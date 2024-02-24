История Израиля и Иудеи - Общественная и политическая жизнь

ЕВРЕИ. Это имя толкуют или в смысле «сыны Евера», одного из потомков библейского Сима, или в смысле «люди из-за реки», то есть из-за Иордана, откуда проникла в Палестину большая часть евреев. Сами евреи называли себя в царскую эпоху сынами Израиля. Наименование «евреи» вошло в употребление лишь после вавилонского плена.

ПАЛЕСТИНА (др.-евр. «Пелешет» — страна филистимлян) — историческая область в Передней Азии, на восточном побережье Средиземного моря (включает бассейн реки Иордан и Мертвого моря, Вади-Араба). Площадь около 26 000 квадратных километров. Основная часть Палестины входит в состав Израиля и Иордании.

В III—II тыс. до н.э. на палестинских землях появились различные семитские племена, включая евреев и финикийцев; возникли города-государства ханаанеев — во II тыс. до н.э. территорию Палестины и Финикии называли Ханааном. На побережье Средиземного моря расселились филистимляне, от которых пошло греческое наименование страны — Палестина, на юге которой в то время жили кочевые племена.

В XVI—XIII вв. до н.э. Палестина находилась под властью Египта. В конце XIII в. до н.э., после исхода евреев из Египта, значительная часть страны в результате длительных войн между еврейскими племенами и филистимлянами отошла к израильским племенам, основавшим в конце XI в. до н.э. Израильско-Иудейское царство.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ СОЮЗ — в древности объединение израильских племен. Впервые упоминается в египетской надписи середины XIII в. до н.э. В конце XIII в. до н.э. к израильскому племенному союзу перешла гегемония в Палестине. Союз складывался в случае серьезной военной опасности и распадался после ее исчезновения. Во главе племени стоял шофет, выполнявший функции военачальника.

Нападение филистимлян дало толчок к возникновению в конце XI в. до н.э. царской власти. Царем созданного Израильско-Иудейского царства был провозглашен сначала Саул из колена Вениамина, а затем, после гибели Саула, один из его дружинников, Давид из колена Иуды, которого сменил его сын и преемник Соломон (примерно 1050—950 лет до н.э.).

Еврейская аристократия разделялась на три категории:

1) сановников, или князей (сарим), придворной службы — дворецкий, секретарь, друг царя, начальник над царской барщиной, придворные жрецы и гадатели; и сановников местной службы (наместники округов);

2) «подручных» (шалишим) царя по военной части, начальников колесничных, конных и пеших отрядов;

3) мелкого вассалитета (гибборе хайил — «витязей воинства»), из которых состояла армия.

История Израиля и Иудеи - Общественная и политическая жизнь

Сост.: А. Андреев, С. Шумов. — М.: Крафт+, 2004. — 672 с.

ISBN 5-93675-077-9

История Израиля и Иудеи – Содержание