История этических учений - Учебник

Предлагаемая книга представляет собой исторический обзор фило­софских этических учений. К философским авторы относят те уче­ния, которые складывались в рамках философского взгляда на мир в отличие от религиозного или конкретно-научного (социологическо­го, этнологического, педагогического и др.). Их идентифицирую­щим признаком в качестве этических являются моральные понятия добра, зла, долга, справедливости, совести и др. Философскими их делает то обстоятельство, что они рассматривают человеческое по­ведение с точки зрения предельных ценностных оснований, кото­рые задают ему сознательный и индивидуально-ответственный ха­рактер (нередкое в истории философии отрицание таких предель­ных оснований само является их частным случаем). Они, как прави­ло, заключают в себе более или менее развернутую рационально-ар­гументированную нравственную программу человеческой жизнедея­тельности. Вопрос о том, как достойно жить, является одним из важнейших, если не самым важным среди вечных вопросов фило­софии.

Книга охватывает философские этические учения в их качествен­ной полноте. Они структурированы соответственно основным ори­гинальным линиям философского развития. Названия разделов означают не географические регионы, а духовные «континенты»: Китай, Индия, арабо-мусульманский мир, Европа, Россия. Здесь требуются, по крайней мере, две оговорки. Арабо-мусульманская филосо­фия произросла из античных источников и переплелась с европей­ским Средневековьем; мера ее автономности по отношению к евро­пейской философии выражена не так чисто, как в случаях китайской и индийской философий. Выделение в особый раздел русской этики, которая, как и русская философия в целом, несомненно, находится внутри европейской философской традиции, объясняется тем, что книга предназначена для российского читателя.

Поскольку речь идет о различных и соразмерных в этих различи­ях философско-этических традициях, остро стоит проблема их аде­кватной реконструкции. Исследователь не может рассмотреть мировую философию с некой равноудаленной точки зрения, ибо он сам находится внутри какой-то одной традиции, подобно тому, как антро­полог, исследующий расы, сам принадлежит к одной из них. Это таит в себе опасность односторонностей и искажений. О такой опасности мы знаем из европоцентристских версий мировой философии. На­ряду с ними существуют, разумеется, и разные варианты восточно-центристских историй философии. Авторы данной книги принадле­жат к русско-европейской философской традиции и смотрят на раз­витие мировой философии сквозь ее призму. Но они при этом ясно осознают данный факт и сознательно стремятся блокировать иска­жения, которые могут из-за него возникать. В частности, они не рас­сматривают европейскую философию как единственно истинную или даже как вершину, по отношению к которой другие традиции могли бы выглядеть как более ранние, незрелые. Кроме того, они руководствуются убеждением, согласно которому философия вооб­ще существует во множественном числе, как многообразие конкури­рующих учений, систем, школ. Философские положения не могут быть взвешены на весах универсальной истины и требуют конкрет­но-исторического, контекстуального подхода. Это в особенности верно применительно к этике, которая более индивидуализирована и конкретнее вписана в ткань культуры, более явно несет на себе печать эпохи, чем другие части (аспекты) философии.

Применительно к работе в целом авторы намеренно отказались от каких-либо обобщающих схем, поскольку современное состояние историко-философской науки не дает достаточных оснований для синтетических теорий, охватывающих всю мировую философскую этику. Целостность книге придает единство предмета рассмотрения, методов анализа и методических приемов организации материала. Что касается отдельных разделов, то они концептуальны, и каждый из них представляет собой развернутый теоретический очерк, реа­лизующий исследовательские результаты его автора (за исключени­ем, пожалуй, раздела, посвященного европейской этике XIX и XX столетий, так как в этом случае речь идет о современных теори­ях, для адекватной оценки которых требуется более отдаленная ин­теллектуальная и историческая дистанция).

История этических учений - Учебник

Под ред. A.A. Гусейнова. — М.: Гардарики, 2003. — 911 с.

ISBN 5-8297-0167-7

История этических учений – Учебник – Содержание

Предисловие

Раздел первый. Китай

Глава I. Китайская философия как суперэтика

Глава II. Четыре главные этические программы

Глава III. Категориальные основы китайской этики

Глава IV. Конфуцианская антропология

Литература

Раздел второй. Древняя и средневековая Индия

Глава I. Предварительные понятия

Глава II. Этическая дидактика

Глава III. Этическое теоретизирование

Литература

Раздел третий. Классическая арабо-мусульманская мысль

Глава I. Этика в арабо-мусульманской культуре

Глава II. Намерение-и-действие как предмет мусульманской этики

Глава III. Благо и зло. Утилитаристская классификация намерений-и-действий

Глава IV. Пригодность. Апроприаторная классификация намерений-и-действий

Глава V. Состояние и предрасположенность. Аффективная классификация намерений-и-действий

Глава VI. Общие черты мусульманской этики

Глава VII. Философская разработка мусульманской этики в каламе, исмаилизме и суфизме

Глава VIII. Этика в мусульманских обществах

Литература

Раздел четвертый. Европа: Античность

Глава I. Моральный канон античности: Гомер, Гесиод, Семь мудрецов

Глава II. Этика в ранней греческой философии

Глава III. Софисты, Сократ, сократики

Глава IV. Платон и Аристотель

Глава V. Этические учения эпохи эллинизма

Глава VI. Конец античной этики: Плотин

Литература

Раздел пятый. Европа: Средневековье

Введение

Глава I. Основоположения средневековой морали

Глава II. Недогматические формы морального сознания Средневековья

Глава III. Формирование моралистической традиции Западной церкви

Глава IV. Схоластическая традиция в истории средневековой этики

Глава V. Этика Фомы Аквинского

Глава IV. Этические идеи Иоанна Дунса Скота и Уильяма Оккама

Литература

Раздел шестой. Европа: Новое время

Введение

Глава I. Гуманизм и Реформация

Глава II. XVII в.

Глава III. XVIII в.

Глава IV. Немецкая классическая философия XVIII—XIX вв.

Литература

Раздел седьмой. Европа: XIX—XX вв.

Глава I. Антинормативный поворот в этике

Глава II. Основные этические учения

Глава III. Современные дискуссии и тенденции

Литература

Раздел восьмой. Россия

Введение

Глава I. Нравоучение средневековой Руси (XI—XVII вв.)

Глава II. Нравоучительная философия Просвещения (сер. XVIII — первая треть XIX в.)

Глава III. Нравственная философия: становление этики как самостоятельной науки (вторая половина XIX в.)

Глава IV. Философская этика: от этической автономии к институциональной морали (XX в.)

Литература

Приложение. Этика ненасилия