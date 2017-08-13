История России XIX - начала XX века - Учебник
Учебник адресован студентам исторических факультетов университетов и написан в соответствии с программой курса истории России XIX — начала XX в. Он представляет собой систематическое изложение исторического материала, необходимого для усвоения студентами. В нем учтены достижения исследовательской литературы по отечественной истории последних лет, уделено больше внимания характеристике выдающихся исторических персонажей (политических и военных деятелей, представителей науки и искусства), более полно раскрыта сущность либерального и консервативного направлений русской общественной мысли, введены новые, ранее не освещавшиеся в учебной литературе темы; история Русской Православной Церкви и ее взаимоотношений с государством, культура и быт города и деревни, но главное — предлагаются новые подходы к трактовке исторических явлений и процессов.
Суть новых подходов заключается в следующем. В первую очередь, авторы выступают против бытовавшей ранее односторонности в оценке явлений, фактов, роли конкретных исторических личностей. Односторонность обычно проявлялась в преувеличении одних событий и исторических персонажей и в преуменьшении или даже замалчивании других, что нередко диктовалось политической и идеологической конъюнктурой. Так, например, русские монархи трактовались преимущественно в негативном плане — только как выразители классовых интересов господствовавших классов и сословий. Акцент делался на их охранительно-консервативной деятельности и замалчивалась их позитивная роль в укреплении государственности, военно-политической мощи страны, в развитии ее экономики и культуры. В негативном плане также рассматривались программы и деятельность непролетарских партий начала XX в.
Новый подход выступает против преувеличения значения “базисных” и недооценки роли “надстроечных” факторов и процессов (сферы духовной жизни, национальных особенностей — национальной психологии, традиций, религии и т.д.), а также факторов субъективного характера, роль которых особенно возрастает в кризисные, переломные моменты истории.
История России XIX - начала XX века
Учебник / Под ред. В. А. Федорова. 3-е изд., перераб.
М.: Издательство Московского университета; Издательский центр «Академия», 2004. 864 с.
(Классический университетский учебник).
ISBN 5-211-05015-0 (Изд-во Московского ун-та)
ISBN 5-7695-1772-7 (Издательский центр «Академия»)
История России XIX - начала XX века - Содержание
Предисловие (В.А. Садовничий)
Введение
Глава 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
- § 1. Территория и ее административное деление
- § 2. Население и его сословная структура
- § 3. Сельское хозяйство. Возникновение очагов и центров торгового земледелия
- § 4. Помещичье хозяйство. Проблема “кризиса крепостничества”
- § 5. Развитие промышленности. Начало промышленного переворота в России
- § 6. Города. Транспорт. Внутренняя и внешняя торговля
- § 7. Итоги социально-экономического развития России в первой половине XIX в
Глава 2. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В 1801-1812 гг.
- § 1. Внутренняя политика
- § 2. Внешняя политика России в 1801 —1812 гг
Глава 3. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
- § 1. Начало Отечественной войны. Бородинское сражение
- § 2. Последний этап войны
- § 3. Русская армия в Западной Европе (1813—1814)
- § 4. Венский конгресс. Создание новой политической системы в Европе
Глава 4. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В 1815-1825 гг.
- § 1. Внутренняя политика
- § 2. Внешняя политика России в 1815—1825 гг
Глава 5. НАЧАЛО ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ. ДЕКАБРИСТЫ
- § 1. Истоки декабристской идеологии
- § 2. Ранние декабристские организации
- § 3. Декабристские организации в 1821—1825 гг
- § 4. Конституционные проекты П. И. Пестеля и И. М. Муравьева
- § 5. Тайные Общества соединенных славян и военных друзей
- § 6. Восстание декабристов. Следствие и суд
Глава 6. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ (1825-1855)
- § 1. Николай I и основные направления его внутренней политики. Комитет 6 декабря 1826 г.
- § 2. Перестройка административного управления
- § 3. Кодификация законов
- § 4. Политика в области просвещения и печати
- § 5. Социальная политика. Крестьянский вопрос
- § 6. Правительственные меры в области промышленности, торговли и финансов
- § 7. Усиление политической реакции в 1848—1855 гг
Глава 7. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.
