История посольства Антония Поссевино находится в центре внимания книги В. Делиуса. Автор рассмотрел предысторию вопроса - осуществленные и неосуществленные попытки со стороны папского престола стимулировать процесс объединения католической и православной церквей под эгидой Рима.

Хотя надо учитывать, что-якобы имевшее место желание московского великого князя Ивана III принять католичество являлось «инициативой» московского посла Джан Баттиста делла Вольпе.

Остальные главы работы посвящены собственно миссии А. Поссевино и дальнейшей судьбе иезуита, которые рассматриваются на широком фоне политики папства в Северо-Восточной Европе. Автор глубоко проштудировал имеющуюся западную литературу по проблеме, и русскоязычный читатель найдет в книге немало интересных и малоизвестных наблюдений - как, например, приключения объевшихся московских послов в Венеции, для лечения которых пришлось привлечь профессоров Падуанского университета, или как путешествующие по Италии «московиты» возмущались тем, что святые и ангелы изображались в одежде нимф или в образе купидонов.

Иван Грозный и иезуиты: миссия Антонио Поссевино в Москве

Издательство Аграф, 2005 год - 256 с.

ISBN 5-7784-0301-1

Иван Грозный и иезуиты: миссия Антонио Поссевино в Москве – Содержание

И. В. Курукин. Предисловие

Вальтер Делиус - Антонио Поссевино и Иван Грозный. К истории церковной унии и Контрреформации в XVI столетии. Перевод с немецкого С.П. Гиждеу.

Глава I. Политическая обстановка в Восточной Европе во II половине XVI столетия

Глава II. Положение церквей в Восточной Европе, отношение Москвы к папству в XVI веке

Глава III События, предшествовавшие посылке Антонио Поссевино в Москву

Глава IV Поссевино и Баторий

Глава V Поссевино и Иван в Старице

Глава VI Переговоры в Яме Запольском

Глава VII Поссевино в Москве

Глава VIII Поссевино в Венеции и Риме

Глава IX Образ России в произведениях Поссевино

Приложения Антонио Поссевино. Избранные сочинения. Перевод с латинского Л. Н. Годовиковой

Письма

Беседы о религии

Московское посольство

Примечания

Иван Грозный и иезуиты: миссия Антонио Поссевино в Москве - Предисловие

2 августа 1581 г. русскую границу пересекло небольшое посольство римского папы Григория XIII. Его ждали с нетерпением - сам царь Иван Грозный выехал из столицы и готовился принять папского посла в Старице. Этим послом был герой книги В. Делиуса «патр Антоний язовит» - секретарь генерала иезуитского ордена и папский легат Антонио Поссевино, направленный с чрезвычайной миссией в Россию. Перед послом стояла сложная задача - помирить Россию и Речь Посполитую и объединить их силы против турок; при этом секретная инструкция предписывала Поссевино добиться, чтобы московский государь отказался от греческой «схизмы» и признал папу единственным главой христианской церкви, поставленным самим Иисусом Христом. Поссевино вез в Москву переведенные на греческий язык постановления Флорентийского собора 1439 г. - царя Ивана надо было на законном основании убедить, что негоже ему подчиняться константинопольскому патриарху - пленнику турок.

Момент для осуществления миссии на востоке Европы казался в Риме удачным. Подходила к концу затяжная Ливонская война (1558-1583 гг.). В начале войны московские рати быстро разгромили Ливонский орден, и Россия впервые получила настоящий порт на Балтике - Нарву. Но упорное стремление Ивана Грозного завоевать «мало не вся Германия» втянуло Россию в большой европейский конфликт, в котором в конце концов она осталась без союзников. Русским войскам пришлось одновременно сражаться против сил польско-литовского государства, Крыма и Швеции. К 1577 г. русские войска овладели почти 2/3 территории Ливонии, но затем в войне наступил перелом: польско-литовская армия короля Стефана Батория (1576-1586 гг.) в 1579 г. отвоевала захваченный ранее Полоцк; в следующем году военные действия были перенесены на территорию России - были взяты Великие Луки; московское войско было разбито под Торопцом.

В августе 1580 г., узнав о приходе войск Батория к Великим Лукам, Иван IV отправил с грамотой в Рим гонца Истому Шевригина. Напоминая папе Григорию XIII о давнем желании Рима создать антитурецкий союз, царь заявлял, что желает «впредь с тобою, папою римским, и с братом нашим, с Руделфом с цесарем, быти во едипачестве и в докончапье и против всех бесермепских государей». Но действовать в настоящее время царь не может из-за враждебных действий Батория, который, «сложася с бесермепскими государи, с салтапом с турским и с крымским царем, и ныне кровь крестьянскую разливает не переставая». Поэтому царь просил, чтобы папа королю Стефану «от своего пастырства и учительства приказал, чтоб Стефан король с бесермепскими государи не складывался и на кроворазлитье крестьянское не стоял»1. До Рима Шевригин добрался в конце февраля 1581 г., сразу по приезде был принят папой - в результате чего и отправилось в путь посольство Поссевино…

Иезуит был в курсе намерений Стефана Батория, с которым встретился в Вильно. Положение «московита» летом и осенью 1581 г. казалось отчаянным. Король требовал теперь уступки не только всей Ливонии, но и русских крепостей, занятых его войсками в 1580 г., а также выплаты 400 тысяч венгерских золотых в качестве возмещения за военные издержки.

Последней надеждой царя осталось посольство папы. Его торжественно встретили и с подобающими почестями доставили в Старицу. Иван Грозный показал себя искусным дипломатом. Он, как отметил Поссевино, «произнес очень важную речь о союзе и дружбе своих предков с папой римским и заявил, что папа является главным пастырем христианского мира, наместником Христа, и поэтому его подданные хотели бы подчиняться его власти и вере», - но сделал это на пиру, а не на официальной аудиенции. Царь с почтением принял подарки папы, предложил послам пользоваться услугами своего врача, ознакомил Поссевино с «архивными материалами и государственными документами». Но в то же время уклонился от собеседований о вере и отправил послов под осажденный Псков для срочного заключения мира (предварительно отправив одного из спутников иезуита с докладом в Рим, а другого оставив при себе в качестве гостя-заложника).

Так миссия Поссевино стала важным дипломатическим фактором на завершающем этапе Ливонской войны.