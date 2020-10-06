История религиоведения XIX - XX века
Возникновение науки о религии в России восходит к XVIII в. и связано с формированием новых представлений о роли и месте гуманитарных знаний вообще. Оно неотделимо от становления и развития этнографии, языкознания и фольклористики, способствовавших изучению религиозных представлений и верований народов, населявших Российскую империю.
В эпоху модерна созрела потребность в изучении «иных» религий, которые стали рассматриваться как часть общей культуры человечества, которую можно изучать на основе научных методов1. Однако как самостоятельная научная дисциплина наука о религии в России складывается лишь к началу ХХ в. В отличие от других европейских стран, где отдельные кафедры по истории религий появились в университетах еще в первой половине XIX в., в России преподавание каких-либо курсов о религии было возможно лишь в пределах духовных школ, где отрицалась возможность применения историко-критического метода в истории религий и предлагалось опираться исключительно на Священное Писание и сочинения отцов церкви. Именно в европейских университетах на пересечении сравнительной теологии, истории, этнографии и языкознания произошло дисциплинарное оформление науки о религии, понимаемой как описание «иных» религий, и приведшее к написанию первых книг по этой дисциплине, представлявших со-бой учебники и учебные пособия университетских профессоров: «Учебник по истории религий» (1834) Бернарда Больцано, «Религии и их христианская интерпретация» (1852–1854) Поля Леблана, «Наука о религии» (1862) Эмиля Берну, «Введение в науку о религии» (1873) Фридриха Макса Мюллера. Некоторые из них были переведены на русский язык.
История религиоведения и интеллектуальная история России XIX — первой половины XX века - Архивные материалы и исследования
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2019. — 520 с.
ISBN 978-5-288-05987-2
История религиоведения и интеллектуальная история России XIX — первой половины XX века - Архивные материалы и исследования - Содержание
ВВЕДЕНИЕ (М. М. Шахнович)
I. ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ
- Религия Древней Месопотамии в работах российских востоковедов и фольклористов (1859–1950) (В. В. Емельянов)
- Изучение истории православия в России в XIX — начале XX века (Т. В. Чумакова)
- Изучение истории западного христианства в России в XIX — начале XX века (М. М. Шахнович)
- Изучение Реформации в западных провинциях Российской империи на рубеже XIX и XX веков (Д. И. Вебер)
- У истоков российского исламоведения: академическая и Казанская миссионерская школы (А. И. Маточкина, М. С. Стецкевич)
- Деятельность Общества изучения Амурского края по исследованию религиозных представлений народов Дальнего Востока (А. А. Зубковская)
II. ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ МЕНЬШИНСТВ В РОССИИ
- Историк раннего христианства и критик кровавого навета Д. А. Хвольсон (Д. А. Браткин)
- Исследование движения субботников в российской науке: подходы, дискурсы, результаты (Т. И. Хижая)
- В. Д. Бонч-Бруевич — исследователь религиозных миноритарных групп в России: по материалам Научно-исторического архива ГМИР (Е. А. Терюкова)
III. ТРУДЫ, ОТКРЫТИЯ, СУДЬБЫ
- Археолог К. Я. Виноградов как исследователь религиозных верований народов Восточной Европы (А. В. Карпов)
- Исследователь А. С. Фиркович и его трансформация взглядов на караимскую историю (Н. В. Кашовская)
- Г. Э. Петри и отечественная медиевистика первой трети XX века (Е. С. Кравцова)
- Роль В. Г. Дружинина в изучении истории и культуры старообрядчества (З. А. Лучшева)
- Деятельность ученого и собирателя В. А. Казакевича по изучению истории и археологии Монголии (В. Н. Мазурина)
- Вклад Г. С. Саблукова в развитие отечественного религиоведческого знания (Н. К. Хазов)
- В. Н. Хитрово и его библиотека в контексте отечественного палестиноведения (А. В. Панеях)
- Первые российские исследовательницы религии (В. В. Хорина)
- Чукотские рисунки из архива В. Г. Богораза и их значение для изучения религии (А. Д. Белова)
IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ И ИСТОРИЯ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
- Колесо фортуны: собиратели масонской коллекции Музея истории религии (М. В. Птиченко)
- О коллекции пергаменных грамот в собрании ГМИР: история поступления и состав (Е. С. Кравцова, Ю. К. Рогова)
- Научные исследования по истории католической церкви, свободомыслия и атеизма на Западе в Музее истории религии АН СССР (Р. Т. Рашкова)
V. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- В. Д. Бонч-Бруевич. Исследовательские и биографические материалы: по материалам Научно-исторического архива ГМИР (публ. и коммент. Е. А. Терюковой)
- Г. Э. Петри. Франциск и раннее францисканство (из истории массовых религиозных движений XIII века в Италии) (публ. и коммент. Е. С. Кравцовой)
- Императорское православное палестинское общество при преемниках В. Н. Хитрово. Четыре письма (1903–1906 гг.) из Архива внешней политики Российской империи (публ. и коммент. П. В. Федотова)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Труды по истории религии и церкви.
Библиографический указатель книг и оттисков из личной библиотеки В. Н. Хитрово (сост. А. В. Панеях)
История религиоведения и интеллектуальная история России XIX — первой половины XX века - Архивные материалы и исследования - Введение
В России к началу ХХ в. сформировалось два направления изучения религии: одно — связанное с традицией рассмотрения религии в конфессиональных рамках с опорой на канонические тексты Священного Писания и отцов церкви, и второе — опирающееся на академическую свободу ученого и методы критического научного анализа. О развитии обоих направлений свидетельствуют многочисленные журнальные публикации, переводы иностранных авторов и общественный интерес к научно-популярным работам и пу-бличным лекциям на темы, в той или иной степени связанные с изучением религий и их интерпретацией.
В последние десять лет в нашей стране появились публикации, касающиеся изучения религии до революции. Однако пока еще не создана целостная картина развития религиоведения в России до 1917 г. В основном это обусловлено тем, что развитие науки о религии не всегда рассматривается в рамках исторического и культурного контекстов. Для углубленного изучения истории науки наиболее подходящим методом, на наш взгляд, является историографическое описание в рамках интеллектуальной истории, то есть истории идей и анализа социокультурного контекста. В качестве источников, помимо исследовательских трудов, которые обычно становятся объектом историографического описания, приверженцы этого научного направления используют архивные документы разного типа, в том числе личную переписку, а также мемуары и периодические издания конкретной эпохи.
В настоящей книге представлены тексты по истории религиоведения в России конца XIX — первой половины ХХ в., написанные на основе этой методологии. Одной из причин сравнительно позднего оформления науки о религии в России было то обстоятельство, что, в отличие от других стран Европы, изучение религии было сосредоточено исключительно в пределах духовных школ, поддерживавших каноническое отношение к источникам, в основном ограниченным Священным Писанием и сочинениями отцов церкви. В университетах Европы, прежде всего в протестантских странах, историко-церковные дисциплины подвергались воздействию перемен, связанных с распространением новых научных методов, сравнительно-исторического и критического анализа источников, новых взглядов на историю человечества в целом4. Там постепенно сформировалось представление об истории религий как важной составляющей исторической науки, которая включает в себя и историю церкви.
No comments yet. Be the first!