- § 1. Внешнеполитические задачи России
- § 2. Восточный вопрос во внешней политике России в 1825-1853 гг
- § 3. Россия и Европа в 30—40-е годы XIX в
- § 4. Крымская война 1853—1856 гг
Глава 8. РОССИЯ И КАВКАЗ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
- § 1. Присоединение народов Закавказья к России
- § 2. Завоевание Россией Северного Кавказа. Кавказская война 1817-1864 гг.
Глава 9. ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.
- § 1. Общество и идеи в конце 20-х—30-е годы
- § 2. Консервативное и либерально-оппозиционные направления русской общественной мысли в конце 30-х—40-е годы
- § 3. Формирование демократического направления русской общественной мысли
Глава 10. ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА
- § 1. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы
- § 2. “Положения” 19 февраля 1861 г. и проведение их в жизнь
- § 3. Ответ крестьян на реформу
- § 4. Особенности проведения крестьянской реформы в национальных окраинах. Реформа в удельной и государственной деревне
- § 5. Значение отмены крепостного права
Глава 11. РЕФОРМЫ 1863-1874 гг.
- § 1. Реформы в области местного управления
- § 2. Судебная реформа
- § 3. Финансовые реформы
- § 4. Реформы в области народного образования и печати
- § 5. Военные реформы. Русская армия во второй половине XIX в.
- § 6. Значение реформ 1863—1874 гг.
Глава 12. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
- § 1. Изменения в землевладении и землепользовании
- § 2. Сельская община в пореформенной России
- § 3. Социальное расслоение пореформенной деревни
- § 4. Пореформенное помещичье хозяйство
- § 5. Новые тенденции в развитии сельского хозяйства. Рост торгового земледелия
- § 6. Рост и размещение промышленности в пореформенной России. Заверщение промышленного переворота
- § 7. Рост железнодорожной сети и парового водного транспорта
- § 8. Внутренний и внешний рынок
- § 9. Капиталистический кредит и банки. Иностранный капитал в России
- § 10. Пореформенный город
- § 11. Социальный состав населения к концу XIX в.
- § 12. Особенности социально-экономического развития пореформенной России
Глава 13. ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В 60-х - НАЧАЛЕ 80-х ГОДОВ. РУССКОЕ НАРОДНИЧЕСТВО
- § 1. Освободительное движение в 1861 — 1864 гг
- § 2. Польское восстание 1863—1864 гг. и русское общество
- § 3. Революционные организации и кружки в середине 60-х — начале 70-х годов
- § 4. Русское народничество в 70-х — начале 80-х годов
- § 5. Рабочее движение в 70—80-е годы
- § 6. Либерально-оппозиционное движение на рубеже 70—80-х годов
Глава 14. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ В 80-х - НАЧАЛЕ 90-х ГОДОВ
- § 1. Кризис самодержавной власти на рубеже 70—80-х годов. Политика лавирования
- § 2. Цензура и просвещение
- § 3. Аграрный вопрос
- § 4. Введение института земских начальников
- § 5. Контрреформы в области местного управления и суда
- § 6. Национальный вопрос
- § 7. Финансово-экономическая политика
- § 8. Итоги внутренней политики самодержавия в 80—90-е годы
Глава 15. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В СЕРЕДИНЕ 50-х - НАЧАЛЕ 90-х ГОДОВ XIX в.
- § 1. Политика России в Европе, Северной Америке и на Дальнем Востоке
- § 2. Внешняя политика в 70-е годы XIX в
- § 3. Россия и восточный кризис 70-х годов. Русско-турецкая война 1877-1878 гг
- § 4. Внешняя политика России в 80—90-е годы
Глава 16. СРЕДНЯЯ АЗИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
- § 1. Государства Средней Азии
- § 2. Русско-среднеазиатские отношения в середине XIX в
- § 3. Завоевание Средней Азии Россией (вторая половина 60-х — начало 70-х годов)
- § 4. Последний этап завоевания Средней Азии Россией (70—80-е годы XIX в.)
