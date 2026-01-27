Учебная программа и хрестоматия

Учебно-методические материалы к курсу «История Русской Православной Церкви: Синодальный период» предназначены для студентов богословского факультета, а также для проведения семинарских занятий у студентов небогословских специальностей в рамках курса «История Русской Православной Церкви». Программа курса проблемно-ориентирована и учитывает хронологический и тематический принципы изучения материала. Предложенное в курсе тематическое деление призвано обратить внимание на наиболее важные в истории Русской Церкви события, факты, явления, ставшие определяющими для того или иного периода, а также на богословские вопросы, сохраняющие актуальность на протяжении всего существования Русской Православной Церкви. Курс рассматривает появление и развитие русской духовной традиции, особенности церковно-государственных отношений в разные периоды, проблему сохранения верности и защиты Православия. Изучение разных сторон жизни Русской Церкви (подвиг святых, влияние Церкви в обществе, церковно-государственные отношения, появление ересей и расколов и борьба с ними, становление богословской науки и т. д.) должно помочь обучающимся понять вклад «Истории Русской Православной Церкви» в экклесиологию. Сквозной задачей программы является обращение к опыту служения, а также наследию русских святых при оценке тех или иных явлений церковной жизни и церковно-государственных отношений. В отличие от курса «Отечественной истории», в котором история Церкви изучается как история социального института, богословский курс «Истории Русской Церкви» посвящен, прежде всего, изучению внутренней жизни Церкви как «от Бога установленного общества людей, соединенных православной верой, Законом Божиим, священноначалием и Таинствами». Полноценное изучение курса предполагает сохранение изучающим верности церковной традиции и наличие навыков богословского анализа. Богословская ориентированность курса «Истории Русской Православной Церкви» не исключает использования принятых в исторической науке научно-критических методов историзма, объективности и феноменологии, поскольку курс рассматривает богословские проблемы в определенном историческом контексте и предполагает анализ исторических источников. Учебно-методические материалы включают в себя программу, хрестоматию, список литературы к отдельным темам, вопросы для самопроверки (к темам и к источникам), методические рекомендации по изучению дисциплины.

История Русской Православной Церкви - Синодальный период

Учебная программа и хрестоматия

Составитель: Г. В. Бежанидзе, Ю. В. Серебрякова

Издательство – «ПСТГУ» – 272 с.

Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-7429-1262-0

История Русской Православной Церкви – Содержание

Описание курса «История Русской Православной Церкви: Синодальный период»

Программа и хрестоматия

Тема 1. Общая характеристика Синодального периода

Тема 2. Император Петр I и церковные реформы его царствования

Тема 3. Политика просвещенного абсолютизма в церковной сфере

Тема 4. Переход от рационализма к мистицизму в первой четверти XIX в

Тема 5. Эпоха святителя Филарета (Дроздова) в истории Русской Церкви

Тема 6. Закрепление официального статуса Православия в царствование Николая I (1825—1855)

Тема 7. Эпоха Великих реформ и кризисные последствия ее для Русской Церкви

Тема 8. Переход от либерализма к консерватизму в последней четверти XIX в

Тема 9. Миссионерская работа в Синодальный период. Борьба со старообрядческим расколом

Тема 10. Святоотеческое наследие, богословская наука и осмысление места Церкви в мире в церковнообщественной мысли в XIX — начале XX в

Тема 11. Духовное состояние русского общества в период Первой русской революции. Церковно-реформаторское движение начала XX в. Состояние Церкви в канун Февральской революции 1917 г. Царское и церковное служение императора Николая II

Тема 12. Русская Православная Церковь при Временном правительстве

Методические рекомендации

Список приведенных текстов

История Русской Православной Церкви – О разводах

Государственный Совет в Законодательном департаменте сделал 1) новую редакцию отделения о разводах, основав причины к оным на Кормчей книге и на наказе, в 1766 году от Синода депутату его данном; 2) постановление, где быть впредь судопроизводству дел сих. Я в последнем заседании общего собрания Совета словесно поставил в виду причины, по коим должно держаться тех начал, которые до сих пор были принимаемы. Но как большинство голосов, хоть не большое, со мною не согласилось, то на основании 54го параграфа, а также и по важности предмета долгом счел письменно предложить мое мнение в следующем: так как брак есть таинство нашей Церкви, следовательно, существующие правила, коими руководствуются при расторжении его, должны быть древние [и духовные, равным образом как для отлучения от прочих таинств], для того можно обратиться к первым векам христианства, какие Церковь принимала причины для разводов брачных.

В Священном Евангелии сказано: «Речено же бысть, яко иже аще пустит жену свою, да даст ей книгу распустную. Аз же глаголю вам, яко всяк отпущаяй жену свою, разве словесе любодейнаго, творит ю прелюбодействовати: и иже пущеницу поймет, прелюбодействует» (Мф. 5: 31—32). Того же Евангелиста главы 19 стих 3—9: «И приступиша к Нему фарисее, искушающе Его и глаголаша ему: аще достоит человеку пустити жену свою по всяцей вине? Он же отвещаврече им: несте ли чли, яко сотворивый искони, мужеский пол и женский сотворил я есть? Ирече: сего ради оставит человек отца (своего) и матерь и прилепится к жене своей, и будета оба в плоть едину, якоже ктому неста два, но плоть едина: еже убо Бог сочета, человек да не разлучает. Глаголаша ему: что убо Моисей заповеда дати книгу распустную и отпустити ю? глагола им: яко Моисей по жестосердию вашему повеле вам пустити жены вашя: изначала же не бысть тако: глаголю же вам, яко иже аще пустит жену свою, разве словесе прелюбодейна, и оженится иною, прелюбы творит: и женяйся пущеницею прелюбы деет».

Сии два текста суть основания, которыми Церковь руководствовалась как в первые века, так и по разделении Ее от Западной, что наблюдаемо было в России, по введении в оную христианства как до патриархов, так и во время патриаршего правления Церковию. В Святейшем Синоде также следовали и до ныне следуют вышеупомянутым текстам, яко коренным законам. Противного же оным постановления Святейший Синод не имел прав никогда делать. И для того я считаю, что 7 артикул наказа 1766 года, не будучи основан ни на каком тексте Священного Писания, а только на рассуждениях Синода сделанный, не может служить довольно твердым основанием. Что принимая в соображение, Святейший Синод ныне на сделанный ему вопрос не мог более ничем отозваться, как тем только, что взнесено мною в Государственный Совет Законодательного департамента.