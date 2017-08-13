История России XIX - начала XX века

Учебник адресован студентам исторических факультетов университетов и написан в соответствии с программой курса истории России XIX — начала XX в. Он представляет собой систематическое изложение исторического материала, необходимого для усвоения студентами. В нем учтены достижения исследовательской литературы по отечественной истории последних лет, уделено больше внимания характеристике выдающихся исторических персонажей (политических и военных деятелей, представителей науки и искусства), более полно раскрыта сущность либерального и консервативного направлений русской общественной мысли, введены новые, ранее не освещавшиеся в учебной литературе темы; история Русской Православной Церкви и ее взаимоотношений с государством, культура и быт города и деревни, но главное — предлагаются новые подходы к трактовке исторических явлений и процессов.

Суть новых подходов заключается в следующем. В первую очередь, авторы выступают против бытовавшей ранее односторонности в оценке явлений, фактов, роли конкретных исторических личностей. Односторонность обычно проявлялась в преувеличении одних событий и исторических персонажей и в преуменьшении или даже замалчивании других, что нередко диктовалось политической и идеологической конъюнктурой. Так, например, русские монархи трактовались преимущественно в негативном плане — только как выразители классовых интересов господствовавших классов и сословий. Акцент делался на их охранительно-консервативной деятельности и замалчивалась их позитивная роль в укреплении государственности, военно-политической мощи страны, в развитии ее экономики и культуры. В негативном плане также рассматривались программы и деятельность непролетарских партий начала XX в.

Новый подход выступает против преувеличения значения “базисных” и недооценки роли “надстроечных” факторов и процессов (сферы духовной жизни, национальных особенностей — национальной психологии, традиций, религии и т.д.), а также факторов субъективного характера, роль которых особенно возрастает в кризисные, переломные моменты истории.

История России XIX - начала XX века

Учебник / Под ред. В. А. Федорова. 3-е изд., перераб.

М.: Издательство Московского университета; Издательский центр «Академия», 2004. 864 с.

(Классический университетский учебник).

ISBN 5-211-05015-0 (Изд-во Московского ун-та)

ISBN 5-7695-1772-7 (Издательский центр «Академия»)

История России XIX - начала XX века - Содержание

Предисловие (В.А. Садовничий)

Введение

Глава 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

§ 1. Территория и ее административное деление

§ 2. Население и его сословная структура

§ 3. Сельское хозяйство. Возникновение очагов и центров торгового земледелия

§ 4. Помещичье хозяйство. Проблема “кризиса крепостничества”

§ 5. Развитие промышленности. Начало промышленного переворота в России

§ 6. Города. Транспорт. Внутренняя и внешняя торговля

§ 7. Итоги социально-экономического развития России в первой половине XIX в

Глава 2. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В 1801-1812 гг.

§ 1. Внутренняя политика

§ 2. Внешняя политика России в 1801 —1812 гг

Глава 3. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

§ 1. Начало Отечественной войны. Бородинское сражение

§ 2. Последний этап войны

§ 3. Русская армия в Западной Европе (1813—1814)

§ 4. Венский конгресс. Создание новой политической системы в Европе

Глава 4. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В 1815-1825 гг.

§ 1. Внутренняя политика

§ 2. Внешняя политика России в 1815—1825 гг

Глава 5. НАЧАЛО ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ. ДЕКАБРИСТЫ

§ 1. Истоки декабристской идеологии

§ 2. Ранние декабристские организации

§ 3. Декабристские организации в 1821—1825 гг

§ 4. Конституционные проекты П. И. Пестеля и И. М. Муравьева

§ 5. Тайные Общества соединенных славян и военных друзей

§ 6. Восстание декабристов. Следствие и суд

Глава 6. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ (1825-1855)

§ 1. Николай I и основные направления его внутренней политики. Комитет 6 декабря 1826 г.

§ 2. Перестройка административного управления

§ 3. Кодификация законов

§ 4. Политика в области просвещения и печати

§ 5. Социальная политика. Крестьянский вопрос

§ 6. Правительственные меры в области промышленности, торговли и финансов

§ 7. Усиление политической реакции в 1848—1855 гг

Глава 7. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.

