертельным ядом насквозь всего человека и все его силы, накладывал на все деяния и затаенные намерения печать смерти!.. И отчаивались люди; до того, что гимны пели Богу, даровавшему человеку один способ рождения и неисчислимое множество способов смерти.

Явились ораторы смерти, поэты самоубийства! Проповедники терпения отчаявшегося в надежде свободы раба; безумные прожигатели жизни стали модными философами. И тогда пришел Христос. Прозвучало его властное слово. Пронесся по сердцам его бодрящий призыв: «Придите ко Мне все трудящиеся и обремененные и Я упокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем и найдите покой душам вашим, ибо иго Мое легко» (Мф 11: 28-30).



