Непрошедшее прошлое - Сочинения Шимона Маркиша - Tом 1 - Античность

Работа над архивом, можно сказать, началась еще при жизни Маркиша, с составления списка работ. В начале нашей общей жизни, в 1991 году обнаружилось, что самая свежая библиография Маркиша была составлена в 1983 году, в год его защиты в Сорбонне. Маркиш не особенно уважал, даже презирал бухгалтерию академической жизни, «автоадминистрацию» публикаций, ссылок и рецензий, в то же время он аккуратно сохранял всё, что было этого достойно, вплоть до газетных вырезок, заметок и конспектов с данными и датами. Список 1983 года насчитывал 8 книг, 21 статью и 16 переводов — всего 45 наименований, и кончался строками: Список не полон и не вполне точен, поскольку никакого архива у меня не осталось. Я не помню даже названия мелких рецензий, которые печатались в разных журналах Москвы, в том числе — в «Новом мире». Я написал и напечатал не меньше 30 статей для второго издания «Большой Советской энциклопедии» и для «Краткой литературной энциклопедии». В Венгрии я напечатал большую статью о принципах перевода фольклора, но не помню ни названий, ни дат публикации.

Эти строки фигурируют и в конце французской версии. Неудивительно, ведь из России Маркиш уехал не с полной библиотекой — он не подозревал, что его мать и младший брат через два года уедут в Израиль, да и сам он вернется в Москву всего лишь раз (хоронить бабушку). Еще больший ущерб нанес библиотеке переезд из Венгрии в Швейцарию, с ограниченным количеством вещей (официально всего на полгода, но фактически — с целью не возвращаться). В письмах и интервью (напр. с Раисой Орловой о самиздате, 1983) он вспоминает о документах, рукописях и книгах, которые не вернула ему разведенная жена даже после его возвращения в Будапешт (они хранятся у нее до сих пор). Эти два переезда оставили свой след и на архиве, который пострадал и в третий раз.

В 1991 году в составленном нами новом списке значилось 10 книг, 28 статей, и те же 16 переводов. Дальнейшие дополнения (1995–96 — перед годом во Флориде, 1999 — для досье проекта в Институт продвинутых исследований в Будапеште) вносились в ходе работы. Оказалось, что составленный мною наспех список, сопровождавший посвященные Маркишу некрологи в двух журналах («Иерусалимский журнал» и «Studia Slavica Hungarica») в 2004 году, тоже не был полным, хотя в него входило уже 19 книг (включая те, в которых Шимон Маркиш был редактором), 115 статей и 18 переводов. К этим примерно 150 наименованиям за последующие годы добавилось около 50 новых (на самом деле, немало и из старых, забытых). В дополнении списка статьями из прошлого помогали и случайные события. В 1999 году здание нашего университета в Будапеште было возвращено государством католической церкви, и при переезде на новое место университетская библиотека первым делом решила избавиться от толстых журналов советского периода. В лихорадке спасательной акции я просматривала и вырезала (вырывала) пожелтевшие страницы с редкими публикациями, среди них находила и публикации Маркиша, про которые он и сам позабыл.

Непрошедшее прошлое - Сочинения Шимона Маркиша - Tом 1 - Античность

Budapest, 2020

ISBN 978-963-489-269-4

Составитель Zsuzsa Hetenyi

Непрошедшее прошлое - Сочинения Шимона Маркиша - Tом 1 - Античность - Содержание

Praeambulum Жужа Хетени

«Непрошедшее прошлое» (От составителя)

«Чувство, одухотворяющее смысл» (Предисловие к первому тому)

Краткая биография Шимона Маркиша

Библиография работ Шимона Маркиша по античности