История церковных братств в России
Предлагаемый вниманию читателей сборник документов по истории братского движения в России имеет своей целью поставить перед современной читающей аудиторией «вопрос о братствах, вопрос чисто русский и необыкновенно интересный» (Н. С. Лесков). В заметке 1862 года «О христианских братствах в России» Н. С. Лесков писал: «В симпатиях русского духовенства к братствам мы видим общее русское желание жить миром и миром стоять за себя и за брата: “друг о друге, а Бог обо всех”».
Будучи традиционной формой церковной жизни, призванной воплотить первохристианский идеал, братства имели возможность обрести благоприятную почву для своего развития в коммюнотарности русского народа. В условиях приходского устройства Русской православной церкви они зачастую оказывались почти единственной формой воплощения местной соборности и компенсаторным явлением, позволявшим церкви сохранять изначально присущие ей качества и служения: отношения взаимной ответственности и поддержки, опыт христианского свидетельства и просвещения, творческое развитие литургической традиции, способность защитить себя от посягательств иноземцев или безбожников, облеченных силой государственной власти.
По словам одного из ведущих современных специалистов по истории и практике братского движения проф.-свящ. Георгия Кочеткова, «в общинах и братствах есть попытка более гармоничного сочетания принципа любви к Богу и к ближнему; есть попытка всегда помнить об изначальном всеобщем царственном священстве народа Божьего; есть попытка возрождения “мирянских” служений и полноценного достоинства всех членов церкви, как мужчин, так и женщин». «Где есть братья (т. е. братчики. — Прим. сост.) — там и братство!» — говорил про-топр. Виталий Боровой.
В разных исторических условиях стремление к норме братского общения в церкви могло обретать разные формы, воплощаться в жизни отдельных приходов и монастырей. В настоящем сборнике предпринята попытка выделить исторические периоды, когда в Русской православной церкви с наибольшей интенсивностью возникали церковные объединения, осознававшие и называвшие себя именно «братствами». Такой подход позволяет увидеть, на какие исторические, социальные, внутрицерковные «вызовы» отвечали православные братства в разные исторические эпохи, а также какие эпохи и почему оказались наиболее продуктивными для их появления. История братского движения в России в полноте еще не изучена и не описана.
Монографии, диссертации, статьи и доклады по преимуществу посвящены конкретным православным братствам, осуществлявшим свою деятельность в разных частях Руси, России, СССР. Если публикация документов православных братств Юго-Западной Руси началась еще в 40-х гг. XIX в. благодаря трудам Киевской «временной комиссии для разбора древних актов», то источники по истории братств советского времени до сих пор не выявлены или крайне ограничены. По понятным причинам в условиях гонений на церковь верующие предпочитали не хранить документы, а собирание устной истории требует особых методик и исследовательских трудов.
История церковных братств в России
Составители – Ю. В. Балакшина, Н. Д. Игнатович
Издание 2-е, стереотипное
Издательство – «Свято-Филаретовский православно-христианский институт» – 232 с.
Москва – 2018 г.
ISBN 978-5-89100-204-3
История церковных братств в России – Содержание
- Предисловие
Раздел 1. Церковные братства Юго-Западной Руси
- Львовское Успенское братство
- Историческая справка
- Грамота Иоакима, патриарха Антиохийского, на основание церковного братства Львовского (1586)
- Послание Иеремии, патриарха Константинопольского, к епископу Гедеону Балабану о невмешательстве в дела Львовского братства (1588)
- Грамота Иеремии, патриарха Константинопольского, в подтверждение грамоты патриарха Иоакима (1588)
- Грамота патриарха Иеремии, вновь утверждающая и излагающая правила
- Львовского братства (1590)
- Киевское Богоявленское братство
- Историческая справка
- Грамота Иерусалимского патриарха Феофана, утверждающая Киевское старейшее братство, с учреждением при нем Братства младшего (1620) Грамота Иерусалимского патриарха Феофана, учреждающая при Киевском Богоявленском братстве Патриаршую ставропигию (1620)
- Луцкое Крестовоздвиженское братство
- Историческая справка
- Грамота патриарха Кирилла, содержащая в себе Устав Луцкого братства (1623)
- Постановление об общежительстве в братстве Луцком (1624)
Раздел 2. Братства в России после отмены крепостного права
- Проект устава для сельских братств (1862)
- О правилах для утверждения православных церковных братств (1864)
- Христорождественское братство свящ. Александра Гумилевского
- Историческая справка
- Устав приходского Рождественского братства в Санкт-Петербурге (1863)
- Братские песни
- Крестовоздвиженское православное трудовое братство Н. Н. Неплюева
- Историческая справка
- Н. Н. Неплюев. Трудовые братства: могут ли долее обходиться без них церковь и христианское государство и как их осуществить? (1893)
- Устав православного Крестовоздвиженского трудового братства (1893)
- Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Святейшего Правительствующего Синода, Преосвященному Антонию, епископу Черниговскому и Нежинскому (1894)
- Братские обеты при поступлении в братство
Раздел 3. Церковные братства после революционных событий 1905-1907 гг.
