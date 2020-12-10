Книга «Дневников» протоиерея Александра Шмемана, первое издание которой появилось в 2005 г., произвела неожиданное, удивительно-сильное впечатление на российского читателя, свидетельством чего являются её уже многочисленные переиздания и ещё продолжающаяся реакция на них в церковных и околоцерковных кругах, которая нашла своё отражение в печати, а особенно в интернет-ресурсах.

Именно здесь читатель может свободно «излить душу», не считаясь особенно с церковными корпоративными правилами и традициями. Вот только два таких отзыва. «Редкий честный взгляд на церковь. Читаешь о. Александра, и на сердце становится легче - ты не одинок в своём недоумении и боли, ты не псих и не еретик». И ещё: «Слишком лично значимой стала для меня эта книга, чтобы это передать средствами языка. Можно только молча благодарить и молиться». И подобных реакций множество. И все они каким-то удивительным образом совпадают со словами Жоржа Нива в швейцарской газете «Le Temps»: «Для тех, кто прочитает эту книгу, она обернётся “горней встречей”, притом - в полной простоте». Всё это пишется на высокой ноте, но одновременно без «педали», которой так не любил сам Шмеман. Эти отзывы столь же искренни, как и сама книга. Ещё её сравнивают с «глотком чистого воздуха»; сравнение знакомое, но не порождающее впечатление банальности, избитости образа. Действительно, глоток чистого воздуха. Я сам отчётливо почувствовал его прилив, когда начал читать «Дневники», помню, включив ночью свет в больничном коридоре. Всё это делает появление и нынешнее «существование» книги каким-то особым событием нашей жизни, «перерывом постепенности», использую здесь выражение Гегеля.

Олег Евгеньевич Иванов - Христианский опыт протоиерея Александра Шмемана в Дневниках 1973-1983 гг.

СПб.: ООО Издательский дом «Петрополис», 2020. - 348 с.

ISBN 978-5-9676-1204-6

Олег Евгеньевич Иванов - Христианский опыт протоиерея Александра Шмемана в Дневниках 1973-1983 гг. - Содержание

Предисловие

Глава 1. Опыт индивидуальности как terra incognita для русской Церкви

Глава 2. Опыт освобождения

Глава 3. Опыт времени и смерти

Глава 4. Опыт Любви

Глава 5. Опыт «логики мира»

Глава 6. Опыт наблюдения и опыт участия

Глава 7. Опыт узнавания Бога

Глава 8. Опыт Царства Небесного

Глава 9. Опыт «массовой церкви»

Глава 10. Опыт смирения

Глава 11. Опыт «постоянно честного» слова

Глава 12. Опыт слова в культуре

Глава 13. Опыт мысли в культуре

Глава 14. Опыт различения своего и чужого

Глава 15. Опыт «ангельский» и опыт человеческий

Глава 16. Опыт преображённого ума

Глава 17. Христианский опыт как «объективная реальность» субъективного

Заключение

Олег Евгеньевич Иванов - Христианский опыт протоиерея Александра Шмемана в Дневниках 1973-1983 гг. - Опыт индивидуальности как terra incognita для русской Церкви

Разговор о шмемановской книге мы начнём с краткого исторического экскурса, а также описания современной церковной ситуации в России. Это потребуется для того, чтобы понять в сколь неблагоприятном положении происходило и происходит сегодня знакомство с его трудом и как многое на самом деле, тем не менее, сумела изменить его книга не только в субъективном восприятии «отдельных некоторых», но и в объективной ситуации, в которой пребывает сегодня русская Церковь. Сегодня Шмеману негде приклонить голову в России, но за счёт такого положения и открывается подлинное значение его духовного подвига. Итак, что же сегодня у нас происходит? Что касается церковной жизни, то в двух словах - это совершенное превалирование в ней внешнего, ценностного порядка вещей в ущерб конкретно индивидуальному или личностному бытию, в котором только и происходит встреча с Богом.

М. Гершензон в известном «Разговоре из двух углов», где он полемизирует с В. Ивановым, останавливается на природе ценностей как таковых и замечает: «Кроме ценностей-фетишей, конкретных и осязательных, есть еще ценности-вампиры, так называемые отвлечённые ценности, нечто вроде юридических лиц в царстве ценностей. Они бесплотны и невидимы; они образуются из отвлечений от конкретных ценностей, потому что в духовной сфере точно так же действует закон сцепления, как в физическом мире, где испарения земных водоемов скопляются в тучи. Из многих “Гамлетов” и “Сикстинских Мадонн” путем отвлечения возникла общая ценность - Искусство; и так родились они все, - Собственность и Нравственность, Церковь и Религия, Национальность, Культура, и сколько, сколько еще: все из эманации лучшей крови самых горячих людских сердец. И каждая из них имеет свой культ, своих жрецов и верующих. Жрецы убеждённо говорят толпе об “интересах” и “нуждах” боготворимой ценности и требуют жертв ради её процветания. Государство жаждет мощи, Национальность - единства, Промышленность - развития и т. д.; так, призраки сами, (они реально повелевают миру), и чем отвлечённее ценность, тем она прожорливее и беспощадней».

Мы легко узнаём здесь идущую, пожалуй, что, в данном случае от Ф. Ницше, установку о примате индивидуального бытия над всеобщими формами существования, которая впоследствии выльется в экзистенциалистскую критику всего «абсолютного» и «объективного». Первенство же и первоисточник во всём этом - как раз неповторимая индивидуальность события, которое впоследствии «мертвеет», попадая в рабство ценности: «И как Наполеон в Аяччио, так ценность свободна и правдива только в младенчестве, когда, безвестно-рождённая, она играет, растёт и болеет на воле, не привлекая ничьих корыстных взоров. “Гамлет” только раз цвёл всей полнотой своей правды - в Шекспире, “Сикстинская Мадонна” - в Рафаэле. Потом мир вовлекает цветущую ценность в свои житейские битвы. В мире их полнота никому не нужна».

Может показаться удивительным, что в список «ценностей-вампиров» наряду с промышленностью и государством у Гершензона попадают церковь и религия, предназначенные как будто бы к бытию особого рода, не растворённому в мирских реалиях. Но постановка церкви и религии в этот ряд неслучайна. Гершензон знал, что говорил, и здесь не стоит искать истоков сказанного в религиозном невежестве или воинствующем атеизме. Хотя, по правде сказать, отнесение Церкви к «ценностям-вампирам», при всём этом, выглядит просто чудовищно. Христианский Бог в таком воззрении на церковь начинает напоминать кровожадных идолов древних религий Южной Америки, которые забирают у человека в качестве жертвы гораздо больше, нежели отдают взамен.