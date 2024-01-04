Горелов - История мировых религий

Религия занимает одно из самых важных мест в человеческой жизни и в истории мировой культуры. Религиозные верования являются характерной чертой человека как вида жизни и возникают они еще тогда, когда предки современных людей впервые начали хоронить своих сородичей. В понимание религии входит изучение истории развития религии как отрасли культуры и истории развития мировых религий. Данное учебное пособие посвящено в первую очередь истории развития мировых религий, поэтому данному аспекту будет уделено основное внимание. Но историю развития мировых религий невозможно понять без истории возникновения религии как таковой. Поэтому в первых главах уделим внимание и этой проблеме.

В основе религии как отрасли культуры лежат мистические и мифологические представления, на базе которых она возникала со своими специфическими культами и верованиями. В промежуток от 800 до 200 г. до н.э. сформировался корпус основных текстов, на базе которых созданы современные мировые религии — возникший раньше других буддизм, а затем христианство и ислам, завершивший в VII в. н.э. эпоху становления мировых религий.

В задачу учебного пособия входит рассмотрение религии как феномена культуры, ранних форм религиозного сознания, истории даосизма, конфуцианства, индуизма, буддизма; более подробно — христианства и его роли в мировой истории, основных христианских конфессий, особенно православия в России; истории ислама и мусульманской культуры; современных религиозных движений.

Цель данного учебного пособия — показать, что религия исходит из присущих человеку как виду жизни особенностей, которые, по-разному развиваясь в разных культурах, являются общечеловеческими. Они обусловливают то общее, что есть во всех религиях мира, — чувства, мысли, культы. Религия возникла как общая потребность всех людей, и поэтому в различных религия имеется много сходного, на что обращено особое внимание. Эти общие черты: любовь и стремление к высшему; представление о душе как соотносящейся с бесконечным; отказ от эгоизма, самоотверженность и жертвенность. Эти главные вопросы определяются верой, которая в ее религиозной форме выражается в стремлении к единству с Вечным и Бесконечным.

Горелов А.А. - История мировых религий – Электронный ресурс - Учебное пособие

7-е изд., стереотип. — М. : ФЛИНТА, 2021. — 360 с.

ISBN 978-5-89349-763-2

Горелов А.А. - История мировых религий – Содержание

Предисловие

Глава 1. Религия как отрасль культуры .

Два значения понятия религии. — Вера, чувство, разум. — Истоки религии. — Структура религии. — Индивидуальное и коллективное в религии. — Церковь как социальный институт

Глава 2. Религия и мистика

Что такое мистика? — Первая отрасль духовной культуры. — Древние мистические культы. — Минимальное определение религии. — Мистика как составная часть других отраслей культуры. — Мистика и мировые религии. — Мистика жертвы. — Значение мистики

Глава 3. Религия и мифология

Что такое мифология? — Мифология и жертвы. — Основные мифологические сюжеты. — Мифология и цивилизация. — Значение мифологии

Глава 4. Древние религии Египта и Ближнего Востока

Религия Древнего Египта. — Мифология Шумера. — Мифология Вавилона. — Хеттская мифология. — Зороастризм

Глава 5. Религии Китая и Японии

Китайская мифология. — Даосизм. — Конфуцианство. — Моизм. — Синтоизм

Глава 6. Религии Индии

Основные представления индийской культуры. — Ведическая религия. — Брахманизм. — Джайнизм. — Индуизм. — Сикхизм

Глава 7. Буддизм как первая мировая религия

Основные особенности мировых религий. — Жизнь Будды. — Становление буддизма. — Этика буддизма. — Разновидности буддизма

Глава 8. Древнееврейская религия, иудаизм, зарождение христианства

Еврейская Библия. — Иудаизм. — Тенденции развития мифологии и религии. — Истоки христианства. — Жизнь Христа. — Смерть Христа. — Воскресение Христа. — Новый Завет

Глава 9. Становление христианства как мировой религии

Греческая мифология. — Римская история и мифология. — Античная философия как предтеча христианства. — Преследования христиан. — Торжество христианства. — Развитие христианства до раскола восточной и западной церквей

Глава 10. Христианство в Византии, Европе и Америке

Православие в Византии. — Христианство в Европе в средние века. — Европейская религиозная философия и богословие. — Эпоха Возрождения и протестантизм. — Христианские конфессии в современной Европе. — Христианские конфессии в Северной Америке

Глава 11. Православие в России

Принятие христианства на Руси. — Становление русского православия. — Слово о законе и благодати. — Борьба христианства с язычеством. — Жития святых как нравственный образец. — Церковный раскол и после него

Глава 12. Ислам

Становление и распространение ислама. — Этика ислама. — Мусульманское богословие. — Религиозные мотивы в мусульманском искусстве. — Современные направления ислама

Глава 13. Значение религии и тенденции ее развития

Функции и значение религии. — Общее и особенное в религиях. — Тенденции развития религии и ее будущее. — Соотношение религии с другими отраслями культуры. — Вера как условие и следствие обретения человеком целостности

Приложение

Словарь терминов

Персоналии

Темы для контрольных работ и рефератов

Вопросы к экзаменам и зачетам

Список литературы ко всему курсу