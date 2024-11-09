Иванов - Книга Исход: Эксодос и Шемот
Испытайте Писания
Новый перевод, филологический анализ и толкование Книги Исход.
Эта книга выросла из совместных штудий, которые я вёл с Евгением Андреевичем Авдеенко (1952-2014 гг.) на протяжении 2007-2013 годов. Материал был переосмыслен и доработан после кончины учителя.
Для разных книг Писания Авдеенко по-разному оценивал приоритетность языка, наиболее полно передающего смысл книга. При этом сравнивать версии Септуагинты и Масоретского текста он считал обязательным в любом случае. Он комментировал перевод книги Иова с греческого, Псалмов — с еврейского, а книги Бытия — с обоих языков. В моей книге по Исходу за основной мы взяли перевод с древнееврейского, с комментарием к греческому тексту в случае интересных расхождений. В Приложении читатель найдёт перевод с древнегреческого, из которого можно выяснить много нюансов, не вошедших в основной текст. Еврейская и греческая версии различаются значительно, перевод Семьдесяти был интерпретирующим, либо пред ними лежал иной текст книги Исход, нежели известный ныне как Масоретский.
Перевод книги Исход с древнееврейского и древнегреческого языков принадлежит мне, цитаты из других ветхозаветных книг даются или в моём переводе, или в переводе Авдеенко, без указания авторства. Цитаты из Нового Завета даются в Синодальном переводе с уточнением некоторых мест, при этом я сохраняю пунктуацию этого перевода.
Андрей Евгеньевич Иванов - Книга Исход: Эксодос и Шемот
Серия «Испытайте Писания».
М.: Классис, 2017. — 464 с.
ISBN 978-5-9909702-1-2
Андрей Евгеньевич Иванов - Книга Исход: Эксодос и Шемот - Содержание
От автора
Ключ к научному аппарату
Введение
I. ИСЧЕРПАНИЕ УСИЛИЙ
01. Спасение младенцев (1:1—2:5)
02. «Вспомнил Бог завет Свой» (2:6—25)
03. Призвание пророка — имя Божье (3:1—22)
04. Знамения пророка (4:1—14)
05. Учение — Тора (4:15—18)
06. «Ожесточил Господь сердце фараона» (4:19—21)
07. Израиль — сын Божий первородный (4:19—23)
08. Моисей и Сепфора — тайна Церкви (4:24—26)
09. Сретение (4:27—31)
10. Узнавание имени Божьего (5:1—6:8)
11. «Поставлю тебя Богом» (6:9—7:7)
12. Знамение о змие (7:8—16)
II. КАЗНИ ЕГИПЕТСКИЕ
01. Превращение воды в кровь (7:17—25)
02. Семь казней
1. Жабы (7:26—8:11)
2. Скнипы (8:12—15)
3. Хищное месиво (8:18—28)
4. Язва (9:1—7)
5. Воспаление (9:8—12)
6. Град (9:13—35)
7. Саранча (10:1—20)
03. Теодицея. Осязаемая тьма (10:21—29)
III. ПАСХА
01. Последнее предупреждение (11:1—8)
02. Пасха как победа над диаволом (11:9—12:12)
03. Пасха как «воспоминание» (12:13—14)
04. Пасха как «прохождение мимо» (12:15—32) 05. Исход как дело спасение (12:33—51)
06. Искупление первородных (13:1—16)
07. «Столп и утверждение истины» (13:17—14:31)
08. Песнь Исхода (15:1—21)
IV. НА ПУТИ К ЗАПОВЕДЯМ
01. Искушения от Бога в Исходе (15:22—27)
02. «Хлеб с небес» (16:1—20)
03. Суббота (16:21—36)
04. Искушение — Масса и Мерива (17:1—7)
05. Напоминание в книгу — Писание и Предание (17:8—16)
06. Церковное собрание (18:1—12)
07. Даяние суда народу (18:13—27)
V. ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
01. Завет с народом при горе Синай (19:1—25)
02. Десять заповедей (20:1—17)
03. Даяние страха Божьего (20:18—20)
04. О жертвеннике (20:21—26)
VI. КНИГА ЗАВЕТА
01. Законы о рабах (21:1—11)
02. Законы об уроне (21:12—32)
