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Исупов - Метафизика Достоевского

Исупов - Метафизика Достоевского
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy, Cultural Studies Art
Дорогой читатель, мы совершили полезное аналитическое путешествие по основным ярусам грандиозной мировоззренческой постройки Достоевского. Вряд ли такой вояж может иметь реальный финал: эта проза не кончается никогда, она с каждым новым поколением читателей насыщается новыми контекстами, углубляя свой семантический «колодец» новейшими архитектониками философского знания.
Опыт Достоевского лег в основу целых направлений и стал предметом экспорта: персонализм возникает в форме достоеведения (Н. Бердяев), на тексты великого писателя опираются классики экзистенциализма (Камю) и психоанализа.
Наследие Достоевского — ярчайший пример того, как искусство активно вмешивается в жизнь, судит ее неправду, прогнозирует ее историческую динамику и предваряет ее новые формы.
Более того: Достоевскому удалось реформировать когнитивные структуры нашего сознания, воспитать новые ментальные привычки, раскрыть в человеке как орган темных внушений, так и ангельское начало. С Достоевским стало понятно, что устроен человек невероятно сложно и язык его описания и анализа не может быть простым. Фёдор Михайлович в комплиментах не нуждается. Он нуждается в одном: в понимании.
Попыткой этого понимающего анализа и является эта книга. В какой мере сбылись наши намерения - судить читателю.

Исупов Константин - Метафизика Достоевского

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 208 с. (Серия «Humanitas»).
ISBN 978-5-98712-549-6

Исупов Константин - Метафизика Достоевского - Содержание

Введение
  • Глава 1. Метафизика Достоевского (онтология и теология)
  • Глава 2. Метафизика Достоевского (антропология и этика)
  • Глава 3. Взыскание читателя
  • Глава 4. Возрождение Достоевского в русском религиозно-философском ренессансе
  • Глава 5. Метафизика Города. Историческая мистика Петербурга
  • Глава 6. Метафизическая эстетика Достоевского
Вместо заключения
Указатель имен. Составитель И.И. Ремезова

Исупов Константин - Метафизика Достоевского - Введение

Наследие Достоевского — вечная тема мировой философской культуры. Есть нечто судьбоносное в той неотвратимости, с какой писатели и мыслители Запада и Востока, не говоря уже об отечественных культуртрегерах, обращаются к Достоевскому как к Великому Учителю, который что-то такое знал о Боге, мире и людях, чего не знал никто. Дело даже не в сумме этого знания, а в его новом качестве и способах репрезентации. Герои Достоевского изживают опыт жизни как опыт души и сердца. Иначе говоря, они изживают его метафизически, т.е. тем органом самосознания, чьи трофеи предъявлены читателю как нерациоидные объекты предельной сложности. Почему для таких разных людей, как Т. Манн и Н. Бердяев, Г. Гессе и Вяч. Иванов, Л. Карсавин и Мураками, проза Достоевского стала надежным источником глубокомысленных и даже изощренных художнических и философических архитектоник? Достоевский раскрыл подлинные горизонты внутреннего человека. С его опытами авторитет описательной прозы впервые серьезно пошатнулся.
Отдельные прорывы к герою-интроверту были; так, Л. Толстой впервые в «Войне и мире» изобразил внутреннюю речь героя. И все же вражду И. Тургенева и Достоевского, как и не-встречу Л. Толстого с великим современником можно, помимо внешних причин, объяснить и тем, что писателю-описателю с «психологом в высшем смысле» говорить было не о чем. Достоевский - классик философской прозы. За плечами у Фёдора Михайловича были «Герой нашего времени» и «Русские ночи», но лишь Достоевскому удалось создать героя-идеолога, свободного от авторского диктата, с автономным голосовым приоритетом и личной волей высказывания. Ничего похожего мировая литература не знала. Свобода речевого поведения героя — одна из главных новаций Достоевского. Более того, он показал, что свобода эта может оказаться греховной и опасной, неподъемной и невыносимой (Раскольников, кн. Мышкин), она готова обернуться самоизоляцией и самонаказанием, стать дорогой к смерти.
Библейская история грехопадения началась со свободного поступка. В прозе Достоевского история эта разыгрывается вновь и вновь, утверждая вечную правду мифа в социальной реальности вечной неправды исторического мира. Достоевский научил видеть субстанциональное в акцидентальном. Достоевский изобрел и показал в пластике художественной реальности новую социальную психологию общения. Из нее выросла в России и на Западе философия диалога, ставшая фундаментом диалогической философии, нужду в которой заявила культура рубежа XX и XXI веков. Проза Достоевского красноречива, его герои — пророки, риторы и ораторы, болтуны и графоманы. В «Дневнике писателя» художественные тексты (поэтика) переслаивают журналистику (риторика). В его прозе найдутся и «говорящие штаны» (по убийственной реплике В. Розанова о Д. Мережковском), вроде Опискина, и мастера апофатического речения («Бедные люди», «Записки из подполья»), и эстеты словесного жеста (Ставрогин), и носители приоритетного слова, т.е. слова, в первый раз говорящего последнюю правду (кн. Мышкин, Зосима), и мастера речевого прельщения (Великий Инквизитор), и даже специальный «почвенный» ангел словесной наивности (Алеша Карамазов).
Но дело не только в разнообразии форм говорения, а в том, что Достоевский приравнял высказывание к поступку. Речевой жест стал физическим действием; чем-то это напоминает гипноз. Суггестивное слово Достоевского оказало ошеломляющее воздействие на читателя, - и читатель изменился. Он научился жить в романах великого писателя, они стали для него средой метафизического обитания и новым способом жизни. Достоевский перекроил русского человека и показал своему современнику, что он больше себя самого, значительнее, ответственнее и умнее. Человек-артист открыт не Ницше, а Достоевским. Так в прозе Достоевского вызревала новая антропология — комическая и трагическая вместе.
Открытия Достоевского впечатляют своими результатами, но еще более — теми возможностями, которые они раскрывают для всего ряда наук о человеке и для искусства слова. Мы надеемся, что серия очерков, составивших книгу, поможет читателю уточнить подлинные контуры философско-художественного и эстетического наследия писателя. Любые замечания будут приняты с благодарностью. Выражаем сердечную благодарность редколлегии серии и персонально - Светлане Яковлевне Левит за хлопоты в подготовке книги к изданию.
Views 905
Rating 4.3 / 5
Added 21.01.2022
Author brat Andron
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4.3/5 (7)

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