§ 1. Внешнеполитические задачи России

§ 2. Восточный вопрос во внешней политике России в 1825-1853 гг

§ 3. Россия и Европа в 30—40-е годы XIX в

§ 4. Крымская война 1853—1856 гг

Глава 8. РОССИЯ И КАВКАЗ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

§ 1. Присоединение народов Закавказья к России

§ 2. Завоевание Россией Северного Кавказа. Кавказская война 1817-1864 гг.

Глава 9. ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.

§ 1. Общество и идеи в конце 20-х—30-е годы

§ 2. Консервативное и либерально-оппозиционные направления русской общественной мысли в конце 30-х—40-е годы

§ 3. Формирование демократического направления русской общественной мысли

Глава 10. ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА

§ 1. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы

§ 2. “Положения” 19 февраля 1861 г. и проведение их в жизнь

§ 3. Ответ крестьян на реформу

§ 4. Особенности проведения крестьянской реформы в национальных окраинах. Реформа в удельной и государственной деревне

§ 5. Значение отмены крепостного права

Глава 11. РЕФОРМЫ 1863-1874 гг.

§ 1. Реформы в области местного управления

§ 2. Судебная реформа

§ 3. Финансовые реформы

§ 4. Реформы в области народного образования и печати

§ 5. Военные реформы. Русская армия во второй половине XIX в.

§ 6. Значение реформ 1863—1874 гг.

Глава 12. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ

§ 1. Изменения в землевладении и землепользовании

§ 2. Сельская община в пореформенной России

§ 3. Социальное расслоение пореформенной деревни

§ 4. Пореформенное помещичье хозяйство

§ 5. Новые тенденции в развитии сельского хозяйства. Рост торгового земледелия

§ 6. Рост и размещение промышленности в пореформенной России. Заверщение промышленного переворота

§ 7. Рост железнодорожной сети и парового водного транспорта

§ 8. Внутренний и внешний рынок

§ 9. Капиталистический кредит и банки. Иностранный капитал в России

§ 10. Пореформенный город

§ 11. Социальный состав населения к концу XIX в.

§ 12. Особенности социально-экономического развития пореформенной России

Глава 13. ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В 60-х - НАЧАЛЕ 80-х ГОДОВ. РУССКОЕ НАРОДНИЧЕСТВО

§ 1. Освободительное движение в 1861 — 1864 гг

§ 2. Польское восстание 1863—1864 гг. и русское общество

§ 3. Революционные организации и кружки в середине 60-х — начале 70-х годов

§ 4. Русское народничество в 70-х — начале 80-х годов

§ 5. Рабочее движение в 70—80-е годы

§ 6. Либерально-оппозиционное движение на рубеже 70—80-х годов

Глава 14. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ В 80-х - НАЧАЛЕ 90-х ГОДОВ

§ 1. Кризис самодержавной власти на рубеже 70—80-х годов. Политика лавирования

§ 2. Цензура и просвещение

§ 3. Аграрный вопрос

§ 4. Введение института земских начальников

§ 5. Контрреформы в области местного управления и суда

§ 6. Национальный вопрос

§ 7. Финансово-экономическая политика

§ 8. Итоги внутренней политики самодержавия в 80—90-е годы

Глава 15. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В СЕРЕДИНЕ 50-х - НАЧАЛЕ 90-х ГОДОВ XIX в.

§ 1. Политика России в Европе, Северной Америке и на Дальнем Востоке

§ 2. Внешняя политика в 70-е годы XIX в

§ 3. Россия и восточный кризис 70-х годов. Русско-турецкая война 1877-1878 гг

§ 4. Внешняя политика России в 80—90-е годы

Глава 16. СРЕДНЯЯ АЗИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

§ 1. Государства Средней Азии

§ 2. Русско-среднеазиатские отношения в середине XIX в

§ 3. Завоевание Средней Азии Россией (вторая половина 60-х — начало 70-х годов)

§ 4. Последний этап завоевания Средней Азии Россией (70—80-е годы XIX в.)