03.Законы о порче и краже имущества (21:33—22:6)
04. Законы о займе и хранении имущества (22:7—15)
05. Разные законы (22:16—23:9)
06. Субботний год и праздники (23:10—19)
VII. СКРИЖАЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА
01.Обетование (23:20—33)
02. Жертвоприношение необыкновенное (24:1—8)
03. «Они видели Бога» (24:9—11)
04. Восхождение к Господу (24:12—18)
VIII. ОБРАЗЕЦ СКИНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА
01. Материалы для устроения скинии (25:1—9)
02. Ковчег свидетельства (25:10—22)
03. Стол и светильник (25:23—40)
04. Покрывала и покров скинии (26:1—14) 05. Рамы и шесты (26:15—30)
06. Занавесь (26:31—37)
07. Жертвенник всевозношения (27:1—8)
08. Устройство двора (27:9—19)
09. Масло для светильника (27:20—21)
10. Одежды Аарона и жрецов (28:1—30)
11. Прочие жреческие одежды (28:31—43)
12. Порядок поставления жрецов (29:1—9)
13. Порядок жертвоприношения (29:10—46)
14. Жертвенник воскурений (30:1—10)
15. Выкуп при исчислении (30:11—16)
16. Медный таз (30:17—21)
17. Масло и курения (30:22—38)
18. Назначение мастеров (31:1—11)
19. Закон о субботе (31:12—17)
IX. ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
01. Первое богоотступничество (31:18—32:6)
02. Моление о народе (32:7—14)
03. Решение вождя (32:15—35)
04. «Покажи мне славу Твою» (33:1—23)
05. Господь о Себе (34:1—10)
06. Законы (34:11—26)
07. Моисей спускается (34:27—35)
X. ВОЗДВИЖЕНИЕ СКИНИИ
01. Сбор материалов для скинии (35:1—29)
02. Назначение мастеров (35:30—36:7)
03. Изготовление покрывал, рам и занавеси (36:8—38)
04. Изготовление ковчега, стола и светильника (37:1—24)
05. Изготовление жертвенника воскурения и жертвенника всевозношения (37:25—38:8)
06. Изготовление двора (38:9—20)
07. Исчисление использованного металла (38:21—31)
08. Изготовление жреческой одежды (39:1—31)
09.Окончание работ (39:32—43)
10. Освящение скинии (40:1—38)
XI. ПРИЛОЖЕНИЕ. Книга Исход (перевод с древнегреческого языка)
Андрей Евгеньевич Иванов - Книга Исход: Эксодос и Шемот - От автора
Работая над библейскими текстами, порой неделями сидя плечом к плечу за одним рабочим столом, мы добавляли материал в общий богословско-филологический «банк данных», откуда свободно черпали, не ссылаясь друг на друга. Из этого вполне неакадемического стиля работы возникает некоторое взаимопроникновение наших исследований: корпус сочинений школы Авдеенко есть целое, куда каждый причастный вкладывал и вкладывает в меру своих сил. Фактически, моя книга — часть огромного гипертекста, связанного перекрёстными ссылками. При этом книга вполне автономна и не требует знакомства с творчеством Авдеенко.
При переводе я стремлюсь к буквализму, стараюсь переводить древнееврейские слова из одного корневого гнезда одно-коренными русскими словами, для чего свободно использую архаизмы или неологизмы. Я позволяю себе отступать от правил современной пунктуации, в некоторых случаях ориентируясь на пунктуацию Синодального перевода.
Хотя буквализм усложняет восприятие перевода, он даёт возможность не упускать детали. Переводы, стремящиеся «литературными средствами передавать точный смысл Священного Писания, а не воспроизводить его словесную форму»[1], — это в лучшем случае более или менее вольные переложения. По ним удобно знакомиться с сюжетами, но не изучать Писание[2]. А в худшем случае — это злокачественный идеологический продукт.
