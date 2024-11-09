Испытайте Писания

Новый перевод, филологический анализ и толкование Книги Исход.

Эта книга выросла из совместных штудий, которые я вёл с Евгением Андреевичем Авдеенко (1952-2014 гг.) на протяжении 2007-2013 годов. Материал был переосмыслен и доработан после кончины учителя.

Для разных книг Писания Авдеенко по-разному оценивал приоритетность языка, наиболее полно передающего смысл книга. При этом сравнивать версии Септуагинты и Масоретского текста он считал обязательным в любом случае. Он комментировал перевод книги Иова с греческого, Псалмов — с еврейского, а книги Бытия — с обоих языков. В моей книге по Исходу за основной мы взяли перевод с древнееврейского, с комментарием к греческому тексту в случае интересных расхождений. В Приложении читатель найдёт перевод с древнегреческого, из которого можно выяснить много нюансов, не вошедших в основной текст. Еврейская и греческая версии различаются значительно, перевод Семьдесяти был интерпретирующим, либо пред ними лежал иной текст книги Исход, нежели известный ныне как Масоретский.

Перевод книги Исход с древнееврейского и древнегреческого языков принадлежит мне, цитаты из других ветхозаветных книг даются или в моём переводе, или в переводе Авдеенко, без указания авторства. Цитаты из Нового Завета даются в Синодальном переводе с уточнением некоторых мест, при этом я сохраняю пунктуацию этого перевода.

Андрей Евгеньевич Иванов - Книга Исход: Эксодос и Шемот

Серия «Испытайте Писания».

М.: Классис, 2017. — 464 с.

ISBN 978-5-9909702-1-2

Андрей Евгеньевич Иванов - Книга Исход: Эксодос и Шемот - Содержание

От автора

Ключ к научному аппарату

Введение

I. ИСЧЕРПАНИЕ УСИЛИЙ

01. Спасение младенцев (1:1—2:5)

02. «Вспомнил Бог завет Свой» (2:6—25)

03. Призвание пророка — имя Божье (3:1—22)

04. Знамения пророка (4:1—14)

05. Учение — Тора (4:15—18)

06. «Ожесточил Господь сердце фараона» (4:19—21)

07. Израиль — сын Божий первородный (4:19—23)

08. Моисей и Сепфора — тайна Церкви (4:24—26)

09. Сретение (4:27—31)

10. Узнавание имени Божьего (5:1—6:8)

11. «Поставлю тебя Богом» (6:9—7:7)

12. Знамение о змие (7:8—16)

II. КАЗНИ ЕГИПЕТСКИЕ

01. Превращение воды в кровь (7:17—25)

02. Семь казней 1. Жабы (7:26—8:11) 2. Скнипы (8:12—15) 3. Хищное месиво (8:18—28) 4. Язва (9:1—7) 5. Воспаление (9:8—12) 6. Град (9:13—35) 7. Саранча (10:1—20)

03. Теодицея. Осязаемая тьма (10:21—29)

III. ПАСХА

01. Последнее предупреждение (11:1—8) 02. Пасха как победа над диаволом (11:9—12:12) 03. Пасха как «воспоминание» (12:13—14) 04. Пасха как «прохождение мимо» (12:15—32) 05. Исход как дело спасение (12:33—51) 06. Искупление первородных (13:1—16) 07. «Столп и утверждение истины» (13:17—14:31) 08. Песнь Исхода (15:1—21)

IV. НА ПУТИ К ЗАПОВЕДЯМ

01. Искушения от Бога в Исходе (15:22—27)

02. «Хлеб с небес» (16:1—20)

03. Суббота (16:21—36)

04. Искушение — Масса и Мерива (17:1—7)

05. Напоминание в книгу — Писание и Предание (17:8—16)

06. Церковное собрание (18:1—12)

07. Даяние суда народу (18:13—27)

V. ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

01. Завет с народом при горе Синай (19:1—25)

02. Десять заповедей (20:1—17)

03. Даяние страха Божьего (20:18—20)

04. О жертвеннике (20:21—26)

