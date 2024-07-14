История русской литературы Серебряного века - Учебник для вузов

Словосочетание, вынесенное в заголовок предлагаемой книги, стало настолько общераспространенным, что мало кто задумывается над его теоретическим осмыслением. Большинством читателей оно воспринимается как метафора, обозначающая хороших (любимых) писателей начала XX века. В зависимости от личного вкуса здесь могут оказаться А. Блок и В. Маяковский, Д. Мережковский и И. Бунин, Н. Гумилев и С. Есенин, А. Ахматова и А. Крученых, Ф. Сологуб и А. Куприн. «Школьное литературоведение» для полноты картины добавляет в названный список М. Горького и целый ряд писателей-реалистов «знаньевцев» (авторов, группировавшихся вокруг горьковского издательства «Знание»).

При таком понимании Серебряный век становится синонимом давно существующего и гораздо более научного понятия «литература конца XIX — начала XX века». И вовсе незачем «огород городить» и вводить понятие «Серебряного века», на наш взгляд, обозначающее явление, с одной стороны, безусловно входящее в литературный процесс рубежа веков; с другой — значительно более узкое, чем весь литературный процесс указанного периода.

Прежде чем говорить об отличительных особенностях того, что мы имеем в виду под «литературой Серебряного века», попытаемся очертить особенности, присущие всему художественному творчеству между 1890-ми и 1900-ми годами.

Наша задача облегчается тем, что в свое время это уже сделал выдающийся знаток литературы профессор Семен Афанасьевич Венгеров в предисловии к задуманной им трехтомной «Истории русской литературы XX века» (1914). Обозначив свои вводные статьи к каждому тому общим заголовком «Этапы неоромантического движения», ученый отметил, что объединяющим общественника М. Горького и индивидуалиста К. Бальмонта, реалиста И. Бунина, символистов В. Брюсова, А. Блока и А. Белого с экспрессионистом Л. Андреевым и натуралистом М. Арцыбашевым, пессимиста-декадента Ф. Сологуба и оптимиста А. Куприна был вызов традициям обыденщины, «на широкий простор кипения сил, куда-то ввысь, вдаль, вглубь, но только прочь от постылой плоскости старого прозябания».

Писатели рубежа веков почувствовали кризис эпохи, охвативший буквально все отрасли: социально-экономическую, политическую, философскую, эстетическую. Все понимали необходимость поиска выхода из тупика. Но понимали по-разному.

Неудача реформы 1861 года, не решившей судьбы крестьянства, привела к появлению в России марксизма, делавшего ставку на развитие промышленности и появление нового революционного класса — пролетариата, свободного от собственности, объединенного условиями общего труда в коллектив и готового идти до конца в борьбе за осуществление извечной народной мечты об обществе справедливости, равенства и свободы. В политической сфере это означало отказ от просветительства ранних народников и терроризма поздних, а также переход к организованной борьбе масс вплоть до насильственного свержения строя и установления диктатуры пролетариата над всеми другими классами. Бунтарь-люмпен, рабочий-революционер становились героями произведений Горького и следовавших в его фарватере писателей.

История русской литературы Серебряного века - Учебник для вузов

Ответственный редактор В. В. Агеносов.— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 294 с. — (Высшее образование). —Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-06806-1

История русской литературы Серебряного века - Учебник для вузов – Содержание

Авторский коллектив

Введение (В. В. Агеносов)

СИМВОЛИЗМ

Русский символизм (А. В. Леденев)

Дмитрий Мережковский (А. В. Леденев)

Константин Бальмонт (В. Е. Красовский)

Валерий Брюсов (А. Ю. Леонтьева)

Зинаида Гиппиус (С. В. Ломтев)

Федор Сологуб (В. В. Агеносов)

Александр Блок (С. В. Ломтев)

Андрей Белый (С. В. Ломтев)

ПРЕДАКМЕИЗМ. АКМЕИЗМ

Михаил Кузмин (А. В. Леденев)

Акмеизм (А. В. Леденев)

Николай Гумилев (С. Л. Слободнюк)

Анна Ахматова (М. Г. Ваняшова, А. Ю. Леонтьева)

Осип Мандельштам (А. Ю. Леонтьева)

ВНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГРУПП

Максимилиан Волошин (С. М. Пинаев)

Марина Цветаева (И. М. Каширина)

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОЭТЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Крестьянские писатели (Т. К. Савченко)

Николай Клюев (Т. К. Савченко)

Сергей Есении (Т. К. Савченко)

ФУТУРИСТЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Игорь Северянин (С. М. Пинаев)

Велимир Хлебников (С. М. Пинаев)

Заключение (В. В. Агеносов)

Новые издания по дисциплине «История русской литературы» и смежным дисциплинам