Глава 17. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
- § 1. Российский капитализм в системе мирового монополистического хозяйства на рубеже XIX—XX вв.
- § 2. Динамика промышленного развития России в 1893—1913 гг.
- § 3. Монополистические объединения
- § 4. Сельское хозяйство России в начале XX в
- § 5. Внутренняя и внешняя торговля
- § 6. Распространение монополистического капитала на окраины России
- §7. Население России в 1897—1913 гг. и его социальная структура
- § 8. Особенности монополистического капитализма в России
Глава 18, ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
- § 1. Николай II и его ближайшее окружение
- § 2. Экономическая политика
- § 3. Социальная политика
- § 4. Национальный вопрос во внутренней политике самодержавия
Глава 19. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в.
- § 1. Особенности международной обстановки на рубеже веков
- § 2. Политика России в Западной Европе, на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке
- § 3. Дальневосточная политика России
- § 4. Русско-японская война
Глава 20, РЕВОЛЮЦИЯ 1905--1907 гг.
- § 1. Предпосылки революции. Освободительное движение 1890 — начала 1900-х гг
- § 2. Революция 1905—1907 гг., ее характер и движущие силы
- § 3. Общественно-политическое движение. Образование политических партий и их программы
- § 4. Изменения в государственном строе. I и II Государственгіые думы
- § 5. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Итоги и значение революции 1905—1907 гг
Глава 21. ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ МОНАРХИЯ
- § 1. Третьеиюньская политическая систем а
- § 2. Наведение порядка
- § 3. Реформы
- § 4. Разложение третьеиюньской политической системы
Глава 22, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 1905-1914 гг.
- § 1. Новые условия формирования внешнеполитического курса
- § 2. Внешнеполитическая программа А.П. Извольского
- § 3. Боснийский кризис 1908—1909 гг
- § 4. Потсдамское соглашение 1911 г.
- § 5. Дальневосточная политика России в 1907—1914 гг
- § 6. Балканы и проливы во внешней политике России в 1911-1914 гг
Глава 23. РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
- § 1. Вступление России в Первую мировую войну
- § 2. Россия в 1914 г
- § 3. Кампания 1915 г. “Мобилизация промышленности”
- § 4. Военные действия в 1916 г. Брусиловский прорыв
- § 5. Обстановка в тылу
Глава 24. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.
- § I. Причины и характер Февральской революции
- § 2. Восстание в Петрограде 27 февраля 1917 г
- § 3. Образование Временного правительства
- § 4. Отречение Николая I I
- § 5. Свержение старой власти в Москве и на периферии
- § 6. Первые декреты Временного правительства
- § 7. Сущность двоевластия
Глава 25. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО В XIX - НАЧАЛЕ XX в.
- § 1. Управление церковью. Церковный приход
- § 2. Монастыри и монашество
- § 3. Система духовного образования
- § 4. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви
- § 5. Конфессиональная политика Александра I и Николая I
- § 6. Конфессиональная политика Александра II и Александра III
- § 7. Русская Православная Церковь и государство в начале XX в
Глава 26. КУЛЬТУРА РОССИИ XIX - НАЧАЛА XX в.
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I. Культура в первой половине XIX в.
- § 1. Система просвещения
- § 2. Наука. Научные центры
- § 3. Художественная культура
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II. Культура пореформенной России
- § 1. Состояние просвещения
- § 2. Интеллигенция и ее участие в общественно-культурной жизни
- § 3. Успехи научной мысли
- § 4. Художественная культура
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III. Культура России в конце XIX — начале XX столетия
- § 1. Народное образование и просвещ ение
- § 2. Достижения научной мысли. Наука в системе общественного сознания
- § 3. Художественная культура
Глава 27. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК ГОРОДА И ДЕРЕВНИ
- § 1. Город в культурной жизни
- § 2. Деревня в культурной жизни
- § 3. Культурно-информационная система
Хронологическая таблица
Библиография
История России XIX - начала XX века - Введение
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Ректор Московского университета академик РАН, профессор В. А. Садовничий
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