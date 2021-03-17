Непрошедшее прошлое - Сочинения Шимона Маркиша - Tом 1 - Античность

Маркиш - Непрошедшее прошлое - Tом 1 - Античность
Работа над архивом, можно сказать, началась еще при жизни Маркиша, с составления списка работ. В начале нашей общей жизни, в 1991 году обнаружилось, что самая свежая библиография Маркиша была составлена в 1983 году, в год его защиты в Сорбонне. Маркиш не особенно уважал, даже презирал бухгалтерию академической жизни, «автоадминистрацию» публикаций, ссылок и рецензий, в то же время он аккуратно сохранял всё, что было этого достойно, вплоть до газетных вырезок, заметок и конспектов с данными и датами. Список 1983 года насчитывал 8 книг, 21 статью и 16 переводов — всего 45 наименований, и кончался строками: Список не полон и не вполне точен, поскольку никакого архива у меня не осталось. Я не помню даже названия мелких рецензий, которые печатались в разных журналах Москвы, в том числе — в «Новом мире». Я написал и напечатал не меньше 30 статей для второго издания «Большой Советской энциклопедии» и для «Краткой литературной энциклопедии». В Венгрии я напечатал большую статью о принципах перевода фольклора, но не помню ни названий, ни дат публикации.
Эти строки фигурируют и в конце французской версии. Неудивительно, ведь из России Маркиш уехал не с полной библиотекой — он не подозревал, что его мать и младший брат через два года уедут в Израиль, да и сам он вернется в Москву всего лишь раз (хоронить бабушку). Еще больший ущерб нанес библиотеке переезд из Венгрии в Швейцарию, с ограниченным количеством вещей (официально всего на полгода, но фактически — с целью не возвращаться). В письмах и интервью (напр. с Раисой Орловой о самиздате, 1983) он вспоминает о документах, рукописях и книгах, которые не вернула ему разведенная жена даже после его возвращения в Будапешт (они хранятся у нее до сих пор). Эти два переезда оставили свой след и на архиве, который пострадал и в третий раз.
В 1991 году в составленном нами новом списке значилось 10 книг, 28 статей, и те же 16 переводов. Дальнейшие дополнения (1995–96 — перед годом во Флориде, 1999 — для досье проекта в Институт продвинутых исследований в Будапеште) вносились в ходе работы. Оказалось, что составленный мною наспех список, сопровождавший посвященные Маркишу некрологи в двух журналах («Иерусалимский журнал» и «Studia Slavica Hungarica») в 2004 году, тоже не был полным, хотя в него входило уже 19 книг (включая те, в которых Шимон Маркиш был редактором), 115 статей и 18 переводов. К этим примерно 150 наименованиям за последующие годы добавилось около 50 новых (на самом деле, немало и из старых, забытых). В дополнении списка статьями из прошлого помогали и случайные события. В 1999 году здание нашего университета в Будапеште было возвращено государством католической церкви, и при переезде на новое место университетская библиотека первым делом решила избавиться от толстых журналов советского периода. В лихорадке спасательной акции я просматривала и вырезала (вырывала) пожелтевшие страницы с редкими публикациями, среди них находила и публикации Маркиша, про которые он и сам позабыл.
Непрошедшее прошлое - Сочинения Шимона Маркиша - Tом 1 - Античность
Budapest, 2020
ISBN 978-963-489-269-4
Составитель Zsuzsa Hetenyi
Непрошедшее прошлое - Сочинения Шимона Маркиша - Tом 1 - Античность - Содержание
Praeambulum Жужа Хетени
«Непрошедшее прошлое» (От составителя)
«Чувство, одухотворяющее смысл» (Предисловие к первому тому)
Краткая биография Шимона Маркиша
Библиография работ Шимона Маркиша по античности
- Советская античность. Из опыта участника (1998, 2001)
- Гомер и его поэмы (1962)
- Сумерки в полдень (1971, публ. 1988)
- Апулей (1956) (Предисловие к «Золотому ослу»)
- О языке и стиле Апулея (1956)
- К читателю от переводчика (1963) («Сравнительные жизнеописания» Плутарха)
- Путь к Гомеру (1967) («Илиада» и «Одиссея» Гомера)
- Что такое «миф» и что значит «пересказать миф» (1967) (Предисловие к «Мифу о Прометее»)
- Римская летопись (1968) (Тит Ливий. «Война с Ганнибалом»)
- Античность и современность (1968)
- «Господь — сила моя и песнь…» (1990–1994) (о Псалмах»)
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