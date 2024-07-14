История русской литературы Серебряного века - Учебник для вузов
Словосочетание, вынесенное в заголовок предлагаемой книги, стало настолько общераспространенным, что мало кто задумывается над его теоретическим осмыслением. Большинством читателей оно воспринимается как метафора, обозначающая хороших (любимых) писателей начала XX века. В зависимости от личного вкуса здесь могут оказаться А. Блок и В. Маяковский, Д. Мережковский и И. Бунин, Н. Гумилев и С. Есенин, А. Ахматова и А. Крученых, Ф. Сологуб и А. Куприн. «Школьное литературоведение» для полноты картины добавляет в названный список М. Горького и целый ряд писателей-реалистов «знаньевцев» (авторов, группировавшихся вокруг горьковского издательства «Знание»).
При таком понимании Серебряный век становится синонимом давно существующего и гораздо более научного понятия «литература конца XIX — начала XX века». И вовсе незачем «огород городить» и вводить понятие «Серебряного века», на наш взгляд, обозначающее явление, с одной стороны, безусловно входящее в литературный процесс рубежа веков; с другой — значительно более узкое, чем весь литературный процесс указанного периода.
Прежде чем говорить об отличительных особенностях того, что мы имеем в виду под «литературой Серебряного века», попытаемся очертить особенности, присущие всему художественному творчеству между 1890-ми и 1900-ми годами.
Наша задача облегчается тем, что в свое время это уже сделал выдающийся знаток литературы профессор Семен Афанасьевич Венгеров в предисловии к задуманной им трехтомной «Истории русской литературы XX века» (1914). Обозначив свои вводные статьи к каждому тому общим заголовком «Этапы неоромантического движения», ученый отметил, что объединяющим общественника М. Горького и индивидуалиста К. Бальмонта, реалиста И. Бунина, символистов В. Брюсова, А. Блока и А. Белого с экспрессионистом Л. Андреевым и натуралистом М. Арцыбашевым, пессимиста-декадента Ф. Сологуба и оптимиста А. Куприна был вызов традициям обыденщины, «на широкий простор кипения сил, куда-то ввысь, вдаль, вглубь, но только прочь от постылой плоскости старого прозябания».
Писатели рубежа веков почувствовали кризис эпохи, охвативший буквально все отрасли: социально-экономическую, политическую, философскую, эстетическую. Все понимали необходимость поиска выхода из тупика. Но понимали по-разному.
Неудача реформы 1861 года, не решившей судьбы крестьянства, привела к появлению в России марксизма, делавшего ставку на развитие промышленности и появление нового революционного класса — пролетариата, свободного от собственности, объединенного условиями общего труда в коллектив и готового идти до конца в борьбе за осуществление извечной народной мечты об обществе справедливости, равенства и свободы. В политической сфере это означало отказ от просветительства ранних народников и терроризма поздних, а также переход к организованной борьбе масс вплоть до насильственного свержения строя и установления диктатуры пролетариата над всеми другими классами. Бунтарь-люмпен, рабочий-революционер становились героями произведений Горького и следовавших в его фарватере писателей.
История русской литературы Серебряного века - Учебник для вузов
Ответственный редактор В. В. Агеносов.— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 294 с. — (Высшее образование). —Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-06806-1
История русской литературы Серебряного века - Учебник для вузов – Содержание
Авторский коллектив
Введение (В. В. Агеносов)
СИМВОЛИЗМ
- Русский символизм (А. В. Леденев)
- Дмитрий Мережковский (А. В. Леденев)
- Константин Бальмонт (В. Е. Красовский)
- Валерий Брюсов (А. Ю. Леонтьева)
- Зинаида Гиппиус (С. В. Ломтев)
- Федор Сологуб (В. В. Агеносов)
- Александр Блок (С. В. Ломтев)
- Андрей Белый (С. В. Ломтев)
ПРЕДАКМЕИЗМ. АКМЕИЗМ
- Михаил Кузмин (А. В. Леденев)
- Акмеизм (А. В. Леденев)
- Николай Гумилев (С. Л. Слободнюк)
- Анна Ахматова (М. Г. Ваняшова, А. Ю. Леонтьева)
- Осип Мандельштам (А. Ю. Леонтьева)
ВНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГРУПП
- Максимилиан Волошин (С. М. Пинаев)
- Марина Цветаева (И. М. Каширина)
КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОЭТЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
- Крестьянские писатели (Т. К. Савченко)
- Николай Клюев (Т. К. Савченко)
- Сергей Есении (Т. К. Савченко)
ФУТУРИСТЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
- Игорь Северянин (С. М. Пинаев)
- Велимир Хлебников (С. М. Пинаев)
- Заключение (В. В. Агеносов)
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