Глава 17. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.

§ 1. Российский капитализм в системе мирового монополистического хозяйства на рубеже XIX—XX вв.

§ 2. Динамика промышленного развития России в 1893—1913 гг.

§ 3. Монополистические объединения

§ 4. Сельское хозяйство России в начале XX в

§ 5. Внутренняя и внешняя торговля

§ 6. Распространение монополистического капитала на окраины России

§7. Население России в 1897—1913 гг. и его социальная структура

§ 8. Особенности монополистического капитализма в России

Глава 18, ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.

§ 1. Николай II и его ближайшее окружение

§ 2. Экономическая политика

§ 3. Социальная политика

§ 4. Национальный вопрос во внутренней политике самодержавия

Глава 19. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.

§ 1. Особенности международной обстановки на рубеже веков

§ 2. Политика России в Западной Европе, на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке

§ 3. Дальневосточная политика России

§ 4. Русско-японская война

Глава 20, РЕВОЛЮЦИЯ 1905--1907 гг.

§ 1. Предпосылки революции. Освободительное движение 1890 — начала 1900-х гг

§ 2. Революция 1905—1907 гг., ее характер и движущие силы

§ 3. Общественно-политическое движение. Образование политических партий и их программы

§ 4. Изменения в государственном строе. I и II Государственгіые думы

§ 5. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Итоги и значение революции 1905—1907 гг

Глава 21. ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ МОНАРХИЯ

§ 1. Третьеиюньская политическая систем а

§ 2. Наведение порядка

§ 3. Реформы

§ 4. Разложение третьеиюньской политической системы

Глава 22, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 1905-1914 гг.

§ 1. Новые условия формирования внешнеполитического курса

§ 2. Внешнеполитическая программа А.П. Извольского

§ 3. Боснийский кризис 1908—1909 гг

§ 4. Потсдамское соглашение 1911 г.

§ 5. Дальневосточная политика России в 1907—1914 гг

§ 6. Балканы и проливы во внешней политике России в 1911-1914 гг

Глава 23. РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

§ 1. Вступление России в Первую мировую войну

§ 2. Россия в 1914 г

§ 3. Кампания 1915 г. “Мобилизация промышленности”

§ 4. Военные действия в 1916 г. Брусиловский прорыв

§ 5. Обстановка в тылу

Глава 24. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.

§ I. Причины и характер Февральской революции

§ 2. Восстание в Петрограде 27 февраля 1917 г

§ 3. Образование Временного правительства

§ 4. Отречение Николая I I

§ 5. Свержение старой власти в Москве и на периферии

§ 6. Первые декреты Временного правительства

§ 7. Сущность двоевластия

Глава 25. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО В XIX - НАЧАЛЕ XX в.

§ 1. Управление церковью. Церковный приход

§ 2. Монастыри и монашество

§ 3. Система духовного образования

§ 4. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви

§ 5. Конфессиональная политика Александра I и Николая I

§ 6. Конфессиональная политика Александра II и Александра III

§ 7. Русская Православная Церковь и государство в начале XX в

Глава 26. КУЛЬТУРА РОССИИ XIX - НАЧАЛА XX в.

I. Культура в первой половине XIX в. § 1. Система просвещения § 2. Наука. Научные центры § 3. Художественная культура

II. Культура пореформенной России § 1. Состояние просвещения § 2. Интеллигенция и ее участие в общественно-культурной жизни § 3. Успехи научной мысли § 4. Художественная культура

III. Культура России в конце XIX — начале XX столетия § 1. Народное образование и просвещ ение § 2. Достижения научной мысли. Наука в системе общественного сознания § 3. Художественная культура



Глава 27. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК ГОРОДА И ДЕРЕВНИ

§ 1. Город в культурной жизни

§ 2. Деревня в культурной жизни

§ 3. Культурно-информационная система

Хронологическая таблица

Библиография

История России XIX - начала XX века - Введение

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Ректор Московского университета академик РАН, профессор В. А. Садовничий