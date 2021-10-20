История этических учений - Учебник
Предлагаемая книга представляет собой исторический обзор философских этических учений. К философским авторы относят те учения, которые складывались в рамках философского взгляда на мир в отличие от религиозного или конкретно-научного (социологического, этнологического, педагогического и др.). Их идентифицирующим признаком в качестве этических являются моральные понятия добра, зла, долга, справедливости, совести и др. Философскими их делает то обстоятельство, что они рассматривают человеческое поведение с точки зрения предельных ценностных оснований, которые задают ему сознательный и индивидуально-ответственный характер (нередкое в истории философии отрицание таких предельных оснований само является их частным случаем). Они, как правило, заключают в себе более или менее развернутую рационально-аргументированную нравственную программу человеческой жизнедеятельности. Вопрос о том, как достойно жить, является одним из важнейших, если не самым важным среди вечных вопросов философии.
Книга охватывает философские этические учения в их качественной полноте. Они структурированы соответственно основным оригинальным линиям философского развития. Названия разделов означают не географические регионы, а духовные «континенты»: Китай, Индия, арабо-мусульманский мир, Европа, Россия. Здесь требуются, по крайней мере, две оговорки. Арабо-мусульманская философия произросла из античных источников и переплелась с европейским Средневековьем; мера ее автономности по отношению к европейской философии выражена не так чисто, как в случаях китайской и индийской философий. Выделение в особый раздел русской этики, которая, как и русская философия в целом, несомненно, находится внутри европейской философской традиции, объясняется тем, что книга предназначена для российского читателя.
Поскольку речь идет о различных и соразмерных в этих различиях философско-этических традициях, остро стоит проблема их адекватной реконструкции. Исследователь не может рассмотреть мировую философию с некой равноудаленной точки зрения, ибо он сам находится внутри какой-то одной традиции, подобно тому, как антрополог, исследующий расы, сам принадлежит к одной из них. Это таит в себе опасность односторонностей и искажений. О такой опасности мы знаем из европоцентристских версий мировой философии. Наряду с ними существуют, разумеется, и разные варианты восточно-центристских историй философии. Авторы данной книги принадлежат к русско-европейской философской традиции и смотрят на развитие мировой философии сквозь ее призму. Но они при этом ясно осознают данный факт и сознательно стремятся блокировать искажения, которые могут из-за него возникать. В частности, они не рассматривают европейскую философию как единственно истинную или даже как вершину, по отношению к которой другие традиции могли бы выглядеть как более ранние, незрелые. Кроме того, они руководствуются убеждением, согласно которому философия вообще существует во множественном числе, как многообразие конкурирующих учений, систем, школ. Философские положения не могут быть взвешены на весах универсальной истины и требуют конкретно-исторического, контекстуального подхода. Это в особенности верно применительно к этике, которая более индивидуализирована и конкретнее вписана в ткань культуры, более явно несет на себе печать эпохи, чем другие части (аспекты) философии.
Применительно к работе в целом авторы намеренно отказались от каких-либо обобщающих схем, поскольку современное состояние историко-философской науки не дает достаточных оснований для синтетических теорий, охватывающих всю мировую философскую этику. Целостность книге придает единство предмета рассмотрения, методов анализа и методических приемов организации материала. Что касается отдельных разделов, то они концептуальны, и каждый из них представляет собой развернутый теоретический очерк, реализующий исследовательские результаты его автора (за исключением, пожалуй, раздела, посвященного европейской этике XIX и XX столетий, так как в этом случае речь идет о современных теориях, для адекватной оценки которых требуется более отдаленная интеллектуальная и историческая дистанция).
История этических учений - Учебник
Под ред. A.A. Гусейнова. — М.: Гардарики, 2003. — 911 с.
ISBN 5-8297-0167-7
История этических учений – Учебник – Содержание
Предисловие
Раздел первый. Китай
- Глава I. Китайская философия как суперэтика
- Глава II. Четыре главные этические программы
- Глава III. Категориальные основы китайской этики
- Глава IV. Конфуцианская антропология
- Литература
Раздел второй. Древняя и средневековая Индия
- Глава I. Предварительные понятия
- Глава II. Этическая дидактика
- Глава III. Этическое теоретизирование
- Литература
Раздел третий. Классическая арабо-мусульманская мысль
- Глава I. Этика в арабо-мусульманской культуре
- Глава II. Намерение-и-действие как предмет мусульманской этики
- Глава III. Благо и зло. Утилитаристская классификация намерений-и-действий
- Глава IV. Пригодность. Апроприаторная классификация намерений-и-действий
- Глава V. Состояние и предрасположенность. Аффективная классификация намерений-и-действий
- Глава VI. Общие черты мусульманской этики
- Глава VII. Философская разработка мусульманской этики в каламе, исмаилизме и суфизме
- Глава VIII. Этика в мусульманских обществах
- Литература
Раздел четвертый. Европа: Античность
- Глава I. Моральный канон античности: Гомер, Гесиод, Семь мудрецов
- Глава II. Этика в ранней греческой философии
- Глава III. Софисты, Сократ, сократики
- Глава IV. Платон и Аристотель
- Глава V. Этические учения эпохи эллинизма
- Глава VI. Конец античной этики: Плотин
- Литература
Раздел пятый. Европа: Средневековье
- Введение
- Глава I. Основоположения средневековой морали
- Глава II. Недогматические формы морального сознания Средневековья
- Глава III. Формирование моралистической традиции Западной церкви
- Глава IV. Схоластическая традиция в истории средневековой этики
- Глава V. Этика Фомы Аквинского
- Глава IV. Этические идеи Иоанна Дунса Скота и Уильяма Оккама
- Литература
Раздел шестой. Европа: Новое время
- Введение
- Глава I. Гуманизм и Реформация
- Глава II. XVII в.
- Глава III. XVIII в.
- Глава IV. Немецкая классическая философия XVIII—XIX вв.
- Литература
Раздел седьмой. Европа: XIX—XX вв.
- Глава I. Антинормативный поворот в этике
- Глава II. Основные этические учения
- Глава III. Современные дискуссии и тенденции
- Литература
Раздел восьмой. Россия
- Введение
- Глава I. Нравоучение средневековой Руси (XI—XVII вв.)
- Глава II. Нравоучительная философия Просвещения (сер. XVIII — первая треть XIX в.)
- Глава III. Нравственная философия: становление этики как самостоятельной науки (вторая половина XIX в.)
- Глава IV. Философская этика: от этической автономии к институциональной морали (XX в.)
- Литература
Приложение. Этика ненасилия
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