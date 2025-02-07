Процесс становления древнегреческой философии начинается в конце архаической эпохи на рубеже VII-VI вв. до н. э. и совпадает с завершением перехода от микенской дворцовой цивилизации к цивилизации полисной.

Среди греческих полисов VII-VI вв. наиболее развитыми были города восточного Средиземноморья, основанные греками ионийского племени на западном побережье Малой Азии и прилегающих к нему островах. Самым значительным из этих городов так называемого Двенадцатиградия был Милет. В Милете прежде всего, а затем и в других городах Ионии появились первые греческие философы.

Греческая философия стала складываться как натурфилософия, т. е. в виде одного из основных разделов философии вплоть до настоящего времени, в виде учения (слова) о природе, фюсиологии (фбак; - природа). Основателями ионийской натурфилософии были милетские философы VII-VI вв. до н. э.: Фалес (правильнее - Тхалёс) (~ 625-547 гг. до н. э.), Анаксимандр (Анаксимандр по-греч.) (~ 610-540 гг. до н. э.) и Анаксимен (2-я пол. VI в. до н. э.). Их сочинения не сохранились; имеются только свидетельства о их воззрениях (так называемая доксография; 8б£а - мнение).

Наследуя логику мифологии, которая была занята вопросом о происхождении богов (вопросом теогонии; Эвос; - бог] - рождение), а вместе с ними - и мира, философы стали искать ответ на вопрос о возникновении прежде всего мира (космоса), а уже только во вторую очередь - богов. Таким образом, философы, в отличие от мифологов, искали источник возникновения мира уже не в богах, а в самой природе, находя в ней некое главенствующее начало или начальствующую власть (силу), «начальствующий» элемент - «архэ» - предводительствовать, начальствовать), в виде вещественной сущности, выступающей как источник возникновения всего существующего.

История философии - Учебное пособие

Под общ. ред. А. В. Перцева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал, федер. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2014. - 324 с.

ISBN 978-5-7996-1177-4

История философии - Учебное пособие – Содержание

От научного редактора

1. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

1.1. Возникновение философии в Древней Греции: ионийские натурфилософы

1.2. Появление метафизических представлений в философии элеатов

1.3. Становление двух философских направлений в учениях Демокрита и Платона

1.4. Оформление философии в творчестве Аристотеля

1.5. Эллинистическо-римская философия

Вопросы для самопроверки

2. ФИЛОСОФИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА

2.1. Периоды средневековой философии в Западной Европе

2.2. Основные особенности средневековой философии

2.3. Образцы средневекового философствования

Вопросы для самопроверки

3. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

3.1. Возникновение гуманистической философии

3.2. Проблема природы человека и социально-политического устройства общества

Вопросы для самопроверки

4. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Диалог эмпиризма и рационализма

4.2. Теория естественного права и общественного договора

4.3. Проблема природы человека

Вопросы для самопроверки

5. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

5.1. Материалистические идеи просветителей

5.2. Проблема природы человека и учение о государстве

Вопросы для самопроверки

6. КЛАССИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ

6.1. Истоки и специфика классической немецкой философии

6.2. Иммануил Кант

6.3. Иоганн Готлиб Фихте

6.4. Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг

6.5. Георг Вильгельм Фридрих Гегель

6.6. Людвиг Фейербах

Вопросы для самопроверки

7. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ

7.1. Карл Маркс и Фридрих Энгельс

7.2. Философия позитивизма (Огюст Конт)

7.3. Немецкая философия жизни

7.3.1. Артур Шопенгауэр

7.3.2. Фридрих Ницше

7.3.3. Освальд Шпенглер

7.4. Зигмунд Фрейд

7.5. Экзистенциализм как течение в философии

7.5.1. Особенности экзистенциализма Сёрена Кьеркегора

7.5.2. Особенности экзистенциализма Карла Ясперса

7.5.3. Особенности экзистенциализма Мартина Хайдеггера

7.5.4. Французский экзистенциализм

Вопросы для самопроверки

8. ФИЛОСОФИЯ ПОСТМОДЕРНА

8.1. Постмодерн как социально-философский проект

8.2. Мишель Фуко: археология знания и власть дискурса

8.3. Жак Деррида: деконструкция, игра и письмо

8.4. Жиль Делёз и Феликс Гваттари: шизоанализ в действии

Вопросы для самопроверки

9. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ XVIII-XIX ВЕКОВ

9.1. Русская философия XVIII века

9.2. Русская философия XIX века

Вопросы для самопроверки

10. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ XX ВЕКА

10.1. Русская религиозная философия Серебряного века

10.2. Марксистская философия

10.3. Русский космизм

10.4. Философия русской эмиграции

Вопросы для самопроверки