Мои герменевтические установки — следующие десять пунктов:
Православный христианин может толковать Библию, не ограничиваясь цитированием или пересказом свв. отцов. Никаких запретов на это нет. 19-е правило VI Вселенского собора, на которое обычно ссылаются, относится к проповедям священников, а не к учёным-библеистам.
Толковать «как свв. отцы» невозможно, поскольку consensus patrum («согласие отцов») в толкованиях библейских текстов отсутствует. Недобросовестный экзегет произвольно делает подборку из любимых толкований и объявляет, что «так учат отцы».
Толкуя Библию, нужно давать свои решения, а не перелагать ответственность на древних мудрецов. Обычно мнения отцов — прекрасный плацдарм доя развития собственной мысли.
Любой человек, помещающий нечто (например, цитату из Писания) в новый контекст, — уже занимается толкованием, осознаёт он это или нет. И никакое начётничество не может оградить человека от этого факта.
Предание задаёт границы, за которые не стоит выходить экзегету. А разномыслие свв. отцов показывает, насколько эти границы широки и насколько свободно можно чувствовать себя в них.
Толкование и перевод не могут быть непредвзятыми. Моя установка: Ветхий Завет можно понять и принять только в контексте Нового. Ветхий и Новый Заветы связаны тысячами нитей на уровне отдельных слов, фраз, сюжетов, аллюзий, намёков, не считая прямых цитат и отсылок. Так сказал Христос: «Испытайте Писания, [...] они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39).
Изучение Ветхого Завета в изоляции от Нового или игнорирование Септуагинты — это позиция иудея или иудействующего, даже если это светский учёный. Интереснее другая крайность: скепсис по отношению к Ветхому Завету, вплоть до полного отвержения его значимости для христианина. В таком случае Ветхий и Новый Заветы также рассматриваются изолированно. При этом, если говорят, что Ветхий Завет для христианина «неактуален» — это скучная пошлость. Чтобы понять актуальность, достаточно вспомнить роль Псалтири для богослужения или книги Бытия для метафизики и антропологии. Но отрицание древнееврейских писаний может быть и позицией страстного эллинофила, возводящего христианство исключительно к античным религиям, к откровению Бога в красоте, дарованного древним грекам[3]. Это пленительная картина, но она идёт вразрез со словами Самого Христа и всем церковным Преданием.
Подлинник ветхозаветных книг нам неизвестен. Они дошли до нас на двух языках в рукописях очень позднего времени. При этом древнейший кодекс Септуагинты (LXX) на 600 лет старше древнейшего кодекса Масоретского текста (ТМ). Эти тексты имеют крупные расхождения по важным вопросам, которые не сводятся к особенностям перевода. А уж мелких различий в каждом семействе текстов — без числа, и это не говоря о Самаритянском Пятикнижии, Таргумах, Кумранских рукописях. То есть отсутствует consensus textuum, равно как и consensus patrum.
ТМ и LXX следует изучать параллельно как равноправные версии. При этом можно делать акцент на одной версии, фиксируя расхождения и пытаясь их объяснить. Создание полного комментированного параллельного перевода Ветхого Завета — абсолютно необходимо Русской Церкви. Многие места Священного Писания останутся загадкой до конца времён, не надо этим смущаться.
Роль, которую сыграл Евгений Андреевич Авдеенко в рождении этой книги, столь велика, что вполне можно говорить о соавторстве. Однако сам он это принципиально отвергал — почему? — хотел бы я знать это сам. За всё удачное в этой работе я благодарю учителя, все недостатки — целиком на моей совести.
[1] Главный принцип перевода Священного Писания на русский язык, предпринятого Российским Библейским обществом. См. Библия. Современный русский перевод. М., 2011. С. 3.
[2] Претензии этих переводов на «точный смысл» разбираются в: Авдеенко Е. А. О последнем переводе книг Ветхого Завета // Тема «Каин» в современном мире. М., 2014.
[3] Блестящие представители этой позиции — Ф. Ф. Зелинский и наш современник Т. Г. Сидаш, см. его книгу: На север от Солнца, на запад от Луны. СПб., 2016.
Спасибо!
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