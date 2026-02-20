Этот фундаментальный учебник, подготовленный коллективом кафедры истории зарубежной философии МГУ, по праву считается одним из самых авторитетных и подробных современных изданий. Книга представляет собой панорамный обзор развития мировой философской мысли — от ее зарождения в Древней Индии и Китае до сложнейших дискуссий начала XXI века. Авторы (В. В. Васильев, А. А. Кротов, Д. В. Бугай) не просто пересказывают учения, а реконструируют логику аргументации каждого мыслителя, позволяя читателю увидеть философию как непрерывный интеллектуальный диалог.

Издание отличается исключительной точностью и глубиной проработки разделов. Особое внимание уделено античной классике (Д. В. Бугай), философии Нового времени и немецкому идеализму. Огромную ценность представляет раздел по современной философии (В. В. Васильев), где детально анализируются аналитическая традиция, феноменология и философия сознания. Второе издание дополнено новыми материалами, которые отражают актуальные сдвиги в историко-философской науке и делают учебник незаменимым для подготовки специалистов высшего уровня.

Книга ориентирована на тех, кто стремится к глубокому, профессиональному пониманию предмета. Структура текста, наличие обширного справочного аппарата и акцент на первоисточниках превращают его из обычного учебного пособия в настоящую энциклопедию философских идей. Это труд, который учит не только истории вопроса, но и самому искусству философского анализа.

История философии - Учебник для вузов

Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова, Д.В. Бугая. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Академический Проект, 2020. — 783 с. — (Фундаментальный учебник).

ISBN 978-5-8291-3216-3

История философии - Учебник для вузов – Содержание

Предисловие

Раздел I. Философия Древнего Востока

Глава 1. Индийская философия (Н.А. Железнова)

Глава 2. Китайская философия (Н.А. Железнова)

Раздел II. Философия Античности

Глава 1. Становление философии в Древней Греции (С.А. Мельников)

Глава 2. «Досократики» (С.А. Мельников)

Античная философская классика

Глава 3. Софисты и Сократ (С.А. Мельников)

Глава 4. Платон (Д.В. Бугай)

Глава 5. Аристотель (Д.В. Бугай)

Философия эпохи эллинизма

Глава 6. Эпикур (Д.В. Бугай)

Глава 7. Философия Стои (Д.В. Бугай)

Глава 8. Скептицизм (Д.В. Бугай)

Глава 9. Философия эпохи Империи (Д.В. Бугай)

Раздел III. Философия в Средние века

Глава 1. Патристика (Г.Г. Майоров)

Глава 2. Схоластика (Д.К. Маслов)

Раздел IV. Философия эпохи Возрождения (Е.В. Фалев)

Раздел V. Философия Нового времени

Глава 1. Бэкон (Ю.Р. Селиванов)

Глава 2. Декарт (А.А. Кротов)

Глава 3. Гоббс (Ю.Р. Селиванов)

Глава 4. Паскаль (Г.Я. Стрельцова)

Глава 5. Спиноза (А.А. Кротов)

Глава 6. Мальбранш (А.А. Кротов)

Глава 7. Локк (Ю.Р. Селиванов)

Глава 8. Лейбниц (В.В. Васильев)

Глава 9. Беркли (В.В. Васильев)

Глава 10. Юм (В.В. Васильев)

Глава 11. Французское Просвещение (А.А. Кротов)

Глава 12. Кант (В.В. Васильев)

Глава 13. Фихте (В.В. Васильев)

Глава 14. Шеллинг (В.В. Васильев)

Глава 15. Гегель (Ю.Р. Селиванов)

Раздел VI. Современная философия

Глава 1. Шопенгауэр (В.В. Васильев)

Глава 2. Фейербах (А.А. Костикова)

Глава 3. Кьеркегор (Е.А. Войниканис)

Глава 4. Гегельянство (Ю.Р. Селиванов)

Глава 5. Марксизм (Ю.Р. Селиванов)

Глава 6. Первый позитивизм (А.А. Кротов)

Глава 7. Второй позитивизм (В.В. Васильев)

Глава 8. Неокантианство (Е.В. Фалев)

Глава 9. Ницше (А.А. Костикова)

Глава 10. Бергсон (А.А. Костикова)

Глава 11. Прагматизм (Е.А. Войниканис)

Глава 12. Психоанализ (А.А. Костикова)

Глава 13. Гуссерль (Е.В. Фалев)

Глава 14. Ясперс (Е.В. Фалев)

Глава 15. Хайдеггер (Е.В. Фалев)

Глава 16. Сартр (Г.Я. Стрельцова)

Глава 17. Рассел (А.А. Костикова)

Глава 18. Витгенштейн (Е.А. Войниканис)

Глава 19. Венский кружок (А.А. Костикова)

Глава 20. Аналитическая философия середины XX в. (В.В. Васильев)

Глава 21. Постпозитивизм (Е.В. Косилова)

Глава 22. Структурализм (А.А. Костикова)

Глава 23. Постмодернизм (А.А. Костикова)

Глава 24. Деррида (В.В. Васильев)

Глава 25. Делез (В.В. Васильев)

Глава 26. Рорти (Ю.Р. Селиванов)

Глава 27. Деннет (В.В. Васильев)

Глава 28. Серл (В.В. Васильев)

Глава 29. Пинкер (В.В. Васильев)

Глава 30. Апель и Хабермас (В.В. Васильев)

Глава 31. Сингер (В.В. Васильев)

Раздел VII. Русская философия (А.П. Козырев)