VI. КНИГА ЗАВЕТА

01. Законы о рабах (21:1—11)

02. Законы об уроне (21:12—32)

03.Законы о порче и краже имущества (21:33—22:6)

04. Законы о займе и хранении имущества (22:7—15)

05. Разные законы (22:16—23:9)

06. Субботний год и праздники (23:10—19)

VII. СКРИЖАЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА

01.Обетование (23:20—33)

02. Жертвоприношение необыкновенное (24:1—8)

03. «Они видели Бога» (24:9—11)

04. Восхождение к Господу (24:12—18)

VIII. ОБРАЗЕЦ СКИНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА

01. Материалы для устроения скинии (25:1—9)

02. Ковчег свидетельства (25:10—22)

03. Стол и светильник (25:23—40)

04. Покрывала и покров скинии (26:1—14) 05. Рамы и шесты (26:15—30)

06. Занавесь (26:31—37)

07. Жертвенник всевозношения (27:1—8)

08. Устройство двора (27:9—19)

09. Масло для светильника (27:20—21)

10. Одежды Аарона и жрецов (28:1—30)

11. Прочие жреческие одежды (28:31—43)

12. Порядок поставления жрецов (29:1—9)

13. Порядок жертвоприношения (29:10—46)

14. Жертвенник воскурений (30:1—10)

15. Выкуп при исчислении (30:11—16)

16. Медный таз (30:17—21)

17. Масло и курения (30:22—38)

18. Назначение мастеров (31:1—11)

19. Закон о субботе (31:12—17)

IX. ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

01. Первое богоотступничество (31:18—32:6)

02. Моление о народе (32:7—14)

03. Решение вождя (32:15—35)

04. «Покажи мне славу Твою» (33:1—23)

05. Господь о Себе (34:1—10)

06. Законы (34:11—26)

07. Моисей спускается (34:27—35)

X. ВОЗДВИЖЕНИЕ СКИНИИ

01. Сбор материалов для скинии (35:1—29)

02. Назначение мастеров (35:30—36:7)

03. Изготовление покрывал, рам и занавеси (36:8—38)

04. Изготовление ковчега, стола и светильника (37:1—24)

05. Изготовление жертвенника воскурения и жертвенника всевозношения (37:25—38:8)

06. Изготовление двора (38:9—20)

07. Исчисление использованного металла (38:21—31)

08. Изготовление жреческой одежды (39:1—31)

09.Окончание работ (39:32—43)

10. Освящение скинии (40:1—38)

XI. ПРИЛОЖЕНИЕ. Книга Исход (перевод с древнегреческого языка)

Андрей Евгеньевич Иванов - Книга Исход: Эксодос и Шемот - От автора

Работая над библейскими текстами, порой неделями сидя плечом к плечу за одним рабочим столом, мы добавляли материал в общий богословско-филологический «банк данных», откуда свободно черпали, не ссылаясь друг на друга. Из этого вполне неакадемического стиля работы возникает некоторое взаимопроникновение наших исследований: корпус сочинений школы Авдеенко есть целое, куда каждый причастный вкладывал и вкладывает в меру своих сил. Фактически, моя книга — часть огромного гипертекста, связанного перекрёстными ссылками. При этом книга вполне автономна и не требует знакомства с творчеством Авдеенко.

При переводе я стремлюсь к буквализму, стараюсь переводить древнееврейские слова из одного корневого гнезда одно-коренными русскими словами, для чего свободно использую архаизмы или неологизмы. Я позволяю себе отступать от правил современной пунктуации, в некоторых случаях ориентируясь на пунктуацию Синодального перевода.

Хотя буквализм усложняет восприятие перевода, он даёт возможность не упускать детали. Переводы, стремящиеся «литературными средствами передавать точный смысл Священного Писания, а не воспроизводить его словесную форму»[1], — это в лучшем случае более или менее вольные переложения. По ним удобно знакомиться с сюжетами, но не изучать Писание[2]. А в худшем случае — это злокачественный идеологический продукт.

