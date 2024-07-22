История русской литературы XX века - Проза 1920—1940-х гг.

Издательство «Юрайт» печатает учебное пособие для университетов, посвященное творчеству наиболее значительных русских писателей 1920—1990-х гг., тремя выпусками. Первый из них посвящен шести прозаикам 1920—1940-х гг. (Бунин умер в начале 50-х, Набоков гораздо позже, но в 1940-м кончился собственно русский период его творчества). Хотя новую, советскую, литературу хронологически открыли не прозаики, а поэты, начинать серию пособий логично с представителей прозы, которая в XX в. (и уже в XIX в. начиная с 1830-х гг.) играет в литературе определяющую роль. Горький, Бунин, Шмелев, Алексей Толстой связывают литературу Серебряного века с послереволюционной. Булгаков и Набоков начали писать прозу после революции, но остались верны мировым культурным традициям.

Постановка рядом названных шести имен выявляет до сих пор не отмечавшуюся закономерность. Сколь ни многочисленна была эмиграция, в метрополии, естественно, осталось и появилось гораздо больше писателей. Но крупнейшие прозаики 1920—1940-х гг. либо оказались эмигрантами (Бунин, Шмелев, Набоков), либо прошли через эмиграцию (Горький1, А. Н. Толстой2), либо хотели, но не смогли уехать из советской России, как Булгаков, ставший крупнейшей фигурой «задержанной» литературы. Так что количественное преобладание советских прозаиков еще не означает безоговорочного преобладания художественных ценностей в метрополии.

Горький был первым по популярности русским писателем XX в. в России и в мире, а затем и возглавил советскую литературу. Бунин стал первым русским лауреатом Нобелевской премии. И он, и Булгаков, и Набоков — лучшие наши стилисты. Шмелев после революции — самый значительный из выразителей православной, чисто русской идеи; Набоков, наоборот, смог стать и русским, и американским, вообще «западным» писателем, его менталитет изначально это ему позволял. Алексей Толстой, чье творчество крайне неровно (художественные неудачи были и у Горького и Шмелева), все же внес наиболее значительный вклад в художественно-историческую, научно-фантастическую, детскую, приключенческую литературу, писал и серьезные проблемные повести. Булгаков — по собственному определению, «мистический писатель», едва ли не самый оригинальный из всех.

Пособие написано докторами филологических наук, профессорами кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Л. А. Колобаевой («М. Горький», «И. А. Бунин»), С. И. Кормиловым («А. Н. Толстой»), А. В. Леденевым («В. В. Набоков»), Е. Б. Скороспеловой («М. А. Булгаков»), Н. М. Солнцевой («И. С. Шмелев»),

История русской литературы XX века: проза 1920—1940-х гг. - Учебное пособие для вузов

Под редакцией С. И. Кормилова.— Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 174 с.— (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-07056-9

История русской литературы XX века: проза 1920—1940-х гг. – Содержание

Авторский коллектив

Крупнейшие русские прозаики 1920—1940-х годов. От редактора

М. Горький

Литература

И. А. Бунин

Литература

И. С. Шмелев

Литература

А. Н. Толстой

Литература

М. А. Булгаков

Литература

В. В. Набоков

Литература

Новинки издательства «Юрайт» по дисциплине «История русской литературы» и смежным дисциплинам