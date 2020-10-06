История религиоведения и интеллектуальная история России XIX — первой половины XX века

В эпоху модерна созрела потребность в изучении «иных» религий, которые стали рассматриваться как часть общей культуры человечества, которую можно изучать на основе научных методов1. Однако как самостоятельная научная дисциплина наука о религии в России складывается лишь к началу ХХ в. В отличие от других европейских стран, где отдельные кафедры по истории религий появились в университетах еще в первой половине XIX в., в России преподавание каких-либо курсов о религии было возможно лишь в пределах духовных школ, где отрицалась возможность применения историко-критического метода в истории религий и предлагалось опираться исключительно на Священное Писание и сочинения отцов церкви. Именно в европейских университетах на пересечении сравнительной теологии, истории, этнографии и языкознания произошло дисциплинарное оформление науки о религии, понимаемой как описание «иных» религий, и приведшее к написанию первых книг по этой дисциплине, представлявших со-бой учебники и учебные пособия университетских профессоров: «Учебник по истории религий» (1834) Бернарда Больцано, «Религии и их христианская интерпретация» (1852–1854) Поля Леблана, «Наука о религии» (1862) Эмиля Берну, «Введение в науку о религии» (1873) Фридриха Макса Мюллера. Некоторые из них были переведены на русский язык.

Возникновение науки о религии в России восходит к XVIII в. и связано с формированием новых представлений о роли и месте гуманитарных знаний вообще. Оно неотделимо от становления и развития этнографии, языкознания и фольклористики, способствовавших изучению религиозных представлений и верований народов, населявших Российскую империю.

В России к началу ХХ в. сформировалось два направления изучения религии: одно — связанное с традицией рассмотрения религии в конфессиональных рамках с опорой на канонические тексты Священного Писания и отцов церкви, и второе — опирающееся на академическую свободу ученого и методы критического научного анализа. О развитии обоих направлений свидетельствуют многочисленные журнальные публикации, переводы иностранных авторов и общественный интерес к научно-популярным работам и пу-бличным лекциям на темы, в той или иной степени связанные с изучением религий и их интерпретацией.

В последние десять лет в нашей стране появились публикации, касающиеся изучения религии до революции. Однако пока еще не создана целостная картина развития религиоведения в России до 1917 г. В основном это обусловлено тем, что развитие науки о религии не всегда рассматривается в рамках исторического и культурного контекстов. Для углубленного изучения истории науки наиболее подходящим методом, на наш взгляд, является историографическое описание в рамках интеллектуальной истории, то есть истории идей и анализа социокультурного контекста. В качестве источников, помимо исследовательских трудов, которые обычно становятся объектом историографического описания, приверженцы этого научного направления используют архивные документы разного типа, в том числе личную переписку, а также мемуары и периодические издания конкретной эпохи.

В настоящей книге представлены тексты по истории религиоведения в России конца XIX — первой половины ХХ в., написанные на основе этой методологии. Одной из причин сравнительно позднего оформления науки о религии в России было то обстоятельство, что, в отличие от других стран Европы, изучение религии было сосредоточено исключительно в пределах духовных школ, поддерживавших каноническое отношение к источникам, в основном ограниченным Священным Писанием и сочинениями отцов церкви. В университетах Европы, прежде всего в протестантских странах, историко-церковные дисциплины подвергались воздействию перемен, связанных с распространением новых научных методов, сравнительно-исторического и критического анализа источников, новых взглядов на историю человечества в целом4. Там постепенно сформировалось представление об истории религий как важной составляющей исторической науки, которая включает в себя и историю церкви.