Мои герменевтические установки — следующие десять пунктов:

Православный христианин может толковать Библию, не ограничиваясь цитированием или пересказом свв. отцов. Никаких запретов на это нет. 19-е правило VI Вселенского собора, на которое обычно ссылаются, относится к проповедям священников, а не к учёным-библеистам. Толковать «как свв. отцы» невозможно, поскольку consensus patrum («согласие отцов») в толкованиях библейских текстов отсутствует. Недобросовестный экзегет произвольно делает подборку из любимых толкований и объявляет, что «так учат отцы». Толкуя Библию, нужно давать свои решения, а не перелагать ответственность на древних мудрецов. Обычно мнения отцов — прекрасный плацдарм доя развития собственной мысли. Любой человек, помещающий нечто (например, цитату из Писания) в новый контекст, — уже занимается толкованием, осознаёт он это или нет. И никакое начётничество не может оградить человека от этого факта. Предание задаёт границы, за которые не стоит выходить экзегету. А разномыслие свв. отцов показывает, насколько эти границы широки и насколько свободно можно чувствовать себя в них. Толкование и перевод не могут быть непредвзятыми. Моя установка: Ветхий Завет можно понять и принять только в контексте Нового. Ветхий и Новый Заветы связаны тысячами нитей на уровне отдельных слов, фраз, сюжетов, аллюзий, намёков, не считая прямых цитат и отсылок. Так сказал Христос: «Испытайте Писания, [...] они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). Изучение Ветхого Завета в изоляции от Нового или игнорирование Септуагинты — это позиция иудея или иудействующего, даже если это светский учёный. Интереснее другая крайность: скепсис по отношению к Ветхому Завету, вплоть до полного отвержения его значимости для христианина. В таком случае Ветхий и Новый Заветы также рассматриваются изолированно. При этом, если говорят, что Ветхий Завет для христианина «неактуален» — это скучная пошлость. Чтобы понять актуальность, достаточно вспомнить роль Псалтири для богослужения или книги Бытия для метафизики и антропологии. Но отрицание древнееврейских писаний может быть и позицией страстного эллинофила, возводящего христианство исключительно к античным религиям, к откровению Бога в красоте, дарованного древним грекам[3]. Это пленительная картина, но она идёт вразрез со словами Самого Христа и всем церковным Преданием. Подлинник ветхозаветных книг нам неизвестен. Они дошли до нас на двух языках в рукописях очень позднего времени. При этом древнейший кодекс Септуагинты (LXX) на 600 лет старше древнейшего кодекса Масоретского текста (ТМ). Эти тексты имеют крупные расхождения по важным вопросам, которые не сводятся к особенностям перевода. А уж мелких различий в каждом семействе текстов — без числа, и это не говоря о Самаритянском Пятикнижии, Таргумах, Кумранских рукописях. То есть отсутствует consensus textuum, равно как и consensus patrum. ТМ и LXX следует изучать параллельно как равноправные версии. При этом можно делать акцент на одной версии, фиксируя расхождения и пытаясь их объяснить. Создание полного комментированного параллельного перевода Ветхого Завета — абсолютно необходимо Русской Церкви. Многие места Священного Писания останутся загадкой до конца времён, не надо этим смущаться.

Роль, которую сыграл Евгений Андреевич Авдеенко в рождении этой книги, столь велика, что вполне можно говорить о соавторстве. Однако сам он это принципиально отвергал — почему? — хотел бы я знать это сам. За всё удачное в этой работе я благодарю учителя, все недостатки — целиком на моей совести.

[1] Главный принцип перевода Священного Писания на русский язык, предпринятого Российским Библейским обществом. См. Библия. Современный русский перевод. М., 2011. С. 3.

[2] Претензии этих переводов на «точный смысл» разбираются в: Авдеенко Е. А. О последнем переводе книг Ветхого Завета // Тема «Каин» в современном мире. М., 2014.

[3] Блестящие представители этой позиции — Ф. Ф. Зелинский и наш современник Т. Г. Сидаш, см. его книгу: На север от Солнца, на запад от Луны. СПб., 2016.