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Домашовець - Український євангельсько-баптистський рух

Володимир Домашовець – Український євангельсько-баптистський рух - В його 150-літній ювілей 1852 – 2002
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, History

Візантійське християнство, прийняте в Україні при кінці десятого століття, віддзеркалювало його загальний стан у середніх віках. Воно у своїм вигляді вже було досить формальне і духовно слабке, підкорене політичній владі — візантійському імператорові для ширення його політичної сфери впливу на північ від Чорного моря, а не для звіщання Христової Євангелії на спасіння кожному, хто повірить і охриститься в Ім'я Ісуса Христа.

Візантійського імператора, який тратив грунт під ногами в своїй боротьбі з Римом і з магометанами, не цікавила правдива християнізація українського народу, але він думав про політичну й економічну користь, яку міг мати з України.

З тієї важливої причини на наші землі він почав слати грецьких священиків, які не знали добре або й узагалі не знали мови нашого народу, і не могли принести йому жодної користи з духовної науки Біблії.

Наслідком того релігією нашого народу стало двоєвіря — християнство змішане з поганством.

Володимир Домашовець – Український євангельсько-баптистський рух - В його 150-літній ювілей 1852 - 2002

Луцьк: Релігійне товариство «Місійна книжкова фабрика «ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ», 2002 г. – 96 с.

Володимир Домашовець – Український євангельсько-баптистський рух - В його 150-літній ювілей 1852 – 2002 – Зміст

  • Пролог

  • Передумови

  • Провісники

  • Початок

  • Подвижники

  • Проблеми

  • Переслідування

  • Прогрес

  • Проблиски

  • Перемога

  • Поширення

  • Протидія

  • Поборники

  • Погром

  • Промінчик

  • Підміна

  • Протест

  • По чужині

  • Продовження

  • По новій дорозі

  • Прогноза

  • Додаток

  • Головніші бібліографічні джерела

Views 590
Rating 5.0 / 5
Added 19.11.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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