- Братство ревнителей церковного обновления
- Историческая справка
- Устав Братства ревнителей церковного обновления в г. Санкт-Петербурге (1906)
- Братство Святого Креста
- Историческая справка
- Свящ. Иоанн Егоров. Что такое Братство Святого Креста? (1910)
- Братство Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа
- Историческая справка
- Устав Братства Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа (1909)
- Ф. Д. Самарин. О задачах Братства Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа и о способах разрешения этих задач (1909)
- Пастырско-просветительное братство при Московской духовной академии
- Историческая справка
- Проект устава Пастырско-просветительного братства при Московской духовной академии (1907)
- Пастырско-просветительное братство при Московской духовной академии (1907)
Раздел 4. Братства после революции 1917 года
- Из посланий патриарха Тихона (Беллавина) и определений Священного Собора
- Православной Российской Церкви (1917-1918)
- Александро-Невское братство
- Историческая справка
- Краткая памятка братчику (1921)
- Письма епископа Ладожского Иннокентия (Тихонова) (1922-1923)
- Союз православных братств
- Историческая справка
- Примерный устав братства (1920)
- Братство-Союз ревнителей и проповедников православия
- Историческая справка
- Устав Московского Братства-Союза ревнителей и проповедников православия (1918)
- Формуляр обязательства вступающих в Братство-Союз (1918)
- Обращение к православным христианам с призывом объединяться в церковные братства
Раздел 5. Братства в Советском союзе
- Братство епископа Макария (Опоцкого)
- Историческая справка
- Письмо епископа Макария (Опоцкого) патриарху Московскому и всея Руси
- Тихону (Беллавину) (1924)
- Молитвы, написанные епископом Макарием (Опоцким)
- Беседа паломников Покровского малого православного братствас Е. И. Пикиной, членом братства епископа Макария (Опоцкого) (2012)
- Братство вятских христиан Б. В. Талантова
- Историческая справка
- Устав Братства вятских христиан (1960)
- Сретенско-Преображенское братство
- Историческая справка
- Н. Герасимов. Вхождение в Церковь и исповедание Церкви в церкви (1979)
Раздел 6. Братства в русской эмиграции
- Православное братство во имя св. Софии - Премудрости Божией
- Историческая справка
- Проект устава Православного братства во имя св. Софии - Премудрости Божией (1924)
- Из речи прот. Сергия Булгакова на совещании членов Братства во имя св. Софии (1924)
- Православное братство имени преподобного Серафима, Саровского Чудотворца
- Историческая справка
- Письмо членов Белградского братства в редакцию журнала «Вестник русского студенческого движения в Западной Европе» (1925)
- Библиография
История церковных братств в России – Братство Святого Креста
Историческая справка. Возникло в 1901 году при церкви св. Марии Магдалины при училище Лекарских помощниц в Санкт-Петербурге. Согласно уставу, имело две основные цели: «1. Поддержание благоустройства храма и содержание церковного хора; 2. Содействие распространению религиозно-нравственного просвещения в среде больных, находящихся на излечении в Рождественском Барачном лазарете, больничной прислуги, а также прихожан училищной церкви путем учреждения библиотек и устройства соответствующих чтений»2. На 1 декабря 1902 года в братстве состоял 321 человек, духовно окормляли братство священники Иоанн Слободский и Павел Левашев. В братстве получили распространение религиозно-нравственные чтения с взаимным обменом мыслями по поводу вопросов, затронутых чтением.
До сентября 1903 года в состав распорядительного комитета братства входил В. А. Тернавцев, активный участник религиозно-философских собраний. В 1903 году братскими собраниями руководили священники Роман Медведь и Петр Кремлевский, будущие члены группы «32-х петербургских священников». В январе 1904 года председателем братства стал священник Суворовской церкви Георгий Шавельский, будущий протопресвитер военного и морского духовенства. В 1908 году Братство возглавил свящ. Иоанн Егоров, один из активных деятелей движения церковного обновления. В 1909 и 1910 годах он издал ряд брошюр под общим названием «братские письма»: «О молитве», «О воспитании детей», «О благодатной радости», «Что такое Братство Святого Креста», в которых уделил большое внимание не социальной деятельности, а внутренним основаниям жизни братства, принципам созидания местной соборности.
свящ. Иоанн Егоров что такое братство Святого Креста? (1910) Многим и давно уже хочется как можно определеннее знать, что такое Братство Св. Креста, какие у него задачи и какие пути к достижению цели. Имею простой ответ. Братство — это церковь Христова; задачи его и пути — задачи и пути церкви Христовой. Этот простой ответ стал теперь для нас сложным, потому что забылось, извратилось, потускнело в нашем сознании светлое, чистое, сладостное для сердца понятие церкви. Уясните себе, что такое церковь Христова и ясно станет вам, чем должно быть Братство Св. Креста. «Созижду церковь мою и врата адовы не одолеют ю» (Мф 16:18). Величавые и сладостные слова Христовы!.. Ад в невыразимо разнообразных формах греха держит, как в цепях, душу человеческую.
Зло, неправда, горе, бедствия, страдания, болезнь, нищета, голод, уныние... — все разные по форме, но одни и те же по существу, нестерпимо острые уколы адского жала — греха. К каким средствам ни прибегало человечество, чтобы хоть немного притупить остроту этого адского жала: от философских религий китайских мудрецов до римских законов, от египетских мумий и пирамид до греческого искусства Фидия и Праксителя! Все напрасно: как бы сеясь, ад все глубже впускал свое жало греха, пропитывал своим смертельным ядом насквозь всего человека и все его силы, накладывал на все деяния и затаенные намерения печать смерти!.. И отчаивались люди; до того, что гимны пели Богу, даровавшему человеку один способ рождения и неисчислимое множество способов смерти.
Явились ораторы смерти, поэты самоубийства! Проповедники терпения отчаявшегося в надежде свободы раба; безумные прожигатели жизни стали модными философами. И тогда пришел Христос. Прозвучало его властное слово. Пронесся по сердцам его бодрящий призыв: «Придите ко Мне все трудящиеся и обремененные и Я упокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем и найдите покой душам вашим, ибо иго Мое легко» (Мф 11: 28-30).
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