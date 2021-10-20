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История этических учений - Учебник

История этических учений - Учебник
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics, Educational, Reference
Предлагаемая книга представляет собой исторический обзор фило­софских этических учений. К философским авторы относят те уче­ния, которые складывались в рамках философского взгляда на мир в отличие от религиозного или конкретно-научного (социологическо­го, этнологического, педагогического и др.). Их идентифицирую­щим признаком в качестве этических являются моральные понятия добра, зла, долга, справедливости, совести и др. Философскими их делает то обстоятельство, что они рассматривают человеческое по­ведение с точки зрения предельных ценностных оснований, кото­рые задают ему сознательный и индивидуально-ответственный ха­рактер (нередкое в истории философии отрицание таких предель­ных оснований само является их частным случаем). Они, как прави­ло, заключают в себе более или менее развернутую рационально-ар­гументированную нравственную программу человеческой жизнедея­тельности. Вопрос о том, как достойно жить, является одним из важнейших, если не самым важным среди вечных вопросов фило­софии.
Книга охватывает философские этические учения в их качествен­ной полноте. Они структурированы соответственно основным ори­гинальным линиям философского развития. Названия разделов означают не географические регионы, а духовные «континенты»: Китай, Индия, арабо-мусульманский мир, Европа, Россия. Здесь требуются, по крайней мере, две оговорки. Арабо-мусульманская филосо­фия произросла из античных источников и переплелась с европей­ским Средневековьем; мера ее автономности по отношению к евро­пейской философии выражена не так чисто, как в случаях китайской и индийской философий. Выделение в особый раздел русской этики, которая, как и русская философия в целом, несомненно, находится внутри европейской философской традиции, объясняется тем, что книга предназначена для российского читателя.
Поскольку речь идет о различных и соразмерных в этих различи­ях философско-этических традициях, остро стоит проблема их аде­кватной реконструкции. Исследователь не может рассмотреть мировую философию с некой равноудаленной точки зрения, ибо он сам находится внутри какой-то одной традиции, подобно тому, как антро­полог, исследующий расы, сам принадлежит к одной из них. Это таит в себе опасность односторонностей и искажений. О такой опасности мы знаем из европоцентристских версий мировой философии. На­ряду с ними существуют, разумеется, и разные варианты восточно-центристских историй философии. Авторы данной книги принадле­жат к русско-европейской философской традиции и смотрят на раз­витие мировой философии сквозь ее призму. Но они при этом ясно осознают данный факт и сознательно стремятся блокировать иска­жения, которые могут из-за него возникать. В частности, они не рас­сматривают европейскую философию как единственно истинную или даже как вершину, по отношению к которой другие традиции могли бы выглядеть как более ранние, незрелые. Кроме того, они руководствуются убеждением, согласно которому философия вооб­ще существует во множественном числе, как многообразие конкури­рующих учений, систем, школ. Философские положения не могут быть взвешены на весах универсальной истины и требуют конкрет­но-исторического, контекстуального подхода. Это в особенности верно применительно к этике, которая более индивидуализирована и конкретнее вписана в ткань культуры, более явно несет на себе печать эпохи, чем другие части (аспекты) философии.
Применительно к работе в целом авторы намеренно отказались от каких-либо обобщающих схем, поскольку современное состояние историко-философской науки не дает достаточных оснований для синтетических теорий, охватывающих всю мировую философскую этику. Целостность книге придает единство предмета рассмотрения, методов анализа и методических приемов организации материала. Что касается отдельных разделов, то они концептуальны, и каждый из них представляет собой развернутый теоретический очерк, реа­лизующий исследовательские результаты его автора (за исключени­ем, пожалуй, раздела, посвященного европейской этике XIX и XX столетий, так как в этом случае речь идет о современных теори­ях, для адекватной оценки которых требуется более отдаленная ин­теллектуальная и историческая дистанция).

История этических учений - Учебник

Под ред. A.A. Гусейнова. — М.: Гардарики, 2003. — 911 с.
ISBN 5-8297-0167-7

История этических учений – Учебник – Содержание

Предисловие
Раздел первый. Китай
  • Глава I. Китайская философия как суперэтика
  • Глава II. Четыре главные этические программы
  • Глава III. Категориальные основы китайской этики
  • Глава IV. Конфуцианская антропология
  • Литература
Раздел второй. Древняя и средневековая Индия
  • Глава I. Предварительные понятия
  • Глава II. Этическая дидактика
  • Глава III. Этическое теоретизирование
  • Литература
Раздел третий. Классическая арабо-мусульманская мысль
  • Глава I. Этика в арабо-мусульманской культуре
  • Глава II. Намерение-и-действие как предмет мусульманской этики
  • Глава III. Благо и зло. Утилитаристская классификация намерений-и-действий
  • Глава IV. Пригодность. Апроприаторная классификация намерений-и-действий
  • Глава V. Состояние и предрасположенность. Аффективная классификация намерений-и-действий
  • Глава VI. Общие черты мусульманской этики
  • Глава VII. Философская разработка мусульманской этики в каламе, исмаилизме и суфизме
  • Глава VIII. Этика в мусульманских обществах
  • Литература
Раздел четвертый. Европа: Античность
  • Глава I. Моральный канон античности: Гомер, Гесиод, Семь мудрецов
  • Глава II. Этика в ранней греческой философии
  • Глава III. Софисты, Сократ, сократики
  • Глава IV. Платон и Аристотель
  • Глава V. Этические учения эпохи эллинизма
  • Глава VI. Конец античной этики: Плотин
  • Литература
Раздел пятый. Европа: Средневековье
  • Введение
  • Глава I. Основоположения средневековой морали
  • Глава II. Недогматические формы морального сознания Средневековья
  • Глава III. Формирование моралистической традиции Западной церкви
  • Глава IV. Схоластическая традиция в истории средневековой этики
  • Глава V. Этика Фомы Аквинского
  • Глава IV. Этические идеи Иоанна Дунса Скота и Уильяма Оккама
  • Литература
Раздел шестой. Европа: Новое время
  • Введение
  • Глава I. Гуманизм и Реформация
  • Глава II. XVII в.
  • Глава III. XVIII в.
  • Глава IV. Немецкая классическая философия XVIII—XIX вв.
  • Литература
Раздел седьмой. Европа: XIX—XX вв.
  • Глава I. Антинормативный поворот в этике
  • Глава II. Основные этические учения
  • Глава III. Современные дискуссии и тенденции
  • Литература
Раздел восьмой. Россия
  • Введение
  • Глава I. Нравоучение средневековой Руси (XI—XVII вв.)
  • Глава II. Нравоучительная философия Просвещения (сер. XVIII — первая треть XIX в.)
  • Глава III. Нравственная философия: становление этики как самостоятельной науки (вторая половина XIX в.)
  • Глава IV. Философская этика: от этической автономии к институциональной морали (XX в.)
  • Литература
Приложение. Этика ненасилия
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Rating 5.0 / 5
Added 20.10.2021
Author zenkevich
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