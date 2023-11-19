Домашовець - Український євангельсько-баптистський рух
Візантійське християнство, прийняте в Україні при кінці десятого століття, віддзеркалювало його загальний стан у середніх віках. Воно у своїм вигляді вже було досить формальне і духовно слабке, підкорене політичній владі — візантійському імператорові для ширення його політичної сфери впливу на північ від Чорного моря, а не для звіщання Христової Євангелії на спасіння кожному, хто повірить і охриститься в Ім'я Ісуса Христа.
Візантійського імператора, який тратив грунт під ногами в своїй боротьбі з Римом і з магометанами, не цікавила правдива християнізація українського народу, але він думав про політичну й економічну користь, яку міг мати з України.
З тієї важливої причини на наші землі він почав слати грецьких священиків, які не знали добре або й узагалі не знали мови нашого народу, і не могли принести йому жодної користи з духовної науки Біблії.
Наслідком того релігією нашого народу стало двоєвіря — християнство змішане з поганством.
Володимир Домашовець – Український євангельсько-баптистський рух - В його 150-літній ювілей 1852 - 2002
Луцьк: Релігійне товариство «Місійна книжкова фабрика «ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ», 2002 г. – 96 с.
Володимир Домашовець – Український євангельсько-баптистський рух - В його 150-літній ювілей 1852 – 2002 – Зміст
Пролог
Передумови
Провісники
Початок
Подвижники
Проблеми
Переслідування
Прогрес
Проблиски
Перемога
Поширення
Протидія
Поборники
Погром
Промінчик
Підміна
Протест
По чужині
Продовження
По новій дорозі
Прогноза
Додаток
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